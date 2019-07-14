В Западной Европе требуют убрать памятники советским воинам, в Восточной – уже ставят солдатам-нацистам

Немецкий журналист, ведущий редактор исторического раздела Die Welt призвал снести памятник погибшим в битве под Прохоровкой на Курской дуге, потому что, мол, не было там никакого сражения, а значит, Красная армия не одержала победу в нем.

В это же время в Эстонии активисты консервативной партии возобновили попытки вернуть мемориал солдату в нацисткой форме в городе Лихула. Как сообщает ТАСС, в связи с этой акцией директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает мировое сообщество обратить внимание на курс Эстонии на героизацию нацизма и попытки властей этой страны переписать итоги Второй мировой войны.

Говоря о восстановлении в Лихула памятника легионерам эстонской дивизии "Ваффен-СС", Захарова отметила, что "молчит вся цивилизованная Европа, для которой недопустимость нацизма, неонацизма, расизма и ксенофобии должны были бы по идее быть частью вот этой самой общей системы ценностей".

По ее словам, "воссоздание скандально известного памятника не может не вызывать возмущения". А два дня назад в Молдавии открыли памятник румынским солдатам, погибшим в боях с Красной армией – угадайте, в чьей форме были они?

Историк, автор книг и исследований о Великой Отечественной войне Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU объясняет, почему табуированная в Западной Европе героизация нацистов находит таких горячих поклонников в Восточной Европе, и был ли бой при Прохоровке. – Игорь Васильевич, в следующем году будет 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, а кажется, в Восточной Европе, как будто, к этой дате начали готовиться заранее и очень странным способом. В Эстонии ратуют за то, чтобы вернуть памятник солдату в нацисткой форме. Получается, это тоже такие местные ОУН-УПА (запрещено в РФ), которых могут начать чествовать в Эстонии. Расскажите нашим читателям, такой ли масштабной была в Эстонии борьба с большевизмом, или это была борьба все-таки за Гитлера в первую очередь?

– На самом деле в Эстонии ситуация была еще более серьезная, чем на Украине, потому что в Эстонии, как в принципе и в других прибалтийских республиках, в Латвии, в Литве, местные националисты открыто прислуживали местным оккупантам. И более того, именно в Эстонии представители националистического движения первыми отчитались о том, что у них территория стала "юденфрайен", то есть свободной от евреев. Геноцид евреев был по всей Прибалтике, наиболее масштабный он был в Литве, но и в Эстонии, хотя там диаспора была небольшая, всего 3 тыс. человек, но практически получилось, что из них половина успела бежать, а половина была уничтожена поголовно.

Если по масштабам уничтожения еврейского населения впереди всех Литва, то по тщательности зачистки – это, конечно, Эстония. Надо отметить, что во всех трех будущих республиках были сформированы по нескольку десятков батальонов, которые служили оккупационной администрации, а потом уже сложились дивизии СС. В Эстонии была одна СС-дивизия сформирована, в Латвии даже две. Таким образом, получается, что если на Украине отдельные нынешние фальсификаторы пытаются доказывать, что бандеровцы сражались и против немцев, и против русских, то в Прибалтике все было однозначно, все борцы "за свободу" служили немцам.

И этот памятник в Эстонии вполне соответствует исторической правде, насколько я помню, там был барельеф с изображением солдата в немецкой форме и автоматом. Так что да, именно эту форму носили и с автоматами в руках воевали против нас.

– В начале июля в Молдавии открыли памятник румынским солдатам, погибшим в боях с Красной армией во Второй мировой войне. Как следует из таблички на монументе, эти военные "пролили кровь за мир и свободу", что касается "территории, свободной от евреев" – в молдавских концлагерях погибли около 120 тыс. жителей, в том числе 90 тыс. евреев во время оккупации немцами. И тем не менее памятник открыли тем, кто воевал на стороне немцев?

– Дело в том, что Румыния была одной из сторонниц фашисткой Германии, правда, они впоследствии в 1944 году спешно сменили сторону, но это после того, как румынские войска были разгромлены Красной армией. Там действительно произошел переворот в стране, и они перешли на нашу сторону, как распорядился их юный король Михай I. Но в целом до этого, да, румыны вполне активно участвовали в войне против нашей страны, и, если брать Молдавию, то уже много десятилетий молдавские националисты пытаются добиться того, чтобы их страна была присоединена к Румынии на основании того, что у них якобы один и тот же язык, а они один и тот же народ.

Но на самом деле народы разные, а доказательством тому, что у них не один и тот же язык, может служить тот факт, что когда в 1918 году румынские войска оккупировали Бессарабию, то есть нынешние территории Молдавии, то там у румынских солдат использовался румыно-молдавский разговорник. Получалось, что это хоть и народы родственные, языки похожие, но они, тем не менее, не одна нация. Недаром же большинство молдаван отвергают идею о присоединении к Румынии, в отличие от их так называемой элиты. Фото: Sven Arbet

– На открытии памятника в Молдавии были, кстати, и представители духовенства во главе с епископом Румынской православной церкви Антонием. Русская православная церковь может выразить неодобрение или, если бы хотела, то выразила бы, но сохраняет молчание, почему?

– У нашей нынешней власти существует вакуум идеологии, ничего нового, внятного придумать не могут, поэтому очень часто пытаются этот вакуум заполнить религией: православие – "скрепа", и в частности то, что мы должны рассматриваться как единый православный мир с нашими собратьями. Но если мы посмотрим на реальные события, то, в общем-то, со времен существования Византии исповедование одной религии не исключает жестоких конфликтов между православными странами. Это наглядно видно и из истории взаимоотношений с той же Румынией, которая воевала против нашей страны с большим энтузиазмом. И сегодня мы видим это на примере той же Грузии, где проводят ярую русофобскую политику. Здесь надо просто понимать, что заявлять о православном братстве – выдавать желаемое за действительное. На самом деле фактор религии здесь играет не самую главную роль.

– Такое ощущение, что государства Восточной Европы в плане десоветизации хотят быть "святее самого папы римского", в том смысле, что перегибают палку и в Германии той же, где нацизм под строгим запретом, сочувствия не найдут?

– Это правда – если брать ту же нынешнюю Прибалтику, то очень многие их нынешние политики, если бы они жили в Германии и делали бы там такие заявления, они не только бы не нашли поддержки, но и их могли бы даже реально посадить, потому что в Германии существуют законы, которые запрещают пропаганду нацизма, как и в ряде других стран Запада. А вот на территории Восточной Европы действуют немного другие стандарты. В чем предназначение этих республик, которые были состряпаны из бывших частей нашей страны – это новый санитарный кордон вокруг России. Наподобие того, как создавался такой кордон после Гражданской войны, сейчас тоже главная цель существования этих государств, с точки зрения их хозяев, – это как можно сильнее навредить России, поэтому им позволяют прославлять собратьев, которые служили Гитлеру, что для самого Запада является недопустимым. Но для своих вассалов Запад может это дело разрешить, чтобы они могли проявлять свою антироссийскую враждебность. Фото: topwar.ru

– Но вот даже в Германии запускают программы подобного толка, только не чествуют открыто фашистов, зато предлагают снести памятники советским солдатам. Например, 10 июля журналист, редактор исторического отдела крупной немецкой газеты заявил, что постамент, установленный в память о победе советских войск в танковом бою под Прохоровкой в июле 1943 года, необходимо снести. Он опирается на исследования немецкого военного историка, полковника в отставке и британского исследователя, которые объявили о том, что найдена аэрофотосъемка немецкой авиации. Якобы на фотографиях видно, что то время под Прохоровкой было 186 немецких боевых машин и 672 советских танка, и Красная армия потеряла 235 танков, а вермахт только пять, и надо, значит, убрать памятник – Звонницу на Прохоровском поле.

– Когда нам рассказывают о тех или иных сражениях Великой Отечественной войны и танковых победах, то часто используется такая уловка, хитрая статистика – танк можно либо уничтожить полностью, когда он сгорел и потом только в металлолом годится, или танк можно подбить с возможностью восстановления. В первые месяцы войны Красная армия теряла очень много танков, и у нее не было возможности их эвакуировать, а поскольку мы отступали – это все доставалось немцам.

Интересный момент как раз с Курской дугой. В этом сражении поле боя осталось за нами, то есть по окончании сражения немцы вынуждены были отступить. И поэтому, да, формально сейчас пытаются заявить, что под Прохоровкой было всего пять сгоревших танков, остальные же подбитые машины они вывезли, но вывезли их недалеко. И поэтому нам досталось минимум 200 немецких танков. Мы свои некоторые танки смогли восстановить и то, что немцы пытаются хитро заявлять, что подбитую технику они увезли, поэтому она не считается, но эта техника все равно досталась нам. Поэтому потери немцев там гораздо больше. Нами были захвачено 200 немецких танков, подбитых в результате Курского сражения, большое количество их новейших танков, тех же "Пантер". И по этому поводу у нас были исследования именно в то время, в 1943 году – каким именно оружием эти танки были подбиты.

Нынешние заявления немецких историков – "от лукавого", просто манипулирование цифрами. Исход понятен – немцы потерпели поражение, они вынуждены были отказаться от наступления, они откатились далеко на Запад и после этого, собственно, немецкая танковая мощь была подорвана и не восстановилась вплоть до конца войны.

– Они же убеждают, что мы хоть и не проиграли там, но под Прохоровкой и не выиграли, якобы цель была окружить немцев.

– Это я помню еще со школы – нам рассказывали про сражение под Прохоровкой и никогда не говорилось о том, что мы собирались немцев окружать. Информация всегда была четкой, цель – остановить немецкое наступление, это было встречное сражение. Что было на Курской дуге? Как мы помним, сначала немцы наступали, и мы встали в оборону, чтобы измотать немцев, они наступали на два фланга дуги, а когда наступление немцев было остановлено, мы перешли в контрнаступление. И как раз битва под Прохоровкой – это была та ситуация, когда немцы наступали, а мы их останавливали контратакой. Здесь не было задачи их окружать, задача была отразить серьезный немецкий удар. С двух сторон удар был сильным, немцы использовали свои новейшие танки, которые только поступили к ним на вооружение. Естественно, в наше время успех под Прохоровкой был преувеличен, может быть, реальные результаты были скромнее, но в любом случае – это точно была победа.

– То есть сегодня в целом тенденция такова, что в Западной Европе под любыми, даже надуманными, предлогами пытаются сносить памятники советским бойцам, а в Восточной Европе под любыми предлогами пытаются ставить памятники нацистам?

– Для них очень обидным является тот факт, что в 1945 году мы мало того, что победили Третий Рейх, таких вот "сверхчеловеков", но и победили при этом всю объединенную Европу. На стороне Гитлера сражались добровольцы из всех европейских стран, использовали труд французских и бельгийских, чешских рабочих, которые производили военную технику для Рейха. Вся цивилизованная Европа была побеждена вот этим "кошмарным сталинским СССР", для них это осознавать невыносимо, и сейчас хотя бы таким способом они хотят войну "переиграть".