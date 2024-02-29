"ЕСЛИ Я ПОЕДУ НА ВОЙНУ, ОНА БУДЕТ ДЛЯ МЕНЯ ПОСЛЕДНЕЙ..." Александр Морозов Пулеметчик застрелил боевика, заткнул пальцем отверстие в шее и продолжил бой, пока не потерял сознание. В документальной фильме Андрея Медведева и Александра Смирнова «Спецназ ГРУ. Волкодавы» Александр «Фидель» рассказывает о том бое и своём ранении.

Погиб в бою за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года.

В ноябре 2003 года группа спецназа ГРУ проводила поисковые операции под Сержень-Юртом. В том выходе их было меньше, чем положено по штату – всего 9 человек. Неожиданно для себя группа вышла на бункер боевиков. Внутри укрытия сидело 17 человек. Начался бой, который шёл на максимально короткой дистанции. С расстояния 3 метра в пулеметчика группы с позывным «Фидель» один из боевиков выстрелил с ПМа. Боевик стрелял из бункера и пуля, пролетев по шее снизу вверх, ранила парня в лицо. Пулеметчик застрелил боевика, заткнул пальцем отверстие в шеи и продолжил бой, пока не потерял сознание. К счастью, 20-летнего героя удалось вовремя эвакуировать и спасти. За этот бой он получил Орден Мужества.

Все 17 боевиков были уничтожены. В группе было большое количество иностранных наёмников. В связи с этим, бой под Сержень-Юртом получил большой резонанс. Тогдашний помощник президента России Сергей Ястржембский сообщил СМИ об этих событиях и обнародовал имена иностранных наёмников. Помимо местных ваххабитов, в отряде был гражданин Германии (этнический немец, бывший военнослужащий Бундесвера, сапёр), гражданин Алжира и двое граждан Турции. Вообще, как-то забываются события того времени, а ведь именно Турция была главным союзником и перевалочной базой чеченских сепаратистов и ваххабитов.

Бой с бандой наёмников заинтересовал журналистов, и в 2005 году Андреем Медведевым и Александром Смирновым был снят документальный фильм «Волкодавы», где пулеметчик «Фидель» интересно рассказывает о бое и своём ранении.

17 декабря 2015 состоялась премьера художественного фильма «No comment» Артемия Темникова, который тоже рассказывает об этих событиях. Продюсером фильма стал Евгений Миронов. «Фиделя» играет актёр Владимир Лукьянчиков.

К сожалению, эту премьеру бравый пулеметчик не увидел. Александр "Фидель" Морозов (1983-2014), проявляя мужество и героизм, погиб в бою за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 г. Перед отъездом на Донбасс он сказал близким: "Если я поеду на войну, она будет для меня последней. В первый раз я пулю проглотил... Но лучше умереть на ней, чем сдохнуть от чего-то другого".

Имя Александра Морозова выбито на мемориальной доске в числе других воинов — добровольцев, погибших в первом бою за донецкий аэропорт. Мемориал можно увидеть в Храме подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в селе Глинково.

Вечная Память Русскому Герою!

ВСПОМИНАЕТ АЛИНА «ФИДЕЛЬ»

Каждый из нас проходит свой сложный этап в жизни, кому-то приходится пройти его в зрелости, кому-то не повезло и они с лихвой со всего размаха проходят его в начале жизни...

Мой начался за долго до войны на Донбассе, когда ещё не закончилась война на Кавказе, когда я всем детским сердцем переживала за 6 роту... За ребят погибших под Тухчаром, Будённовск, потом теракты, когда я пошла в 5-й класс и с ужасом слушала на линейке трагедию про Беслан... Да... У каждого своя война... Я думаю, что моя война началась с этих моментов... Еще маленькой девочкой, когда всей семьёй мы боролись за его жизнь, даря ему ту семью и любовь... Которую к сожалению у него не было... А он её хотел...

Родился в Калужской области, в посёлке Думиничи 13 февраля 1983 года. Простой русский парень из совсем простой семьи, которая познала все сложности 90-х и выживала, как могла. Невысокого роста, с широкими плечами и светло-русыми волосами, голубыми глазами, имя подобно русскому воину — Александр. Он не очень любил рассказывать о своем прошлом, как и все мальчишки провел детство играя в футбол, на речке, учился... Имел великолепные вокальные данные и сам научился играть на гитаре... Потом армия... Контракт... Ранение... В Бога не верил, совсем не верил, но когда врачи не дали шансов, он выжил и покрестился... Это уже был кавалер Ордена Мужества сержант Морозов Александр Андреевич, наверное только его голос выдавал из той документальной хроники про "Волкодавов" он никогда об этом не говорил... Никогда...

Свой орден он носил при себе, когда уезжал в дальнюю дорогу. Это было самое ценное, что оставалось у него после службы...

Мы познакомились чисто случайно, когда я была школьницей. Его сразу полюбили мои родители, он стал нам семьёй, как и мы ему. Часто приезжал к нам в гости, мы постоянно были на связи, и всегда поддерживали друг друга... Это был парень с открытой душой, которому можно было позвонить в любое время и попросив помощи он всегда мог помочь, всегда не смотря ни на, что... Его прямолинейность заставляла людей либо сразу ненавидеть, либо любить, но в 99% всегда выпадал именно второй вариант, человек который не стыдился ничего.

Был случай в 2010 году. Мы гуляли по парку и видим — сидит пожилой мужчина без майки и просит подаяние. Сашка остановился взял его под руку и повёл в кафе, там ему сделали замечание, но он ответил

--"А я был таким, и что ты мне сделаешь?" Потом он снял с себя рубашку, отдал пожилому человеку, дал ему денег, и сказал — :"Держи отец, я понимаю тебя".

Я никогда ему не препятствовала в его выборе и действиях, всё потому, что я видела перед собой воина который прошёл ад, человек который упал, но как птица Феникс восстал из пепла... Он меня очень любил и оберегал, но иногда из-за резкого характера были разногласия, но на время... Жить друг без друга было тяжело...

Когда я подписала контракт, он был жутко недоволен, говорил что я буду как мужик в форме, кричал — :"Ну как на твои хрупкие плечи надевать армейскую робу?!! Как?!!" но позже, как оказалось (после его гибели) в переписках с друзьями он восхищался и говорил, что "Сестра меня переплюнула".

Когда начался майдан и стали нарастать конфликты на Юго-Востоке я спросила — :"Саш война начнётся? Что делать то будем?"

— "В первый раз я пулю проглотил. Если я поеду, это будет последняя война, но лучше погибнуть на войне, чем сдохнуть от чего то другого... "

В моей комнате была тишина... Мы просто смотрели друг на друга и понимали, что может случится, но я не думала, что это случится через месяц... Так быстро. Как и началась война в Донецке, в первый день войны погибло мирное время на Юго-Востоке, Сашка, ещё 36 ребят, и часть меня вместе с ними...

Прошло 7 лет. А я до сих пор слышу это... Слышу его запах... Каждый раз я вздрагиваю от того, что пришлось пройти чтобы вернуть Сашку на Родину с той войны. И жаль одно — оборвался его род. Теперь мой сын носит его имя в память о нём. Хотелось бы, чтобы его помнили всегда, ведь воин погибает тогда, когда погибает память о нём.

Фото из архива Алины «Фидель»

А вот и сам фильм

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https://t.me/specnazAlpha/21862