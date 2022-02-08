«Никому не нужны ни ваша „демократия“, ни так называемая „свобода“»

Дмитрий «Гоблин» Пучков: о цензуре в интернете, пытках в тюрьмах и претензиях к власти

Российский кинопереводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный как «Гоблин», ведет свой канал на YouTube уже почти 10 лет. За это время он успел снять несколько тысяч видео, получить «золотую кнопку» видеохостинга и перевести около 80 фильмов. В интервью Znak.com Пучков рассказал, почему считает, что в интернете слишком много свободы, что думает о перспективах блокировки YouTube в России и как бывший оперуполномоченный — о пытках в тюрьмах и жестокости силовиков в целом.

Александр Дыбин / Znak.com Александр Дыбин / Znak.com

«Свободу никто не регулирует, поэтому побеждает тупизна»

— С момента открытия «Тупичка Гоблина» прошло больше 20 лет. Как за это время изменился интернет?

— Когда он появился, все было совершенно понятно и никаких открытий не произошло. Изначально это были тексты, потом с трудом стали пролезать маленькие картинки, потом картинки стали больше. Потом появилось видео. Изначально было понятно, что так оно и будет. Заметно было другое. На старте доступ к интернету имели взрослые и либо обеспеченные люди, либо работающие в богатых конторах. Потом, когда все это начало расползаться в разные стороны, появился широкополосный доступ, в интернет массово полезли дети.

Интернет от детей тупеет. Произошло тотальное поглупение. Эти, извините, малолетние дебилы, настолько задрали, что слов нет.

Позже и взрослые подтянулись, которые интернет поняли только с приходом соцсетей. Дальше наслоились всякие социальные вещи. Я в шести школах учился и довольно рано понял, как социум устроен. Вот класс, там есть лидер-мальчик, лидер-девочка, вокруг них маленькие коллективы складываются. Еще есть, утрирую, тупая серая масса, мнение которых ни по какому вопросу никого не интересует вообще. Это естественное расположение вещей: есть альфа-самец, есть омега, который живет под нарами и его никто ни о чем не спрашивает. С моей точки зрения, это вещи звериные, но во многом правильные. Если ты никто, зачем тебя слушать, непонятно.

Но люди — не звери. И когда дети вырастают, какой-нибудь вчерашний никчемный задрот возьмет и водородную бомбу придумает. А тот, кто в детстве был авторитетом, теперь сидит на зоне за наркоманию. Роли у некоторых меняются, интеллект — вещь непростая. А большинство остается все той же серой массой. А с появлением интернета возможность высказаться получил каждый, и вот уже до нас доносятся голоса из-под нар. Голоса людей, неспособных ни на что и не имеющие никакого смысла, не говоря об элементарном воспитании. Как это говорил известный демократ Черчилль: для того, чтобы разочароваться в демократии, достаточно пять минут поговорить с любым избирателем.

В сети любого легко покроют трехэтажным матом, обгадят, организуют травлю и отвечать за это никто не будет. В нашем детстве за такое били, а теперь — нет. Потому что свобода — она для всех, ее никто не регулирует. Поэтому побеждает тупизна.

— Лучше было, когда били?

— Возможно, для кого-то лучше, а для кого-то, безусловно, хуже. Я это даже не про битье. Думаю, что все мы физическое насилие отвергаем. Лупить оппонента совсем уж не комильфо, но должны быть рамки.

Можно рассказывать, как дом взорвать? Нет, этого вам не позволят. Нельзя, по моему мнению, распространять и просто идиотские идеи, например, антипрививочные. Подобное просто обязано пресекать государство. Знаменитый актер вылезает и говорит, что прививки — это то же самое, что действия войск СС? Вон из профессии. Больше ты на государственных каналах, в государственных фильмах и государственных театрах появляться не будешь.

Сейчас эти малолетние дебилы (малолетний дебил — это не возраст в паспорте, а состояние мозга) в интернете повылезали и повсюду выражают свое мнение. Несет ли это пользу социуму? Сильно сомневаюсь. Раньше не было возможности говорить свободно, сразу бы прижучили.

— Вы сравниваете только то, что до интернета было меньше свободы, а с интернетом стало свободы больше. А если говорить про его развитие? Все больше ведь закон пытается контролировать, что в интернете можно говорить, а что нельзя. Он разве не стал менее свободным?

— Интернет повзрослел, и поэтому власти начали проявлять к нему интерес. Раньше никому это было не интересно: собрались придурки, несут какую-то ахинею, резвятся. А с тех пор, как поперли «цветные революции», которыми руководят через соцсети, это начало многих тревожить. Одно тянет за собой другое. Работает это на всех уровнях. Что, если вы в своем аккаунте внезапно начнете называть меня дураком, или я вас внезапно начну называть дурой? Я считаю, подобное недопустимо. Есть воспитание, рамки закона. Зачем вы меня публично оскорбляете? Зачем я публично оскорбляю вас? Власть просто обязана за этим следить и пресекать.

Александр Дыбин / Znak.com

— Если бы вы меня оскорбили, я бы иск подавать не стала.

— Это ваше личное дело. А закон должен защищать граждан от подобных вещей. Нельзя подойти к соседу на лестнице, плюнуть ему в лицо, ударить, сообщить, что он дегенерат, и уйти, высоко подняв голову. За подобные вещи вас накажут, ибо это насилие. Такого человека должна защищать от вас власть. Возможно, он не бьет вас в ответ по причине физической немощи, а может, из каких-то идейных соображений. В любом случае его честь, достоинство и здоровье должен защищать закон. В том числе и в интернете. Вместо рассказов про свободу должны быть установлены рамки. Оскорблять нельзя, хамить нельзя.

Леха Навальный может орать публично про партию жуликов и воров, а его за это почему-то не трогали очень долго. Его выкрики — это клевета. Он обвиняет группу граждан в совершении уголовно наказуемых деяний, не предоставляя никаких доказательств. Понятно, что Леху все, кто может, используют для своих каких-то политических целей, но вот уже и Леха на зоне сидит. Не за это, правда, но тем не менее.

Если вы говорите, что закон един для всех, давайте, покажите, как оградить меня от всяческих домогательств, оскорблений и прочего. Вот я, например, имею некоторую популярность. Раньше, когда интернета не было, казалось, что популярность — это всеобщее обожание. Это потому что обратной связи не было. Появился интернет, и оказалось, что половина тебя обожает, а другая половина с такой же интенсивностью ненавидит. Организуют какие-то ресурсы, где тебя непрерывно поливают помоями, оскорбляют, унижают, лезут в твою личную жизнь. Это нормально?

— Это некрасиво.

— Это не просто некрасиво, это, как правило, оскорбление человеческого достоинства. Такого быть не должно, закон от этого должен охранять.

«Ничего тебе государство не обязано»

— Чему вы учите тех, кто вас слушает?

— С моей точки зрения, трезвому рассудку и рациональному подходу к вещам и самому себе. На мой взгляд, это основа основ: трезвый рассудок и рациональный подход. Не эмоциональный визг и дерготня, а циничный холодный взгляд. Плюс, конечно, дисциплина.

В интернете десятилетиями говорю одно и то же, а в ответ: мне плохо живется, нет денег. А ты в школе как, нормально учился? В жизни нет черновика, напрасно потраченное время не вернешь. Так ты, оказывается, плохо учился? Молодец, а надо было учиться хорошо. После школы ты куда пошел, сразу работать слесарем, даже не закончив ПТУ? Поздравляю, это твой осознанный и продуманный выбор! А надо было хорошо учиться в школе и идти в вуз. А в вузе надо было выбирать востребованную специальность. А потом по этой специальности устроиться в хорошую контору. Там ты и будешь, собственно, зарабатывать деньги.

У вас чего ни коснись, сразу «мне живется плохо, потому что не могу купить BMW». Отличный подход! Может, тебе лично Путин обязан подогнать BMW? Прикинь: государство обеспечивает тебе воду из крана, общественный транспорт и безопасность на улицах. А деньги — прикинь! — ты можешь заработать только сам.

— Мне кажется, вы преувеличиваете. Никто не говорит, что Путин должен купить ему BMW.

— Надеюсь, понятно, что я немного утрирую. Вы считаете, что по всему земному шару все ездят на Rolls-Royce и живут во дворцах? Я вас страшно разочарую.

Всего одна восьмая часть населения живет безбедно. Это значит, они едят досыта, живут в тепле, и из крана у них течет вода. А все остальные, как они живут? В остальном мире наличие набедренной повязки, чтобы срам прикрыть, и железное ведро — вот признаки материального благосостояния.

В Африке, например, каждый месяц 18 тыс. детей умирает от голода. Вокруг вас умирают люди от голода? С чем вы все время сравниваете? С Европой, которая полтысячи лет грабит весь мир? Или с Африкой, которую грабили?

В Европе и США на повестке дня один вопрос: где-то страшно обидели гомосексуала, криво на него посмотрели. Сразу возникает вопрос: а у вас в жизни вообще какие-то приоритеты есть? Для вас что важнее, обида некоего гражданина или смерть ребенка от голода? На мой взгляд, жизнь ребенка гораздо важнее косых взглядов и обид на косые взгляды.

«Мы хотим жить, как в Швейцарии…» Хотите на здоровье! Давайте для начала вспомним про образование, про работу. Но нет — никакого понимания общественных процессов нет, ничего нет. Есть только желание жрать побольше и ничего не делать. А деньги пусть просто так дают, «они» обязаны.

Очередной дурак какой-нибудь Майдан на Украине устроит, или девочка выйдет с плакатом «Я девочка, я хочу кружевные трусики и жить, как в Швейцарии!». Она считает, что это ей обязан выдать и обеспечить некий условный Янукович, правитель страны. Таким персонажам можно сообщить ровно одно: ты отбитый дурак, и все в твоей жизни будет так, как положено дураку, если ты считаешь, что тебе это должны дать.

Мы сейчас на улицу выйдем, нас с вами там не ограбят, не изнасилуют, по башке не врежут — это работа государства, вот оно что нам обеспечивает. Даже в Советском Союзе надо было работать, чтобы денег много было. Например, ехать на север и работать там на бульдозере. Библиотекарь (со всем уважением) никогда не будет зарабатывать миллионы и не будет гонять на Rolls-Royce. Так устроен мир.

Вот плохо убранный снег — да, это серьезная претензия к правительству города Санкт-Петербурга и других городов. А о своем благосостоянии заботиться приходится самому. У нас капитализм. Нет больше коммунизма, где коммунистическое государство тебе чего-то там обещает и дает бесплатно. Коммунизм закончился, и теперь кругом «внезапно» несправедливость.

Вот кто бы мог подумать, что при капитализме есть богатые и бедные, да? Кто бы мог подумать, что между ними натурально пропасть?

Есть ли у меня претензии к властям? Конечно, есть, мне тоже много чего в родной стране не нравится. Но работать-то надо, и зарабатывать надо. Обеспечивать себя и семью можешь только ты сам.

Александр Дыбин / Znak.com

— Что вам, например, не нравится?

— Да как и всем: социальное расслоение, например. Невысокие заработки, и как следствие — невысокий уровень жизни. Это не только лично мне не нравится, это не нравится всем.

Что с этим делать? Надо строить больше заводов и фабрик, надо как можно больше товаров и вещей производить самим. Надо дать людям возможность работать и зарабатывать как можно больше. В Советском Союзе было абсолютно все свое: свои самолеты, свои машины. Говорят, треть самолетов на планете Земля производил СССР. А вчера смотрю телевизор, а там показывают, что на российском заводе собирают ИЛ-86. Смотрите, говорят, возрождается наша авиационная промышленность.

Сразу вопрос: а кто нашу авиационную промышленность угробил? Зачем ее угробили? Для того, чтобы нам свои самолеты продавал Boeing? Сколько уничтожили рабочих мест, скольким людям жизни поломали? Кто это сделал и зачем? А теперь рассказывают про какие-то там свободы и демократию.

На хрен никому не нужны ни ваша «демократия», ни так называемая «свобода», если за них надо платить уничтожением заводов и фабрик, падением уровня жизни и лишением детей еды. Людям в первую очередь нужны работа и деньги.

Всем надо, чтобы дети были сыты, одеты, отведены в детские сады, в хорошие школы, чтобы получили хорошее образование и дальше трудились на благо Отчизны. У народа (и у меня в том числе) претензии сугубо экономического плана. Идиотские «свободы» меня не интересуют, мы и в «кровавом СССР» были совершенно свободны.

Кстати, обратите внимание: вот мы с вами сидим, говорим про что хотим, выкладываем это в интернет, а потом это смотрят сотни тысяч человек. Это про свободу или про ее отсутствие?

— Про относительную свободу.

— Относительную? Это когда жена не пускает пиво пить? Или когда вас могут выкинуть с работы без выходного пособия? Открою вам страшный секрет: любая свобода относительна и имеет четкие границы. Тот, кто полагает за свободу возможность публично выкрикивать некие оскорбления, — просто дурачок.

«Деньги дают за совершенно конкретные вещи — за обработку общественного сознания»

— Как вы, например, к СМИ-иноагентам относитесь?

— Строго отрицательно. Во всем мире СМИ заняты формированием общественного сознания. Владельцы СМИ на этом, кстати, зарабатывают неплохие деньги.

Страны разные, хотят они разного. Вот как вы считаете, в вашей стране СМИ должны представлять интересы вашей страны или интересы Соединенных Штатов? Соединенные Штаты хотят от вас ровно одного: чтобы вас не стало. После чего они получат доступ ко всем вашим ресурсам. Ничего другого ни одна западная страна от вас не хочет. Ну и вот для того, чтобы добиться своих целей, они используют самые разнообразные средства. Например, сообщают интересные факты о нашей истории: вот у вас был коммунизм, представляете, он был преступный, а возглавлял ваше государство преступник по фамилии Сталин. Возможно, вы про такого слышали.

— Слышала.

— И вот у вас внутри страны данные тезисы начинает решительно поддерживать некая организация «Мемориал» (в России признана НКО-иноагентом, — Znak.com). «Мемориал» получает деньги из США и на эти деньги работает.

Какие задачи решает этот «Мемориал» в России? Первое, оно же главное: «Мемориал» убедительно доказывает, что если ваше государство было преступным и возглавлял его преступник, значит, результаты Второй Мировой войны достигнуты преступным путем. Значит, территориальная целостность Российской Федерации должна быть пересмотрена. Значит, подите прочь из Совета Безопасности ООН. Значит, платите деньги потомкам доблестных бандеровцев, замечательных лесных братьев, которых безжалостно убивали ваши сталинские упыри. Ведь они боролись со сталинизмом, а значит — это прекрасные люди. А ваши предки, которые защищали СССР, — это коммунистические упыри, благодаря им победил преступник Сталин. За все за это вы будете платить.

Что вы говорите, у вас нет наличности? И не надо, мы возьмем ваши ресурсы под внешнее управление. Все так называемые русские (которые природные преступные коммунисты) должны платить и каяться за то, сколько бед и горя они принесли на Украину, в Прибалтику, в Среднюю Азию. Платить и каяться.

Почитайте ради интереса Mein Kampf (включена в список экстремистских материалов, распространение на территории РФ запрещено, — Znak.com). И внезапно увидите, что происходящее сегодня имеет поразительное сходство с задумками Адольфа Гитлера. Сегодня Запад хочет от России того же, чего хотел для Советского Союза Гитлер. И в осуществлении этих планов активное участие принимает, например, организация «Мемориал». Каковой занят идеологической обработкой населения на деньги Государственного департамента Соединенных Штатов.

Никто никогда не таился, что «Радио Свобода» (признана СМИ-иноагентом, — Znak.com) и прочие были организованы ЦРУ для решения задач ЦРУ на деньги опять-таки Госдепартамента США.

Если вы считаете, что это прекрасные организации, которые должны вещать на Российскую Федерацию и формировать сознание граждан РФ, вас к государственной работе подпускать вообще нельзя.

А если вы посмотрите на опыт Соединенных Штатов Америки, то внезапно узнаете, что как только в Советском Союзе победили большевики, мгновенно (в исторической перспективе) были приняты законы, по которым иностранные агенты на территории США действовать могут только так, как разрешает правительство США. То есть никак.

То, что у нас вводится сейчас, в Соединенных Штатах работает с 20-30-х годов XX века. Они целостность своего государства оберегают изо всех сил, а мы не должны? Мы должны запустить себе в тело паразитов, которые сожрут нас изнутри, развалиться в прах и сказать: какое счастье наступило! Наконец-то мы ответили перед всем цивилизованным миром!

— Но ведь у некоторых СМИ-иноагентов Минюст даже не смог найти убедительных подтверждений иностранного финансирования. Например издание «Медиазона» признали иностранным агентом из-за Google-рекламы, то есть из-за контекстной рекламы, которая в виде баннеров вылезала. Это что, иностранное финансирование?

— Надо ознакомиться с законом, дабы понимать, что и как этим самым законом трактуется. Не согласны — идите в суд. Ну, а в целом: не надо вешать Google-рекламу, вот и все. На каком-нибудь «Дожде» (признан иноагентом — прим. Znak.com) рекламу размещали российские конторы. То есть этой беглой шайке, которая занимается антироссийской деятельностью в Прибалтике (видимо, имеется в виду издание Meduza, тоже признанное иностранным агентом, — Znak.com), российские рекламодатели давали деньги. Это правильно?

— Почему нет?

— А почему да? Мир так устроен. Некая организация занимается подрывной работой, а ваш банк, например, дает им деньги на рекламу. Никакое государство этого терпеть не будет.

Желательно знать и понимать, как устроен мир. И в рамках этого уже действовать, а не предъявлять какие-то, мягко говоря, странные претензии, чтобы государство сделало так, как лично тебе хочется. Не веди себя так, чтобы оно могло что-то неприятное для тебя сделать. Это вроде азы рационального мышления и поведения.

Александр Дыбин / Znak.com

— Не слишком ли, на ваш взгляд, что люди, признанные иноагентами, должны ставить уведомление об этом даже при публикации фотографии котенка в своих соцсетях?

— Без разницы, что ты выкладываешь. Не бери деньги за бугром. Все просто и примитивно.

Знаете, это как разоблачение дедушки Ленина, который якобы устроил Октябрьскую революцию на деньги немецкого генштаба. 100 лет доказательства ищут и все никак найти не могут. У меня как у бывшего оперуполномоченного один вопрос: а где документы по дедушке Ленину? Это специальная секретная статья расходов — выдача денег агентуре. Даже доктор Геббельс не смог отыскать таких документов в Германии, где, как мы знаем, ordnung кругом, порядок. Представляете, какой ужас: дедушка Ленин деньги у немцев не брал. А почему дедушка Ленин деньги не брал? Во-первых, потому что он был дедушка Ленин, величайшая фигура ХХ века. Во-вторых, а зачем их брать: он же не идиот. Это же чудовищное пятно на репутации, например.

Знаете, многие жалуются: мама и папа постоянно лезут в мою жизнь. Мама и папа тебе деньги дают, и поэтому за тобой, идиотом, в четыре глаза присматривают, чтобы ты правильно их тратил и вообще хорошо себя вел. Не хочешь, чтобы они в твою жизнь лезли? Не бери деньги.

Если берешь деньги, значит, отрабатываешь заказы. Тебе деньги дают не для того, чтобы ты прекраснодушные мысли излагал. Деньги дают за совершенно конкретные вещи — за обработку общественного сознания. Если тебе деньги дают американцы, так и пиши про это смело. Не хочешь, чтобы такое было написано, не бери деньги. Все примитивно просто.

— Вам американский видеохостинг YouTube за что деньги дает?

— Мне никто денег не дает. Мне деньги платят. В данном случае — за рекламу, которую вставляет в ролики YouTube. Это называется бизнес. Который, что характерно, на содержание роликов не влияет.

— Это, получается, тоже иностранное финансирование.

— Как только суд мне скажет, что это иностранное финансирование — так оно немедленно станет таковым. Если вам кажется, что я, работая с американским сервисом, ощущаю себя некой особой сущностью — это не так. Все сказанное вами напрямую касается и меня.

— Вы вообще опасаетесь, что на YouTube тоже это придет и у нас будут блоги-иностранные агенты?

— С моей точки зрения, YouTube сегодня — самое главное СМИ. В том числе и в России. Не первый канал, не РТР и не НТВ. По мощности воздействия на аудиторию телевизор даже не рядом с YouTube. Очевидно, не все во власти понимают, что у каждого гражданина есть телефон, через который он успешно все это смотрит. Очевидно, уверенно полагают, что для обработки общественного сознания достаточно телевизора.

А когда начинают что-то понимать или подозревать (например, глядя на события в Белоруссии, где пара балбесов под руководством кураторов из ЦРУ выводила на улицы десятки тысяч человек), тут же начинаются разговоры о том, что YouTube американский, что пора бы его отключить. Типа отключение решит все проблемы.

Что тут сказать? Кроме матерных слов, ничего на ум не идет. Этому самому руководству за последние лет 10 ни разу в голову не пришло, что у нас должен быть свой YouTube? Если через него идет идеологическая обработка населения, вы не понимаете, что он должен быть свой? Но нет. Никто не удосужился построить отечественный YouTube, теперь забегали вокруг рубильника.

Вот я, например, девять лет работал не покладая рук. Заснял тысячи роликов, собрал почти 2,5 млн подписчиков, что для дяденьки 60 лет вообще небывалый в родной стране успех. А теперь давайте все это уничтожим. Вот спасибо!

Буду ли я этому рад? Нет, конечно. Я свой труд уважаю и ценю. При этом могу авторитетно подсказать: никакие запреты не сработают. Они давно не работают, все эти «держать, не пущать». Работает другой принцип: не можешь победить — возглавь.

Вы хоть раз видели, чтобы у нас какие-то прогосударственные ресурсы возникали, которые бы что-то хорошее несли на регулярной основе? Я — нет. Но американский YouTube мы выключим. Спасибо, девять лет жизни коту под хвост. Все результаты труда — туда же. А ведь это серьезные деньги, серьезные трудовые затраты. Вот так взять и все спустить в унитаз… Мягко говоря, будет обидно.

«Нас 10 человек в автозаке, мы мчимся под пытки!»

— До того, как заняться переводами, вы работали в милиции. Как думаете, изменила вас эта работа?

— В милиции я служил. Там не работают, там служат. Переводами начал заниматься в 1995 году, как раз, когда служил. Я пошел на службу в 31 год, был уже взрослым человеком и сформировавшейся личностью. Многие аспекты жизни служба показала по-другому, да. Банальный пример: если убили бабушку, перво-наперво надо проверить внука, дочку, сына. Как правило, любимую бабушку убивают именно они. Бараны тут же начинают кричать про профдеформацию, но это просто жизненный опыт и понимание того, как устроена жизнь. Или, к примеру, когда постоянно занимаешься допросами большого количества граждан, быстро становится понятно, когда человек врет, а когда нет.

Опыт службы [в милиции] дает спокойствие. Ты как санитар в сумасшедшем доме.

Опыт помогает общаться со всеми спокойно, не бросаться на людей, проявлять выдержку. Дает понимание, как с людьми разговаривать, как себя вести, и всякое такое… Навыки очень полезные.

Но это вовсе не значит, что из милиции ты увольняешься с академическим складом интеллекта. Там как в армии: служат все, а польза для многих неочевидна. Мне сейчас 60 лет, и мне достаточно пяти минут общения со сверстником, чтобы понять, служил он в армии или нет. С моей точки зрения, на службе можно получить крайне специфические и очень полезные навыки.

— Как вы относитесь к нынешним российским силовикам? Вы говорили, что стало хуже.

— Смотря где, смотря кому и смотря в чем. Для того, чтобы стало лучше, надо прикладывать усилия. Например, скоро мы все попадем в «цифровое рабство», и налоговая будет видеть, сколько вы зарабатываете и сколько тратите, в том числе и на службе в полиции. И вот тогда покупать машины за 100 тысяч долларов станет просто невозможно. А еще можно пойти служить самому: многое станет еще понятнее.

— Что вы думаете про применения силы на акциях протеста и пытки? Вы смотрели материалы, которые опубликовал проект Gulagu.net?

— Особого применения силы на акциях протеста в России лично я не видел. Применять силу меня учили, в том числе и на акциях протеста. То, что происходит у нас на так называемых акциях протеста, — это не применение силы, а наведение примитивного порядка. Для осознания, что такое применение силы, можете обратиться к опыту США, цивилизованной Европы или Южной Кореи. Вот там наглядно видно, на что похоже реальное применение силы: стрельба из огнестрельного оружия по людям, применение деревянных палок длиной в метр с нанесением ударов по любым частям тела, металлические дубинки для нанесения побоев, перцовый газ в лицо, светошумовые гранаты, служебные собаки, рвущие задницы протестантам, водометы, работающие по толпе. А потом задержанные, лежащие ничком на полу «автозаков» в одноразовых наручниках. Вы у нас хоть что-нибудь из перечисленного видели? Я лично нет.

Зато я вижу фотки жизнерадостных молодых людей из спецтранспорта, сделанные на дорогущий iPhone: «Нас тут 10 человек в автозаке, мы мчимся под пытки!» Если вот это — применение силы, то я даже не знаю.

— Помните, например, случай, когда женщину ногой в живот ударили?

— У вас интересная трактовка. С моей точки зрения, сотрудник не ударил ногой, а отпихнул со своего пути следования. Вот, к примеру, я сотрудник полиции, веду задержанного. Если вам кажется, что надо ко мне подбежать, начать хватать меня за рукава и орать: «Слышь, я к тебе обращаюсь, а ну объясни, за что ты, бесстыжий гад, честного человека схватил?!»

— Так кто-то делает?

— Постоянно. Так вот объясняю: подходить ко мне нельзя, хватать меня нельзя, дергать и орать нельзя, вообще ничего нельзя. А если сотрудник почувствует, что вы представляете угрозу его жизни или хотите завладеть его оружием, то он это оружие может извлечь. И вот после того, как я, будучи сотрудником, табельное оружие извлек, малейшее движение в мою сторону я буду расценивать как попытку нападения. И вы не поверите, по закону я имею полное право по вам стрелять.

Но вы же не видите, как наши сотрудники стреляют по безоружным гражданам? Ну, как это постоянно делают отважные американские полицейские. А знаете, почему? Потому что наши сотрудники ведут себя, как люди.

Я с вами полностью согласен: ряд аспектов служебной деятельности в роликах выглядит безобразно. Когда обучают приемам рукопашного боя и броскам через бедро, сотрудникам поясняют, что в общественных местах в присутствии граждан этого делать нельзя, настолько страшно это выглядит. Ну, и вот идет полицейский, вот он пнул ногой женщину. Волна общественного возмущения понятна. Женщине можно и нужно посочувствовать, но бросаться к полицейским таким образом нельзя. Реакция предсказуема.

Теперь про пытки. Есть ли пытки в местах лишения свободы? Еще раз повторяю: преступления совершаются везде, где есть люди. Если я правильно помню, по факту возбудили уже 18 уголовных дел. Никаких других способов решения подобных проблем человечество не знает. Только возбуждение уголовных дел, проведение следствия, выявление виновных, и, соответственно, суд отвешивает наказание. Результаты происходящего надо оглашать публично.

У меня, кстати, вопрос: а вот эти люди, которые подвергаются истязаниям, они на это куда-нибудь жаловались? Если это, как там говорят, конвейер? Жаловались или нет? И если да: за это уже кто-нибудь ответил?

Александр Дыбин / Znak.com

— Часто ведь бывает так, что после жалоб на пытки становится только хуже.

— Всякое в этой жизни бывает. Свои права, вы не поверите, приходится отстаивать. Вы думаете, что в сказке живете? Нет, не в сказке. Надо знать, куда жаловаться, надо знать, как жаловаться, и надо четко осознавать последствия. Так устроена жизнь. Лучше всего писать коллективные жалобы, обращаться к депутатам разнообразным.

Того, что многие видели в роликах, быть категорически не должно. Суд приговаривает к лишению свободы, а не к истязаниям и лишению здоровья.

«Называть Навального политиком — серьезное преувеличение»

— Давайте поговорим про Алексея Навального, который уже чуть больше года назад вернулся в Россию. Его сторонники назвали это большим поступком, который изменит страну и уже ее изменил. Как вы считаете, правильно ли поступил Навальный, когда вернулся в Россию?

— Ну, я же не Алексей Навальный и не глубоко в теме. Вернулся он, по-моему, исключительно потому, что ему в Германии гарантировали безопасность. Знаете, я когда в Германию езжу, ко мне канцлер в гости не приходит чисто о моих проблемах поговорить.

Еще я в жизни не видел людей, которые имеют по две условные судимости и при этом не сидят, а вместо этого летают за кордон, паспорта получают. Выглядит все это как какой-то идиотизм. Вернувшись назад, Алексей благополучно сел за совершенно конкретные уголовные преступления. Непонятно, почему он не сел в 2007 — это да. Ну, раз уж сел, теперь сидит. Не он первый, не он последний. Испытываю ли я к нему какую-то жалость? Нет, не испытываю. Нельзя в политику лезть с такими интересными деяниями за спиной.

— Как думаете, Навальный при нынешней власти на свободу выйдет?

— Конечно, выйдет. Кому он нужен?

— А как вы относитесь к его сторонникам, которые уезжают за границу, боясь возбуждения уголовных дел?

— Если они бегут за кордон, на здоровье. Мы же свободная страна, и наши свободные граждане имеют право делать все, что захотят, не нарушая действующее законодательство. Хочешь, живи тут, не нравится — уезжай. Это прекрасный пример того, что можно взять и уехать отсюда. При советской власти такое, к примеру, было невозможно, а теперь — полный вперед. Ну, и полиции меньше возни.

— Еще до всей истории с отравлением противники Навального постоянно называли его «одиозный блогер», СМИ очень это определение тиражировали. Как вам кажется, это справедливая оценка? Вообще Навальный блогер для вас или политик?

— Тут надо определиться с понятиями. Кто такой блогер? Если тот, у кого есть блог, то Навальный блогер. Политик ли он? Наверно, да, раз лезет в политику, то он хотя бы претендент. Называть можно как угодно, это ровным счетом ничего не меняет.

Вопрос в другом. Он в какой-нибудь политической деятельности участие принимал? Ну, кроме организации уличных выступлений? Не припомню. Называть его политиком, на мой взгляд, — серьезное преувеличение.

«Что этот кусок дерьма на снегу должен обозначить? Какие светлые чувства во мне пробудить?»

— Вы слышали историю про художника Ивана Волкова, против которого возбудили дело об осквернении мест захоронений из-за арт-объекта в виде фекалий на Марсовом поле?

— Слышал. Глупость откровенная. Зачем подобное делать на Марсовом поле? Там захоронения в общем-то не самых последних людей в родной стране. У себя перед домом кучу дерьма сделай.

— Он вроде возле дома похожую инсталляцию делал. Могу ошибаться, но точно в спальном районе.

— Молодец, оправдывает надежды. Такой талант и на кухонном столе не хуже сделает. Для меня загадка: а что этот кусок дерьма на снегу должен обозначить? Какие светлые чувства во мне пробудить? Художник «выступил против власти»? Как-то странно, мягко говоря, выступил: наложил кучу. Глупость какая-то.

— Не слишком ли сурово, до пяти лет лишения свободы?

— Помните, как у Высоцкого: «Открою кодекс на любой странице и — не могу — читаю до конца»? Всем настоятельно рекомендую открывать уголовный кодекс и читать, что тебе за что светит. Не дай вам бог попасть под действие закона и получить срок! Вы вообще не представляете, что это такое: жизнь натурально об колено. Вопрос: зачем тебе это? Какие высокие цели ты преследуешь, какие идеи тобой овладели, что ты пошел лепить кучу говна на Марсовом поле?

— Если говорить про то, что это все-таки осквернение захоронений, то нужно ли возбудить уголовное дело против человека, который пьяный сходил на Марсовом поле в туалет?

— Естественно, если его изловят на месте или видеокамера его действия запишет.

— Вам не кажется, что в последнее время очень много стало уголовных дел о реабилитации нацизма, осквернении символов воинской славы, оскорблении памятников памяти защитников Отечества?

— Их стало больше, чем было раньше, с этим соглашусь. Но вот как-то так получается, что нельзя осквернять памятники, нельзя гадить на портреты ветеранов. Не по-человечески это.

Меня формулировка удивляет, когда какой-нибудь Моргенштерн говорит, что не понимает, зачем 9 мая праздновать. Какая реабилитация нацизма, камон! Вы этого ребенка в школе учили, вы ему давали книжки Солженицына читать, сами все это в голову заталкивали. Чего он теперь не так сказал? И где тут реабилитация нацизма?

Даже когда в списки бессмертного полка записывают Гитлера, Власова и еще кого-то, я сомневаюсь, что это реабилитация нацизма.

— Что это тогда, на ваш взгляд?

— Я бы для начала расценил как хулиганство. После этого посмотрел бы, чем этот гражданин по жизни занят, что у него в социальных сетях, как характеризуется на работе. Может, он стакан водки выпил и решил глупо пошутить? Такому надо пояснить, чем подобные действия ему грозят и предложить публично извиниться. Ну, и совсем другое дело, если у тебя была уже судимость за такие дела, тогда с тобой все будет несколько иначе. У государства нет задачи всех посадить. А вот привести в чувство — это да, это надо в первую очередь для самого гражданина. Но это лично мое мнение, я не государственный обвинитель.

— Почему таких дел стало больше?

— Потому что наконец-то государство зашевелились и начинает предпринимать какие-то меры по прекращению откровенного бардака. Точно так же, как власть внезапно заметила интернет и теперь следит, кто и что в интернете пишет. Как только граждане поймут, что за такие вещи светит наказание, они этими делами заниматься просто перестанут.

https://www.znak.com/2022-01-27/dmitriy_goblin_puchkov_o_rabote_v_organah_smi_inoagentah_i_fekalii_na_marsovom_pole