Территория Героев...(30)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/18963



https://t.me/mod_russia/18965



https://t.me/mod_russia/18978



https://t.me/mod_russia/18988



https://t.me/mod_russia/19013



https://t.me/mod_russia/19023



https://t.me/mod_russia/19037



https://t.me/mod_russia/19057



https://t.me/mod_russia/19077



https://t.me/mod_russia/19084



https://t.me/mod_russia/19102



https://t.me/mod_russia/19118



https://t.me/mod_russia/19120



https://t.me/radioARBAT/16939

Прапорщик полиции Гайрбеков Бекхан,

инспектор по вооружению Хайдаев Ислам,

майор полиции Цуригов Анзор

Заместитель министра внутренних дел России вручил государственные награды полицейским Чечни за проявленное мужество и отвагу в ходе спецоперации

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены прапорщик полиции Бекхан Гайрбеков и инспектор по вооружению Ислам Хайдаев. Медалью «За отвагу» награждён командир роты, майор полиции Анзор Цуригов.

В настоящее время полицейские находятся в Главном клиническом госпитале МВД России, где проходят восстановление после ранений.

https://t.me/strana_geroev/3809

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

https://t.me/radioARBAT/16930

Капитан Чучмарь Максим Валериевич, позывной "Макс"

21.01.1986 г.р..

05.07.2022 года Героически погиб, спасая своих бойцов, при успешном выполнении очередной боевой задачи,

- командир огнеметного взвода 11 полка!

2014-2022: от шахтёра до капитана!

https://t.me/radioARBAT/16924

Билиенко Владимир Владимирович, позывной "Бизон"

07.09.1968 -20.05.2022.

Погиб, освобождая родную Харьковщину под. п. Петровское.

https://vk.com/wall-162215074_3488

Попов Роман Романович, позывной "Рамазан"

Ополченец с 2015 года, вернулся сражаться за независимость Донбасса с началом СВО.

Погиб в Попасной ЛНР 27.04.2022 г.

https://vk.com/wall-120027872_486577

Кухта Сергей Викторович, позывной "Яндекс"

29.12.1984 - 29.05.2022

г. Приволье ЛНР

Погиб в Камышевахе

https://vk.com/wall-210753086_5019

Виталик, герой г. Шахтерск

24.06.2022

Небеса забирают лучших...

https://t.me/memorial_dn/2029

Чернов Андрей

погиб 09.06.2022

https://t.me/memorial_dn/2030

Чистяков Даниил

погиб 18.06.2022

https://t.me/memorial_dn/2031

Ветошников Алексей

погиб в июне 2022

https://t.me/memorial_dn/2032

Салиенко Виталий Геннадиевич

31.03.1991-28.06.2022

Любящий муж...отец двух прекрасных принцесс....

https://t.me/memorial_dn/2033



https://t.me/radioARBAT/16936



https://t.me/radioARBAT/16931



https://t.me/radioARBAT/16932



https://t.me/radioARBAT/16933



https://t.me/radioARBAT/16934



https://t.me/radioARBAT/16935

Ефрейтор Захарченко Вадим



Разведчик-снайпер Вадим Захарченко, ефрейтор 10-й ОБрСпН Вооруженных сил России.

Участник специальной военной операции на Украине с первого дня, неоднократно выполнял боевые задачи в составе своего подразделения, в том числе и боестолкновениях с противником.

30 июня в составе группы выполнял задачу по выводу мотострелкового подразделения к Долгенькому. В ходе продвижения головной дозор обнаружив позиции ВСУ вступил в огневой контакт, ефрейтор Захарченко вскрыв выход противника во фланг открыл огонь тем самым сковав манёвр украинских военных. В ходе боя группа уничтожила 8 человек, после чего начала отход с места боя.

2 июля ведя разведку в районе высоты 148.8 группа попала в засаду. В ходе боя Вадим получил тяжелое ранение, приняв решение прикрыть отход своих товарищей ефрейтор Захарченко остался на позициях, ведя огонь по ВСУ.

Ефрейтор Вадим Александрович Захарченко будет представлен к званию Героя России (посмертно).

https://t.me/ok_spn/20782

Военнослужащий Игумнов Сергей



Администрация Читы выразила соболезнования семье офицера Игумнова Сергея, отдавшего жизнь в ходе военной спецоперации на Украине.

Он был офицером Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны России. Ему было 38 лет.

Он выбрал делом своей жизни защиту Отечества и погиб, до конца выполнив свой долг по имя безопасности нашей Отчизны.

https://chita.tsargrad.tv/news/zabajkalec-sergej-igumnov-pogib-na-ukraine_510147

Санитарный инструктор Митупов Бадма



Администрация Агинского Бурятского округа сообщает скорбную весть об утрате в семье жителей села Ушарбай Могойтуйского района.

Бадма Балданович Митупов родился 25 октября 1996 года. В 2014 году он поступил в Агинский медколледж, откуда был призван на срочную службу.

После демобилизации продолжил обучение в колледже, потом повышал квалификацию в Бурятском медуниверситете, пошёл на военную службу по контракту. Служил санитарным инструктором в 5-ой отдельной гвардейской танковой бригаде.

Когда началась пандемия, герой принял командование в Тульском стационаре для лечения ковидных больных. В январе 2022 года его направили на учения в Республику Беларусь, оттуда – на Украину.

Бадма Митупов погиб 28 февраля, принимая участие в спецоперации на Украине. Ему было 25 лет.

https://chita.tsargrad.tv/news/zabajkalec-badma-mitupov-pogib-v-specoperacii-na-ukraine_509740

Военнослужащий Брячнев Александр



Александра Брячнева, потомственного военнослужащего из Самарской области, разлучила с семьёй незапланированная командировка в Украину. Разлучила навсегда. 10 мая 2022 года ему должно было исполниться 34 года. До своего дня рождения он не дожил меньше месяца – 16 апреля военнослужащий погиб в ходе спецоперации.

Александр родился в семье военных: его деды участвовали в Великой Отечественной войне, отец служил в Советской и Российской армии, и Александр решил продолжить династию военных.

Александр был добродушным парнем, с лёгкостью находил общий язык в любой компании и покорял сердца всех окружающих. У него было много друзей, он всегда приходил на помощь.

В 2017 году Александр поступает на военную службу в 30 мотострелковую бригаду и вскоре занимает должность заместителя командира роты по военно-политической работе. Неоднократно был отмечен на службе грамотами и благодарственными письмами.

В 2022 году в семье Александра родилась долгожданная вторая дочка Кристина. Он был очень счастлив, узнав, что вновь станет папой.

В апреле Александр награжден нагрудным знаком «Отличник погранслужбы» III степени за участие в спецоперации, хотя пограничником он не является. Выйдя на связь в последний раз, он написал жене: «Я люблю тебя и дочерей, поцелуй их за меня! С Богом!».

Старшая дочка Виктория очень переживала за отца. Когда была возможность собрать посылку, она написала ему письмо.

Первое письмо Александр получил. Дочь написала второе, но не успела отправить… Пришло ужасное известие: папа погиб. Это письмо Виктория зачитала уже на панихиде.

https://bloknot.ru/regiony/ya-lyublyu-tebya-i-docherej-potseluj-ih-za-menya-s-bogom-poslednie-slova-samarskogo-voennosluzhashhego-pogibshego-na-ukraine-926332.html

Ефрейтор Ларин Григорий

Григорий Ларин погиб в ходе СВО на Украине. Ему было 33 года.

Григорий был разведчиком взвода глубинной разведки войсковой части 90600, служил в 15-ой отдельной мотострелковой Александрийской бригаде миротворческих сил.

Приставлен к государственной награде Орден Мужества.

У него остались мать, сестра, два брата и восьмилетний сын.

https://m.ok.ru/group/56915831291952/topic/154969137494064?__dp=y

Старший мичман Вахрушев Иван

Губернатор Севастополя подробно описал жизненный путь и геройскую гибель Ивана Вахрушева, старшего мичмана крейсера “Москва”, уроженца Республики Коми.

Всю свою жизнь Иван Вахрушев связал со службой Отечеству. В 2017 году участвовал в спецоперации в Сирии. На крейсере “Москва” старший мичман Вахрушев был старшиной котельной команды.

Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев.

https://tsargrad.tv/news/spas-komandu-a-sam-ostalsja-v-sevastopole-rasskazali-o-gibeli-starshego-michmana-s-krejsera-moskva_535704

Капитан гвардии Ужвак Денис

Капитан гвардии Денис Ужвак за подвиг в ходе специальной военной операции на Украине удостоен ордена Мужества посмертно.

Иван, уроженец Ростова увлекался историческими реконструкциями, был членом молодёжной организации "Донской фронт", снимался в фильмах о Великой Отечественной войне. Служба по контракту и служение Родине для него были естественным продолжением любимого дела. Иван Романов пал в бою на защите ЛНР, в городе Попасная.

О том, как героически погиб Денис Ужвак, рассказали его сослуживцы. Жертвуя собой, он спас от гибели товарищей. В ходе боя ростовчанин нашёл безопасный маршрут выхода танковой колонны из-под обстрела, но его боевая машина при этом стала основной мишенью для врага.

https://tsargrad.tv/news/dvoe-rostovchan-nagrazhdeny-ordenom-muzhestva-posmertno-za-podvigi-v-hode-specoperacii-na-ukraine_549047

Военнослужащий НМ ДНР Эдик, позывной "Грузин"

Погиб в боях за Марьинку военнослужащий первого корпуса НМ ДНР, командир с позывным "Грузин".

Как объяснили товарищи погибших бойцов, здание было высотой почти в три этажа, с железобетонными опорами. Если их начать разбирать, то все начнет разваливаться и тела еще больше засыплет обломками кирпичей, бетона и различных конструкций. Пока украинские националисты били по зданию минометами, оно еще стояло. Из здания смог выбраться сын "Грузина" Гия. Вместе со своим товарищем они буквально ползли от окопа к окопу и пережили минометный обстрел.

Майор Мартюшев Алексей

Уроженец города Балея Забайкальского края майор Алексей Мартюшев 30 марта погиб во время спецоперации на Украине

Указом Президента России майор Мартюшев посмертно награждён орденом Мужества.

Воин-забайкалец погиб при выполнении воинского долга и до последней секунды своей жизни оставшимся верным военной присяге, прославив честь офицера.

https://t.me/chitaru75/12210

Матрос Гилёв Александр

Механик-водитель БМП-3, матрос Гилёв Александр Алексеевич. Героически погиб 7 марта 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Александр родился 7 ноября 2000 года в городе Южно-Сахалинске. В июле 2020 года был призван на срочную службу в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты в городе Владивосток, где позднее подписал контракт. С юношества проявлял большой интерес к машинам и технике, в 2020 году отучился на права, позволяющие управлять МТ-ЛБ, поэтому службу проходил как механик-водитель боевой машины пехоты. Во время службы всегда ответственно подходил к выполнению поставленных задач. В командировку уехал сразу после празднования нового года. Позднее проходил учения «Союзная решимость - 2022» на территории республики Беларусь. 24 февраля БМП-3 Александра была выведена из строя, но, несмотря на это, он не смог оставить своих сослуживцев, которые уже были направлены на территорию Украины. Приведя в строй БМП, Александр был отправлен на Киевское направление. 7 марта 2022 Александра и его напарника - наводчика-оператора попросили помочь вывезти раненых людей, на что они и не думали отказать. На месте оказалась засада. Гилёв Александр погиб от осколочного ранения. Ему был 21 год. При жизни был отзывчив, дружелюбен и всегда готов был помочь и поддержать в любой трудной ситуации. Позитивный, добрый, всегда с улыбкой на лице и большим, теплым сердцем - таким он остался в памяти родных и близких. Своими поступками и действиями он показывал, как ведет себя настоящий Герой. За мужество и образцовое выполнение воинского долга матрос Гилёв Александр Алексеевич представлен к государственной награде. https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155148020190490

Гвардии майор Бурлаков Андрей

На здании одного из домов в Краснодаре на улице Школьной нанесли изображение гвардии майора Андрея Бурлакова.

Здесь же были открыты экспозиции Выставочного зала Боевой Славы и история российского оружия. Андрей Бурлаков - военнослужащий из Анапы, гвардии майор, заместитель начальника штаба по разведке. Он ценой своей жизни помог взять под контроль стратегический объект - аэропорт Херсона. 27 февраля во время операции в районе аэропорта Херсона он находился с отделением артразведки в боевых порядках десантно-штурмовых подразделений. Бурлаков организовал артиллерийскую разведку и умело корректировал огонь. В бою удалось уничтожить минометную секцию и три огневые точки противника. Аэропорт Херсона был взят. Но машина, в которой находился Бурлаков, была подбита. Его посмертно представили к ордену Мужества. https://tsargrad.tv/news/v-krasnodare-otkryli-muraly-gerojam-specialnoj-voennoj-operacii_564717

Гвардии старший лейтенант Зорин Денис

В центре Волгограда завершена работа над патриотическим муралом — на фасаде пятиэтажного дома на улице Коммунистической дорисован 18-метровый портрет погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса Героя России Дениса Зорина, офицера ВДВ, героя России (посмертно).

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154941958622490.

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

«Забери нас домой, Родина!»

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Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 13

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 16

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 17

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 18

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 19

Замечательные работы художника-графика Окладникова о наших героях

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.16

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.17

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.18

Сладков + об артиллерии

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