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    Очень хорошее дело - выставки, аллеи памяти, галереи с портретами наших героев! Спасибо организаторам и учредителям. ...Галереи, выставки...

Галереи, выставки, аллеи Славы Героям СВО

Довелось, к сожалению, и нашему поколению жить во времена, когда ежедневно севершаются подвиги и появляются новые Герои. Нет у нас в стране города, посёлка, деревни, которого бы не коснулась наша общая беда и наше общее ожидание Победы! Во многих местах открываются выставки. Предлагаю посмотреть на некоторые из них.

В центре Донецка, на бульваре Пушкина, открыта фотовыставка «ГЕРОИ и ПОДВИГИ», посвященная участникам Великой Отечественной войны и Специальной военной операции1.webpaKnVFvtUZFMIoMWm-650px-433px.webpboDLTknq8bpmPfzS-650px-433px.webphttps://rvio.histrf.ru/activities/news/v-donecke-otkryta-vystavka-geroi-i-podvigii

В Каменске-Шахтинском открыли Аллею Славы героев СВО, где представлены портреты и описания подвигов военнослужащих.9soQZvSTc.jpghttps://www.nvgazeta.ru/news/14488/615131/

Фотовыставка, посвящённая героям СВО, открылась в СевастополеIMG_8470.jpegIMG_8471.jpegIMG_8472.jpeghttps://sev.gov.ru/info/news/205092/

В Молодогвардейске открыли выставку «Память о Героях СВО»scale_1200.jpghttps://dzen.ru/a/Z0C6pET6DSu0VNPb

В Симферополе открылась фотовыставка крымских военкоров "Герои СВО"1.webpaKnVFvtUZFMIoMWm-650px-433px.webpboDLTknq8bpmPfzS-650px-433px.webphttps://crimea.ria.ru/20240220/fotovystavka-voenkorov-rossii-segodnya-otkrylas-v-tsentre-simferopolya-1135081553.html?rcmd_alg=&rcmd_id=1135081553

В Евпатории открыли выставку «Герои евпаторийцы»9soQZvSTc.jpgphoto_2024_07_05_18_49_58.jpgphoto_2024_07_05_18_49_59.jpghttps://my-evp.ru/news/glavnoe/v-evpatorii-otkryli-vystavku-geroi-evpatoriytsy/?special=Y

Баннеры с героями СВО установили в воронежском парке «Орленок»9soQZvSTc.jpgphoto_2024_07_05_18_49_58.jpgphoto_2024_07_05_18_49_59.jpghttps://bloknot-voronezh.ru/news/bannery-s-geroyami-svo-ustanovili-v-voronezhskom-p-1751060

В Краснодаре, в парке 30-летия Победы открыли памятную галерею, посвящённую погибшим воинам на СВО. Галерея открыта на постоянной основе, возле выставочного зала боевой славы.9soQZvSTc.jpge64zGtwnpfTW_xRLKv.jpghttps://vk.com/wall-32822100_266722

В передвижной экспозиции на улице Ростова-на Дону представлена фотогалерея героев СВО с описанием их подвигов, – лётчиков, артиллеристов, медиков, снайперов, танкистов... Галерея большая, с подлинными историями и судьбами.9soQZvSTc.jpghttps://vk.com/wall-89456941_46391

Фотовыставка о Героях СВО открыта в четырех парках Москвы9soQZvSTc.jpgphoto_2024_07_05_18_49_58.jpghttps://rg.ru/2022/10/12/fotovystavka-o-geroiah-svo-otkryta-v-chetyreh-parkah-moskvy.html

В Москве открылась фотовыставка о подвигах героев СВО. Она расположена в самом центре столицы — на Гоголевском бульваре.photo_2024_07_05_18_49_58.jpg9soQZvSTc.jpghttps://vk.com/wall-208769781_83

В парке Горького (Москва) открылась фотовыставка, посвящённая героям СВО

В сквере Семьи города Кирова установили памятные таблички участникам СВО


А эти посетила я сама и решила поделиться с вами:

Галерея на центральной площади Иркутска "Весточка с передовой"


Выставка "Эпизоды Победы" на территории Воронцовского дворца (Крым)


Буду благодарна, если вы поделитесь своими материалами из своих родных мест.

Победа будет за нами!

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