Фронт и тыл Великой Отечественной на снимках 14-ти военных фотографов

Вторая мировая война – одно из событий навсегда изменивших мир. Война же Великая Отечественная, как часть мировой, оставила незаживающие по сей день шрамы в памяти всех народов, что были некогда частью Советского Союза. Но сколь огромна беда, столь же велик и подвиг её преодоления. Поэтому, как в песне, радость неизменно сопровождают слёзы на глазах и наоборот.

Советская фронтовая фотография, часто малоизвестная, по сей день хранит горе народа, его героический подвиг, как боевой, так и трудовой, совмещая в себе документальную строгость и порой холодящую кровь художественную... красоту. Некоторый снимки на этом сайте я уже представляла. Однако уверена, что в подборке именно авторских работ военных фотокорреспондентов они тут к месту.Фотокорреспонденты, чья работа подчас была не менее опасной, чем солдатская, сумели донести до нас не только яростные бои на передовой, разрушения и жертвы на оккупированных территориях, но и быт тыловых рабочих, отдающих всё фронту.

Вот бывалый ветеран улыбается вполне залихватски в камеру, вот робко смотрит мимо новобранец из ополчения, которому не досталось пока что ничего кроме винтовки. Вот устремляются к цели истребители, а вот морские конвои ползут вдоль обманчиво мирных полярных снегов. Танкисты, сапёры, партизаны, санитарки, регулировщицы, работники полевой кухни, поэты, музыканты и певцы, поднимающие боевой дух солдат – каждый вносит свой вклад в общую победу. Как и сами фотокорреспонденты, конечно.

Макс Альперт

Три ордена и несколько медалей получил за труд фотокора Макс Альперт. Работая в тылу, на фронте и на освобождённых территориях он создал несколько важнейших фотодокументов эпохи. Как утверждают критики (и трудно с ними не согласиться), если бы Макс Альперт снял только своего «Комбата», то и тогда его имя навсегда было вписано в историю советской документальной фотографии.

Комбат (1942)

В родное село (1943)

Затишье на переднем крае (1942)

Витя Черевичкин

Пехота Красной Армии бежит по полю в атаку (02.04.1942)



Советские разведчики преодолевают водную преграду (1943)

Парад Победы (1945)

Дмитрий Бальтерманц

С первых дней войны Бальтерманц был направлен в ряды армии и стал свидетелем отступления в Крыму, а впоследствии обороны Москвы и Сталинграда. Из-за ошибки газетного редактора, который подбитые англо-советские ленд-лизовские танки принял за немецкие и под таким заголовком дал в тираж, Бальтерманц был отправлен в штрафбат, где получил тяжёлое ранение в ногу в 1943 году. Восстановившись, насколько это было возможно, к концу войны неукротимый Бальтерманц вновь вернулся на фронт, но на этот раз уже в лице фотографа.

Атака (ноябрь 1941)

Горе. Керчь (январь 1942)

Охраняя небо Родины (Попытка собрать урожай первого года войны) (1941)

Парад 7 ноября 1941

Рытье противотанковых рвов под Москвой (октябрь 1941)

Ближний бой

Чайковский (1945)

Эммануил Евзерихин

Ещё один всемирно известный снимок времён Великой Отечественной и Второй мировой принадлежит Эммануилу Евзерихину. Фонтан с танцующими фигурами детей посреди разрушенного, разделённого напополам Сталинграда, стал одним из мрачных символов войны. Сюжеты Евзерихина вообще максимально нетипичны, если так можно выразиться. Да, среди них есть и мастерские батальные фотографии, но, выбирая самые яркие снимки, волей-неволей обратишь внимание на их символизм, многозначительность; будь то кладбище гитлеровских солдат в освобождённом только Сталинграде или убранный крестьянками, словно сошедшими со вчерашних мирных фото, в сено самолёт, напоминающий огромный кукурузный початок или колос. Фонтан «Детский хоровод» в Сталинграде после налета немецкой авиации (1943)

Женщины маскируют советский истребитель Як-1 на аэродроме (1941)

Красноармейцы проходят по улице Фаворитенштрассе в Вене (1945)

Немецкое кладбище в селе под Сталинградом (1942)

Подбитое в Кенигсберге штурмовое орудие StuG III и убитый немецкий солдат. Германия (1945)

Жители Ростова-на-Дону во дворе тюрьмы опознают родственников, убитых немецкими оккупантами (1943)

Батарея советских 152-мм гаубиц Д-1 ведет огонь по немецким войскам в Белоруссии (1944)

Советский сборный пункт трофейных велосипедов в городе Бишофсбург. Польша (1944)

Экипаж бронеавтомобиля БА-10 с овчаркой Джульбарс (1943)

Семён Фридлянд

Тяготевший к бытовым сюжетам Фридлянд, вполне профессионально снимал на театре военных действий, но именно фотографии тыла,сродни тем, накоторых дети учатся в полуразрушенной школе или трудятся наравне со взрослыми на заводе, кажутся наиболее личными и эмоциональными его работами.

Колонна советских мотоциклистов во время остановки на шоссе на Можайском направлении (1941)

Красноармейцы-связисты Западного фронта прокладывают телефонную линию в поле (1941)

Переправа через Днепр на подручных средствах в сентябре (1943)

Расчет советских казаков-бронебойщиков с ПТРС-41 на боевой позиции

Советские солдаты в поле во время наступления на Харьковском направлении (1942)

Бои в Сталинграде Дата съемки август (сентябрь 1942)

Евгений Халдей

Евгений Халдей – один из немногих фотографов, кто был, кажется, всюду. Вот он на крайнем севере снимает оленьи упряжки (тема животных на войне проскальзывает у многих авторов, но не всегда так метафорично), вот взмывает к небу вслед за истребителями, а вот уже бороздит океан на подводной лодке. И, помимо этого, успевает идти вслед за атакующими частями в бой. Эталонная фотография водружения Знамени Победы, однако, не стала точкой или восклицательным знаком в карьере военного фотокора – он один из немногих отправился в августе 1945 в Манчжурию, где Красная Армия, выполняя обязанности перед союзниками, освобождала от японцев территорию Китая...

Знамя Победы над Рейхстагом (02.05.1945)

Истребители «Харрикейн» 151-го британского авиакрыла пролетают над оленем в Заполярье (1941)

Санинструктор полка морской пехоты Н.С. Буракова перевязывает раненого бойца в Заполярье (1942)

Истребители Як-9Д над Севастополем (май 1944)

Группа советских солдат идет вдоль берега Кольского залива (1941)

Советская регулировщица Мария Шальнева в Берлине (02.05.1945)

Советский бронетранспортер M3A1 в бою на улицах Вены (апрель 1945)

Стальные шлемы и оружие немецкой армии, сложенные в освобожденном Севастополе (09.05.1944)

Транспортировка советского 45-мм орудия на вершину сопки

Командир подводной лодки К-21 капитан 2 ранга Н.А. Лунин на своем корабле (1943)

Красноармейцы бегут по лестнице на Графской пристани во время боев по освобождению Севастополя (май 1944)

Нацист расстрелял свою семью (апрель 1945)

Потсдамская конференция. Групповой портрет лидеров (июль-август 1945)

Японские солдаты сдают свое оружие советскому офицеру (28.08.1945)

Поэт Евгений Долматовский в Берлине (май 1945)

Гужевой транспорт во время войны (1941)

Юнга крейсера «Красный Кавказ», награжденный орденом Красной Звезды (1944)

Яков Халип

Яков Халип акцентировал своё внимание на рабочих тыла, кующих советский меч – технику и снаряды для армии, культбригадах, поднимающих дух раненых в госпиталях и солдат на фронте, как будто не желая отходить от духоподъёмной мощи довоенной советской фотографии.

Советские бойцы слушают выступление музыкантов (март-апрель 1943)

Бойцы на мото М-72 и САУ СУ-100 движутся к Красной Площади для участия в Параде Победы (24.06.1945)

Бригада братьев Зайцевых ремонтирует танки, уходящие на фронт, в мастерской в Одессе (сентябрь 1941)

В центральном посту советской подводной лодки Щ-311 (1940)

Корреспондент К.М. Симонов читает стихи раненым бойцам на Орловско-Курском направлении (июль-август 1943)

Яков Халип. 9 мая, Красная площадь. Москва (1945)

Борис Игнатович

С 1941 года Борис Игнатович неотступно следовал за частями Красной Армии, некоторое время был прикомандирован к партизанскому отряду. Он снимал операции профессора Бурденко, тайные визиты Черчилля к Сталину, освобождение Освенцима, Потсдамскую конференцию, словом – был неотступным свидетелем войны во всех её проявлениях.

Советский солдат рядом с лошадью (1944)

Главный врач Красной Армии Н.Н. Бурденко во время операции (1943)

Освобожденных оставшихся в живых узников концлагеря Освенцим выводят из лагеря (1945)

Переправа советской кавалерии (1944)

Немецкий военнопленный на Курской дуге у разбитой пушки (1943)

Советские партизаны после успешной операции (1943)

Собачья упряжка везет раненого советского бойца в госпиталь. 1-й Украинский фронт 1944

Георгий Липскеров

Георгий Липскеров был свидетелем освобождения Сталинграда, сумел снять пленение фельдмаршала Паулюса, но неизбежно возвращался к теме жизни, которая может цвести даже там, где правит бал смерть. Встреча возлюбленных в разрушенном Сталинграде, щенок, свернувшийся клубком между спящих солдат, или диковинные гордые верблюды посреди зимней равнины прямо говорят внимательному зрителю об этом.

Немецкие военнопленные у верблюдов, запряженных в сани. Сталинград (1943)

Бойцы 2-го Украинского фронта преследуют отступающего противника

Встреча старшего лейтенанта РККА и девушки в Сталинграде (1943)

Пусть солдаты немного поспят. Чехословакия (1945)

Снайпер Петр Алексеевич Гончаров на огневой позиции под Сталинградом (июль-август 1942)

Советские бойцы в маскхалатах продвигаются в развалинах Сталинграда (1943)

Фельдмаршал Паулюс пленен (31 января 1943)

Георгий Петрусов

Петрусов, которого судьба побросала от фронта к фронту, проявил себя талантливым баталистом, создавая полные движения и скрытой силы фотографии, на которых часто уделялось внимание технике, но одна из самых запоминающихся и красочных его серий посвящена портретам победителей, как торжествующим в центре Берлина, так и только вернувшимся в родную столицу.

Истребительный отряд на аэросанях РФ-8-ГАЗ-98 отправляется в поход (1942)

Танк Т-34 идет в атаку при поддержке 45-мм противотанковой пушки 53-К (1941)

Генерал-лейтенант И. Конев с писателями М.А. Шолоховым, А.А. Фадеевым, Е.П. Петровым (1941)

Партизанский отряд уходит в тыл врага (1942)

Танки Т-26 советской 105-й танковой дивизии атакуют немецкие позиции (1941)

Возвращение (1945)

Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях рейхстага (1945)

Встреча победителей на Белорусском вокзале в Москве (1945)

Иван Шагин

Иван Шагин, помимо эффектных и пронзительных батальных картин поздних лет войны, запечатлел жителей Москвы, которые только узнали о приключившейся беде, ещё не понимая как ей противостоять. Они внимают голосу Молотова, проходят экстренные курсы бойца в городском парке и в штатской одежде становятся в ряды ополчения. Именно на снимках Шагина отчётливо видна пугающе тонкая грань между вчерашним миром и сегодняшней войной.

22 июня. Москвичи слушают выступление В.Молотова по радио (1941)

На танковом заводе (1943)

Обучение московских ополченцев в городском парке (1941)

Политрук продолжает бой (1944)

Снайпер РККА младший лейтенант Людмила Павличенко в маскировочном костюме (июль-август 1942)

Советская САУ СУ-76М переправляется через реку рядом с разрушенным мостом

Солдат из советского минометного расчета подает командиру мину

Убит в последнем бою (1945)

Салют Победе. Берлин (1945)

Женщины на производстве снарядов на советском оборонном заводе (1941)

Колонна советских ополченцев на марше (1941)

Аркадий Шайхет

Аркадий Шайхет не только прошёл всю войну с фотоаппаратом в руках, но, по свидетельствам очевидцев, даже участвовал в боях. Удостоен боевого ордена Красного Знамени за то что в 1944 году под Кёнигсбергом вместе с шофёром на редакционной машине Шайхет вывез раненых с поля боя. Такая вовлечённость лишь помогала фотокору схватывать на лету самые неожиданные сюжеты, превращая их в культовые снимки.

Переправа через Днепр (1943)

Радиопедвижка с пропагандистами на передовой призывающими немецких солдат сдаваться в плен (1943)

Политрук. Сталинград (1942)

Залп гвардейских реактивных минометов БМ-13 «Катюша» (1944)

Советский лыжный батальон выдвигается на передовую (1941)

Вид с воздуха на продвигающиеся по полю танки Т-34 и кавалерию (01.07.1944)

Освобождение из концлагеря. Германия (1945)

Белые флаги. Берлин (1945)

Парад на Красной площади (7 ноября 1941)

Советская девушка-партизан О. Мехеда (1942)

Взятие Мюльхаузена. Германия (1945)

Сергей Шиманский

Сергей Шиманский, и до войны буквально не расстававшийся с Севером, оставил для потомков вполне экзотические кадры войны около полярного круга. Холодное море, медведи, укрепления из снега и бескрайние пустоши подают войну такой, какой мы не привыкли её видеть.

«Слухачи». Аэроакустики противовоздушной обороны Северного флота прослушивают небо 1942

Охота за подводной лодкой противника. Северный флот (1942)

В полярных широтах. Медвежонок Маша – воспитанница краснофлотцев (1941-1943)

На передовую за раненым (1941-1942)

Переправа пехоты через реку Шпрее. Краснознаменная Днепровская флотилия (1-30 мая 1945)

Пулеметный расчет перед отражением налета фашистской авиации (1941-1942)

Связисты (1941-1942)

Шторм в Баренцевом море (1941-1943)

Георгий Зельма

Георгий Зельма едва не больше других остался верен довоенному стилю фотографии. Некоторые его снимки кажутся вполне авангардными, некоторые почти нарочито художественными. Пафос движения, с каким прежде снимали первые поезда, переносится на танки, карабкающиеся в гору солдаты походят на альпинистов, а портретная игра света и тени на лице целящегося автоматчика и вовсе сравнима с постановочными студийными фото. Если бы только не знать, что снимки эти были сделаны посреди капкана смерти, поставленного тут войной...

Танк Т-34 с именем собственным «Родина» на площади Павших Борцов в Сталинграде (1943)

Советские мирные жители тушат зерно, подожженное отступившими немецкими войсками (1944)

Советские бойцы производят доставку горячего питания на передний край в Сталинграде (1942)

Дети бегут по дороге за танком Т-34 под Сталинградом (1942)

Красноармеец ведет огонь из пистолета-пулемета ППШ через пролом в стене здания в Сталинграде (1942)

Подразделение хорунжего Лютика ведет бой у реки Висла (1942)

Советские солдаты в бою в Сталинграде

Советские военнослужащие и мирные жители у сбитого немецкого истребителя Мессершмитт

Бойцы 3-го Украинского фронта строят переправу через реку Ингулец во время наступления на Одессу (1944)

Моряки на палубе советского сторожевого корабля у фоне легкого крейсера «Червона Украина» в районе Одессы (1941)

Портрет бойца Сталинградского фронта, вооруженного пистолет-пулеметом Томпсон М1928 (1943)

Александр Житомирский

Листовки Александра Житомирского пусть и не являются фотографией, но относятся к мастерству коллажа, в котором, как известно, советские художники преуспели. Простота образов, их доходчивость и психологизм наверняка не раз подрывали боевой дух гитлеровской армии.



Бисмарк: этот ефрейтор ведёт Германию к катастрофе. Листовка (1941)

Гитлер отнял у тебя счастье. Листовка

Отсюда не уйти живым. Листовка (1942)

Согреет ли это тебя? Листовка (1941).

https://cameralabs.org/12705-front-i-tyl-velikoj-otechestvennoj-na-snimkakh-14-ti-voennykh-fotografov