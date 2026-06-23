Как мы преступно лили воду в СССР

Про СССР начали рассказывать совсем уже фантазии. Наткнулся на большую статью, исследование, практически. Мол, страшно неэффективно в Союзе использовали ресурсы. В разы эффективнее в Европах и Америках и на производстве, и в домохозяйствах. Потому что у кровавых большевиков счётчиков на воду не было!

Ещё и по экологии прошлись. Мол, травила советская власть родную природу зазря. Превратила Волгу-де в раствор промышленных отходов. Читаешь и уши заворачиваются.

Даже некоторые, якобы, аналитические данные приводят. Мол, в штатах на один выпущенный лист бумаги в семь раз меньше древесины тратили, чем в Союзе! А уж сколько воды выливалось на наших производствах - не счесть. Какое счастье, что теперь всё через счётчик. Эффективность!

Извините, ребята, это бред первостатейный. Трудно поверить, но и с экономией ресурсов, и с экологией в Союзе было гораздо лучше, чем у капиталистов. Не верите, ну давайте вспоминать.

Значит, первое. Ну невозможно населению сильно сэкономить на воде и свете. Хоть в три конца обложи ЖКХ. Ну Вы на платежку посмотрите и такой, не-не-не, до пятницы умываться не буду. И чай пить тоже не буду. Дорого.

Смех-смехом, а скоро и до этого дойдём. Но это и в другую сторону работает. При Союзе больше воды лили и света жгли? Ну нет же. Ну не купался никто по три раза вместо одного каждый вечер. Ну бред же.

Экономисты зовут это товарами с неэластичным спросом. Как лекарства, как еду. А куда ты денешься, сколько бы ни стоило, всё равно крыша над головой нужна и есть что-то надо.

И кстати, даже маленький советский тариф за киловатт всё равно покусывал. Я до сих пор хожу за всеми свет в комнатах выключаю. Хотя раньше в лампочке сто ватт было, а сегодня всего девять. А света нагорает в разы дороже, как это так?

И календарики с плакатами про воду помню отлично. Что капающий неисправный кран за сутки ведро воды зазря тратит. И это не дурная пропаганда была, как-то народ с пониманием относился. Богата советская страна, но расточительство - тоже дело нехорошее.

И да, в моём детстве, не только в деревне, но и в городе в частном секторе повсеместно стояли колонки с водой. Бесплатной, нынешней молодёжи и представить такое невозможно. И как-то никто из них целыми сутками воду не лил.

Да, я помню как зимой заливали каток во дворе. Из обычного водопроводного крана. А теперь представьте, сколько кубов туда уйдёт и сколько надо будет за эту водичку заплатить. Но это разве расточительство?

А вот сегодня вода по улицам течёт, хлещет просто. На днях иду по улице, а там по проезжей части выше ботинок ручей бежит. Дошел дальше - ну да, из водопроводного люка аж фонтан бьет чистой водички. Прорвало, какая уж тут загадка.

И вот так подумаешь, мы тут стаканами воду экономим, а тут за полдня месячная норма всего микрорайона вытекла. Потому что трубы гнилые и рвутся регулярно. Вот уж экономия, вот уж эффективность!

В статье пишут - электричество не берегли. Много электрического инструмента и станков на заводах было. Сейчас-то на воздух от компрессоров перевели, потому как киловатты не укупишь. Хотя компрессор тоже не лошадка, вроде, крутит.

Ходил я в юные годы по большому заводу. И поражался тележкам, которые между цехами заготовки возят. Чисто как в книжках братьев Стругацких. Бесшумные почти и едут приемисто, как троллейбус.

Да-да, электрические это были машинки. Будущее наступило. И на моих же глазах все эти тележки порезали в утиль. Потому что тариф на электричество скакнул в десятки раз.

Но заготовки тяжёлые, железки возить всё равно надо. И на смену бесшумным электрокарам пришли чадящие солярой трактора "Беларус". Неплохие трактора, кстати, спорить не буду. МТЗ 82, если память не подводит.

Но просто задумайтесь, сколько дизтоплива едят такие трактора? Сколько они гадости выбрасывают между заводскими цехами? Точно это называется эффективность, а не грабеж на тарифах естественных монополий?

Кстати про эффективность, а заодно про экологию. Сегодня по дороге в родном городе не проехать. Тут и там руины рельс. Нет, не трамвайных, трамвай уничтожили уже давно и следов не осталось.

Руины рельс заводских. Потому что чинить их никто не чинит, пути заброшены. Но и выломать их из дороги, вроде как, не очень разрешено. Вот и бьются машины подвеской о рельсы и разбитые ямы вокруг них, которые три десятка лет никто не чинил.

И такие пути не только заводы имели. Любой серьёзный продовольственный склад, любой промышленный холодильник. У всех практически был пандус и своя узкоколейка.

А теперь сравните - сколько товаров может завезти даже небольшой состав из пяти-десяти вагонов сразу за одну ночь, например. Кстати, тяжёлую и габаритную продукцию у нас по путям ночами и возили. Чтобы автомобилистам не мешать днём.

И сколько понадобится условных Газелей, чтобы этот же самый поезд товаров по узким улочкам на склад завезти. Сколько бензина они пожгут, какие пробки создадут, сколько ядовитых выбросов в жилых кварталах оставят. Вот уж экология с эффективностью настала.

Логистика - вообще, тема больная. Потому что при Союзе, который, как нам говорят, ресурсы не считал, в каждом районе свой хлебозавод был. И булки из одного района в магазины даже соседнего не возили. Зачем зря транспорт гонять?

И молочные комбинаты, хоть их и было меньше, тоже по районам распределяли. Крепко разбирались советские дедушки - товар должен производиться там, где его потреблять будут. Тут экономия гигантская выйдет.

Сегодня у нас хлебозаводы массово посносили. А в хлебном отделе читаешь надписи и обалдеваешь. Легко можно булку встретить, которую за пару тысяч километров испекли. Они ж химические теперь, почти не портятся и не черствеют неделями. Их даже плесень почти не ест, что совсем уже странно.

Так и задумаешься - а сколько же в цене этой булки стоимости её перевозки на эти самые тысячи километров. Точно ли нельзя на месте такую же испечь? Что ж там за волшебные пряники такие, что через всю страну везти надо?

А уж с товарами, которые годами храниться могут - вовсе дичайшая дичь. Ради интереса подойдите к лотку с мороженым и почитайте где оно сделано. Лично я натурально теряюсь из разряда - челябинское мороженое, где-нибудь в Смоленске. Оно как туда попало? Какой дед Мороз его доставил? И сколько это стоило?

Рыночная экономика, - говорят они. Эффективность. Ну а что, покупатель заплатит и в три конца и в четыре. То же самое мороженое полгода назад 75 рублей стоило, сегодня смотрю - 130 уже. Как там деятели из центрального банка говорили - инфляция четыре процента? Да-да, ровно на эти "четыре процента" они и живут.

А так да, страшно эффективно капиталистическое хозяйство. Для капиталистов. Мы это по ценам прекрасно видим. Пойду, что ли, умоюсь, пока опять не подорожало.

Ярослав Бушмицкий

https://dzen.ru/a/aiF01NZfUnafv_71

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