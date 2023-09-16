И снова народные стихи

Еще викинги боялись скальдов. Если речь идет именно о поэтах, а не о графоманах, то эти люди сродни экстрасенсам - у творческих людей не закрыта связь с потусторонним миром. Они могут служить проводниками разных идей, поступающих с той стороны. Поэтому правящие миром относятся к подобным личностям с большой осторожностью. Напомню, что даже в области техники - от таблицы Менделеева до постулатов Бора и основ квантовой физики - очень многое приходит без всяких объяснений оттуда. Носитель такого дара может многое - открывать новые законы природы, делать революции, писать стихи, но знаменатель тут один и тот же. Лично мое мнение, что не зря сейчас стихи посыпались как из "рога изобилия"... Мы - русские! Запомните и знайте,

Мы в сердце носим гордость за страну!

И ложью нас своей не унижайте,

Мы все века храним историю свою!

И путь у нас один - к победе правды!

Мы русский дух! И нас не победить!

Вам не сломить Россию подлой травлей,

А исторический канон не изменить!

Здесь города - страницы вечной славы,

Глубины рек историю хранят,

Навеки память вписана в дубравы,

Как часовые горы здесь стоят.

Святые храмы куполом сияют,

И перезвоном льют колокола

Россию все святыни сберегают,

Под покровительством небес она одна!

Мы - русские! И этим мы едины!

Мы в сердце носим гордость за страну!

Мы чтим своей истории годины,

Мы встанем все за Родину свою!

Олеся Винокурова

Никогда не воюйте с Россией,

Это сильная, мощная рать!

Против правды которой бессильны

Те, кто ложью привык воевать!

Про историю, веру, Отчизну

Сквозь века в сердце память несем!

Мы за правду встаем на защиту!

Мы встаем! Всей Россией встаем!

Русь услышит наш ZOV, так и знайте!

И своих не отдаст никогда!

Подчинить нас себе не пытайтесь,

Сила в правде! Так будет всегда!

Наша сила в единстве и правде!

И в любви к нашей русской земле!

И в черте нашей главной и славной:

Мы своих не бросаем в беде!

Олеся Винокурова, 2022



Эти строки пишу о России,

О любимой, могучей стране.

О достоинстве, чести и силе,

Вновь дающей отпор сатане.

Ты священная наша Держава,

Ты хранимая силой небес!

Ты навеки увенчана славой!

Изгнан прочь навсегда мракобес!

О бойцах наших храбрых и славных,

Грудью вставших за Родину-Мать!

Побеждающих в битвах неравных,

Честь России наш долг защищать!

Мы гордимся тобою, Россия!

Наша гордость, ты в сердце одна!

Мы едины! И в том наша сила!

Честь и слава навеки дана!

Олеся Винокурова

Схватились в битве жесточайшей

Добро и зло, предательство и честь.

За Русский мир Державы величайшей

Свершится наша праведная месть!

Кто вы такие, чтоб вершить нам судьбы?

Кто дал вам право миром управлять?

Ваш час прошёл, замолкли ваши трубы,

Не смейте против правды воевать!

Из века в век Российская Держава

Отпор даёт безбожности и лжи.

За земли русские сражаться наше право,

Мы историческим каноном дорожим!

Взовьется триколор с орлом двуглавым,

Вздохнет освобожденная земля!

И увенчается навеки Русской славой

Народная славянская семья!

Олеся Винокурова

Позывной ШЕФ 155 бригада морской пехоты ТОФ.

Памяти Воинов-Морпехов 810 ОБрМП, освобождавших Мариуполь

Шагал десантный батальон

В холодный, снежный день весны

Браток, с утра на штурм врага,

За нами Флот, идём на вы!

На шее Крест иль Полумесяц,

Российской Армии жетон

На путь своей Великой Славы

Шагал десантный батальон

Прорвались Чёрные береты,

Врагом охвачен град морской,

Ну ничего, братишка, встанем

За командиром смело в бой

Со свистом пролетела мина,

Смеялась, прям над головой

Ей смерть возможность подарила,

Но Бог стоял за нас стеной



Я помню, как горели танки,

Из стали превращаясь в прах,

Шмелей, что огненным приветом

В противника вселяли страх

Ночные залпы из орудий,

Снарядов тучи в небесах,

Как Купол шёл вперёд на подвиг,

Закрыв собой своих солдат

Я помню, как молились Богу

Во время боя за завод

Как в окружении мы бились,

Неделя длилась словно год

Сверкали трассы вдоль проспекта,

Противник ждал нас, был не рад,

Но за бронёй мы прорывались,

И не было для нас преград

Я помню Братьев своих павших,

Их память, навсегда со мной

Я верю, что когда-то снова,

Мы вместе встанем в старый строй

Шагал десантный батальон

В холодный, снежный день весны,

Запомни имена Героев,

Что защищали жизнь страны

На шее Крест иль Полумесяц,

Российской армии жетон

На пьедестал Великой Славы

Вошел десантный батальон

06.07.2023 позывной Моряк

На передовой

­­Недопитый чай на столе,

Смятая шинель без тепла,

Пуля, застывшая в стволе,

А бойца тишина забрала.

На войне, подушка - каска,

Мягче матраса - бронежилет,

Передовая - где в прорезях маски,

Притаился смертельный ответ.

Место есть для маскировки

Густая трава и листва,

Я делаю вынос градуировки,

Цель в прицеле видна.

А в сводке цифры - 200

Прибавляется свой актив,

Но мы в пассиве, мы вместе

Обстрелянный коллектив.

Моя наука - баллистика,

Пристрелка - только проверка,

Печальная беллетристика,

В которой нет человека...

Владимир Афонин

Стих от мамы Светланы, которая ждёт сына и мужа домой.

Ночь, луна, на душе так тревожно сейчас

Есть и кров, и постель и прохлада.

Только рвется душа к сыночку тот-час,

Ничего другого не надо.

Я слова молитвы, сынок мой, шепчу...

И прошу, чтобы жил долго-долго!

На судьбу свою я совсем не ропщу,

Я за всё благодарна Богу!

Первый крик, первый смех, первый зуб, первый шаг.

Я теперь всех счастливей на свете!

И казалось, что так у нас будет всегда

И всегда будут счастливы дети!

"Мам, я стану как папа страну защищать,

Я хочу тоже быть офицером! "

И летучая мышь над планетой земля

На плече отца стала примером.

Я смотрела, как быстро ты рос, мой сынок

И безмерно тобою гордилась!

А потом СВО... потемнело в глазах

И я просто молилась,молилась...

Чтоб вернулись живые с отцом вы домой

И чтоб этого не повторилось!

А потом в новостях — сын и муж, сын-МУЖИК,

Орден Мужества в 24...

А я снова молюсь, и безмерно горжусь,

Что тебя воспитали МУЖЧИНОЙ!

А потом ты звонишь — мам, я ранен в плечо,

Ты не плачь, мы увидимся,правда!

И полгода спустя уезжаешь опять —

Там мои пацаны. Мам,так надо...

А так хочется дома, за семейным Столом,

Чтоб мы с дочей и наши мужчины.

И мы ждём, всех вас ждём, ждём с Победой домой!

Вам желаем мы духа и силы!!!



Синие озера, ясная заря,

Белые березы, свечи-тополя.

Бесконечной далью тянутся края,

Это все Россия, Родина моя!

Шелковым узором стелются поля,

Под небесным взором радуга дождя.

В рощице прозрачной трели соловья,

Всей душой, Россия, я люблю тебя!

Здесь весною дышит яблоневый цвет,

Над рекою брызжет розовый рассвет.

Здесь в лесах могучих тихо дремлет день,

А под горной кручей отдыхает тень.

Здесь леса и реки, горы и моря,

Велика Россия, Родина моя!

Здесь хранит святыни Божья благодать,

Никому не сможем мы тебя отдать!

Летопись историй вписана в сердца,

Здесь мы брат за брата, будет так всегда!

Боевая слава русских городов

Здесь хранится свято на века веков!

Олеся Винокурова

Однажды, в шутκу, в час ночной прогулκи

(хватило у меня тогда ума!)

В κаком-то из арбатсκих переулκов

Я криκнул: «Ма-ма!» в сонные дома.

И вздрогнул переулоκ вспышкой стеκол.

Я замер: слева, справа – κаждый дом

Вдруг форточκами-κрыльями захлопал,

Каκ вспугнутая птица над гнездом.

И женсκие испуганные лица –

Как лиκи Богородиц из иκон,

На них сейчас бы тольκо и молиться,

- Возниκли в рамах вспыхнувших оκон.

Ушли из дома мальчиκи-мальчишκи,

Кто много лет назад, а κто вчера,

И в κаждом доме, домиκе, домишκе

Грустнее стали дни и вечера…

Да, шутκа прозвучала странно, диκо.

Я, сκованный стыдом, шагнуть не мог.

И κто-то сверху ласково и тихо

Сκазал мне: «Ты ступай домой, сыноκ».

А ночи κрай белел в рассветной сини.

Я шел домой и думу нес одну:

Сумей мой криκ промчаться по России

– Все матери прильнули бы к окну.



Юрий Чичев

Помните, в школе учили наизусть "Жди меня, и я вернусь, только очень жди…"? Это стихотворение наши деды и прадеды переписывали на полях газетных полос и папиросной бумаге, чтобы свернуть и положить поближе к сердцу. Строки Константина Симонова были оберегом для тех, кто борется с нацизмом.

Прошло 82 года - и русские с оружием в руках вновь борются за то, чтобы быть, дышать, говорить на родном языке. Борются за то, чтобы жить. Поэтесса Юлия Некрасова написала очень трогательные строки. Они быстро разлетелись по Сети. Это ответ… Ответ на "Жди меня, и я вернусь". А ещё это поддержка тем, кто сейчас защищает Россию.

Я полечу к тебе на крыльях ветра

Сквозь дым и пепел фронтовых дорог.

И буду рядом в битвах до рассвета,

Как ангел твой, что посылает Бог.

Ты никогда со мной не проиграешь,

Я буду путеводною звездой:

О ней ещё услышишь и узнаешь,

Мы примем вместе самый трудный бой.

Клянусь, ты всё со мною, милый, сможешь

И под стеной свинцового дождя

Любое вражье войско уничтожишь,

От злой беды Россию оградя.

Я буду тенью за твоей спиною

Вселять надежду каждый Божий день

И поцелуем душу успокою,

Когда она для выстрела мишень.

И если вдруг возьмут тебя сомненья,

На поле битвы выбьешься из сил,

Меня окликни вмиг для вдохновенья,

Мы вместе отвоюем этот мир.

Юлия Некрасова

Братишка.

Ночь темна, и звёзды светят,

Гул движка, свист лопастей,

И несёмся мы с Братишкой

В ночь глухую на врага.

А под нами лес, посадки,

Не покошены поля,

Где-то рядом не далеко

Там работает АРТА.

Подлетая к ЛБСу,

Пуск ракеты от врага,

Ты братишка наш МИ-8

Защити нас от врага.

Своим глазом многооким,

Отведи от нас беду,

И верни ты нас обратно

К женам, детям, матерям.

И мы будем благодарны,

И по Век должны тебе,

Ты наш дом, ты наша крепость

Экипажу и ПСГ.

Сергей Г.

Возвращайтесь, Мальчики!

Возвращайтесь, Мальчики, целыми домой,

Пусть ведут Вас ангелы Божьею тропой.

Под Бахму́том, в Марьинке и под Кременной,

Вы живите, Мальчики, сквозь кровавый бой.

Под Херсоном, в Берховке молемся за Вас,

Угледар, Орехово, где не дремлет враг.

Матерь Богородица силушки пусть даст

И везде поднимется наш Российский стяг.

Вы живите, Мальчики, недругам назло,

Хоть пути-дороженьки, словно, решето.

За спиною близкие: дети, мать, жена -

Самая крепчайшая на войне броня.

Выстоит Авдеевка. Будет взят Купянск.

Весь туман рассеется, зацветёт Донбасс.

В пекле под Клещеевкой, где кромешный ад,

Всё на свете выдержит русский наш солдат.

Возвращайтесь, Мальчики, целыми домой,

Пусть ведут Вас ангелы Божьею тропой.

Станет мирным небушко в звёздах золотых,

Помоги Вам Верушка ради всех Святых.

Юлия Некрасова, 2023.

Время рождает сильных

­Огненный дождь по крышам,..

землю железом пашет...

Ветер восточный! Слышишь?

времени голос: "Наши!"

Время приходит сбросить

страх обожжённых крыльев,

требует, а не просит:

"Время рождает сильных!"

В хриплом надрывным стоне,

в тяге к делам былинным,

взляде, что на иконе:

"Время рождает сильных!"

Эта борьба - не пытка.

На придорожной пыли

пятен багровых нитка -

время рождает сильных...

Пламя свечи из гильзы -

ветру сигнал подняться.

Время приходит сильных.

Значит, пора рождаться!

Василий Борисов

И вновь горизонт, и забрыжет рассвет,

Он словно окрапанный кровью,

Как рампы на сцену раняет свой свет,

Оркестр готов уже к бою.

Команду даёт дирижер для басов

И воздух вдыхает армада,

Открыли к Аиду врата для врагов,

"Валькирий полет" в кананаду.

Затем скрипачи каждый соло свое,

Сыграет на поле боя,

Не скрипку в руке, а сжимают цевьё

Или гранату героя !

Взлетает ракета , а значит вперёд

Нам танки дорогу пробили.

С окопа в атаку в руках пулемёт,

Карабкаюсь по рыжей глине

И так день за днём оркестр с огнём,

Играет на бис для России

И мы словно зрители весточку ждём,

Как ждали прихода Миссии !

Музыку Вагнера знает весь мир,

Работу бойцов знают тоже,

УРА ОРКЕСТРАНТАМ, ВИВАТ СКРИПАЧИ,

Мелодии Ваши похожи !

© С. Романов.

На морских рубежах державы

Непростую вы службу несете.

Вы российская гордость и слава!

ВМФ будет вечно в почете!

На морских рубежах Отчизны

Вы несете нелегкую службу.

Ваши подвиги – летописны!

Вы на страже и в зной, и в стужу.

Пусть героев найдет награда!

Пусть же море вас радует штилем!

Я хочу пожелать вам, ребята,

Сем положенных футов под килем!

Автора не знаю

Военным морякам всех поколений,

Их матерям и женам, самым близким,

За боль разлук, тоску долготерпений,

Поклон вам, дорогие, самый низкий.

Семей вам крепких, и любви без меры,

Пусть море будет тихим и спокойным.

И не теряйте, ради Бога, веры.

Все будет хорошо! Не надо войн нам!

Спасибо вам за мужество, ребята,

Спасибо, моряки, за подвиг ратный!

Вы нашей Родины заслон, сыны-солдаты,

Салют вам, дорогие, многократный

Тоже автор не найден

Россию не гневите, господа,

В народ славянский грязью не бросайте!

Отчизне верных не сломить вам никогда,

Достоинство и честь не унижайте!

И не пытайтесь сеять нам раздор

И с братскими народами поссорить,

Вам не привлечь на русский род позор,

И дорого вам будет это стоить!

Запомните! Всегда и на века,

Россия мощь, защита и отвага!

В беде народ не бросит никогда

И в этом её честь, закон и слава!

В защиту братского народа,

За всю содеянную гнусь

Всей мощью встанет наша рота!

Россия-мать, Святая Русь!

Олеся Винокурова

Пожалуйста приди ко мне во сне,

Приснись хоть на минуточку родимый

Все бури мира, разрываются во мне!

Мой воин, знаю ты не победимый!

Мой музыкант, мой верный славный сын!

Отечеству на плаху честь отдавший,

Россия вся с тобой! Ты не один!

Как знамя чести, средь бесчинства воссиявший!

Иди к победе мой родной, и помни, знай!

Что вся Россия за тебя болеет!

От Вологды и до Камчатки, любой край!

За Вагнер каждый искренне Радеет!

Куда б не занесла тебя судьба,

Какая бы не поджидала подлость!

Ты помни Вся Россия вся Странна

За каждого испытывает гордость!

Мой музыкант приди ко мне с победой!

Вернись в родные степи, города!

Мой честный воин этот пусть заветный,

Запомнит мир, запомнит навсегда!

Автора не нашла, прислала на Канал Вагнера подписчица канала

Запись на стене

Военная поэзия | СВО

27 мая 2023 в 20:59

Воинам ЧВК Вагнер

Посвящается

А я живой, я выжил под Бахмутом,

Хоть падали вокруг мои друзья.

Но не царапины на мне, как будто,

Щитом невидимым прикрыт был я.

Не принято сейчас считать потери,

И людям эти цифры объявлять.

Мне суждено в живых остаться. Верю

У смерти отмолила сына мать.

Её лицо мне в снах недолгих снилось,

Её я видел сквозь огонь и дым.

К ней, не ко мне судьба явила милость,

Не суждено мне сгинуть молодым.

Мне суждено пройти сквозь кровь и пепел,

И наконец повержен нами враг.

Рассвет победы был великолепен,

Как в синем небе вагнеровский флаг.

Но знаю я, что точно б я не выжил,

Без светлой веры матери моей.

Её молитва точно к Богу ближе,

Чем доблесть самых храбрых сыновей.