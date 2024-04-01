История создания песни. "Валенки"



Но если обратиться к истории создания этой песни, то станет понятным, что она увидела свет в первых годах XX века, то есть гораздо раньше начала творческого пути Лидии Руслановой. По поводу авторства "Валенок" имеются две версии. Согласно первой она возникла в одном из цыганских таборов и считается старинной цыганской народной плясовой таборной песней. А во второй версии в качестве автора указывается цыганская певица, солистка хора ресторана "Яръ", Настя Полякова. В 1912 году она записала "Валенки" на грампластинку, на которой и была указана как автор. Выход грампластинки состоялся на фирме "Граммофон". Легендарная песня "Валенки" у многих слушателей неразрывно связана с именем выдающейся певицы Лидии Андреевны Руслановой. Ведь именно в её исполнении она прозвучала во время концерта в начале мая 1945 года на лестнице рейхстага. И после Великой Отечественной войны эта композиция занимала лидирующее место в творчестве знаменитой певицы. Песню часто объявляли как русскую народную, так она значится и в некоторых сборниках.Но если обратиться к истории создания этой песни, то станет понятным, что она увидела свет в первых годах XX века, то есть гораздо раньше начала творческого пути Лидии Руслановой. По поводу авторства "Валенок" имеются две версии. Согласно первой она возникла в одном из цыганских таборов и считается старинной цыганской народной плясовой таборной песней. А во второй версии в качестве автора указывается цыганская певица, солистка хора ресторана "Яръ", Настя Полякова.В 1912 году она записала "Валенки" на грампластинку, на которой и была указана как автор. Выход грампластинки состоялся на фирме "Граммофон".

Заметно, что в трактовке песни Насти Поляковой русские слова чередуются с цыганскими. Успех был ошеломительным, тиражи пластинок огромными, а песня стала звучать из "каждого угла". В некоторых источниках указано, что Настя первая певица, записавшая эту песню. Но это не так. Сохранилась запись "Валенок" от 1911 года, в исполнении петербургской певицы русских и цыганских песен Нины Дулькевич, только тогда песня называлась "Ах, ты, Коля, Николай". А поскольку таборные песни пела с хором цыган: Николая Шишкина в Петербурге, со Стрельненским хором Ивана Лебедева в Москве, там-то и могла Настя Полякова услышать эту песню.

"Валенки" Нина Викторовна исполняла до самой своей смерти в 1934 году. Даже когда в конце 20-х началась кампания по борьбе с "цыганщиной" и эта композиция вместе с другими цыганскими песнями "попала в опалу", певица, выждав некоторое время, опять включила шлягер в свой репертуар. В 1939 году "Валенки", под сопровождения гитар, исполнила другая известная певица Вера Макарова-Шевченко. Запись была сделана на пластинке Апрелевского завода.

Но все эти версии знаменитой песни значительно отличаются от той, которую исполняла Лидия Русланова. Впервые певица спела "Валенки" во время одного из фронтовых концертов. По воспоминанием самой Лидии Андреевны эта мысль пришла ей в голову, когда она увидела среди зрителей молодого бойца, в совершенно рваных валенках. Готовая мелодия сразу пришла ей на ум, но она включила в неё новые русские напевы, русский разухабистый частушечный колорит, и песня зазвучала со всем по-новому. Её заунывность сменилась задором и весельем. В 1943 году певица записывает "Валенки" на грампластинку, и с тех пор песня становится не только частью русской культуры, но и её символом.

Она и сейчас замечательно исполняется. Ну и несколько современных исполнителей

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=89772