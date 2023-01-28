Территория Героев...(67)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Герои, у которых мы знаем только позывные. Надеюсь, это только ПОКА. Всем им здоровья и дальнейшего более подробного знакомства с нами в уже мирных условиях со своими воспоминаниями.

«Хищник» Не так давно за два сбитых штурмовика и вертолет он был награждён орденом Мужества.

Однако, это не убавило его пыл в стремлении ломать вражескую авиационную технику.

Вчера из ПЗРК "Игла" Хищник сбил свой ТРЕТИЙ штурмовик.

Теперь он точно - впереди планеты всей. Я не знаю никого другого с таким боевым результатом.

https://t.me/A_S_Sukonkin/3174 Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных! Дело было в Марьинке (ДНР). Подробности нам рассказал боец с позывным «Туман». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/22396 Боец с позывным «Корень» - артиллерист, что называется, «до мозга костей». Учился в Михайловской военной артиллерийской академии, своё дело знает и любит. Говорит, что артиллерия, которая всегда отрабатывает по целям прежде наступления пехоты, помогает сохранять жизни солдат: «У всех семьи, все хотят вернуться домой. Поэтому мы работаем». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/22425 Старший прапорщик «Горец» — старшина разведывательной роты. Он удостоен наград: медалей «Жукова» и «За боевые отличия». Но говорит, что пришёл в войска не за наградами. Получив ранение, он восстановился и снова отправился на передовую, потому что там остались его боевые товарищи. Вместе они теснят с русской земли украинских нацистов и НАТОвских наёмников. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/22546 Многие интервью, которые выходят на этом канале, записываются непосредственно на передовой, где продолжают служить наши ребята. В каких условиях это происходит, можно слышать на этом видео.

Боец с позывным «Медведь» — командир орудия, гвардии старший сержант. Бойцы под его руководством «выманивали» на своё орудие артиллерию противника. Расчет рисковал собой. «Медведь» был за это награждён медалью «За отвагу». Благодаря смелости бойцов были уничтожены вражеские артиллерийские батареи. См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/293 Небольшое интервью бойца из группы эвакуации, которая под обстрелами выносит с поля боя раненых бойцов. Когда шесть-восемь человек идут с носилками, чтобы забрать своих, противник не стесняется вести по ним огонь. Нацисты закладывают мины под тела убитых, чтобы подорвались те, кто придёт за ними. «А мы, русский народ — мы добрый народ», — говорит «Окоп». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/22470 «Стрела» – бывший моряк дальнего плавания: офицер, выпускник военной кафедры пришёл на передовую в числе добровольцев вместе с мобилизованными. Этот небольшой сюжет был снят во время реальной боевой работы наших миномётчиков по расположению ВСУ. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23120 Наша героиня с позывным «Победа» — техник связи. Говорит, что гражданские — родные и близкие, подруги — не поняли её, когда совсем юной, в 19 лет, она сделала свой жизненный выбор и пошла служить в армию. И не понимают до сих пор. А она делает свою работу, подавая многим пример мужества, оставаясь при этом хрупкой женщиной.

Обязательно посмотрите, в этом видео (см. по ссылке) «Победа» рассказывает, за что получила медаль «За боевые отличия».

https://t.me/mod_russia/22256 Небольшое интервью бойца с позывным «Обойма»: он на спецоперации с 24 февраля, уже удостоен медали «За боевые заслуги» и получил боевой опыт, которым делился в качестве инструктора с мобилизованными бойцами.См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23036 Дочь в Польше, братья в ВСУ... А боец с позывным «Сосед» ушёл на фронт добровольцем и сражается на стороне России за правду и справедливость. Он родом из Никополя, и то, что происходило на Украине все эти годы, не оставило его равнодушным. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23016 Командир орудия с позывным «Красный» награждён Георгиевским крестом за штурм Мариуполя. Расчет орудия под его руководством получил опыт применения высокоточных боеприпасов «Краснополь». Что они собой представляют и как с ними работать, он и рассказывает в этом видео (см. по ссылке).

https://t.me/mod_russia/23146 Взял детское прозвище в качестве позывного. Рядовой «Кабаныч» пришел в войска по мобилизации из Краснодарского края и служит в миномётном расчёте старшим наводчиком. В этом видео он рассказывает, как воспринимаются боевые действия глазами мобилизованного, и можно ли к ним привыкнуть. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23566 Они дружат 23 года, выросли в одном дворе. Служили по контракту тоже вместе, потом уволились, решили попробовать себя в другом деле.

«После начала СВО решил: если будет мобилизация - значит в первых рядах сразу, - рассказывает командир «Града» Максим. Как объявили мобилизацию - пришел в военкомат, получил повестку и сразу поехал сюда».

Максим и Алексей отправились в тот же полк, в котором служили по контракту. Теперь они вместе на передовой, ежедневно уничтожают позиции врага точными залпами.

«Делаешь свое дело, главное, сделать его хорошо, качественно. Тут же не за медали воюешь, не за благодарности. Ты вот узнал, что помог нашей пехоте, еще кому-то — все, для тебя это самое главное», - делятся друзья. По словам самих бойцов, их главная задача - чтобы как можно больше людей вернулось обратно к своим семьям живыми и здоровыми. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23421

«Звездочка» Начальник аппаратной связи общевойсковой армии Центрального военного округа с позывным «Звездочка» во время развертывания средств связи в составе расчета попала под минометный обстрел, но не смотря на риск для жизни, продолжила выполнение боевой задачи по обеспечению кодированной передачи информации между командным пунктом и подчиненными подразделениями.

За проявленные мужество и отвагу при выполнении боевых задач награждена медалью Жукова.

В настоящее время ее экипаж продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

https://t.me/mod_russia/22157 Два необычных героя! Боец с позывным «Ярый» служит на передовой с четвероногим другом — псом Бандитом. Он подобрал его на стройке восемь лет назад, и теперь они неразлучны. Бандит таскает в разгрузке рожки для автомата, гранаты и аптечку, ездит вместе с бойцами на броне. А в мирной жизни пёс помогал спасать утопающих. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/22283 "Уважаемые дети, простите нас, взрослых, за то, что вы сейчас видите. Мы немножко глупые, немножко неправильно мыслим и, к сожалению, разрушаем ваше детство".

Пронзительное обращение от бойца ВС РФ — позывной "Шум" — с угледарского направления. Парень два месяца работает на БМП, был в очень жёстких замесах, смог выжить, а главное — остаться человеком.

С собой Шум всегда возит детские письма и говорит, что больше всего ему на Донбассе жалко детей и их семьи. Настолько, что он захотел извиниться от лица всех взрослых прямо в ходе интервью. См. видео по ссылке.

https://t.me/c/1801542020/1308

Светлана доброволец из Москвы, медик 2 роты батальона 1117 "РУСЬ".

До приезда в Донецк работала медицинским сотрудником в реанимационном отделе, но по зову сердца решила отправиться туда, где сейчас больше всего востребована — на передовую. См. видео по ссылке.

https://t.me/c/1524001401/3727 Защитница Донбасса из Севастополя Анна. Она уже 7 лет защищает жителей Донбасса на передовой. Ей пришлось сделать непростой выбор между службой и семьёй.

Война – это такая же работа, как и материнство. Это тоже работа. Нет никакого выбора, я не имею права просто отсиживаться. Я для себя так по крайней мере считаю. См. видео по ссылке.

https://t.me/c/1801542020/1128 Медали Совета Федерации "За проявленное мужество" получил 21 ребенок, среди них - ребята из Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Каждый из этих детей совершил подвиг.

Илья Семенов спас друга, подорвавшегося на мине.

Дом Артура Мирошниченко попал под нацистский обстрел. Мальчик вытащил из-под завала свою младшую сестру.

Мама Лизы Шекмар погибла. Сама девочка получила контузию. Во время боев за Мариуполь пряталась в подвале. Когда после очередного нацистского обстрела начался пожар, Лиза вывела на поверхность и спасла маленькую девочку.

https://t.me/c/1524001401/3299

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В ходе специальной военной операции на Украине погиб российский офицер, подполковник Вадим Сергеевич Герасимов.

Подполковник Герасимов вместе со своим подразделением вышел на рубеж и попал в окружение.

Подполковник, умело и грамотно, на протяжении четырех суток организовал оборону над превосходящими силами противника. В ходе боев было уничтожено большое количество личного состава и тяжелой техники противника. Отражено три контратаки боевиков, атаковавших батальон с трех сторон. Выполняя боевую задачу, организовал вывод основных сил батальона тактической группы из окружения, руководя небольшой группой военнослужащих, обеспечил отход основных сил, дав возможность батальону тактической группы перегруппироваться и перейти в наступление, тем самым, выполнив поставленную задачу до конца.

Ценой своей жизни подполковник Герасимов спас подразделение от возможной гибели.

Указом Президента Российской Федерации Вадим Герасимов был удостоен высшей награды - звания Героя России посмертно.

Вадим Сергеевич Герасимов родился и вырос в городе Котельниково

Окончив среднюю школу N 2 , поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Служил на Северном Кавказе, обучался в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ им. М. В. Фрунзе. После ее окончания в звании подполковника командовал батальоном в Ленинградской области.

На школу, в которой учился герой, в скором будущем повесят памятную доску.

У погибшего подполковника остались жена и дочь.

https://vk.com/wall-201190697_256228

Военнослужащий Лялин Александр В ходе военной спецоперации Вооруженных сил России на Украине погиб выпускник Елецкого лицея Александр Юрьевич Лялин из с. Злобино (Становлянский р-н, Липецкая обл).

Он обучался с 2018 по 2021 год в группе 7 профессии автомеханик.

После окончания лицея Александр был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Он принял решение заключить договор о контрактной службе.

Александр геройски погиб при выполнении государственной задачи в ходе специальной военной операции на Украины. Представлен к ордену Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-150020650_1273474

Военнослужащий Уланов Илья Илья Уланов 1998 г.р. погиб 08.03.2022 г. в с.Гусаровка Изюмского района Харьковской области.

Их колонна попала в засаду под минометный огонь.

Указом Президента награжден орденом Мужества посмертно.

Его именем будет названа школа в р.п. Сосновка Тамбовской области в которой он учился.

https://zpobeda.ru/ilya-ulanov/

Военнослужащий Кутырев Александр Офицер Александр Кутырев погиб на Украине. С начала марта числился пропавшим без вести, но позже узнали, что погиб.

Александр служил в Кантемировской дивизии.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kutyrev/

Гвардии сержант Битков Денис В Ишимском районе простились с Денисом Битковым, погибшим во время спецоперации на Украине.

Гвардии сержанта Денис Битков служил заместителем командира взвода 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота. За плечами у Биткова служба в Сирии, 153 дня был в Пальмире.

Награжден медалью «За отвагу».

https://72.ru/text/gorod/2022/08/08/71553560/

Военнослужащий Туаев Эльбрус «Негр» В результате ожесточенных боев в зоне специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Северной Осетии Туаев Эльбрус Борисович («Негр»).

В ходе ожесточенного и продолжительного боестолкновения на Запорожском направлении противник начал отступать, используя транспортные средства.

Две штурмовые группы батальона «Алания» преследовали неприятеля. В ходе преследования одна из машин, на которых передвигались наши бойцы, подорвалась на фугасе.

Вторая группа, не смотря на опасность еще одного подрыва, сблизилась с заминированным местом — оказала экстренную помощь и обеспечила эвакуацию, что позволило сохранить жизни большинству наших ребят.

Отряд понес тяжелые потери.

https://zpobeda.ru/elbrus-tuaev/

Военнослужащий Цахилов Мурат

В результате ожесточенных боев в зоне специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Северной Осетии Цахилов Мурат.

В ходе ожесточенного и продолжительного боестолкновения на Запорожском направлении противник начал отступать, используя транспортные средства.

Две штурмовые группы батальона «Алания» преследовали неприятеля. В ходе преследования одна из машин, на которых передвигались наши бойцы, подорвалась на фугасе.

Вторая группа, не смотря на опасность еще одного подрыва, сблизилась с заминированным местом — оказала экстренную помощь и обеспечила эвакуацию, что позволило сохранить жизни большинству наших ребят.

Отряд понес тяжелые потери.

https://zpobeda.ru/murat-cahilov/

Военнослужащий Агнаев Давид В ходе ожесточенного и продолжительного боестолкновения на Запорожском направлении противник начал отступать, используя транспортные средства.

Две штурмовые группы батальона «Алания» преследовали неприятеля. В ходе преследования одна из машин, на которых передвигались наши бойцы, подорвалась на фугасе.

Вторая группа, не смотря на опасность еще одного подрыва, сблизилась с заминированным местом — оказала экстренную помощь и обеспечила эвакуацию, что позволило сохранить жизни большинству наших ребят.

Отряд понес тяжелые потери.

K сожалению, организм Давида Агнаева не выдержал… Боец из Осетии умер уже в госпитале.

https://zpobeda.ru/david-agnaev/

Военнослужащий Рожков Вадим Вадим Рожков погиб от осколочного ранения в голову в ожесточенном бою в г. Кременная, Луганская область.

Служил в составе десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/vadim-rozhkov/

Военнослужащий Орленко Юрий Орленко Юрий Игоревич, 1993 г.р. Военнослужащий радиотехнического отряда ПВО на горе Кастель. Погиб при выполнении служебных обязанностей во время проведения специальной операции на Украине.

https://vk.com/wall-65179755_146481

Доброволец Шмаков Роман В Ишимском районе простились с Романом Шмаковым, погибшим во время спецоперации на Украине.

Он служил пулеметчиком-регулировщиком комендантского отделения комендантского взвода.

Роман Олегович с 2017 по 2019 год участвовал в обороне территории ДНР в подразделении разведки в качестве добровольца.

Ему объявлена благодарность за честную, доблестную службу, отличные успехи в боевой подготовке, за весомый вклад в дело укрепления обороноспособности Донецкой Народной Республики. Министерством обороны ДНР награжден медалью «За службу в разведке». Награжден медалью «За ратную доблесть› Министерством обороны ДНР и памятным знаком за оборону Донетчины — региональной общественной организацией «Ветераны Новороссии» за заслуги в борьбе с неофашизмом.

https://72.ru/text/gorod/2022/08/08/71553560/

Ефрейтор Кабаев Артем В Ульяновской области со всеми воинскими почестями был похоронен ефрейтор Артём Кабаев, погибший в ходе спецоперации на Украине.

Парень был сиротой, однако проститься с ним пришли сотни людей — односельчане, родственники, друзья, представители областного Правительства и районной администрации, депутаты, общественники, члены организации «Боевое братство», казаки станицы «Троицкосунгурская».

Минобороны России опубликовало наградные листы на экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза, в который входил ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов. Трём танкистам удалось отбить атаку трёх вертолетов противника. (Об этом мы писали в 3 выпуске)

К большому сожалению, Артём погиб.

Указом Президента России ефрейтор Артем Кабаев за проявленную воинскую доблесть, мужество и героизм награждён Орденом мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/artem-kabaev/

Военнослужащий Фёдоров Владислав 23.08.1996 — 11.11.2022

В СВО погиб Владислав Фёдоров, сахалинец, с. Озёрское.

https://zpobeda.ru/vladislav-fjodorov/

Военнослужащий Касьянов Андрей Уроженец города Борзя Забайкальского края, 24-летний Андрей Касьянов погиб в ходе спецоперации на Украине.

Андрей учился в 41-й школе в Борзе, где окончил 9 классов. По рассказам директора, он был очень спокойным и трудолюбивым ребенком. В свободное время занимался спортом.

После окончания учебы в 2014 году Андрей был призван на срочную службу в армию. Позже он продолжил службу в ВС РФ по контракту.

В июне 2022 года Андрей отправился в зону спецоперации, где погиб при выполнении боевой задачи.

https://zpobeda.ru/andrej-kasyanov/

Военнослужащий Ямковой Сергей Ямковой Сергей Александрович

17.01.1989.-03.01.2023.

https://zpobeda.ru/sergej-yamkovoj/

Военнослужащий Соловьев Александр Погиб в бою в составе штурмового батальона от разрыва мины житель с. Новое Владимирской области Александр Соловьев.

В зоне СВО находился с первого дня.

Ему был 21 год…

https://zpobeda.ru/aleksandr-solovev/

Военнослужащий Анастасов Сергей 25.12.22 исполнилось бы 46 лет герою «музыканту» ЧВК "Вагнер" Сергею Анастасову.

Погиб 20.10.2022 в бою в Артемовске. Награждён вторым орденом мужества посмертно.

Похоронен в г. Симферополь.

https://zpobeda.ru/sergej-anastasov/

Сержант Сизов Игорь При выполнении специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины , героически погиб Сизов Игорь Викторович, 1988 года рождения.

После прохождения срочной службы, служил по контракту 7 лет. Был участником грузино- осетинской войны. В зону проведения специальной военной операции отправился в качестве добровольца.

Командир отделения разведки, сержант Сизов Игорь Викторович, участвовать в самых горячих точках в составе ЧВК Вагнера.

https://zpobeda.ru/igor-sizov/

Военнослужащий Лебедев Дмитрий Погиб Лебедев Дмитрий Валерьевич, уроженец города Самара, 1994 года рождения.

Дмитрий героически погиб 10 мая 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине, в боевых действиях.

Дима останется в наших сердцах добрым, отзывчивым, светлым человеком с сильным и волевым характером.

https://vk.com/wall-212657241_2744

Доброволец Петерс Сергей «Туарег» В ходе СВО погиб 45-летний многодетный отец из Новосибирской области Сергей Петерс.

Его наградили орденом Мужества посмертно. Мужчину похоронили в родном Карасуке 13 января.

Позывной «Туарег», взял от названия автомобиля Volkswagen Touareg, технику он знал, понимал и любил. На учебке овладел навыками пулемётчика…

В тот день они попали в засаду. Пулемётчик Сергей Петерс сумел подавить две огневые точки врага. Выиграл время, чтобы бойцы основной группы разведки смогли найти укрытие.

У него остались три дочери 19, 17 и 2 лет.

https://zpobeda.ru/sergej-peters/

Военнослужащий Гвоздев Сергей В селе Ошлань простились с погибшим в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса Сергеем Гвоздевым.

Сергей Валерьевич Гвоздев пал смертью храбрых 6 декабря 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики.

Ему было 44 года.

https://zpobeda.ru/sergej-gvozdev/

Военнослужащий Ляпустин Денис Ляпустин Денис Валерьевич

Погиб 04.01.2023

https://zpobeda.ru/denis-lyapustin/

Военнослужащий Глебов Валерий Погиб Глебов Валерий.

Проходил срочную службу в 51 гв ПДП. 106 Тульская ВДД.

Призван по частичной мобилизации.

https://zpobeda.ru/valerij-glebov/

Доброволец Москвитин Евгений Уроженец Тайшета 31-летний Евгений Андреевич Москвитин погиб во время спецоперации.

Евгений родился и вырос в Тайшете. В 2020 году он ушел на службу по контракту, попал в воинскую часть города Нальчика Кабардино-Балкарии, пишет ИА «Тайшет 24».

Служил Евгений в спецназе, был командиром подразделения беспилотных летательных аппаратов.

На Донбасс Евгений Москвитин отправился добровольцем.

https://vk.com/wall-169593443_108291

Доброволец Гладких Олег Гладких Олег Александрович.

Доброволец из Красноярска.

9 января 2023 года героически пал в бою под Кременной, Луганская область.

https://zpobeda.ru/oleg-gladkih/

Военнослужащий Иваненко Павел Павел Николаевич Иваненко

19.02.1990-05.01.2023

Героически погиб в бою при штурме Белогоровки.

https://zpobeda.ru/pavel-ivanenko/

Младший сержант Смердин Иван Смердин Иван Сергеевич - водитель БМП, урож. Новосибирской обл.

Погиб при обороне в Донецкой области, в селе Новоандреевка при обстрел села.

Награжден Ордeном Мужeства (посмертно).

https://zpobeda.ru/ivan-smerdin/

Доброволец Исалиев Роберт В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб 42-летний Роберт Исалиев. Он жил в селе Козлово Володарского района Астраханской области.

В 1997 году погибший закончил местную школу и отправился служить в армию. Был участником боевых действий в Чечне.

После этого Роберт Исалиев учился в казахстанском Актау. Там же мужчина работал учителем физкультуры. Спустя время он вернулся в родное село, обзавелся семьей.

https://zpobeda.ru/robert-isaliev/

Доброволец Прохоров Андрей Косихинский район простился с Андреем Прохоровым, погибшим во время проведения специальной военной операции.

Андрей Валентинович родился в г. Бийске, окончил школу и техникум в Троицком районе.

По окончании Троицкого техникума проходил службу в армии, служил в пограничных войсках.

После службы довелось работать в милиции, в воинской части 29551 с. Полковниково, был опыт ведения предпринимательской деятельности. Знакомые отзываются о нем как об открытом, доброжелательном и дисциплинированном человеке.

25 сентября 2022 года ушел добровольцем на спецоперацию.

Механик- водитель МТЛБ Андрей Прохоров погиб на территории Украины 30 декабря 2022 года.

https://zpobeda.ru/andrej-prohorov/

Военнослужащий Терехов Антон В ходе специальной операции на территории Украины ЛНР и ДНР героически погиб любимый муж, сын, отец, выполнив свой долг с честью и достоинством.

Уроженец Красноярского края г. Заозерный Терехов Антон Михайлович 11.09.1989 г.р.

У него остались 2 детей и жена.

Награждён медалями и орденом Мужества!

https://zpobeda.ru/anton-terehov/

Военнослужащий Матвеев Максим Житель Сертолово Матвеев Максим Вячеславович, 1986 года рождения.

Погиб в октябре 2022 года при штурме Артемовска. Был добровольцем в ЧВК «Вагнер».

Похоронен на аллее Славы с военным оркестром и почетным караулом.

https://zpobeda.ru/maksim-matveev/

Военнослужащий Удовица Юрий В Свердловской области простились с Юрием Удовицей, погибшим в зоне СВО.

Житель Североуральска был мобилизован в конце сентября.

Работал в последнее время монтажником-высотником вахтовым методом.

У него был боевой опыт - в прошлом после срочной службы мужчина участвовал в чеченской кампании. На Кавказе он служил снайпером.

https://vk.com/wall-197729282_2485

Военнослужащий Смердов Александр 33-летний житель села Новопичугово Ордынского района Новосибирской области Александр Смердов погиб во время специальной военной операции.

Известно, что Александр Смердов родился в 1989 году.

Когда и при каких обстоятельствах он погиб не сообщается.

https://zpobeda.ru/aleksandr-smerdov/

Военнослужащий Кобенко Денис При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб Кобенко Денис Юрьевич, 1991 года рождения, проживавший в п. Буждым.

https://zpobeda.ru/denis-kobenko/

Сержант Кундерев Виталий При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине героически погиб командир инженерно-штурмового отделения саперной роты сержант Виталий Кундерев.

В специальной военной операции на Украине Виталий Кундерев участвовал с первых дней. Весь свой опыт, знания, навыки, полученные за 8 лет службы в армии, Виталий старался использовать по максимому для Дела и передать более молодым товарищам, которые в силу объективных причин к условиям реальных боевых действий были морально не готовы.

К великому сожалению, довести дело освобождения Донбасса до конца Виталий не успел. 21 июня в ходе тяжёлого боя он получил смертельное ранение

Герою исполнилось 27 лет…

https://zpobeda.ru/vitalij-kunderev/

Полковник Аврамченко Алексей На Украине погиб замполит 20-й мотострелковой дивизии Алексей Аврамченко.

Ему было 49 лет.

Выпускник Симферопольского ВВПСУ, Алексей Аврамченко во время боевых действий погиб 9 июля.

https://v1.ru/text/gorod/2022/07/13/71484467/

Военнослужащий Левша Руслан Левша Руслан Александрович,

погиб 09.01.2023

https://zpobeda.ru/ruslan-levsha/

Военнослужащий Скрипкин Алексей Скрипкин Алексей Алексеевич

31.05.2004 — январь 2023

Погиб защищая Родину на поле боя.

https://zpobeda.ru/aleksej-skripkin/

Военнослужащий Салманов Марат Морпех Марат Салманов из Магарамкентского района Дагестана погиб в ходе СВО.

https://zpobeda.ru/marat-salmanov/

Военнослужащий Поляков Руслан Поляков Руслан Владимирович родился 17 августа 1997 года в станице Алексеевской Волгоградской области.

В 2022г. с начала специальной операции на Украине выполнял свой долг по защите Родины. Более 7 месяцев с честью и мужеством выполнял поставленные задачи, никогда не боялся трудностей, командовал взводом, потом ротой, обучал добровольцев, после чего был командиром штурмовой бригады.

В период службы в СВО получил ранения, контузию, несмотря на это продолжал выполнять свой долг перед Родиной.

29 сентября 2022г. при выполнении служебного долга в должности командира бронегруппы Поляков Руслан Владимирович погиб самоотверженно, проявив беззаветную преданность Родине.

У него остались полуторагодовалый сын и жена.

https://zpobeda.ru/ruslan-polyakov/

Военнослужащий Маркин Егор Маркин Егор Николаевич (мобилизованный) в свои 20 лет, получил орден Мужества (посмертно).

Честно и открыто жил, учился, служил, не «пятисотился» и героически погиб за Родину в СВО на Украине в ЛНР 29.10.2022

Жил в Московской области, г. Электросталь

https://zpobeda.ru/egor-markin/

Военнослужащий Чекризов Артем Героически погиб 23 августа 30-летний Чекризов Артем Сергеевич

02.01.1992.года рождения…

https://zpobeda.ru/artem-chekrizov/

Гвардии сержант Шевцов Никита Кавалер Ордена «Мужества» Гвардии сержант Шевцов Никита Николаевич.

Родился 2 сентября 1994 года в станице Анастасиевской. Учился в МОУ СОШ 28 ст. Анастасиевской, выпускник Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края 2012 года, в период с 11.07.2016 по 25.11.2016 работал в управлении по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Славянский район, откуда был призван в ВС РФ. С 2017 года проходил военную службу по контракту в 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск.

Ветеран боевых действий Сирии. За проявленные боевые качества награжден ведомственной медалью МО РФ «За участие в военной операции в Сирии».

С первых дней начала СВО на Украине в составе своего подразделения героически выполнял боевые задачи по захвату и удержанию аэродрома «Антонов»в Гостомеле, являясь одним из «200 спартанцев русского спецназа» противостоял преобладающим силам противника и блестяще реализовал план командования, за что 25 июля 2022 года удостоен Ордена Мужества.

6 октября 2022 года погиб при доблестном выполнении очередных боевых задач на Херсонском направлении.

https://zpobeda.ru/nikita-shevcov/

Капитан Пекушев Сергей Пекушев Сергей Сергеевич, капитан 61 ОБрМП СФ, представлен к Ордену Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/sergej-pekushev/

Военнослужащий Петросян Михаил Освобождая Родину погиб главный специалист отдела спорта Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаил Петросян.

https://zpobeda.ru/mihail-petrosyan/

Рядовой Дикий Данил Дикий Данил Владимирович 20.02.1997г. рождения, рядовой, разведчик-сапёр, часть 55433 24 бригада спецназа (Сибирь)

Погиб 30.04.2022 в Донецке под Ямполем вместе с группой в составе 7 человек. Группа попала в засаду, взяли весь огонь на себя.

Награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/danil-dikij/

Военнослужащий Реутов Андрей При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб старший техник разведроты Реутов Андрей Анатольевич.

Представлен к Ордену Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/andrej-reutov/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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