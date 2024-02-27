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Жанночка, с Днем Рождения

Жанночка, я поздравляю
И желаю в день рождения,
Радости и счастья в жизни,
Всем желаньям – исполнения.

Чтобы верила ты в чудо,
Смело о большом мечтала.
Чтоб судьба красивой сказкой
Тебя чаще баловала.

Жанна, с днем рожденья! С Днюхой!
Пусть по жизни будет пруха,
Больше драйва, приключений,
Неожиданных решений!

Позитива в каждом слове,
Путешествий и историй,
Впечатлений и открытий,
Потрясающих событий!

С Днем рождения, Жанна! Желаю, что бы ты ни предпринимала, пускай все оборачивается только тебе на пользу. И дела, и эмоции, и поступки, и чувства. Пускай каждая ситуация приносит тебе свои выводы. Пускай каждый день будет великолепнее предыдущего. Пускай твое счастье никогда не разбивается на осколки. Желаю благополучия, любви, достижений! Будь самой очаровательной, самой замечательной, самой доброй! Не уходи с выбранного пути даже под натиском бурь и негодований. Верь – плохое мимолетно, хорошее вечно! Пускай в твоей судьбе будут только попутные ветра и помогают быстрее двигаться вперед. Стойкости и нежности тебе! Будь весела, задорна, счастлива!

разноеЧёшеваСветлана Митленко

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