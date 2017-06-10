Преступная денежная реформа 1961 года: хрущёвский удар по СССР

Денежная реформа 1961 года: хрущёвский удар по СССР

Как Хрущёв советский рубль на доллар США поменял

Денежную реформу 1961 года часто пытаются представить обычной деноминацией наподобие той, что была проведена в 1998 году. На взгляд непосвященных всё выглядело предельно просто: старые сталинские «портянки» заменили на новые хрущёвские «фантики», меньшие по размерам, но более дорогие по номиналу. Находившиеся в обращении денежные знаки образца 1947 года были обменены без ограничений на деньги образца 1961 года по соотношению 10:1 и в том же соотношении были изменены цены всех товаров, тарифные ставки заработной платы, пенсии, стипендии и пособия, платёжные обязательства и договоры. Делалось это якобы лишь:

…в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам.

Однако, с реформой 1961 года не всё так просто, поскольку она заложила основу «застойной» экономики медленного увядания и снизила уровень жизни населения и экономическую мощь страны в целом.

ГЛАВНАЯ СТРАННОСТЬ РЕФОРМЫ

Дело в том, что тогда, в шестьдесят первом, мало кто обратил внимание на одну странность: до проведения реформы доллар стоил четыре рубля, а после её проведения курс был назначен в 90 копеек. Многие наивно радовались, что рубль стал дороже доллара, но ведь если менять старые деньги на новые один к десяти, то доллар должен был стоить не 90, а лишь 40 копеек. То же самое произошло и с золотым содержанием: вместо того, чтобы получить золотое содержание, равное 2,22168 грамма, рубль получил лишь 0,987412 г золота.

Таким образом, в результате реформы 1961 года рубль был недооценен в 2,25 раза, а покупательная способность рубля по отношению к импортным товарам, соответственно, во столько же раз уменьшилась.

К тому же цены при этой «деноминации» скакнули вверх. Десятикратного изменения нерегулируемых государством цен (на рынках сбыта продукции личных подсобных хозяйств и т.п.), по свидетельствам современников, не произошло — от активного населения не скрылось изменение официального золотого содержания рубля, и рыночные цены зачастую менялись не в 10, а лишь в 4,5 раза, что означало более чем двукратный рост цен.

Недаром бессменный с 1938 года глава Наркомфина а потом и министр финансов Арсений Григорьевич Зверев, проводивший реформу 1947 года, не согласившись с планом хрущёвской реформы, ушёл 16 мая 1960 года с поста главы Минфина.

«Зверев — «сталинский» нарком финансов» http://inance.ru/2016/01/zverev-narkom/

Ушёл он сразу после того, как 4 мая 1960 года в Кремле было подписано постановление № 470 Совета министров СССР «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами». Человек со здравым смыслом прошедший весь путь путь от рабочего до наркома финансов не мог не понимать, к чему приведёт такая реформа, и не пожелал участвовать в этом деле.

Последствия этой реформы были губительными: импорт резко подорожал, и заграничные вещи, которыми советского покупателя и до этого не особо-то баловали, перешли в разряд предметов роскоши.

Один новый рубль выдавался вместо 10 старых http://www.shatilin.com/wp-content/uploads/2014/12/original1-1024×1024.jpg.pagespeed.ce.YujKYA435m.jpg

Но не только от этого пострадали советские граждане. Несмотря на все заверения партии и правительства, что происходит всего лишь обмен старых денег на новые, такой же, как в предыдущем году во Франции, когда де Голль ввёл в обращение новые франки, частный рынок среагировал на эту реформу по-особому: если в в госторговле цены изменились ровно в десять раз, то на рынках сбыта продукции личных подсобных хозяйств и т.п. они изменились в среднем лишь в 4,5 раза, что, как мы уже говорили, означало двухкратный рост цен.

Так, если в декабре 1960 картофель стоил в госторговле по рублю, а на рынке от 75 копеек до 1 руб. 30 коп., то в январе, как и было предписано реформой, магазинный картофель продавался по 10 копеек за килограмм. Однако картошка на рынке стоила уже 33 копейки. Подобное происходило и с другими продуктами и, особенно, с мясом — впервые после 1950 года, рыночные цены вновь намного превысили магазинные.

На отдельные товары с низкой номинальной стоимостью рост цен мог достигать и десятикратных значений. К примеру, если пучок зелени до реформы стоил 5 копеек, то и после реформы мог продолжить стоить 5, но теперь уже новых, деноминированных копеек.

К чему это привело? Да к тому, что магазинные овощи резко потеряли в качестве. Завмагам оказалось выгоднее сплавить качественный товар рыночным спекулянтам, положить полученную выручку в кассу и отчитаться о выполнении плана. Разницу же в цене между закупочной ценой спекулянта и госценой завмаги клали себе в карман.

В магазинах же оставалось лишь то, от чего спекулянты сами отказывались, то есть то, что на рынке было невозможно продать. В результате почти все магазинные продукты люди брать перестали, и стали ходить на рынок. Все были довольны: и завмаг, и спекулянт, и торговое начальство, у которого было всё нормально в отчётах, и с которым завмаги, естественно, делились. Единственным недовольным оказался народ, об интересах которого подумали в самую последнюю очередь. Этот механизм позволил партократии накапливать личные богатства, внося их на сберкнижки на предъявителя, пряча таким образом инфляцию в сбережениях населения.

Сталинизм «Оттепель» и «Застой» Перестройка Год 40 50 60 70 80 85 86 87 88 89 90 Товарно-денежный оборот в СССР (млрд. руб.) 17,5 28 78 155 270 324 332 341 350 360 370 Сбережения населения (млрд. руб.) 0,7 1,8 11 47 156 220 243 280 320 360 410 Оценка инфляции (%%) 4 7 14 30 57 68 73 82 91 100 110

Данная таблица была построена по данным различных ежегодников ЦСУ (Госкомстата) в 1985 (!!!) году. В ней был дан прогноз роста инфляции. Прогноз практически полностью подтвердился событиями начала 90-х годов, когда 27 февраля 1992 года был подписан Указ № 196 «О снятии ограничений на использование средств населения на специальных счетах в Сберегательном банке Российской Федерации», в котором по сути речь шла о «размораживании» советских вкладов. И вот тогда скрытая инфляция, накопленная в виде вкладов на сберегательных книжках, хлынула в экономику, по сути, уничтожив её.

Советское руководство создало иллюзию наличия больших накоплений, давая гражданам возможность периодически что-нибудь купить по фиксированным ценам. Люди видели: если долго-долго стоять в очереди, завести нужные связи, ещё чуть-чуть доплатить кому надо, то можно превратить свои сбережения в товары и услуги. Проблема состояла в том, что если бы все захотели сделать это одновременно — ничего бы не вышло. Это была одна большая пирамида иллюзий, и вклады советских граждан находились в основании этой пирамиды.

Началось это строительство этой пирамиды фактически с ликвидации предпринимательского рынка в СССР, когда Н.С. Хрущёв в 1956 начал этот процесс (http://anticomprador.ru/publ/a_k_trubicyn_o_staline_i_predprinimateljakh/29-1-0-1065). В 1959—1960 годах был ликвидирован негосударственный сектор эко­но­мики (предприятия промысловой кооперации и приусадебные участки колхозников, которые, кстати, при Сталине были до 1 гектара), обеспечивавший производство значительной части промышленных товаров (одежда, обувь, мебель, посуда, игрушки и т.д.), продовольствия (овощи, продукты животноводства и птицеводства, рыбная продукция), а также бытовых услуг (о том, что высокопроизводительные артели не были нужны и в 1987 году, читайте «Исповедь старателя, намывшего 400 000 000 грамм золота» http://ss69100.livejournal.com/673699.html). В 1957 году был ликвидиро­ван Госплан и отраслевые министерства (кроме оборонных).

Таким образом, вместо эффек­тив­ной комбинации плановой и рыночной экономики не стало ни той, ни другой («Вспоминая СССР», первая часть http://nstarikov.ru/blog/23233 и вторая часть http://nstarikov.ru/blog/23246). В 1965 году после удаления Хрущёва из власти Госплан и министерства были восстановлены, но с существенно урезанными правами.

Благосостояние народа и его реакция

По размеру деньги образца 1961 года были гораздо меньше старых, и если старые деньги называли «портянками Сталина», то новые — «хрущёвскими фантиками». https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/10Roubles1947-1Rouble1961.jpg

Уход продуктов из магазина на подорожавший рынок больно ударил по благосостоянию народа. Если в 1960 году при средней зарплате в 783 рубля человек мог купить 1044 килограмма картофеля, то в 1961 при средней зарплате в 81,3 рубля лишь 246 килограмм. Можно было, конечно, отстояв двухчасовую очередь, приобрести дешёвую магазинную картошку, которой на зарплату можно было накупить 813 кг, но в результате домой приносили одну гниль, и после очистки оставались в убытке.

Рост цен не ограничился январским скачком, а продолжался и в последующие годы. Цены на картофель на рынках крупных городов страны в 1962 году составили 123% к уровню 1961 года, в 1963 году — 122% к 1962 году, а в первом полугодии 1964 года — 114% к первому полугодию 1963 года.

Сталинская политика планомерного снижения цен была забыта. Сталинская Конституция 1936 года, принятая 5 декабря, утверждает Свободу http://inance.ru/2015/12/stalinskaya-konstituciya/

Сталин о целях своей политики говорил следующее:

Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихотей паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъём материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы, надо уничтожить капитализм.

— из доклада И.В. Сталина на XVI съезде ВКП(б), прошедшем в 1930 году (http://cprfspb.ru/2881.html).

http://un-comm-ukr.ucoz.ru/_ph/1/125991356.jpg

Политика планомерного снижения цен как раз и обеспечивала систематический подъём материального положения рабочих и крестьян, поскольку есть два варианта распоряжения результатами развития экономики общества:

первый — когда диспропорция между товарной массой, приросшей за счёт роста производительности труда и внедрения новых технологий, и денежной массой в экономике выравнивается эмиссией средств платежа. Такой подход делает богатых ещё богаче, а бедных — беднее, ведь тот, кто владеет финансовыми инструментами, тот и оттянет себе эту прибавку товарной массы.

второй — когда диспропорция ликвидируется планомерным снижением цен на продукты массового потребления, что богатых не делает беднее, а вот бедных делает немного богаче, сокращает социальный разрыв.

Капиталистические общества пользуются первым принципом, поэтому хрущёвский «социализм» постепенно превратился в разновидность капитализма — госкапитализм. Постоянный рост цен на товары первой необходимости, начавшийся при Хрущёве, являлся основным признаком капиталистического общества, в которое стал превращаться СССР.

Особенно тяжёлым стало положение в регионах. Если в Москве и Ленинграде положение в магазинах хоть как-то контролировалось, то в областных и районных центрах многие виды продуктов полностью исчезли из госторговли.

Не спешили сдавать продукцию государству и колхозники, ведь закупочные цены тоже поменялись в соотношении 1:10, а не 100:444, как следовало бы поменять, исходя из золотого и валютного паритета. Бóльшую часть продукции они тоже стали вывозить на рынок.

Ответом на это стало укрупнение колхозов, и массовое превращение колхозов в совхозы. Последние, в отличие от колхозов, не могли вывозить продукцию на рынок, а были обязаны всё сдавать государству. Однако вместо ожидаемого улучшения продовольственного снабжения такие меры, наоборот, привели к продовольственному кризису 1963 — 64 годов, в результате которого стране пришлось закупать продовольствие за границей. Одним из последствий этого кризиса и стало снятие Хрущёва, вслед за которым последовали косыгинские реформы.

http://konstantinshcherbina.com/wp-content/uploads/2015/02/Upravlenie-lichnymi-finansami-staroe-myshlenie-5.jpg

Магазинное изобилие 50-х…

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…в одночасье сменилось пустыми полками.

http://bse.sci-lib.com/pictures/24/06/265178254.jpg

Из магазинов продовольствие тут же перекочевало на рынки, известные своей спекуляцией и погоней за прибылями.

В 1962 году, чтобы хоть как-то компенсировать отток продуктов на рынок, было решено повысить розничные цены в госторговле. Решение о повышении цен на мясомолочные продукты было оформлено постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 31 мая 1962 года. Однако это повышение цен еще больше повысило цены на базарах. В результате тогдашние цены для тогдашних зарплат оказались запредельными. Всё это вызвало народные волнения, а в Новочеркасске даже привела к крупномасштабному восстанию, при подавлении которого было убито 24 человека. Об этом читайте статью «Государственный переворот 1953 года (часть 3) — Фашизация СССР» (http://inance.ru/2015/06/fashizaciya-sssr/).

«Государственный переворот 1953 года (часть 3) — Фашизация СССР» http://inance.ru/2015/06/fashizaciya-sssr/

Всего в 1961 — 64 годах произошло 11 крупных народных выступлений. Для подавления восьми из них применялось огнестрельное оружие.

Лишь в ходе косыгинских реформ базарные и магазинные цены удалось немного выровнять, а в позднее в брежневские времена в некоторых местах на рынках не разрешалось поднимать цены выше определенного администрацией максимума. Нарушители лишались права торговли.

Три главных последствия реформы

Так было положено начало падению экономического могущества СССР, и через 30 лет после хрущёвской реформы Советский Союз прекратил своё существование.

Почему же партия и правительство пошли на такую реформу, при которой рубль стал фактически дутым? Дело в том, что в послевоенный период в СССР произошёл огромный рост добычи нефти — с 19,4 млн т в 1945 году до 148 млн т в 1960. И именно тогда, в 1960 году, обнародуется решение о широкомасштабном экспорте нефти.

Наши братские страны давно нуждаются в нефти, а наша страна располагает ею в избытке. И кому, как не нам помочь братским странам нефтью?,

— писала «Пионерская правда» 13 декабря 1960 года.

В первые послевоенные годы экспорт нефтепродуктов из СССР был незначителен; а сырая нефть до 1948 года не вывозилась вообще. В 1950 году доля нефтепродуктов в валютной выручке составляла 3,9%. Но в 1955 году эта доля поднялась до 9,6% и в дальнейшем продолжила свой рост. Однако нефть в те времена стоила довольно дёшево — 2,88 доллара за баррель (См.: http://www.opoccuu.com/oil150.htm). По курсу 1:4, установленному в 1950 году, это составляло 11 рублей 52 копейки. Себестоимость же добычи одного барреля и его транспортировки до пункта назначения составляла в среднем 9 рублей 61 копейку. При таком положении дел экспорт был практически нерентабельным. Рентабельным он мог бы стать в случае, если за доллар будут давать больше рублей. После же проведения реформы за баррель нефтяники получали в долларах почти столько же — $2.89, но в рублях эта сумма уже составляла 2 рубля 60 копеек при всё той же 96-копеечной себестоимости барреля.

http://nstarikov.ru/wp-content/uploads/2014/06/51.jpg

Таким образом, денежная реформа 1961 года вовсе не была простой деноминацией, такой как во Франции. В отличие от французской деноминации, во время которой де Голль готовил почву для возвращения во Францию золота, украденного у французов американцами в 1942 году, хрущёвская реформа принесла экономике непоправимый вред.

Хитрая деноминация 1961 года принесла стране три беды — зависимость от нефтяного экспорта, хронический дефицит продовольствия, ведущий за собой коррупцию в сфере торговли, и отказ от социалистического принципа систематического повышения благосостояния населения посредством планомерного снижения цен на продукты массового потребления.

Эти три беды и стали впоследствии одними из главных факторов, погубивших в итоге Советский Союз. Самое жуткое во всём этом то, что катастрофа СССР была подготовлена заранее и её можно было предотвратить, если бы было желание и политическая воля…

Даже либерально-одиозная Википедия относит к положительным результатам реформы 1961 года только снижение себестоимости производства бумажных денег, так как новые рубли были гораздо меньшего формата. Вследствие низких номинальных цен на товары повседневного спроса (хлеб, молоко, спички, соль, газированные напитки и др.) значительную роль в наличном денежном обороте в течение длительного периода играли металлические деньги, что также приводило к экономии на производстве банкнот. Правда, «отличный результат»?

Заключение

Реформа 1961 года заложила основы дикого капитализма 90-ых годов, уничтожила экономические основы построения социализма, похоронив эту тенденцию в нашей стране. Посредством реформы Хрущёв своеобразно «расплатился» с партократией, молчавшей об убийстве Сталина и Берии, позволив этому новому формирующемуся эксплуататорскому классу накапливать личные богатства, которые они потом легализовали в ходе «шоковой терапии» и приватизации.

Преобразования Хрущёва уничтожали социалистические основы советской системы, ослабляли СССР на международном уровне. Советские люди разуверились и разочаровались в социализме, в курсе правительства, поскольку Хрущёв сразу разрушил социалистический принцип:

Каждому по труду

Повсеместно в СССР ввели уравниловку, которая в дальнейшем стала одним из пропагандистских клише либеральных идеологов.

Теперь сколько ни работай, больше своей ставки не получишь. Труд обесценили.

При Сталине профессор или конструктор мог получать больше министра. При Хрущёве высококлассный специалист мог получать меньше обычного рабочего. Одновременно повысили трудовые нормы, а рост зарплаты был заморожен. Фактически Хрущёв покончил с заложенными Сталиным основами социализма. При Сталине сколько ты заработал, столько и получал. Нормы выработки ежемесячно не повышали. Нормы выработки повышались в зависимости от внедрения на производстве новых мощностей, технологий и техники.

Партия и государство развернулись от народа. Партийно-бюрократическая номенклатура стала стремительно вырождаться, отделяться от простого народа. Верхушка номенклатуры стала превращаться в новый класс эксплуататоров. Понятно, что это был длительный процесс, незаметный большинству людей, растянулся на несколько десятилетий.

К 1980-м годам процесс гниения стал уже необратим и привёл к гибели СССР. Новые «хозяева жизни» захотели стать официальными «боярами». Для легализации их богатств и была затеяна горбачевская «перестройка», завершившая процесс длительного разложения мировоззрения населения и экономики страны в период Застоя, о котором читайте в следующих статьях.

http://inance.ru/2016/03/reforma-1961/