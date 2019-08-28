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Фронт и тыл Великой Отечественной на снимках 14-ти военных фотографов

Вторая мировая война – одно из событий навсегда изменивших мир. Война же Великая Отечественная, как часть мировой, оставила незаживающие по сей день шрамы в памяти всех народов, что были некогда частью Советского Союза. Но сколь огромна беда, столь же велик и подвиг её преодоления. Поэтому, как в песне, радость неизменно сопровождают слёзы на глазах и наоборот.

Советская фронтовая фотография, часто малоизвестная, по сей день хранит горе народа, его героический подвиг, как боевой, так и трудовой, совмещая в себе документальную строгость и порой холодящую кровь художественную... красоту. Некоторый снимки на этом сайте я уже представляла. Однако уверена, что в подборке именно авторских работ военных фотокорреспондентов они тут к месту.Фотокорреспонденты, чья работа подчас была не менее опасной, чем солдатская, сумели донести до нас не только яростные бои на передовой, разрушения и жертвы на оккупированных территориях, но и быт тыловых рабочих, отдающих всё фронту.

Вот бывалый ветеран улыбается вполне залихватски в камеру, вот робко смотрит мимо новобранец из ополчения, которому не досталось пока что ничего кроме винтовки. Вот устремляются к цели истребители, а вот морские конвои ползут вдоль обманчиво мирных полярных снегов. Танкисты, сапёры, партизаны, санитарки, регулировщицы, работники полевой кухни, поэты, музыканты и певцы, поднимающие боевой дух солдат – каждый вносит свой вклад в общую победу. Как и сами фотокорреспонденты, конечно.

Макс Альперт

Три ордена и несколько медалей получил за труд фотокора Макс Альперт. Работая в тылу, на фронте и на освобождённых территориях он создал несколько важнейших фотодокументов эпохи. Как утверждают критики (и трудно с ними не согласиться), если бы Макс Альперт снял только своего «Комбата», то и тогда его имя навсегда было вписано в историю советской документальной фотографии.Фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов alpert 1200 6
Комбат (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов alpert 1200 4
В родное село (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов alpert 1200
Затишье на переднем крае (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов alpert 1200 5
Витя Черевичкинфронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов alpert 1200 7
Пехота Красной Армии бежит по полю в атаку (02.04.1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов alpert 1200 2

фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов alpert 1200 8
Советские разведчики преодолевают водную преграду (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов alpert 1200 3
Парад Победы (1945)

Дмитрий Бальтерманц

С первых дней войны Бальтерманц был направлен в ряды армии и стал свидетелем отступления в Крыму, а впоследствии обороны Москвы и Сталинграда. Из-за ошибки газетного редактора, который подбитые англо-советские ленд-лизовские танки принял за немецкие и под таким заголовком дал в тираж, Бальтерманц был отправлен в штрафбат, где получил тяжёлое ранение в ногу в 1943 году. Восстановившись, насколько это было возможно, к концу войны неукротимый Бальтерманц вновь вернулся на фронт, но на этот раз уже в лице фотографа.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов baltermanz 1200
Атака (ноябрь 1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов baltermanz 1200 2
Горе. Керчь (январь 1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов baltermanz 1200 3
Охраняя небо Родины (Попытка собрать урожай первого года войны) (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов baltermanz 1200 4
Парад 7 ноября 1941фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов baltermanz 1200 5
Рытье противотанковых рвов под Москвой (октябрь 1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов baltermanz 800
Ближний бойфронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов baltermanz 800 2
Чайковский (1945)

Эммануил Евзерихин

Ещё один всемирно известный снимок времён Великой Отечественной и Второй мировой принадлежит Эммануилу Евзерихину. Фонтан с танцующими фигурами детей посреди разрушенного, разделённого напополам Сталинграда, стал одним из мрачных символов войны. Сюжеты Евзерихина вообще максимально нетипичны, если так можно выразиться. Да, среди них есть и мастерские батальные фотографии, но, выбирая самые яркие снимки, волей-неволей обратишь внимание на их символизм, многозначительность; будь то кладбище гитлеровских солдат в освобождённом только Сталинграде или убранный крестьянками, словно сошедшими со вчерашних мирных фото, в сено самолёт, напоминающий огромный кукурузный початок или колос.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов evzerihin 1200 5Фонтан «Детский хоровод» в Сталинграде после налета немецкой авиации (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов evzerihin 1200
Женщины маскируют советский истребитель Як-1 на аэродроме (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов evzerihin 1200 2
Красноармейцы проходят по улице Фаворитенштрассе в Вене (1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов evzerihin 1200 3
Немецкое кладбище в селе под Сталинградом (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов evzerihin 1200 4
Подбитое в Кенигсберге штурмовое орудие StuG III и убитый немецкий солдат. Германия (1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов evzerihin 800 2
Жители Ростова-на-Дону во дворе тюрьмы опознают родственников, убитых немецкими оккупантами (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов evzerihin 800
Батарея советских 152-мм гаубиц Д-1 ведет огонь по немецким войскам в Белоруссии (1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов evzerihin 800 3
Советский сборный пункт трофейных велосипедов в городе Бишофсбург. Польша (1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов evzerihin 800 4
Экипаж бронеавтомобиля БА-10 с овчаркой Джульбарс (1943)

Семён Фридлянд

Тяготевший к бытовым сюжетам Фридлянд, вполне профессионально снимал на театре военных действий, но именно фотографии тыла,сродни тем, накоторых дети учатся в полуразрушенной школе или трудятся наравне со взрослыми на заводе, кажутся наиболее личными и эмоциональными его работами.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов fridlyand 1200
Колонна советских мотоциклистов во время остановки на шоссе на Можайском направлении (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов fridlyand 1200 2
Красноармейцы-связисты Западного фронта прокладывают телефонную линию в поле (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов fridlyand 1200 3
Переправа через Днепр на подручных средствах в сентябре (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов fridlyand 1200 4
Расчет советских казаков-бронебойщиков с ПТРС-41 на боевой позициифронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов fridlyand 1200 5
Советские солдаты в поле во время наступления на Харьковском направлении (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов fridlyand 800 3
Бои в Сталинграде Дата съемки август (сентябрь 1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов fridlyand 800

фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов fridlyand 800 2

Евгений Халдей

Евгений Халдей – один из немногих фотографов, кто был, кажется, всюду. Вот он на крайнем севере снимает оленьи упряжки (тема животных на войне проскальзывает у многих авторов, но не всегда так метафорично), вот взмывает к небу вслед за истребителями, а вот уже бороздит океан на подводной лодке. И, помимо этого, успевает идти вслед за атакующими частями в бой. Эталонная фотография водружения Знамени Победы, однако, не стала точкой или восклицательным знаком в карьере военного фотокора – он один из немногих отправился в августе 1945 в Манчжурию, где Красная Армия, выполняя обязанности перед союзниками, освобождала от японцев территорию Китая...фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 2
Знамя Победы над Рейхстагом (02.05.1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 3
Истребители «Харрикейн» 151-го британского авиакрыла пролетают над оленем в Заполярье (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 9
Санинструктор полка морской пехоты Н.С. Буракова перевязывает раненого бойца в Заполярье (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 4
Истребители Як-9Д над Севастополем (май 1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200
Группа советских солдат идет вдоль берега Кольского залива (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 10
Советская регулировщица Мария Шальнева в Берлине (02.05.1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 11
Советский бронетранспортер M3A1 в бою на улицах Вены (апрель 1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 12
Стальные шлемы и оружие немецкой армии, сложенные в освобожденном Севастополе (09.05.1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 13
Транспортировка советского 45-мм орудия на вершину сопкифронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 5
Командир подводной лодки К-21 капитан 2 ранга Н.А. Лунин на своем корабле (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 6
Красноармейцы бегут по лестнице на Графской пристани во время боев по освобождению Севастополя (май 1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 7
Нацист расстрелял свою семью (апрель 1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 8
Потсдамская конференция. Групповой портрет лидеров (июль-август 1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 1200 14
Японские солдаты сдают свое оружие советскому офицеру (28.08.1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 800
Поэт Евгений Долматовский в Берлине (май 1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 800 2
Гужевой транспорт во время войны (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов haldey 800 3
Юнга крейсера «Красный Кавказ», награжденный орденом Красной Звезды (1944)

Яков Халип

Яков Халип акцентировал своё внимание на рабочих тыла, кующих советский меч – технику и снаряды для армии, культбригадах, поднимающих дух раненых в госпиталях и солдат на фронте, как будто не желая отходить от духоподъёмной мощи довоенной советской фотографии.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов halip 1200 5
Советские бойцы слушают выступление музыкантов (март-апрель 1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов halip 1200
Бойцы на мото М-72 и САУ СУ-100 движутся к Красной Площади для участия в Параде Победы (24.06.1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов halip 1200 2
Бригада братьев Зайцевых ремонтирует танки, уходящие на фронт, в мастерской в Одессе (сентябрь 1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов halip 1200 3
В центральном посту советской подводной лодки Щ-311 (1940)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов halip 1200 4
Корреспондент К.М. Симонов читает стихи раненым бойцам на Орловско-Курском направлении (июль-август 1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов halip 1200 6
Яков Халип. 9 мая, Красная площадь. Москва (1945)

Борис Игнатович

С 1941 года Борис Игнатович неотступно следовал за частями Красной Армии, некоторое время был прикомандирован к партизанскому отряду. Он снимал операции профессора Бурденко, тайные визиты Черчилля к Сталину, освобождение Освенцима, Потсдамскую конференцию, словом – был неотступным свидетелем войны во всех её проявлениях.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов ignatovich 1200 4
Советский солдат рядом с лошадью (1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов ignatovich 1200
Главный врач Красной Армии Н.Н. Бурденко во время операции (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов ignatovich 1200 2
Освобожденных оставшихся в живых узников концлагеря Освенцим выводят из лагеря (1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов ignatovich 1200 3
Переправа советской кавалерии (1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов ignatovich 800
Немецкий военнопленный на Курской дуге у разбитой пушки (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов ignatovich 800 3
Советские партизаны после успешной операции (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов ignatovich 800 2
Собачья упряжка везет раненого советского бойца в госпиталь. 1-й Украинский фронт 1944

Георгий Липскеров

Георгий Липскеров был свидетелем освобождения Сталинграда, сумел снять пленение фельдмаршала Паулюса, но неизбежно возвращался к теме жизни, которая может цвести даже там, где правит бал смерть. Встреча возлюбленных в разрушенном Сталинграде, щенок, свернувшийся клубком между спящих солдат, или диковинные гордые верблюды посреди зимней равнины прямо говорят внимательному зрителю об этом.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов lipskerov 1200 3
Немецкие военнопленные у верблюдов, запряженных в сани. Сталинград (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов lipskerov 1200
Бойцы 2-го Украинского фронта преследуют отступающего противникафронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов lipskerov 1200 2
Встреча старшего лейтенанта РККА и девушки в Сталинграде (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов lipskerov 1200 4
Пусть солдаты немного поспят. Чехословакия (1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов lipskerov 1200 5
Снайпер Петр Алексеевич Гончаров на огневой позиции под Сталинградом (июль-август 1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов lipskerov 800
Советские бойцы в маскхалатах продвигаются в развалинах Сталинграда (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов lipskerov 800 2
Фельдмаршал Паулюс пленен (31 января 1943)

Георгий Петрусов

Петрусов, которого судьба побросала от фронта к фронту, проявил себя талантливым баталистом, создавая полные движения и скрытой силы фотографии, на которых часто уделялось внимание технике, но одна из самых запоминающихся и красочных его серий посвящена портретам победителей, как торжествующим в центре Берлина, так и только вернувшимся в родную столицу.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов petrusov 1200 3
Истребительный отряд на аэросанях РФ-8-ГАЗ-98 отправляется в поход (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов petrusov 1200 5
Танк Т-34 идет в атаку при поддержке 45-мм противотанковой пушки 53-К (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов petrusov 1200
Генерал-лейтенант И. Конев с писателями М.А. Шолоховым, А.А. Фадеевым, Е.П. Петровым (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов petrusov 1200 4
Партизанский отряд уходит в тыл врага (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов petrusov 1200 6
Танки Т-26 советской 105-й танковой дивизии атакуют немецкие позиции (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов petrusov 1200 2
Возвращение (1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов petrusov 800 2
Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях рейхстага (1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов petrusov 800
Встреча победителей на Белорусском вокзале в Москве (1945)

Иван Шагин

Иван Шагин, помимо эффектных и пронзительных батальных картин поздних лет войны, запечатлел жителей Москвы, которые только узнали о приключившейся беде, ещё не понимая как ей противостоять. Они внимают голосу Молотова, проходят экстренные курсы бойца в городском парке и в штатской одежде становятся в ряды ополчения. Именно на снимках Шагина отчётливо видна пугающе тонкая грань между вчерашним миром и сегодняшней войной.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 1200
22 июня. Москвичи слушают выступление В.Молотова по радио (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 1200 2
На танковом заводе (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 1200 3
Обучение московских ополченцев в городском парке (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 1200 4
Политрук продолжает бой (1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 1200 6
Снайпер РККА младший лейтенант Людмила Павличенко в маскировочном костюме (июль-август 1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 1200 7
Советская САУ СУ-76М переправляется через реку рядом с разрушенным мостомфронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 1200 8
Солдат из советского минометного расчета подает командиру минуфронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 1200 9
Убит в последнем бою (1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 1200 5
Салют Победе. Берлин (1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 800
Женщины на производстве снарядов на советском оборонном заводе (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shagin 800 2
Колонна советских ополченцев на марше (1941)

Аркадий Шайхет

Аркадий Шайхет не только прошёл всю войну с фотоаппаратом в руках, но, по свидетельствам очевидцев, даже участвовал в боях. Удостоен боевого ордена Красного Знамени за то что в 1944 году под Кёнигсбергом вместе с шофёром на редакционной машине Шайхет вывез раненых с поля боя. Такая вовлечённость лишь помогала фотокору схватывать на лету самые неожиданные сюжеты, превращая их в культовые снимки.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 1200 5
Переправа через Днепр (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 1200 7
Радиопедвижка с пропагандистами на передовой призывающими немецких солдат сдаваться в плен (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 1200 6
Политрук. Сталинград (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 1200 3
Залп гвардейских реактивных минометов БМ-13 «Катюша» (1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 1200 8
Советский лыжный батальон выдвигается на передовую (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 1200 2
Вид с воздуха на продвигающиеся по полю танки Т-34 и кавалерию (01.07.1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 1200 4
Освобождение из концлагеря. Германия (1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 1200
Белые флаги. Берлин (1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 800 2
Парад на Красной площади (7 ноября 1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 800 3
Советская девушка-партизан О. Мехеда (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shayhet 800
Взятие Мюльхаузена. Германия (1945)

Сергей Шиманский

Сергей Шиманский, и до войны буквально не расстававшийся с Севером, оставил для потомков вполне экзотические кадры войны около полярного круга. Холодное море, медведи, укрепления из снега и бескрайние пустоши подают войну такой, какой мы не привыкли её видеть.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shimanskiy 1000
«Слухачи». Аэроакустики противовоздушной обороны Северного флота прослушивают небо 1942фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shimanskiy 1000 2
Охота за подводной лодкой противника. Северный флот (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shimanskiy 800
В полярных широтах. Медвежонок Маша – воспитанница краснофлотцев (1941-1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shimanskiy 800 2
На передовую за раненым (1941-1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shimanskiy 800 3
Переправа пехоты через реку Шпрее. Краснознаменная Днепровская флотилия (1-30 мая 1945)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shimanskiy 800 4
Пулеметный расчет перед отражением налета фашистской авиации (1941-1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shimanskiy 800 5
Связисты (1941-1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов shimanskiy 800 6
Шторм в Баренцевом море (1941-1943)

Георгий Зельма

Георгий Зельма едва не больше других остался верен довоенному стилю фотографии. Некоторые его снимки кажутся вполне авангардными, некоторые почти нарочито художественными. Пафос движения, с каким прежде снимали первые поезда, переносится на танки, карабкающиеся в гору солдаты походят на альпинистов, а портретная игра света и тени на лице целящегося автоматчика и вовсе сравнима с постановочными студийными фото. Если бы только не знать, что снимки эти были сделаны посреди капкана смерти, поставленного тут войной...фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 1200 7
Танк Т-34 с именем собственным «Родина» на площади Павших Борцов в Сталинграде (1943)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 1200 5
Советские мирные жители тушат зерно, подожженное отступившими немецкими войсками (1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 1200 4
Советские бойцы производят доставку горячего питания на передний край в Сталинграде (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 1200
Дети бегут по дороге за танком Т-34 под Сталинградом (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 1200 2
Красноармеец ведет огонь из пистолета-пулемета ППШ через пролом в стене здания в Сталинграде (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 1200 3
Подразделение хорунжего Лютика ведет бой у реки Висла (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 1200 6
Советские солдаты в бою в Сталинградефронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 800 5
Советские военнослужащие и мирные жители у сбитого немецкого истребителя Мессершмиттфронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 800 2
Бойцы 3-го Украинского фронта строят переправу через реку Ингулец во время наступления на Одессу (1944)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 800 3
Моряки на палубе советского сторожевого корабля у фоне легкого крейсера «Червона Украина» в районе Одессы (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zelma 800 4
Портрет бойца Сталинградского фронта, вооруженного пистолет-пулеметом Томпсон М1928 (1943)

Александр Житомирский

Листовки Александра Житомирского пусть и не являются фотографией, но относятся к мастерству коллажа, в котором, как известно, советские художники преуспели. Простота образов, их доходчивость и психологизм наверняка не раз подрывали боевой дух гитлеровской армии.фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zhitomirskiy 800

фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zhitomirskiy 800 2
Бисмарк: этот ефрейтор ведёт Германию к катастрофе. Листовка (1941)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zhitomirskiy 800 3
Гитлер отнял у тебя счастье. Листовкафронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zhitomirskiy 800 4
Отсюда не уйти живым. Листовка (1942)фронт и тыл Великой Отечественной на снимках советских военных фотографов zhitomirskiy 800 5
Согреет ли это тебя? Листовка (1941).

https://cameralabs.org/12705-front-i-tyl-velikoj-otechestvennoj-na-snimkakh-14-ti-voennykh-fotografov

Светлана Митленкофотоностальгия

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