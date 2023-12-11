Территория Героев...(117)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Мичман Дмитрий Коломийчук в ходе активного наступления российских войск находился на командно-наблюдательном пункте, где выполнял мероприятия по развертыванию узла связи и системы наблюдения в интересах командира мотострелкового батальона. Дмитрий развернул абонентскую сеть режимной телефонной связи и обеспечил вывод видеоизображения с беспилотного летательного аппарата.

Командно-наблюдательный пункт российских войск подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Один из снарядов разорвался рядом с дизель-генераторной установкой, выведя ее из строя, аппаратура связи была обесточена.

Понимая, что отсутствие связи приведёт к потерям среди личного состава подразделения, мичман Коломийчук направился к поврежденной установке. Быстро разобравшись в неисправности, он восстановил работоспособность генератора и линий связи.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям мичмана Дмитрия Коломийчука связь была оперативно восстановлена. Это способствовало успешному выполнению поставленной боевой задачи.

https://t.me/mod_russia/32602

Сержант Горохов Сергей Сержант Сергей Горохов, действуя в составе инженерного подразделения, выполнял задачи по ведению инженерной разведки и проделыванию проходов в минных полях и инженерных заграждениях противника.

Сергею была поставлена задача по укреплению оборонительных рубежей российских войск на одном из тактических направлений. Противник, стремясь не допустить инженерного оборудования наиболее вероятных направлений его наступления, открыл огонь по группе Горохова. Подразделение сержанта Сергея Горохова, находясь под массированным артиллерийским огнем противника, а также в условиях применения врагом ударных БПЛА, несмотря на риски, успешно оборудовало минные поля на подступах к позициям ВС РФ.

В ходе попытки наступления противник потерял большое количество личного состава и техники на оборудованных минных полях, что позволило российских войскам отразить атаку и удержать рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/7175

Старший лейтенант Волков Илья Старший лейтенант Илья Волков вместе с подчиненным личным составом получил задачу организовать оборону в районе одного из освобожденных населенных пунктов. В ходе инженерного оборудования позиций противник начал артиллерийский обстрел позиций российских военнослужащих.

Оценив обстановку, осознавая, что противник может в любой момент контратаковать при поддержке артиллерии, Илья принял решение продолжить инженерное оборудование позиций. Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Ильи Волкова и его подчиненного личного состава позволили оперативно оборудовать рубежи обороны, организовать связь и боевое охранение.

Благодаря оборудованным позициям и грамотно организованным огневым точкам удалось отразить атаку врага, перешедшего в наступление, и отбросить его на исходные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/7135

Сержант Шумихин Алексей В ходе специальной военной операции сержант Алексей Шумихин выполнял задачи по подвозу боеприпасов батальонным тактическим группам российских Вооруженных Сил.

С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии фронта. Осуществляя подвоз боеприпасов на позиции артиллерийской батареи, Алексей подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских боевиков, стремящихся лишить российские войска своевременного снабжения на передовой. Рискуя жизнью, Шумихин под огнем артиллерии сумел обеспечить своевременную доставку боеприпасов на позиции артиллерии.

Благодаря этому, артиллерийская батарея продолжила уничтожать бронетехнику наступающего противника на удалении от переднего края обороны, что существенно снизило атакующий потенциал подразделений ВСУ и лишило их возможности вклиниться в нашу оборону.

https://t.me/rabotaembrat/7136

Прапорщик Желтышев Тимофей Прапорщик Тимофей Желтышев в период проведения специальной военной выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Позиции БТГр, которую Тимофей обеспечивал связью, подверглись атаке противника. Наступление врага поддерживалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов. В ходе очередного вражеского залпа антенна спутниковой связи, расположенная на аппаратной машине, обеспечивающей связь внутри группы и с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь была нарушена. Понимая, что утрата связи в бою фактически лишает группу четкого и координированного управления, прапорщик Желтышев лично, не взирая на близкие разрывы, оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию спутниковой связи, в результате чего связь была восстановлена. Как только связь была восстановлена, в вышестоящий штаб были переданы координаты мест расположения подразделений националистов, что способствовало уничтожению военной техники и живой силы противника.

Самоотверженные действия прапорщика Тимофея Желтышева на поле боя позволили восстановить управление батальонно-тактической группой и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки и лишить наступающего противника инициативы, что позволило перейти в контрнаступление и разгромить украинских боевиков на важном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/7174

Доброволец Аракчеев Александр Командир отделения огневой поддержки 2-го отряда Российского добровольческого движения БАРС Александр Аракчеев выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического рубежа, уничтожая бронетехнику и живую силу противника.

Находясь в обороне в составе добровольческого подразделения, Александр закрепился на рубеже, и, грамотно действуя в бою, перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам. Несмотря на массированный минометный обстрел и применение противником бронетехники, Аракчеев успешно удержал свой рубеж, уничтожив троих боевиков. В ходе боя несколько бойцов отделения получили ранения различной степени тяжести. Аракчеев, не теряя времени, лично вынес из-под огня противника раненых добровольцев, погрузил в автомобиль КАМАЗ и эвакуировал в безопасное место.

Самоотверженные, решительные действия и профессиональные качества Александра Аракчеева обеспечили выполнение боевых задач подразделения, а также способствовали сохранению жизней российских добровольцев.

https://t.me/rabotaembrat/7112

Прапорщик Латышев Владимир Техник батареи самоходных артиллерийских установок (САУ) прапорщик Владимир Латышев, выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений в обороне на одном из тактических направлений.

Украинские вооруженные формирования, действуя под прикрытием огня боевых машин пехоты и артиллерии, предприняли попытку форсировать водную преграду. Находясь под огнем вражеской артиллерии, личный состав российской батареи САУ оперативно выявлял и прицельным огнем подавлял огневые точки противника, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы.

Проводя воздушную разведку, оператор беспилотного летательного аппарата своевременно обнаружил выдвижение нескольких быстроходных лодок противника с целью высадки десанта и создания плацдарма для развития своего наступления. Получив целеуказания, расчет САУ, в составе которого действовал Латышев, артиллерийским огнем уничтожил три лодки с десантом.

В ходе боя, одна из российских самоходных артиллерийских установок вышла из строя и потеряла ход. Прапорщик Владимир Латышев эвакуировал неисправную технику из-под огня противника на безопасное удаление, не допустив её уничтожения.

Смелость и отвага прапорщика Владимира Латышева позволили российским войскам отразить атаку боевиков, а также не допустить уничтожения военной техники.

https://t.me/rabotaembrat/7116

Гвардии майор Васильев Роман Начальник связи - заместитель начальника штаба гвардии майор Роман Васильев с первых дней специальной военной операции в районах ведения интенсивных боевых действий, выполняет мероприятия по обеспечению бесперебойной связи в интересах зенитной ракетной бригады.

При развертывании связи позиция одной из зенитных ракетных батарей подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Роман, проявляя мужество и отвагу при сворачивании и смене позиции, несмотря на огневое воздействие, не допустил утери сведений составляющих государственную тайну и своевременно оказал первую помощь раненому подчиненному, после чего организовал его доставку в полевой госпиталь, чем спас жизнь.

Мужественные и профессиональные действия гвардии майора Романа Васильева позволили оперативно развернуть связь на новой позиции, передать данные о подразделениях противника, после чего по вражеским позициям был нанесен артиллерийский удар.

https://t.me/rabotaembrat/7121

Гвардии рядовой Карапузов Сергей Артиллерийский расчет, в составе которого действовал гвардии рядовой Сергей Карапузов занимал замаскированную огневую позицию на одном из оборонительных рубежей российских войск.

Украинские боевики начали обстрел позиций российских войск из минометов, поддерживая наступление своих штурмовых групп. Расчет гвардии рядового Карапузова получил от подразделений разведки координаты позиций артиллеристов противника. Грамотно и оперативно Сергей ввел все необходимые данные и первым выстрелом поразил одно из орудий противника. Затем, получая координаты целей от расчета беспилотника Карапузов быстро вносил корректировки, в результате чего был уничтожен весь личный состав артиллерийского подразделения противника.

Благодаря мужеству и отваге гвардии рядового Сергея Карапузова, противнику не удалось вклиниться в оборону наших войск, и понеся потери, пришлось отступить на исходные позиции

https://t.me/rabotaembrat/7122

Сержант Берлим Владимир В ходе специальной военной операции стрелок отделения сержант Владимир Берлим, патрулируя тыловую зону позиций российских войск, обнаружил движение группы неустановленных лиц. Оценив ситуацию, доложив командиру, Владимир вместе с товарищем скрытно подобрались к нарушителям, после чего, пользуясь внезапностью, атаковали.

В ходе скоротечного боестолкновения противник был обезврежен и доставлен на командный пункт. В ходе допроса удалось выяснить местонахождения диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков, находящейся в засаде и готовой атаковать позиции российских войск после совершения диверсии. Владимир вместе с группой военнослужащих выдвинулся в указанный район.

Скрытно добравшись до места подготовленной засады противника, Владимир прицельным выстрелом из РПГ уничтожил группу боевиков.



https://t.me/rabotaembrat/7154

Рядовой Аптраев Аркадий В ходе специальной военной операции рядовой Аркадий Аптраев выполнял задачу по оказанию медицинской помощи раненым сослуживцам.

Действуя в составе подразделения, Аркадий участвовал в прикрытии группы российских войск, в ходе освобождения одного из населенных пунктов от украинских боевиков. В ходе боя рядовой Аптраев, находясь под плотным огнем противника, оценивал тяжесть ранения, оказывал неотложную помощь прямо на поле боя, после чего производил эвакуацию раненых в безопасное место.

Действуя смело и решительно, Аркадий лично вынес из-под огня противника в безопасное место 5 раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь.

После боя рядовой Аркадий Аптраев, погрузив раненых на автомобиль, доставил их в полевой госпиталь, где им была оказана дальнейшая квалифицированная медицинская помощь.

https://t.me/rabotaembrat/7168

Младший сержант Кудрявцев Александр Лаборант медицинской роты младший сержант Александр Кудрявцев выполнял боевую задачу по медицинскому обеспечению подразделений танковой бригады.

В ходе наступления подразделения бригады попали под артиллерийский обстрел украинских боевиков. Кудрявцев несмотря на близкие разрывы артиллерийских снарядов оказывал раненным неотложную медицинскую помощь и эвакуировал их в безопасное место.

Благодаря самоотверженности и храбрости младшего сержанта Кудрявцева из-под огня противника в безопасное место им было эвакуировано более 10 раненых сослуживцев. Вернувшись в точку сбора, Кудрявцев продолжил оказывать медицинскую помощь тяжело раненым российским военнослужащим. Стойкость и профессионализм младшего сержанта Александра Кудрявцева позволили минимизировать потери личного состава бригады.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kudryavcev-2/

Гвардии младший сержант Аманов Унатбек Военный водитель гвардии младший сержант Унатбек Аманов выполняет боевые задачи по подвозу боеприпасов в районы расположения подразделений российской артиллерии.

Подразделения украинских боевиков, стремясь лишить снабжения российских артиллеристов, находившихся на позиции, организовали засаду на колонну в которой двигался Унатбек. В ходе отражения атаки противника метким огнем из стрелкового оружия Аманов уничтожил часть вражеских диверсантов. Понеся потери, диверсионно-разведывательная группа противника была вынуждена отступить.

Во время боя одна из машин, перевозившая боеприпасы, была повреждена и не могла продолжать движение в заданный район. Унатбек, опасаясь повторной атаки украинских вооруженных формирований, оперативно взял поврежденную технику на буксир во избежание срыва поставки боеприпасов российским артиллеристам.

Проявив личное мужество и профессиональные качества, гвардии младший сержант Унатбек Аманов помог колонне отразить нападение противника, сохранив жизнь и здоровье сослуживцев, а также обеспечил своевременную доставку боеприпасов.

https://t.me/rabotaembrat/7169

Сержант Зырянов Егор Заместитель командира взвода автомобильной роты сержант Егор Зырянов выполняет задачи по доставке материально-технического имущества и боеприпасов российским подразделениям в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Двигаясь в головной машине, Зырянов осуществлял доставку боеприпасов на позиции артиллерийской батареи. Приближаясь к линии боевого соприкосновения, автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу со стороны украинских боевиков, которые стремились взять под огневой контроль пути подвоза и лишить снабжения российские подразделения.

Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя и выбирая максимально безопасный маршрут, Зырянов вывел свой автомобиль, груженный боекомплектом, из-под огня противника, не допустив его поражения и детонации груза. Прибыв в назначенный район, Зырянов организовал доставку ящиков с боеприпасами непосредственно на позицию российских артиллеристов, которые своим огнем поддерживали действия подразделений на оборонительном рубеже. Украинские боевики не оставляли попыток лишить обеспечения российские подразделения и вели систематические обстрелы. Во время разгрузки автомобильной техники поблизости разорвался артиллерийский снаряд. Егор получил осколочное ранение, но продолжил с товарищами переносить снаряды на полевой склад.

Благодаря отваге сержанта Егора Зырянова, своевременно доставившего под огнем противника необходимое снаряжение, боекомплект и имущество, российская артиллерийская батарея в ходе контрбатарейной борьбы подавила артиллерию националистов, продолжила уничтожать бронетехнику и личный состав наступающего противника, что существенно снизило его атакующий потенциал, интенсивность обстрелов российских позиции существенно снизилась.

https://t.me/rabotaembrat/7155

Гвардии младший сержант Игнатьев Виктор Гвардии младший сержант Виктор Игнатьев, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений. Националисты предприняли попытку атаки позиций российских войск.

Оказавшись в условиях огневого воздействия противника, расчет Игнатьева в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке, своевременно занял выгодную позицию и приступил к поражению объектов противника.

Расчетом, в котором действовал Виктор, было уничтожено три единицы техники противника и большое количество боевиков, что способствовало отражению двух атак противника.

https://t.me/rabotaembrat/7161

Доброволец Литвиненко Михаил Командир группы связи 16-го отряда Российского добровольческого движения БАРС Михаил Литвиненко при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции находился на передовых позициях линии соприкосновения.

Противник, предприняв очередную попытку прорвать наши оборонительные рубежи, атаковал позиции отряда БАРС-16. В бою Литвиненко уверенно управлял подчиненными и обеспечивал устойчивую связь внутри отряда и с вышестоящим командованием. В ходе очередной атаки противник нанес артудар по позициям БАРС, в результате чего аппаратура связи была выведена из строя. Михаил вместе со своими подчиненными незамедлительно приступил к восстановлению связи.

Благодаря мужественным действиям Михаила Литвиненко нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление отрядом в обороне и отразить атаку врага без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/7160

Майор Полатинский Алексей В ходе освобождения населенного пункта от украинских вооруженных формирований штурмовая группа под командованием майора Алексея Полатинского выполняла боевую задачу по обнаружению укрепленных позиций противника, мест расположения его вооружения и техники.

В результате поисково-разведывательных действий в окрестностях населенного пункта была обнаружена замаскированная огневая позиция, с которой расчёт зенитной установки украинских националистов вел огонь, что ограничивало применение российской штурмовой авиации по поддержке наступающих российских мотострелковых подразделений. Оценив обстановку и определив задачи подчиненным, Полатинский принял решение атаковать вражескую технику на позиции и возглавил атаку. Скрытно перемещаясь на местности, группа смогла незамеченной подобраться к противнику и внезапно открыла огонь по боевикам.

В ходе скоротечного боя зенитная установка и пять украинских националистов были уничтожены.

Благодаря грамотным действиям майора Алексея Полатинского и его подчиненных противник понес потери в живой силе и технике, а уничтожение средств ПВО противника создало условия для применения авиации и развития наступления с последующим освобождением поселка.

https://t.me/rabotaembrat/7128

Младший сержант Проскурнов Евгений Разведчик-снайпер младший сержант Евгений Проскурнов в составе разведывательной группы выполнял боевую задачу по разведке позиций противника. В ходе очередного рейда Евгений наводил российскую артиллерию, а также осуществлял корректировку ее огня.

В ходе отражения атаки Евгений прицельным огнем из снайперской винтовки подавил четыре пулеметных расчета противника и до 10 человек личного состава украинских боевиков. Противник, не ожидавший такого мощного сопротивления, был вынужден отойти. Когда атака была отбита, младший сержант Евгений Проскурнов приступил к эвакуации раненных и оказанию им первой помощи.

https://zpobeda.ru/evgenij-proskurnov/

Ефрейтор Владимирова Надежда Медицинская сестра ефрейтор Надежда Владимирова в составе сводной передовой медицинской группы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполняла боевую задачу по оказанию квалифицированной медицинской помощи раненым военнослужащим, тем самым обеспечивала сохранение их жизни и здоровья.

Несмотря на угрозу поражения артиллерией и беспилотной авиацией противника, благодаря высоким профессиональным навыкам, Надежда Владимирова за период выполнения задач в зоне специальной военной операции в передовой медицинской группе, оказала квалифицированную медицинскую помощь более 1000 военнослужащим с различными характерами повреждений, травм, увечий и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению и сохранению жизни.

https://t.me/rabotaembrat/7129

Майор Придачкин Валерий Минометная батарея под командованием майора Валерия Придачкина оказывала огневую поддержку подразделениям российских войск, освобождающим один из населенных пунктов от украинских боевиков. После выполнения поставленной задачи, Валерий организовал инженерное оборудование оборонительных позиций и поиск схронов с оружием.

Противник, пользуясь численным превосходством, неоднократно предпринимал попытку прорвать позиции российских войск, но благодаря решительным и грамотным действиям майора Валерия Придачкина и его подчиненного личного состава, украинским вооруженным формированиям был нанесен существенный урон в живой силе, в результате чего враг отступил.

https://t.me/rabotaembrat/7139

Старший лейтенант Павлов Антон Старший лейтенант Антон Павлов находился на передовой позиции вместе с командиром подразделения для проведения рекогносцировочных мероприятий. В этот момент противник начал артиллерийский обстрел позиций. Среди российских военнослужащих появились раненые.

Старший лейтенант Антон Павлов оценив обстановку, несмотря на угрозу для жизни принял решение о немедленной эвакуации раненных военнослужащих. Несмотря на продолжающийся артиллерийский обстрел со стороны противника, лично эвакуировал тяжелораненых и доставил на БТР до ближайшего медицинского отряда.

https://t.me/rabotaembrat/7140

Гвардии рядовой Гриднев Андрей Гвардии рядовой Андрей Гриднев, действуя в составе экипажа танка, выполнял боевую задачу по огневой поддержке российского штурмового отряда, наступающего на укрепленный опорный пункт украинских боевиков.

Перед экипажем танка была поставлена задача, действуя с фланга, поддавить огонь основных сил противника и тем самым дать возможность российским штурмовикам закрепиться в указанной точке. Обороняясь, противник активно применял ствольную артиллерию, минометы, а также вел огонь из стрелкового оружия и противотанковых средств. Ведя наблюдение за полем боя, рядовой Гриднев своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника на позициях, доложил командиру танка и получил приказ на его уничтожение. Ведя прицельный огонь и маневрируя на поле боя, российские танкисты нанесли значительные потери украинским боевикам в живой силе, бронетехнике и противотанковых средствах.

Благодаря грамотным действиям Андрея Гриднева и всего экипажа, российский штурмовой отряд перешел в контратаку и взял штурмом важный опорный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/7181

Прапорщик Кузнецов Виталий Техник взвода связи прапорщик Виталий Кузнецов выполнял задачи по организации бесперебойной, устойчивой связи и обмена информацией между российским пунктом управления и подразделениями ПВО.

Украинские боевики, стремясь уничтожить важные объекты военной инфраструктуры и лишить российскую группировку средств управления войсками, атаковали позиции российских войск с применением реактивных систем залпового огня. В результате обстрела боевиков осколками снаряда РСЗО американского производства была повреждена и вышла из строя станция связи, а сам Виталий получил осколочное ранение. Несмотря на полученное ранение, Кузнецов выдвинулся к поврежденной аппаратуре связи, эвакуировал ее в безопасный район, оценил характер повреждений, оперативно произвёл ремонт, настройку и восстановил работоспособность.

Самоотверженные действия прапорщика Виталия Кузнецова и его профессиональные навыки позволили в кратчайшие сроки восстановить основные средства связи группировки войск и обеспечить дальнейшее выполнение боевых задач подразделениями российской ПВО.

https://t.me/rabotaembrat/7180

Майор Волков Евгений Командир танкового батальона Евгений Волков рассказал об отражении вражеских атак и захвате трофеев на Запорожском направлении.

Танковый батальон майора Волкова отбил все атаки украинских националистов в районе Работино и Вербового. Обеспечивая огневое прикрытие мотострелковых подразделений, воины-танкисты уничтожили большое количество личного состава, бронетехники и укреплений противника.

«Противник был разбит, разгромлен, и на некоторых позициях оставалась техника. Проведя рекогносцировку, приехали, посмотрели и решили совместно с командирами и вышестоящим начальством машины забрать. Мы были вскрыты естественно, потому что приехали на танке, но задача была выполнена. Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме Армия-2023», – рассказал Евгений.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, майор Волков награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества. См. видео по ссылке

В новогоднюю ночь 2023 года Евгений получил награду из рук Президента РФ, о чём мы рассказывали в выпуске 66.

https://t.me/mod_russia/32759 Никите Барсукову 23 года. Отслужив срочку в Росгвардии, 16 января 2022 года он подписал контракт и сразу убыл на учения, а оттуда — «за ленточку». Спустя четыре месяца командир части направил его поступать в МВОКУ. Опыт участия в спецоперации теперь помогает ему стать ближе к мечте — офицерскому званию. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/722 Познакомьтесь, это Юра. Он сапер и служит в подразделении российского международного противоминного центра. У Юры за плечами две командировки в зону СВО, и разговор с ним получился обстоятельный: о боевых задачах, о товарищах и командирах, и даже о вере в Бога. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/32372 «Я позвонил домой в апреле. Спустя три месяца с начала СВО. Потому что мы телефоны все сложили в одно место, прикопали их в железном ящике и поехали. Позвонил сначала матери, потому что ее номер помню наизусть. Мать — это святое, ее номер знать обязан каждый солдат...»

О буднях спецоперации рассказывает командир отделения Владислав Зубенко. За семь лет в армии он успел послужить снайпером, пулеметчиком, а на СВО — мехводом, наводчиком, командиром БМП. Награжден медалью «За отвагу». Сейчас учится в МВОКУ, чтобы получить офицерское звание. А дома родители и супруга верят, любят и ждут! См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/32594 Старший сержант Азат Петросян попал на СВО в первые же дни. Ему было всего 22 года, в подчинении – девять человек, все старше своего юного командира. Опыт первых боев и сложных приказов, выход из окружения, встреча с отцом в зоне СВО, потом – ранение…

Сегодня Азат – курсант Московского высшего общевойскового командного училища, выпускниками которого когда-то были и его командиры, кавалеры орденов Мужества. «Отец хотел, чтобы я стал офицером, – говорит Азат. – Он всегда был патриотом нашей страны. И такого же сына воспитал». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/32658

Военный репортёр Поддубный пишет: Случайно увидел материал псковских коллег о кавалере ордена Мужества Андрее Ползохновском (См. видео по ссылке). Участник СВО при выполнении боевой задачи потерял ногу.

История бытового шовинизма. Часть соседей воина очень переживает, что Андрей на законных основаниях использует парковку для инвалидов. И такие истории у нас не редки. Почти в каждом «домовом чате» есть свои странные, плохо воспитанные соседи. Поразило меня другое. Уровень запредельного, тупого бесстрашия, с которым эти глупцы пытаются задеть Андрея.

Я хочу, чтобы этот сюжет увидело как можно больше людей с одной лишь целью, чтобы абсолютно все, кто еще не понял, осознали, что в России так себя вести нельзя. За оскорблениями в адрес людей, которые отдают свои жизни и здоровье на войне обязательно последует наказание. Не спасет и анонимность в интернете. Общественное порицание и общественное давление, правовые последствия.

В России войну чувствуют и пропускают через себя многие: родственники военнослужащих, жители прифронтовых и фронтовых регионов, волонтеры, строители, репортеры, инженеры, спасатели. Но есть часть нашей страны, которая благодаря крови и поту военных и других людей, которые исполняют свой долг в зоне СВО не чувствуют на себе холодное дыхание войны. И это правильно, это хорошо. Но в благодарность за это общество обязано иметь нулевую толерантность по отношению к фактам, которые описаны в материале. Только такая реакция заставит маргиналов задуматься, а кого-то и измениться.

Андрею Ползохновскому большой привет от всей нашей команды. Он и такие как он - это лучшие люди нашей страны.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Доброволец Глушков Евгений В Краснопартизанском районе простились с В Краснопартизанском районе простились с

Глушковым Евгением Васильевичем,

погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Школа. Профессиональное училище №68 поселка Горный. Срочная служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. В марте 2023 года Евгений Васильевич добровольно заключил контракт на участие в специальной военной операции на территории Украины. Проходил службу водителем отделения минных заградителей взвода заграждений инженерно – десантной роты войсковой части 30926 Вооруженных сил Российской Федерации. Среди сослуживцев зарекомендовал себя с положительной стороны, был отзывчивым, всегда помогал другим.

Героически погиб 11 сентября 2023 года. https://zpobeda.ru/evgenij-glushkov/ Военнослужащий Кудрин Дмитрий Жители Тольятти проводили в последний путь Кудрина Дмитрия Владимировича, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. https://zpobeda.ru/dmitrij-kudrin/ Военнослужащий Погодин Игорь Новокуйбышевск простился с погибшим бойцом. Погодин Игорь Павлович героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. https://zpobeda.ru/igor-pogodin/ Младший сержант Ковальчук Вячеслав Урай простился с младшим сержантом Вячеславом Ковальчуком. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Вячеслав родился в Урае. После окончания школы был призван в армию, а позже проходил военную службу по контракту. Устроился водителем в Урайское управление технологического транспорта. А в сентябре прошлого года был призван в рамках частичной мобилизации. Проходил службу в Ростовской области. https://zpobeda.ru/vyacheslav-kovalchuk/ Военнослужащий Архипов Виктор Простились с Архиповым Виктором Александровичем, который погиб в бою за освобождение ДНР. г. Володарск https://zpobeda.ru/viktor-arhipov/ Доброволец Хотин Эдуард Доброволец Эдуард Хотин из Курской области погиб в районе Красного Лимана Эдуард Ильич Хотин родился 21 сентября 1973 года в деревне Сергеевка Верхнелюбажского сельсовета. В июне текущего года добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Погиб 30 июня 2023 года во время ожесточенных боев в районе поселка Красный Лиман ЛНР. Ему было 49 лет. У Эдуарда остался сын. https://zpobeda.ru/eduard-hotin/ Военнослужащий Богачёв Александр В ходе спецоперации погиб Александр Николаевич Богачёв из Старорусского района. 20 апреля 1979 года рождения. Погиб 23 января 2023 года. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, пулеметчик стрелковой роты Александр Богачев удостоен Ордена Мужества. Посмертно. https://zpobeda.ru/aleksandr-bogachjov/ Военнослужащий Бураков Алексей Простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим Алексеем Бураковым https://zpobeda.ru/aleksej-burakov/ Ефрейтор Верпатов Владислав В ходе СВО погиб житель Обоянского района, ефрейтор контрактной службы Владислав Верпатов. Владислав Андреевич родился 7 марта 2001 года. Окончил Обоянскую среднюю школу №2, затем Обоянский гуманитарно-технологический колледж. В августе 2021 года Владислав Андреевич добровольно вступил в ряды Вооруженных сил РФ. Награждён медалью «За отвагу». Выполняя боевое задание, получил тяжелые ранения, от которых скончался 21 сентября. https://zpobeda.ru/vladislav-verpatov/ Старший лейтенант Пустовой Виктор В станице Кущёвской проводили в последний путь Виктора Пустового. Он погиб, защищая безопасность России и её жителей, в ходе специальной военной операции. Виктору было 47 лет. Он был мобилизован в сентябре 2022 года, служил в звании старшего лейтенанта. Погиб при исполнении воинского долга 11 сентября 2023 года. https://zpobeda.ru/viktor-pustovoj/ Младший сержант Свирщук Иван 13 сентября 2023 года в боях в Запорожской области погиб участник СВО, уроженец п. Кетского Пировского округа младший сержант, танкист

Иван Сергеевич Свирщук. Он родился 14 августа 1999 года. Но несмотря на молодость, Иван вместе с товарищами бился с неофашистской нечистью на передовой, защищая Родину, отстаивая интересы страны, ее независимость и свободу. Иван вырос в многодетной семье, в поселке его вспоминают как очень доброго и отзывчивого человека, активного, открытого. В апреле, будучи в отпуске на малой родине, Иван забегал в родную школу, делился планами на будущее. https://zpobeda.ru/ivan-svirshhuk/ Военнослужащий Полозников Николай 12 августа 2023 года, при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб житель села Нижняя Быковка Полозников Николай Петрович. https://zpobeda.ru/nikolaj-poloznikov/ Военнослужащий Никитин Никита Никитин Никита Владимирович (09.01.2000-26.08.2023) Участник СВО, награжден орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/17253-2/ Военнослужащий Иванов Сергей 22 сентября 2023 года на центральной площади с. Матышево, Волгоградской области состоялось прощание с Ивановым Сергеем Алексеевичем, 1995 г.р., погибшим при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. https://zpobeda.ru/sergej-ivanov-6/ Военнослужащий Мальгин-Красодымский Владимир 14 сентября 2023 года при выполнении боевого задания в зоне СВО погиб житель пгт. Пионерский Ирбитского района Мальгин-Красодымский Владимир Владимирович 04.09.1981 года рождения. https://zpobeda.ru/vladimir-malgin-krasodymskij/ Военнослужащий Шаранов Николай 15.09.23 в СВО погиб Шаранов Николай Иванович. с.Кизнер, Удмуртия. https://zpobeda.ru/nikolaj-sharanov/ Младший сержант Кудрявцев Даниил 9 сентября 2023 года, при выполнении боевых (специальных) задач в рамках проведения специальной военной операции на территориях Херсонской, Запорожской областей, Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, погиб Кудрявцев Даниил Ардреевич, 2002 года рождения, младший сержант, командир отделения — вычислитель отделения управления артиллерийского взвода, реактивной батареи 1307 мотострелкового полка Южного военного округа, житель городского поселения Коммунистический, призванный по мобилизации 27 сентября 2022 года. В июле 2023 года Даниил награждён медалью «За боевые отличия». https://zpobeda.ru/daniil-kudryavcev/ Военнослужащий Климов Юрий В ходе проведения СВО погиб наш Климов Юрий Станиславович. Он с мамой жил в селе Ёна, затем семья переехала в Куропту. Юра трудился лесным пожарным в Ковдорском авиаотделении Мурманской авиабазы.

В июне ушёл служить в ряды вооружённых сил России. Воевал в районе Херсона. https://zpobeda.ru/jurij-klimov/ Военнослужащий Бекетов Владимир 11 сентября погиб

Бекетов Владимир Геннадьевич, 02.09.83 г.р. Позывной «Митяй». Село Андреевка под Бахмутом https://zpobeda.ru/vladimir-beketov/ Сержант Пастухов Виктор В ходе специальной военной операции погиб уроженец Новокошкульского сельского поселения Тюкалинского района Пастухов Виктор Александрович 16.06.1983 года рождения. Сержант Пастухов В.А. был задействован и проходил службу в составе медицинской роты. Задача их была, раненых эвакуировать, оказывать первую помощь и доставлять в полевой медицинский госпиталь, а порой самим вступать в неравный бой с противником и уничтожать противника. Обстановка такая же, как и у штурмов — окопы, грязь, боестолкновения с противником, артиллерийские обстрелы и много крови. Виктор за всё время работы находился на эвакуации, эвакуировал в составе бригады более 60 раненых военнослужащих. 03.09.2023 года под миномётным огнём при выполнении боевого задания в районе н.п. Авдеевка погиб Пастухов Виктор Александрович. Посмертно награждён орденом Мужества. https://zpobeda.ru/viktor-pastuhov/ Военнослужащий Редькин Павел 13 сентября 2023 года при исполнении воинского долга в зоне СВО погиб Редькин Павел Александрович Котельнич, Кировская область https://zpobeda.ru/pavel-redkin/ Военнослужащий Жариков Александр Простились с Жариковым Александром. п. Долгоруково https://zpobeda.ru/aleksandr-zharikov/ Военнослужащий Колчанов Андрей Колчанов Андрей Дмитриевич, уроженец города Краснокамск погиб в зоне СВО, защищая нас и нашу Родину. https://zpobeda.ru/andrej-kolchanov/ Доброволец Томилов Владимир Геройски погиб в зоне СВО тоболяк, боец ЧВК «Вагнер», Томилов Владимир Николаевич, 19.12.1995г.р https://zpobeda.ru/vladimir-tomilov/ Военнослужащий Цветков Максим Погиб житель села Архипо-Осиповки Цветков Максим. Участник боевых действий в зоне СВО. https://zpobeda.ru/maksim-cvetkov/ Военнослужащий Бочкарев Андрей Простились с

Андреем Бочкаревым, погибшем при исполнении воинского долга в зоне специальной-военной операции https://zpobeda.ru/andrej-bochkarev/ Военнослужащий Тажитдинов Дмитрий 5 сентября 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО на 33-м году жизни погиб житель станицы Ладожской Тажитдинов Дмитрий Фёдорович. https://zpobeda.ru/dmitrij-tazhitdinov/ Рядовой Шенберков Максим При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции героически погиб рядовой Максим Шенберков. Максим родился и вырос в посёлке Междуреченский, где и окончил школу. С сентября 2021 года обучался в Междуреченском агропромышленном колледже. Максим активно принимал участие в олимпиадах и спортивных мероприятиях, пользовался уважением среди студентов и преподавателей. В 2023 году заключил контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы. У бойца в гп Междуреченский остались родители и младший брат. https://zpobeda.ru/maksim-shenberkov/ Военнослужащий Найданов Владислав Владислав Найданов 18.04.1981 г.р. г Анадырь, Чукотский АО. https://zpobeda.ru/vladislav-najdanov/ Военнослужащий Фомин Андрей В спецоперации погиб житель Елабуги Андрей Фомин. https://zpobeda.ru/andrej-fomin/ Военнослужащий Лопатин Виталий 21 сентября жители д.Орел простились с Виталием Игоревичем Лопатиным, погибшим 11 сентября в зоне СВО. Виталий родился и вырос в д.Орел. Принял решение защищать Родину и ушел на службу по контракту. https://zpobeda.ru/vitalij-lopatin/ Военнослужащий Петроченко Михаил В ходе проведения СВО погиб житель Сытобудского сельского поселения Петроченко Михаил Александрович, 1992 года рождения. https://zpobeda.ru/mihail-petrochenko/ Военнослужащий Шукшин Павел 18 сентября погиб Павел Шукшин. Родом из Плесецка. Был хорошим, надёжным человеком и другом. https://zpobeda.ru/pavel-shukshin/ Рядовой Рукинов Юрий Юрий родился 7 июня 1998 года в с. Басы. Окончив Басинскую школу, поступил в ГПОУ АО «Ахтубинскую кадетскую школу-интернат им. П.О. Сухого . После окончания кадетской школы был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Службу проходил в г. Волгограде. В октябре 2022 года Юрия мобилизовали на СВО. Учение проходил в г. Владикавказ. Рядовой, зенито-ракетчик Рукинов Юрий Юрьевич нес службу в Запорожской области. Всё это время находился на передовых позициях.Неоднократно был тяжело ранен, лечился в госпиталях. 18 сентября 2023 года Юрий погиб при выполнении боевого задания. https://zpobeda.ru/jurij-rukinov/ Военнослужащий Топорков Илья 22 августа в зоне боевых действий погиб ухтинец Илья Олегович Топорков, 1987 года рождения. https://zpobeda.ru/ilya-toporkov/ Военнослужащий Александров Раджа В ходе СВО погиб житель Поддорского района Раджа Александров 20-летний Раджа Александров погиб 15 сентября 2023 года. https://zpobeda.ru/radzha-aleksandrov/ Доброволец Горловский Дмитрий Горловский Дмитрий Вячеславович, 02.02.1983 г. р. Принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Содействовал в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации. В ходе боёв за Артемовск, геройски погиб 13.05.2023 г. Награждён государственной наградой — Орденом Мужества. https://zpobeda.ru/dmitrij-gorlovskij/ Гвардии младший сержант Сафиулин Ильдар При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины 17 сентября 2023 года героически погиб военнослужащий, гвардии младший сержант Сафиулин Ильдар Равхатович. https://zpobeda.ru/ildar-safiulin/ Военнослужащий Имбряков Андрей В ходе проведения специальной военной операции, выполняя воинский долг, героически погиб Имбряков Андрей Алексеевич. п. Чамзинка, Мордовия. https://zpobeda.ru/andrej-imbryakov/ Военнослужащий Кондрашов Андрей В ходе СВО на Украине погиб водитель Андрей Геннадьевич Кондрашов. г. Сарапул, Удмуртия https://zpobeda.ru/andrej-kondrashov/ Военнослужащий Белоусов Анатолий В спецоперации погиб житель Елабуги Белоусов Анатолий Александрович. https://zpobeda.ru/anatolij-belousov/ Военнослужащий Захаров Константин При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Захаров Константин Александрович. с. Вагай, Тюменская обл. https://zpobeda.ru/konstantin-zaharov/ Военнослужащий Виняев Олег В результате военных действий, при выполнении задач в ходе спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, погиб житель Советского района Саратовской области Олег Владимирович Виняев, 1986 г р. Олег был достойным гражданином, отважно защищал свою Родину и с честью исполнил воинский долг. https://zpobeda.ru/oleg-vinyaev/ Военнослужащий Кирилов Сергей Простились с Кириловым Сергеем Анатольевичем с. Новодевица, Приморский край.. https://zpobeda.ru/sergej-kirilov/ Военнослужащий Гаязов Салават В зоне проведения специальной военной операции погиб выпускник МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш МР Уфимский район РБ Гаязов Салават. Он был доброжелательным, улыбчивым и трудолюбивым, готовым всегда подать руку помощи! Салават – заботливый и любящий сын! https://zpobeda.ru/salavat-gayazov/ Военнослужащий Яшуткин Валентин При исполнении своего воинского долга погиб житель Кузоватовского района Валентин Иванович Яшуткин. https://zpobeda.ru/valentin-yashutkin/ Военнослужащий Балмаганбетов Нурхат При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб выпускник Эльтонской школы Нурхат Балмаганбетов. https://zpobeda.ru/nurhat-balmaganbetov/ Сержант Кривошеин Александр 21 сентября жители Хвалынска проводили в последний путь храброго воина, защитника Отечества Александра Викторовича Кривошеина. Сержант, артиллерист гаубичного дивизиона Александр Кривошеин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В гражданской жизни Александр Кривошеин работал в сфере торговли, а до заключения контракта с министерством обороны трудился на хвалынском предприятии «Саратов Холод Плюс». Земляки и друзья вспоминают его как очень простого в общении, доброго и отзывчивого человека. По их рассказам, с первого дня мобилизации он стремился уйти на фронт добровольцем. Несколько раз в ходе прохождения медицинских комиссий Кривошеин получал отказ по состоянию здоровья. Но Александр настойчиво добивался своей цели – пойти на фронт, и однажды добился, став бойцом СВО и защитником Родины. http://hvzvezda.ru/archives/25122 Капитан Простатов Денис 4 сентября 2023 года при выполнении боевых задач в зоне проведения Специальной военной операции погиб 45-летний Простатов Денис Николаевич. Челнинец ранее проходил службу в подразделении спецназначения ВВ МВД России. Жил в Казани и Излучинске (ХМАО). В зоне СВО капитан Денис Простатов сражался в должности командир взвода 2 мотострелкового батальона 1307 мотострелкового полка. https://zpobeda.ru/denis-prostatov/ Сержант Черкашин Роман Чарышский район простился с сержантом военной медицинской службы Черкашиным Романом Юрьевичем, погибшим 17 сентября в ходе СВО. Роман родился 23 августа 2000 года в селе Малый Бащелак. Рос в многодетной семье. Мама растила мальчишек одна, и Роман был первым помощником и советчиком. Добрый, отзывчивый парень, верный друг - таким он был в школе, таким он был в жизни. В 2016 окончил школу и поступил в Солонешенское СПТУ, где получил специальность ветеринара. Отслужив в Армии, работал в Чарышской ветслужбе. Коллеги запомнили его целеустремленным, добрым, всегда веселым молодым специалистом, хотя проработал в коллективе совсем немного - был призван для участия в СВО. Получив медицинскую специальность, почти год своей службы выносил товарищей из под огня, спасая им жизнь. За добросовестную службу был назначен заместителем командира взвода. Погиб Роман под Клещеевкой. https://zpobeda.ru/roman-cherkashin/ Рядовой Свалов Антон При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб рядовой Антон Свалов Антон родился и вырос в посёлке Куминский, окончил 11 классов средней общеобразовательной школы. В 2023 году подписал контракт о прохождении военной службы, до этого работал монтёром путей, обеспечивая поддержание в исправном состоянии и ремонт железнодорожных линий. Антон ответственно и внимательно относился к семье, был добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. Увлекался охотой и рыбалкой. У бойца в п. Куминский остались родители, супруга и четверо детей. https://zpobeda.ru/anton-svalov/ Военнослужащий Урушанов Игорь В Грачевской школе Новониколаевского муниципального района Волгоградской области состоялось открытие мемориальной доски герою, ученику школы - Игорю Урушанову. Молодой человек погиб во время выполнения воинского долга в военной спецоперации. https://vk.com/wall-212421259_9544 Военнослужащий Иванинов Александр 25 сентября погиб казак Узловского Городского Казачьего общества хорунжий

Иванинов Александр. Александр принимал участие в СВО в составе 51-го полка ВДВ. https://zpobeda.ru/aleksandr-ivaninov/ Капитан-лейтенант Пак Антон 8 августа во время боевых действий в ходе спецоперации погиб капитан-лейтенант, выпускник Костромского кадетского корпуса 2013 г.

Антон Пак. Антон был добрым, отзывчивым человеком, дисциплинированным кадетом и отважным офицером, неоднократно завоёвывал призовые места в составе команды кадетского корпуса. Никакие преграды не помешали стать Антону заботливым мужем и прекрасным отцом. За время военного пути дважды кавалер Ордена Мужества (второй раз посмертно). Награждён медалью «За Боевые отличия», медалью Адмирала Ушакова. https://zpobeda.ru/anton-pak/ Майор Переладов Александр 16 сентября Александр Переладов геройски погиб в ходе специальной военной операции. Он получил тяжёлое ранение, несовместимое с жизнью. Александр Георгиевич уроженец Тюменской области. В 2001 году закончил Тюменский филиал военно-инженерного института. Службу до 2015 года проходил в воинской части 6703 города Брянска в должности начальника инженерной службы штаба. Неоднократно выезжал в командировки в Чечню. В 2002 году Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества. С 2022 года принимал участие в СВО в звании майора. В январе 2023 года награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени. https://zpobeda.ru/aleksandr-pereladov/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Мама, я не мог поступить иначе… Художники Георгий и Анастасия Бегма Предыдущие выпуски:

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