А скоро лето и Арбалеты

Первое мая – это не только праздник Весны и Труда. Это еще и официальная дата появления на свет группы русских добровольцев, впоследствии получившей название ЧВК «Вагнер». Один из самых известных и узнаваемых российских брендов изначально создавался как небольшая группа из 40 с лишним бойцов – ветеранов горячих точек и кадровых военных, ушедших на пенсию.

Но именно эта группа добровольцев стала основой для будущей «частной армии», работающей в интересах государства Российского и защищающей русских людей на Донбассе. Как это было, мы можем узнать из заявления Евгения Пригожина от 26.09.22, в котором основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» впервые подробно рассказал (https://t.me/Prigozhin_hat/1717) историю создания «оркестра»:

«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер»».

Сейчас ЧВК «Вагнер» - это десятки тысяч человек: штурмовики, артиллеристы, штабисты, «такелажники», саперы и инженеры. На балансе «оркестра» находятся различные виды вооружения – танки, артиллерия и авиация. И благодаря своей находчивости, целеустремленности и эффективности «музыканты» прогремели на весь мир. А ведь начиналось все с батальонно-тактической группы в 40-50 человек, которые должны были на свой страх и риск, самостоятельно войти в Луганск и защищать город от украинской агрессии. Больше похоже на авантюру, да – но из этой авантюры родилась легенда.

Я до сих пор помню зарубежные статьи, в которых анализировали действия «Вагнера» и приходили к выводу, что «оркестр» сегодня – одна из самых эффективных ЧВК своего времени. И мировая известность «музыкантов», тот интерес, который проявляют к «Вагнеру» в других странах – все это следствия высоких военных и личностных навыков, которые проявили парни за девять лет борьбы. Но соль здесь в том, что «Вагнер» - это не просто ЧВК, как ее представляют в западных СМИ и наши либеральные дятлы. «Вагнер», если угодно – это дружина в старорусском смысле, воинское объединение, которое готово встать на защиту Родины по первому зову.

И да, с 2014 года состав «оркестра» существенно пополнился людьми и техникой – но на внутреннем, смысловом уровне это все та же крепкая воинская дружина. Вне зависимости от того, 40 человек или 40 000 в ее составе.

https://t.me/astramilitarum/32929

Штурмовики ЧВК "Вагнер" и погибший украинский солдат в весеннем Бахмуте.

Ожесточенные бои продолжаются в западных кварталах города, под противником остаётся территория площадью 2,9 квадратных километра.

https://t.me/orchestra_w/6412

На позициях бойцов "Вагнера" в Бахмуте.

https://t.me/orchestra_w/6427

Флаг ЧВК Вагнер в окнах Госдумы

https://t.me/razgruzka_vagnera/91

В конце апреля Дмитрий Подольский, находясь в госпитале, подписал более тысяч от лица погибших бойцов "Вагнера" в адрес Госдумы с просьбой найти виновных в "снарядном голоде". Вчера было передано тридцать девять коробок с письмами.

Дмитрий, позывной "Салем", в прошлом офицер российской армии, выходец из 14 ОБрСпН (бригада ГРУ), сейчас командир 5 штурмового отряда.

Ветеран горячих точек, Герой России, кавалер пяти Орденов Мужества, дважды награжден медалями "За Отвагу".

Даже будучи командиром, шел в бой со своими парнями, был тяжело ранен в бою, в результате чего потерял руку. Вашему вниманию скрин из интервью 2018 года с Салемом.

https://t.me/orchestra_w/6446

Насчет снарядного голода, о котором снова заговорили. История из личного опыта.

Сидел я как-то ночью на пункте управления одного из штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» - смотрел на большом экране, как наши БПЛАшники находят в Бахмуте противника и потом в онлайн-режиме все это накрывается артой.

И вот, спустя определенное количество успешных попаданий по любителям гулять ночью, дежурный на ВОПе говорит птичке в радейку: «все улетай оттуда, я ночной лимит исчерпал. Не могу смотреть, как они там лазать дальше будут».

То есть противник там дальше по кайфу выгуливался не потому, что мы его не видели. А потому, что ночной лимит снарядов на его поражение исчерпали. Понятно, лимит есть всегда. Но текущий был уж совсем небольшой. Мне так обидно стало. Что уж про парней говорить, по которым эти гуляющие недобитки потом стрелять будут.

Не должно же так быть?

https://t.me/brussinf/5929

Склады в бывших соляных шахтах под селом Парасковиевка на глубине более 150 метров.

28 найденных помещений хранили не только советскую классику времен войны (советские ППШ и ППС), но и иностранные образцы. Американские пулеметы Browning M2 и М240, пистолет-пулеметы Thompson, шведский гранатомет Carl Gustaf, чешские пулеметы, а также американские снайперские винтовки Barrett M107.

Все найденное вооружение новое или практически в идеальном состоянии.

https://t.me/orchestra_w/6454

"Меня, как и многих моих коллег, волнует ситуация со "снарядным голодом" ЧВК "Вагнер".

Считаю необходимым направить обращение руководителям фракций, руководство Минобороны с целью проведения совещаний. Вопрос должен быть решен".

Депутат от фракции ЛДПР Василий Власой записал обращение на фоне дефицита снарядов у бойцов "Вагнера".

https://t.me/orchestra_w/6457

Группа тяжёлых снайперов СУМРАК

https://t.me/rsotmdivision/6968

Оба-на! А Мизинцев-то принял предложение команды Пригожина Сегодня в лагере подготовки с новым заместителем командира ЧВК «Вагнер» Михаилом Евгеньевичем Мизинцевым занимались доподготовкой подразделений. С Лотосом Обсуждают как проходит допподготовка https://t.me/brussinf/5932

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, их мысли о битве за город и о происходящем вокруг



"Здесь все понимают цель - это победа. У нас за спиной Москва. Каждый взятый рубеж для нас - это Москва. Даже Артемовск для нас Москва. Нас не так много по сравнению с остальными, но мы превосходящие силы противника давим гораздо меньшим количеством". "Если бы мы имели возможность гораздо активнее работать артиллерией, то мы бы уже продвинулись гораздо дальше. Тем более каждый выпущенный снаряд - это сохраненная жизнь бойца. Лучше закидывать противника железом, чем терять людей". "Бои в городе - это не так страшно. А вот когда двигались к окраинам Артемовска по посадкам, то было очень сложно. Открытая, пристрелянная местность. Удары артиллерией в таких условиях ведут к потерям. В городе же не так. Здания спасают. Ну, это все уже позади. ВСУ недолго осталось держаться в городе. Мы свое все равно возьмем".

https://t.me/orchestra_w/6469



"Здесь учителя, спортсмены, бывшие заключенные - кого тут только нет".

Не все "музыканты", освобождающие сейчас город Бахмут, в прошлом служили в армии России. Многие из них пришли в ряды компании с обычных работ: с завода, из школ.

ЧВК "Вагнер" - это большая семья, которая объединяет людей, здесь нет конфликтов на почве национальностей или вероисповеданией, только рабочие моменты, которые решаются путем простого диалога.

Многие будущие штурмовики признаются, что 25 февраля 2022 года стояли в военкомате с желанием воевать за свою страну, но не смогли уехать в зону спецоперации из-за отказа военных комиссаров. Вот этот боец учитель ОБЖ и физкультуры. Говорит это самая лучшая работа - воспитывать будущее поколение.

Именно тогда они и нашли путь к "Оркестру. Их приняли без армейского и боевого опытов, обучили и дали развиваться. Теперь многие из них возглавляют подразделения, а их заслуги отмечены медалями и орденами.

https://t.me/orchestra_w/6486

Один из сценаристов фильма "Битва за Севастополь" Леонид Корин героически погиб при штурме Бахмута.

Корин отправился добровольцем в зону проведения спецоперации в январе. Сценарист служил в разведвзводе "Оркестра" помощником пулеметчика ПКМ.

Погиб 29 марта 2023 года при штурме ангаров в Бахмуте. Штурмовая группа выбила противника с занимаемых рубежей, но попала под артиллерийский обстрел. Корин получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью.

Как ранее сообщали СМИ, опознать тело по татуировке смогли лишь недавно. Мужчине на момент гибели было 47 лет.

Режиссер и продюсер Павел Дроздов сообщил о смерти коллеги 1 мая. Он вспомнил, что познакомился с Кориным еще в Санкт-Петербурге, в Университете кино и телевидения. Они стали работать вместе над сценарием о школьнике хоккеисте.

«А потом, каждый раз приезжая в Питер, я останавливался у него в съемной комнате на Пулковском шоссе на полу на матрасе… А когда он переехал жить в Москву, у меня на кухне тоже на матрасе. Так и жили… А сегодня я узнал, что Леня погиб. Светлая память», — отметил Дроздов.

Леонид Корин работал над сценариями к фильму «Лед», также он принимал участие в создании сериалов «Последний мент», «Вижу-знаю», «Семейный детектив» и «Литейный».

Корин за заслуги в боях получил внутренние награды компании: "Золотой Крест", медаль "За отвагу, комплект "За кровь и храбрость. Посмертно был присвоен Орден Мужества.

https://t.me/orchestra_w/6494

Язык до Бахмута снаряды доведет. Благодаря неравнодушным людям, мне удалось найти для ребят из ЧВК " ВАГНЕР " энное кол - во различных снарядов и других полезностей. Очень надеюсь, что хотя бы сейчас многие люди включат человечность и поддержат Евгения Викторовича Пригожина. Да, я девочка, бывшая ДОМ2шница. Да, мучу снаряды " Вагнерам ". Для кого-то это сюр, для меня и ребят - реальность. Я смогла, и вы сможете! И как я уже и говорила в другом посте: - " Все мы в Душе немного Вагнера, даже МОшники " Дядя Женя, принимай

https://t.me/natalia_maximus_ZOV/14950

Артемовск (Бахмут) в эти минуты (5 мая, вечер) выглядит так Результат обстрела зажигательными снарядами из РСЗО «Град» расчетами ЧВК «Вагнер» по последним удерживаемым кварталам ВСУ в Бахмуте. Это гне фосфор, как писали некоторые каналы, это — термитный или магниевый снаряд 9М22С или 9М28С, которые запускаются с установок БМ-21 «Град».

https://t.me/c/1801542020/4581

На фоне заявления Евгения Пригожина о выхода ЧВК из Бахмута, в сам Бахмут приехал новый заместитель Дмитрия Уткина - Михаил Мизинцев, который еще на той неделе являлся замминистра обороны по МТО. Видео @brussinf

https://t.me/ok_spn/24277

Тот самый застрявший под железнодорожным мостом в Бахмуте украинский танк Т-80БВМ.



При отступлении за мост на запад украинцы пытались оттащить машину, но артиллерия "Вагнера" спутала все планы.

https://t.me/orchestra_w/6503

Анданов Владимир Батоболотович, более известный как Ваха, боец ополчения ДНР с 2014 года. Некоторое время служил в батальоне спецназа ДНР под руководством Ольхона. В 2017 Ваха вернулся домой в Бурятию, пытался найти себя в мирной жизни, но война не отпустила. В составе ЧВК «Вагнер» принимал участие в боях за Триполи, награжден медалями конторы. В начале СВО Ваха заходил на Киевское направление, в ходе одного из боев смог вывести из-под обстрела военнослужащих мотострелкового подразделения ВС России. Владимир «Ваха» Анданов погиб 5 июня 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества, который стал для него третьим. https://t.me/ok_spn/24309

Бойцы «Вагнера» начали штурм последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске Бойцы ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщают военкоры.

В ответ украинские войска стали отступать, подрывая за собой здания на западе города.

https://t.me/c/1801542020/4597

ЧВК Вагнер уже штурмует самую сердцевину укрепрайона в Бахмуте, так называемого «Гнезда». Под натиском музыкантов подразделения ВСУ подрывают здания и отходят.

https://t.me/boris_rozhin/84916

Год назад, 7 мая 2022 года, в ходе битвы за Попасную (ЛНР) бойцы ЧВК "Вагнер" смогли занять украинские укрепления близ южных окраин город и одновременно с этим начать продвижение к центру.

Во второй половине того же дня под контроль "Оркестра" перешла Попаснянская районная администрация на севере населенного пункта. Здесь действовал штурмовой отряд Алексея Нагина с позывным "Терек".

Терек героически погиб 20 сентября 2022 года, посметрно ему будет удостоен звания Героя России.

https://t.me/orchestra_w/6526

Стелс-пехота штурмовых отрядов «Группы Вагнера», которая выбивает оппонента из Попасной в Луганской области, ставшей одной из самых горячих точек на Донбассе, заняла за собой здание местной администрации.

https://t.me/grey_zone/13952

7 мая 2022 года под контроль ЧВК «Вагнер» была взята администрация Попаснянского района. В тот день мне выпала честь присутствовать на снятии флага с этого здания, вместе с Героем России Алексеем Нагиным (Терек). 9 мая зачистка города была полностью завершена.

Дальше несколько месяцев операции ЧВК «Вагнер» с неофициальным названием «Цветок Попасной», благодаря которой была ликвидирована Светлодарская дуга, освобождена вся территория ЛНР, а самое главное — к 5 августа удалось выйти на восточную окраину Бахмута в районе улицы Патриса Лумумбы и начать «Бахмутскую мясорубку»...

https://t.me/yaremshooter/1413

Дмитрий Подольский с позывным Салем во время службы в 14-й гв. ОБрСпН ГРУ, Чечня. Салем также являлся командиром 5-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер», принимал участие в СВО, в том числе в штурме Бахмута. За время службы в спецназе ГРУ, и ЧВК награжден пятью орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу», также присвоено звание Героя России.

https://t.me/ok_spn/24321

«Бахмут. Викинг» Мы бежим с дистанцией в 30 метров, перепрыгивая ж/д пути. Бежать надо быстро до ближайшего укрытия. Наш проводник предупредил, что недавно тут объявился снайпер, правда вовсе непонятно, откуда он стреляет. Вдобавок на этой тропе помимо 120-го миномета может ударить и дрон-камикадзе. В стороне из здания работает пулемет – он прикрывает наш спринт по ухабам.

Добираемся до нужного дома. Есть время немного перекурить перед очередным рывком. Пока отдыхаем, подъезд пятиэтажки напротив просто осыпается на наших глазах, поднимая огромное облако пыли.

- Хорошо, что адресом не ошиблись – шутит проводник. – Этот дом они несколько дней «разбирали» из танка, причем там все выгорело до тла. И снова рывок. Точнее нырок в подвал. Где-то доносятся звуки прилетов, но уже можно выдохнуть. В тусклом свете нас встречают парни. Все крепкие, бородатые. С виду они похожи на викингов, которых каким-то чудом занес в эту ж**у их драккар.

Эти парни накануне взяли за день с ходу целый квартал многоэтажек. Работали жестко и слажено, ну и как сами говорят, помогла удача. Мы выбираемся из подвала и видим огромное здание, которое все называют здесь «Книжкой» из-за характерной крыши. Его видно почти с каждой точки Бахмута – оно находится на самой высоте на западе.

- Нам его предстоит скоро взять. Думаем, как к нему подойти сейчас. Так-то наши парни уже напротив него, метрах в сорока. Но пока «книжку» не обойдут с флангов, не сунемся. Оно скорее всего будет заминировано – а это капкан и братская могила – объясняет нам Викинг. – Но как мы его возьмем – будет намного легче их выжигать из «Гнезда». «Гнездо» - это квартал с плотной многоэтажной застройкой. По сути, последний опорный пункт ВСУ в городе. Но они хорошо за него зацепились. В отличие от центра города, между зданиями прокопаны траншеи от подвала к подвалу, расположены ДОТы. На верхних этажах противник почти не находится. Он ведет огонь из пулеметов, не давая продвигаться штурмовикам.

Пока есть время, спрашиваю у Викинга, как он и его бойцы поддерживают в этих такую хорошую физическую форму. Он отшучивается, что в сухпайках достаточно калорий. Я прошу его сказать что-то от себя на камеру для фильма.

- Сейчас не время качать железо и бить грушу, хотя я много выступал по боям. Но сейчас время настоящим мужчинам быть здесь. Наша задача – взять Бахмут. И задача эта будет выполнена – он поправляет ремень своего автомата и я замечаю на его бронежилете руну воина. «Книжку» группа «Викинга» взяла через пару дней. ВСУ хотели подорвать ее, но их саперам был отрезан путь. Уже после штурма Викинг и один из его бойцов был ранен. Как сказали, вернется в строй через пару месяцев.

За следующую неделю, что я пробыл в Бахмуте, я заметил возросшую плотность украинского огня. Они начали бить по плановым целям в кварталах города, вести контрбатарейную борьбу. Судя по всему, им перекинули хорошие радары для определения координат нашей арты. Поэтому ей приходится активно маневрировать, чтобы не быть «накрытой». За городом что-то постоянно бахает и дымится - видимо, это наши орудия работают по дорогам снабжения ВСУ, где идут ожесточенные бои.

«Гнездо» приходится буквально выжигать огнем. Одними РПГ, ПТУРами, «сапогами», пехотными минометами, штурмовикам «Вагнера» будет сложно взять этот укрепрайон и выкурить противника из ДОТов и подвалов. Нужен плотный и точный артиллерийский огонь на подавление, с чем собственно и возникла проблема. Но, как сказал Викинг, задача все равно будет выполнена. Поправляйся, если ты или товарищи это прочитают.

С. Шилов

https://t.me/bayraktar1070/1054

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