Гибель целого поколения из за прививок

Заметка за 2019 год - Актуальна и сегодня.

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Если поинтересоваться у своей бабушки, сколько прививок ей делали? Оказывается, только две...

Моя мама получила прививки уже по полной советской программе (их начали делать в 1919 году по указу Ленина), я — соответственно, а мои дети и подавно. Мои внуки будут четвертым иммунным поколением, а правнуки — пятым.

Вопрос: все те вакцины, которые вливают в людей (возьмем только женщин, потенциальных родительниц), передаются по наследству? Если да, то сколько же антител гуляет в крови наших детей? Хорошо бы еще понять, полезно это или вредно. Хоть бы один врач сказал, что убойные дозы иммунитета делают младое поколение шибко здоровым. Ничего подобного.

Врачи молчат, дети болеют.

Причем болеют не безобидным насморком или простудным кашлем. Детские болезни давно перестали быть легкими. Единственное, что можно сегодня вразумительное услышать от педиатров, так это то, что вы, мамаша, сами такого ребенка родили, болезни у него наследственные, иммунитет ослаблен. Вот тебе и на!

А oткуда взялся синдром приобретенного имуннодифицита — СПИД?

И еще все в один голос ругают экологию. Мол, воздух грязный, почва загажена, вода отравлена, овощи больные, фрукты гниют на корню, так как заражены.

Мысль о "грязной, разрушенной крови" пришла в голову только одному человеку... и связана она с вакцинацией населения.

Доктор медицинских наук, профессор Аманджолова утверждает, что человечество вырождается. Ее эксперименты с вакцинацией кроликов доказывают, что пятое поколение может быть последним (а что после него?!).

Вирусы, переданные детям по наследству от привитой мамы, дополненные набором вновь вводимых вакцин, однажды наберут критическою массу и взорвут организм человека изнутри. По крайней мере, у несчастных кроликов все именно так и было.

Четвертое поколение стало давать уродцев, а пятое — мертворожденных. Человечество в точности повторяет этот путь. Опыты ставились на двух группах кроликов: одни были иммунизированные (то есть им делались прививки — противотуберкулезные, противодифтерийные, противококлюшные, противостолбнячные...), другие — неиммунизированные.

У первой группы увеличилось число недоношенных и мертворожденных детенышей. У родившихся крольчат наблюдалось агрессивное отношение друг к другу, а в будущем — раннее половое созревание Одна треть крольчих, получив прививки, не беременела, а те, что приносили приплод, выталкивали крольчат из сетки и давили их.

У кормящих крольчих не было молока. Одна самка погибла при родах — ее просто разорвал очень крупный уродец с внешним видом ребенка-дауна (он имел огромное туловище с непропорционально коротенькими лапками).

Исследования крови беременных женщин подтвердили предположения ученой о причинно-следственной связи всех этих явлений с вакцинацией.

Оказывается, уже в 13 недель у беременной женщины имеется в крови 61% атител кори, 94% антител дифтерии, 69% — столбняка. "Все это" будущий ребенок получает от матери через эмбриональные клетки, то есть он появляется на свет уже иммунным. Лишняя прививка может сделать его дебилом, заложить основы туберкулеза, аллергии.

Впрочем, патологические изменения начинаются еще в утробе. Уже там ребенок страдает от асфиксии, ему не хватает кислорода, и он рождается с внутричерепным давлением. Что это значит на языке медицины? Это значит, что у него в организме образовались тромбы, закупорились сосудики. Где произошло кровоизлияние, там и будут проблемы: в голове, в печени, в сердце, где угодно!

Но проблемы будут однозначно.

Даже такие симптомы, как апатия к жизни, нежелание учиться, непослушание, можно считать следствием внутриутробной асфиксии, первопричиной которой является все та же иммунизация. Такие дети уже никогда не станут Абаями и Пушкиными. Из них вырастет "ни рыба ни мясо"— серые люди со средними способностями. Жить они будут тоже средне, то есть недолго. А если провести аналогии между кроликами и людьми, то нельзя не заметить сексуального омоложения подростков.

При вакцинации раньше созревают половые железы, раньше начинают выделяться гормоны. Женщины страдают бесплодием, у них случаются выкидыши, преждевременные роды, роженицы умирают от кровотечений. У молодых людей появились простатиты, у женщин — кисты, рак молочной железы. Благодаря привитым с детства матерям, сегодня рождаются 10% детей с пороками сердца и огромное количество детей просто не рождаются на свет, так как из-за врожденных уродств беременности прерываются. ©

https://1796web.com/vaccines/opinions/canon.htm

https://noi.md/ru/raznoe/gibeli-celogo-pokoleniya-iz-za-priv...

P.S.

Дебилам ниже, посвящается!

https://www.bbc.com/russian/ot...

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Человек наполовину состоит из вирусов

Ученые столкнулись с необъяснимыми фактами, связанными с геномом человека, еще в начале 2001 года, когда вплотную взялись за его расшифровку.

Поразило исследователей то, что активных, т.е. действующих элементов, намного меньшее количество, нежели абсолютно бесполезных. Их считали в каком-то роде инородными телами и дали название – мусорные гены.

Но это оказалось совсем не так. Совершенно недавно ученые обнаружили, что же это все-таки за соединения. Как оказалось, вовсе это никакой не мусор, а составные части всевозможных вирусов.

Человеческий организм буквально соткан из этих «микрочипов».

По последним, опубликованным учеными данным, человеческий организм состоит наполовину из различных ДНК вирусов.

Ученые до конца не в силах пока осмыслить, что же на самом деле представляет собой вирус. Это самое простое из существующих на планете микроорганизмов. Есть гипотеза, что именно вирусы самыми первыми появились на нашей планете. Затем какая-то часть их усложнилась до бактерий, а остальные, «пробираясь» в них, стали привносить какие-то новые ДНК. И таким образом организмы шли в рост и эволюционировали.

Проникая в клетку, вирус создает свой кусочек ДНК и вставляет его в уже существующую клетку. Затем начинают размножаться-копироваться эти вирусные клетки и становятся одним целым с организмом. А если вдруг вирусной клетке «посчастливится» проникнуть в так называемую материнскую клетку, то у него есть все шансы оказаться где бы то ни было. Большая часть «поселившихся» без разрешения гостей, всю жизнь живут в организме и никак себя не проявляют.

А вот жизнедеятельность некоторых из них прекрасно видна. К примеру, благодаря эндогенным вирусам мы имеем возможность зачать детей! Вирусы постарались, чтобы Т-лимфоциты материнских яйцеклеток не убивали чужеродные им сперматозоиды. Ученые считают, что человек обязан своим необычным сожителям, не только лишь самой жизнью, но и даже отчасти разумом. Дарвинисты вообще утверждают, что вирусы являются инструментами самой матушки природы.

Ведь именно с их помощью живые существа дошли до нынешнего уровня развития.

Но интересен тот факт, что, не имея клеточного строения и не умея синтезировать белковые вещества, вирусы могут воспроизводиться лишь только в клеточном теле высокоорганизованных жизненных форм.

Ученые утверждают, что куда не взгляни – везде нас окружают вирусы.

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Пояснения для дебилов, кои не смыслят вообще в теме описанной выше ..