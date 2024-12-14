Галереи, выставки, аллеи Славы Героям СВО

Довелось, к сожалению, и нашему поколению жить во времена, когда ежедневно севершаются подвиги и появляются новые Герои. Нет у нас в стране города, посёлка, деревни, которого бы не коснулась наша общая беда и наше общее ожидание Победы! Во многих местах открываются выставки. Предлагаю посмотреть на некоторые из них.
В центре Донецка, на бульваре Пушкина, открыта фотовыставка «ГЕРОИ и ПОДВИГИ», посвященная участникам Великой Отечественной войны и Специальной военной операцииhttps://rvio.histrf.ru/activities/news/v-donecke-otkryta-vystavka-geroi-i-podvigii
В Каменске-Шахтинском открыли Аллею Славы героев СВО, где представлены портреты и описания подвигов военнослужащих.https://www.nvgazeta.ru/news/14488/615131/
Фотовыставка, посвящённая героям СВО, открылась в Севастополеhttps://sev.gov.ru/info/news/205092/
В Молодогвардейске открыли выставку «Память о Героях СВО»https://dzen.ru/a/Z0C6pET6DSu0VNPb
В Симферополе открылась фотовыставка крымских военкоров "Герои СВО"https://crimea.ria.ru/20240220/fotovystavka-voenkorov-rossii-segodnya-otkrylas-v-tsentre-simferopolya-1135081553.html?rcmd_alg=&rcmd_id=1135081553
В Евпатории открыли выставку «Герои евпаторийцы»https://my-evp.ru/news/glavnoe/v-evpatorii-otkryli-vystavku-geroi-evpatoriytsy/?special=Y
В Краснодаре, в парке 30-летия Победы открыли памятную галерею, посвящённую погибшим воинам на СВО. Галерея открыта на постоянной основе, возле выставочного зала боевой славы.https://vk.com/wall-32822100_266722
В передвижной экспозиции на улице Ростова-на Дону представлена фотогалерея героев СВО с описанием их подвигов, – лётчиков, артиллеристов, медиков, снайперов, танкистов... Галерея большая, с подлинными историями и судьбами.https://vk.com/wall-89456941_46391
Фотовыставка о Героях СВО открыта в четырех парках Москвыhttps://rg.ru/2022/10/12/fotovystavka-o-geroiah-svo-otkryta-v-chetyreh-parkah-moskvy.html
В Москве открылась фотовыставка о подвигах героев СВО. Она расположена в самом центре столицы — на Гоголевском бульваре.https://vk.com/wall-208769781_83
В парке Горького (Москва) открылась фотовыставка, посвящённая героям СВО
В сквере Семьи города Кирова установили памятные таблички участникам СВО
А эти посетила я сама и решила поделиться с вами:
Галерея на центральной площади Иркутска "Весточка с передовой"
Выставка "Эпизоды Победы" на территории Воронцовского дворца (Крым)
Буду благодарна, если вы поделитесь своими материалами из своих родных мест.
Победа будет за нами!
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