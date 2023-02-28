29 февраля 2000 года, 76 псковская дивизия ВДВ, высота 776

Правда про 6 роту псковского десанта: подвиг на фоне предательства

29 февраля – 1 марта 2000 года на высоте 776 под чеченским селением Улус-Керт приняла последний бой 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка псковских десантников. Из 90 десантников погибли 84, в том числе 13 офицеров. По официальной версии, десантники ценой своей жизни сорвали проход 2500 боевиков под руководством полевого командира Хаттаба в Дагестан. Как и любая другая официальная версия, она до сих пор вызывает массу вопросов... Ребята из 6-ой роты псковских десантников, погибшие в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года

28 февраля 2000 года командир 6-й роты батальона Евтюхина майор С.Г. Молодов получил приказ занять господствующую высоту Исты-Корд рядом с Улус-Кертом. Однако поскольку Молодов только что прибыл в часть и даже не успел ознакомиться с личным составом, то Марк Евтюхин принял решение лично участвовать в операции.

29 февраля 6-я рота после тяжелейшего 14-километрового марш-броска достигла высоты 776.0, где и произошёл тот самый бой с отрядами бандформирований, которые двигались в сторону Аргунского ущелья...

У Сергея Ш. – офицера подразделения особого назначения (ОСНАЗ) Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба всё осталось не только в памяти. По его выражению, «для истории», он сохранил отдельные копии документов с записями радиоперехватов в Аргунском ущелье. Из разговоров в эфире гибель 6-й роты предстает совсем по-другому, чем твердили все эти годы генералы. Воины-десантники 6-ой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка псковских десантников, героически погибшие в Аргунском ущелье Чечни 1 марта 2000 года

Той зимой разведчики-«слухачи» из ОСНАЗа радовались. «Шайтанов» выбили из Грозного и окружили под Шатоем. В Аргунском ущелье чеченским боевикам должны были устроить «маленький Сталинград». Около 10 тысяч бандитов находилось в горном «котле». Сергей рассказывает, что в те дни спать было невозможно.

Вокруг все грохотало. День и ночь террористов «утюжила» наша артиллерия. А 9 февраля фронтовые бомбардировщики Су-24 впервые за время операции в Чечне сбросили на боевиков в Аргунском ущелье объемно-детонирующие авиационные бомбы весом полторы тонны. От этих «полторашек» бандиты несли огромный урон. С перепугу они вопили в эфире, мешая русские и чеченские слова:

– Русня применила запрещённое оружие. После адских взрывов от нохчей даже пепла не остаётся.

И дальше шли слёзные просьбы о помощи. Главари боевиков, окруженных в Аргунском ущелье, именем Аллаха призывали своих «братьев» в Москве и Грозном не жалеть денег. Цель первая – прекратить сбрасывать на Ичкерию «негуманные вакуумные» бомбы. Вторая – купить коридор для выхода в Дагестан. Чечня. Аргунское ущелье. Место гибели 6-ой роты псковских десантников.

Из «аквариума» – штаб-квартиры ГРУ – осназовцам на Кавказе пришло особо секретное задание: круглосуточно фиксировать все переговоры не только боевиков, но и нашего командования. Агентура сообщала о намечавшемся сговоре.

В последний день февраля, вспоминает Сергей, нам удалось перехватить разговор по радиосвязи Хаттаба с Басаевым:

– Если впереди собаки (так боевики называли представителей внутренних войск), можно договориться.

– Нет, это гоблины (то есть десантники, на жаргоне бандитов).

Тогда Басаев советует Черному арабу, руководившему прорывом:

– Слушай, может, давай обойдем? Они нас не пустят, только себя обнаружим…

– Нет, – отвечает Хаттаб, – мы их перережем. Я заплатил за проход 500 тысяч американских долларов. А этих шакалов-гоблинов начальники подставили, чтобы замести следы.

И всё же по настоянию Шамиля Басаева сначала вышли по радиосвязи на командира батальона подполковника Марка Евтюхина, находившегося в 6-й роте, с предложением пропустить их колонну «по-хорошему»:

– Нас тут очень много, раз в десять больше вас. Зачем тебе неприятности, командир? Ночь, туман – никто не заметит, а мы очень хорошо заплатим, – увещевали по очереди то Идрис, то Абу Валид – полевые командиры из особо приближенных к Хаттабу.

Но в ответ раздался такой виртуозный мат, что переговоры по радиосвязи быстро прекратились. И понеслось… 6-я рота псковских десантников приняла неравный бой против 2500 боевиков... Марк Евтюхин - комбат 6-ой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка псковских десантников

Атаки шли волнами. Причем не психические, как в фильме «Чапаев», а душманские. Используя горную местность, боевики подбирались почти вплотную. И тогда схватка переходила в рукопашную. В ход шли штык-ножи, саперные лопатки, приклады автоматов Калашникова.

После гибели Молодова (погиб практически сразу от снайперской пули) командование взял на себя комбат Марк Евтюхин, который просил подкрепления и поддержки авиацией. Но его просьбы о помощи остались неуслышанными.

Командир разведывательного взвода гвардии старший лейтенант Алексей Воробьев в жестокой схватке лично уничтожил полевого командира Идриса, обезглавив банду. Командиру самоходной артиллерийской батареи гвардии капитану Виктору Романову взрывом мины оторвало обе ноги. Но он до последней минуты жизни корректировал огонь артиллерии. Сам же Марк Евтюхин, будучи неоднократно раненым, до конца продолжал командовать подчинёнными.

Самым парадоксальным выглядит тот факт, что окрестности Аргуна были буквально забиты армейскими частями. Более того, находящиеся на соседних высотах подразделения федеральных сил рвались прийти на помощь погибающей 6-й роте, но им это было запрещено. А самому Евтюхину рекомендовали «не паниковать» и уничтожить боевиков. Александр Доставалов, вопреки приказу сверху пришедший на помощь 6-ой роте со своим взводом из 15 человек

Ранним утром 1 марта к окруженным товарищам прорвались 15 десантников 4-й роты во главе с майором А.В. Доставаловым — они занимали соседнюю высоту и пришли на помощь к товарищам, нарушив приказ сверху: "свои позиции не оставлять!".

В ночь с 29 февраля на 1 марта, когда израненный комбат Евтюхин понял, что дела совсем плохи, он лично по рации связался с Доставаловым и сказал в эфире всего лишь одно слово: «Помоги!». Доставалов с Евтюхиным дружили, в Пскове жили рядом, в одном общежитии. Александру Доставалову 6-я рота можно сказать была родная, он прежде командовал ею несколько лет.

Одного слова оказалось достаточно, чтобы майор Доставалов вопреки приказу свыше рванул со взводом на высоту 776...

Знал ли Доставалов, что идет со своими бойцами на верную смерть? Опытнейший десантник - третья война, понял, что комбат гибнет и никто ему не поможет. Ночью прошел по тылам боевиков, дважды натыкался на засады, уходил, и с третьей попытки вывел взвод на высоту. Всего за 40 минут! Без единой потери.

Успешный рейд взвода Доставалова наглядно опровергает все утверждения российского командования о невозможности пробиться к погибавшей 6 роте. По свидетельству его вдовы: у некоторых военных поступок Доставалова вызвал откровенное раздражение: «Другие не смогли, а он, видите ли, смог!» — и упрекали его в том, что повёл бойцов на верную гибель.

120 десантников под командованием начальника разведки 104-го полка Сергея Барана также самовольно снялись с позиций и двинулись на помощь Евтюхину, но при форсировании реки Абазулгол они нарвались на засаду и вынужденно закрепились на берегу. А когда всё же вышли к позициям 6-й роты, было уже поздно... Памятник в деревне Черёха (Псковская область) погибшим воинам 6-ой роты псковских десантников

Развязка наступила утром 1 марта. В 6:11 связь с Евтюхиным прервалась. По официальной версии, он вызвал огонь артиллерии на себя. Да, это действительно так. Но последним в эфире, что сказал перед смертью комбат, были слова: «Вы нас предали!». После чего замолчал навсегда, а высоту 776 заняли боевики, которые не спеша добили раненых десантников и долго глумились над телом Марка Евтюхина. Причем всё это снималось на видеокамеру. Самое удивительное, что целые сутки, пока боевики хозяйничали на высоте 776, на них не упал ни один снаряд, хотя сровнять высоту с землей теперь уже ничего не мешало.

Вы только вдумайтесь, 90 десантников против 2500 боевиков! 6-я рота псковских десантников героически сражалась, удерживая высоту, 20 часов. Из 90 десантников роты погибли 84. Позже 22 присвоено звание Героев России (21 – посмертно), а 63 награждены орденом Мужества (посмертно). Одна из улиц Грозного названа именем 84 псковских десантников.

Хаттабовцы потеряли 457 отборных боевиков, но так и не смогли прорваться к Сельментаузену и дальше – на Ведено. Оттуда дорога на Дагестан была уже открыта. По высокому приказу с неё сняли все блокпосты. Значит, не врал Хаттаб. Он действительно купил проход за полмиллиона баксов.

Евтюхина, Молодова и Воробьева навечно зачислили в списки воинской части. А фамилию Александра Доставалова вычеркнули. За то, что кинулся выручать товарищей. Замкомдива так и объяснил отцу Доставалова: «Ваш сын покинул свою сопку, нарушил приказ». То есть - должен был сидеть и наблюдать, как гибнут товарищи. Памятник погибшим воинам 6-ой роты псковских десантников возле Центрального музея Вооруженных сил (г. Москва, ул. Советской Армии, д.2). Памятник выполнен скульптором Михаилом Переяславцом по проекту архитектора Игоря Вознесенского. Установлен в конце октября 2002 года

P.S.: За гибель героев-десантников тогда наказали «стрелочника» - командира полка С.Ю. Мелентьева, отдавшего приказ о выдвижении 6-й роты на злополучную высоту, возбудив в отношении него уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей. Но и это дело по амнистии закрыли. Хотя товарищи Мелентьева утверждают, что полковник несколько раз просил у командования отвести роту сразу же после начала боя – безуспешно. Полковнику Мелентьеву, умершему в 2002 году от сердечного приступа, приписывают также такую оценку произошедшего в конце февраля – начале марта на высоте 776, которой он якобы поделился с другом незадолго до смерти:

«Не верьте ничему, что говорят про чеченскую войну в официальных СМИ… Променяли 17 миллионов на 84 жизни».

В стороне остались и командующий восточной группировкой генерал Макаров (шесть раз просил его Мелентьев дать роте возможность отойти, не губить ребят) и другой генерал – Ленцов, возглавлявший оперативную группу ВДВ.

В те же мартовские дни, когда ещё не успели похоронить 6-ю роту, начальник Генштаба Анатолий Квашнин, как и другие известные генералы последней чеченской войны – Виктор Казанцев, Геннадий Трошев и Владимир Шаманов, посетили столицу Дагестана. Там они получили из рук местного мэра Саида Амирова серебряные кубачинские шашки и дипломы о присвоении им званий «Почетного гражданина города Махачкалы». На фоне огромных потерь, понесенных российскими войсками, это выглядело крайне неуместно и бестактно.

"Шестая рота" Стас Коноплянников

Материал подготовлен и собран из разных источников (из нескольких статей других авторов, из журналистских расследований, из воспоминаний участников войны в Чечне, из обсуждений на военных форумах, из документальных фильмов).

https://dzen.ru/a/Ye6hWg_cjzPqQStN 29 февраля 2000 года гвардии ефрейтор Гердт в составе 6-й роты занимал оборону на высоте 776.0 (Шатойский район). Позиции десантников были атакованы превосходящими силами боевиков.

В ходе боя А.А. Гердт проявил мужество и героизм, был ранен но продолжал вести огонь из пулемета. Второе ранение в грудь оказалось смертельным, последним усилием воли, десантник метнул в набегавших бандитов гранату.

https://t.me/strana_geroev/4279

29 февраля 2000 года в составе 6-й роты на высоте 776.0 в районе Аргунского ущелья, принял бой с превосходящим противником.

Вместе со всеми своими товарищами, Александр отражал ожесточённые атаки боевиков Хаттаба и Шамиля Басаева, не дав им прорвать занимаемые ротой рубежи.

На подступах к высоте 776, столкнувшись с превосходящими силами противника и прикрывая отход своих товарищей, гвардии рядовой Александр Кобзев погиб в неравном бою. Погибли также ещё 83 его сослуживца.

https://t.me/strana_geroev/4295

Вечная память!

Предыдущие материалы:

Стоявшие насмерть! История боя 6-й роты десантников Псковской дивизии

Последний бой шестой роты за высоту 776

Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие

Московский бизнесмен поставил 75 памятников погибшим героям 6-й роты, рожденным в исчезнувшей стране