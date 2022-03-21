Как Центробанк борется за рубль и Россию

Читайте - внимательно!

Много раз мне уже приходилось отвечать на гневные выпады в адрес российского ЦБ, и было грустно сознавать, насколько далеки мои оппоненты от азов мировых финансов. Правда, вопросы эти сложные. Однако не настолько, чтобы их нельзя было изложить простым и понятным языком. Вот сейчас я и постараюсь это сделать.

Не стану объяснять, для чего стране нужны золотовалютные резервы (ЗВР) и почему нельзя их вложить в свою экономику либо накупить на них плантаций и рудников в Африке. К этой теме я обращался 10 лет назад, а 5 лет спустя выложил статью на Афтершоке. Примите за аксиому: ЗВР нужны, чтобы избежать катастрофического падения курса рубля (как это уже случалось в 1996-98 г.г.) и последующей за ним инфляции.

1. Считаем наши золотовалютные резервы

Недавно ЦБ РФ опубликовал структуру ЗВР на 18 февраля 2022 г. Вот что лежит в нашей кладовой валютных денег:

· Золото на сумму $132,3 млрд,

· Расписки и резервы в МВФ - $29,3 млрд,

· Валюта в облигациях, депозитах и на счетах ЦБ - $468,6 млрд.

Вы, разумеется, понимаете, что в долларах эти средства только учитываются, а реально они в евро, йенах, фунтах, юанях и других валютах. Непосредственно в долларовых активах находится примерно 1% ЗВР.

За последние годы ЦБ сократил долю своих долларовых вложений почти в 20 раз, ранее она достигала $124 млрд. Примерно $70 млрд из них переведены в китайские активы.

Почему ЗВР хранятся в облигациях крупных стран? Потому, что это самые надежные и ликвидные средства. Страны (в отличие от компаний) не обанкротятся. Рынки этих облигаций огромны, там всегда можно получить за них в день $2-3 млрд. А вот быстро продать на $100 млрд – уже проблема, при таких крупных продажах цены упадут, и мы недосчитаемся денег. Конечно, в военное время эти потери малосущественны, но в спокойной обстановке их стараются не допускать. И (что весьма важно) крупные продажи облигаций возбуждают подозрения; для каких-таких целей стране может потребоваться так много валюты?

Золото – прекрасный, дорожающий актив, но, увы, менее ликвидный. Покупают слитки только центробанки, предварительно они проводят тщательную экспертизу, транспортировка строго секретная, под усиленной охраной. Под запасы золота можно взять кредит, но только у банков дружественных стран. Потому все ЗВР держать в золоте смысла нет.

Из сказанного выше следует, что руководство страны и ЦБ предполагали возможную заморозку валютных резервов в США и потому от американских активов своевременно избавились. А вот аналогичные действия стран ЕС и Японии хотя и не исключались совсем, но считались маловероятными. Экономически мы с этими странами весьма связаны, и рискуют они намного сильнее американцев. Если Россия сейчас ограничит поставку туда своих ресурсов, Европе придется туго. Но власти ЕС оказались бессильными перед американским диктатом. Другой аспект состоял в том, что из ЕС переводить нашу валюту было просто некуда. Не держать же ее всю в Китае, да и не переварит он такого количества денег.

Деньги эти в виде облигаций находятся на биржах. Там у ЦБ, как у любого клиента, есть торговый счет, на нем валюта и облигации. Присвоить их пока никто не может (это было бы прямым грабежом). Но если все же решат ограбить, то заберут себе, Украина зря на них облизывается. А пока наш Центробанк лишили возможности управлять счетами, вот средства и оказались замороженными.

2. А сколько вообще в стране валюты?

ЗВР – собственность Центробанка, но теперь половина их стала недоступной. Разумеется, у ЦБ есть торговый счет на Мосбирже (он там торгует валютой), есть счета в центробанках других стран, которые в экономической драке не участвуют. Сколько и где – не разглашается, но думаю, примерно $25-30 млрд. Значительно больше валюты у коммерческих банков и населения.

В прошлом году в кассах коммерческих банков и под матрацем у нашего славного народа насчитывалось наличной валюты на сумму $90,7 млрд. Почти столько же люди вложили в банковские депозиты. Экспорт приносил ежемесячно $41 млрд, причем в текущем году поступления от него вряд ли уменьшатся. Ибо только нефть и газ при нынешних ценах обещают нам каждый месяц примерно по $26 млрд. Вывод будет такой: валюты в стране достаточно, и нужно лишь аккуратно купировать панический провал рубля, который случился две недели назад.

3. Наша мгновенная реакция

Валютные санкции объявлены 27 февраля, а уже 28-го числа указом Президента был введен особый порядок валютного регулирования и контроля. Ниже я буду перечислять принятые меры и сразу давать к ним необходимые пояснения.

Пункт 1. Полный запрет на вывод валюты за рубеж нерезидентами (иностранцами). Не секрет, что многие западные компании неплохо зарабатывают в России. Это не только биржевые спекулянты, но и производители авто, бытовой техники, пищевых продуктов. На свои рублевые доходы они покупали валюту и переводили за границу. В результате ежегодно из страны шел отток капитала в размере от $30 до $60 млрд. Теперь этот ручеек перекрыт.

Пункт 2. Запрет на вывод за рубеж валюты российскими компаниями и гражданами на свои открытые там счета или в кредит. Тут нужно пояснение. Наши бизнесмены привыкли свою кубышку держать в Европе (как теперь выяснилось, напрасно, там их и грабят), а деньги нередко выводились туда под предлогом кредита. К примеру, российская компания ПАО «Папа Карло» выдает кредит зарубежной фирме «Буратино Лимитед» под будущие поставки детских штанишек из Страны Дураков. Деньги приходят в Италию, «Буратино» их перечисляет третьей компании, та четвертой, в результате ни денег, ни штанов не обнаруживается, поскольку Буратино объявляет о банкротстве. Теперь эта схема работать не будет. Заметьте, что реальные платежи по импортным поставкам не ограничены, они пойдут через уполномоченные банки под контролем ЦБ.

Пункт 3. Указом предписано экспортерам продавать 80% своей валютной выручки. Тут все понятно, приток валюты способствует укреплению рубля, а ЦБ получит возможность увеличить свои доступные резервы.

Пункт 4. В тот же день, 28 февраля ЦБ экстренно собрал совет директоров и повысил ключевую ставку рефинансирования до 20%. Этот шаг крепко охладил спекулянтов, желающих навариться на падении рубля. Схема у них такая: занял рубли, купил на бирже валюту, подождал пока курс вырастет, продал валюту, вернул кредит. Но теперь желающих занимать под 20% годовых сильно поубавилось.

Заметьте, для ввода этих мер потребовалась полдня (!!!). Следовательно, они были обдуманы заранее. Это, безусловно, общее согласованное решение руководства страны и ЦБ, так что не надо упрекать Центробанк в самодеятельности. Массовая заморозка наших резервов в Европе считалась маловероятной, однако на крайний случай к ней подготовились. Но дело этим не ограничилось.

В связи с повышением ключевой ставки банки сократили покупку валюты на бирже, а для населения установили огромную курсовую разницу (продажа, например, доллара по 125-130 руб., покупка – 105 руб.). Но для тех, кто торгует на бирже, оставалась возможность покупать валюту там. Поэтому:

Пункт 5. Уже 3 марта ЦБ предписал брокерам взымать комиссию от 30% при покупке валюты физическими лицами. Позднее эта цифра была уменьшена до 12%, но никто с такими потерями покупать валюту не стал, и торги на Мосбирже сократились в объемах.

Заметьте, как мягко действует регулятор. Комиссия установлена только на покупку валют недружественных стран, доллара, евро и фунта. Юань – пожалуйста, без этой комиссии. Но если кому доллары позарез нужны (на операцию, например, или помощь зарубежным родственникам), он не поскупится и валюту все же купит.

Пункт 6. С 9 марта ЦБ ограничил снятие и покупку валюты для физических лиц суммой $10 тыс. В течение полугода больше снять нельзя, сверх этой суммы деньги будут выданы рублями. Отмечу, что 90% держателей валюты имеют счета, не превышающие этой суммы.

И последнее. Опасаясь перебоев с кредитными картами, люди стали массово снимать со счетов наличные. В последние дни февраля суммы на руках увеличились на 1,4 трлн руб. Однако ЦБ вовремя предоставил банкам наличку, очереди у банкоматов исчезли. Но этого было недостаточно, необходимо было убедить людей не искать покупок валюты за свои рубли. Здесь тоже сработало увеличение ключевой ставки: сразу за ним банки повысили ставки по депозитам до 17-25%. Они короткие, сроком на 2-3 месяца, но это 3-5% верного дохода, тогда как вложения в валюту несут большие риски. О них чуть позже.

4. Что в результате?

С помощью экстренных мер российский ЦБ получил передышку для консолидации своих активов. Панические покупки западных валют (на которые рассчитывали наши противники) сокращаются. Уже 11 марта началось постепенное снижение их курсов на Мосбирже. К примеру, сейчас доллар торгуется по 110, 5 руб., при максимуме (9 марта) 120 руб./$ и снижении объемов торгов.

Независимые экономисты Глазьев, Хазин, Делягин сильно упрекали ЦБ в том, что высокая ключевая ставка (20%) препятствует инвестированию в производство, убивает долгосрочное кредитование. Это действительно так. Я бы согласился с ними, если бы думал, что эта ставка на годы. Но как только рубль окончательно сломает свой падающий тренд, ЦБ начнет ее понижать, и к концу года она вполне может вернуться на довоенный уровень в район 10%.

Россия вступила в период турбулентности, эпоху перемен. Наши заклятые «партнеры» по глупости своей не только решили нас пограбить, но и радикально ограничили торговые связи. Следовательно, потребность в западных валютах вскоре сильно уменьшится. Оскудеют потоки туристов в европейские музеи и харчевни. В разы меньше станет покупателей на подорожавшие модные шмотки «от кутюр». Поставку разной техники с восторгом возьмет на себя Азия. А что происходит, когда чужая валюта становится не нужна? Ее курс падает. Потому я вполне допускаю, что снижение курсов западных валют продолжится, и роль западных стран в нашей экономике будет сокращаться вместе с ним.

Впереди у России много проблем. Нужно, в первую очередь, освободиться от агентов влияния запада в руководстве страной, затем победить грозящую безработицу, помочь с восстановлением пострадавшим от войны русским регионам Украины. Нужно вернуться к российской морали коллективизма и очиститься от западных догматов, основанных на абсолютной власти денег. Много чего нам еще предстоит, но об этом – в следующей статье.

Александр Хуршудов: https://aftershock.news/?q=nod...