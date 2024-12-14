Галереи, выставки, аллеи Славы Героям СВО

Мы из Советского Союза

Довелось, к сожалению, и нашему поколению жить во времена, когда ежедневно севершаются подвиги и появляются новые Герои. Нет у нас в стране города, посёлка, деревни, которого бы не коснулась наша общая беда и наше общее ожидание Победы! Во многих местах открываются выставки. Предлагаю посмотреть на некоторые из них. Новости СМИ2

В центре Донецка, на бульваре Пушкина, открыта фотовыставка «ГЕРОИ и ПОДВИГИ», посвященная участникам Великой Отечественной войны и Специальной военной операции https://rvio.histrf.ru/activities/news/v-donecke-otkryta-vystavka-geroi-i-podvigii

В Каменске-Шахтинском открыли Аллею Славы героев СВО, где представлены портреты и описания подвигов военнослужащих. https://www.nvgazeta.ru/news/14488/615131/

Фотовыставка, посвящённая героям СВО, открылась в Севастополе https://sev.gov.ru/info/news/205092/

В Молодогвардейске открыли выставку «Память о Героях СВО» https://dzen.ru/a/Z0C6pET6DSu0VNPb

В Симферополе открылась фотовыставка крымских военкоров "Герои СВО" https://crimea.ria.ru/20240220/fotovystavka-voenkorov-rossii-segodnya-otkrylas-v-tsentre-simferopolya-1135081553.html?rcmd_alg=&rcmd_id=1135081553

В Евпатории открыли выставку «Герои евпаторийцы» https://my-evp.ru/news/glavnoe/v-evpatorii-otkryli-vystavku-geroi-evpatoriytsy/?special=Y

https://bloknot-voronezh.ru/news/bannery-s-geroyami-svo-ustanovili-v-voronezhskom-p-1751060 Баннеры с героями СВО установили в воронежском парке «Орленок»

В Краснодаре, в парке 30-летия Победы открыли памятную галерею, посвящённую погибшим воинам на СВО. Галерея открыта на постоянной основе, возле выставочного зала боевой славы. https://vk.com/wall-32822100_266722

В передвижной экспозиции на улице Ростова-на Дону представлена фотогалерея героев СВО с описанием их подвигов, – лётчиков, артиллеристов, медиков, снайперов, танкистов... Галерея большая, с подлинными историями и судьбами. https://vk.com/wall-89456941_46391

Фотовыставка о Героях СВО открыта в четырех парках Москвы https://rg.ru/2022/10/12/fotovystavka-o-geroiah-svo-otkryta-v-chetyreh-parkah-moskvy.html

В Москве открылась фотовыставка о подвигах героев СВО. Она расположена в самом центре столицы — на Гоголевском бульваре. https://vk.com/wall-208769781_83

В парке Горького (Москва) открылась фотовыставка, посвящённая героям СВО

В сквере Семьи города Кирова установили памятные таблички участникам СВО