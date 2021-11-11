Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Вторжение в Советский Союз

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22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Планы для этого нападения были разработаны уже давно: целями его были завоевание земель, присвоение ресурсов и порабощение населения. Пропаганда говорила о решительной борьбе с «еврейским большевизмом». Тем самым она подготавливала почву для беспрецедентного по размаху человекоубийства.

На оккупированных территориях планировалось полностью истребить всех евреев и рома. Поэтому вместе с частями вермахта шли айнзацгруппы СС и полиции, расстреливавшие сотни тысяч евреев и рома.

Еще до нападения на СССР германское военное командование приказало сразу убивать всех комиссаров Красной Армии при захвате их в плен. В лагерях для военнопленных вермахт обрек бессчетное количество советских военнослужащих на голодную смерть. Сотни тысяч людей были отправлены в Германию на принудительные работы. В лагерях гестапо продолжало искать комиссаров, государственных функционеров и евреев, передавая их СС для уничтожения.

На второй год войны против Советского Союза началась депортация гражданского населения в Германию в качестве подневольных работников. Советский Союз вынес на себе основное бремя Второй мировой войны: 27 миллионов советских граждан погибли в ходе войны, несчетное количество городов и сел СССР были сожжены и разорены.

Советские заключенные в концлагере Бухенвальд

Значительно более 2 миллионов человек были депортированы с оккупированных территорий Советского Союза в Германию на принудительные работы. Здесь они были бесправны, они обязаны были жить в закрытых лагерях и носить на одежде знак ОЗТ. За побег или сопротивление их отправляли в концентрационные лагеря.

С середины 1942 года гестапо направило в Бухенвальд более 30 000 советских подневольных рабочих.

Почти 6 000 из них к апрелю 1945 года умерли здесь или в одном из внешних лагерей. Многие из них были молоды, некоторые были еще подростками или детьми.

8 блок

Сорокаметровый деревянный барак, стоявший на этом месте, долгое время использовался в качестве карантинного блока и поэтому был обнесен забором. В 1942 году эсэсовцы оборудовали в нем отделение для несовершеннолетних подневольных рабочих «Воспитательно-трудового лагеря Бухенвальд». По инициативе политических заключенных летом 1943 года этот барак стал «детским блоком» концентрационного лагеря. В западной его части были размещены украинские и русские мальчики, а в восточной, начиная с 1944 года, — еврейские дети из Польши и Венгрии. Маленьким узникам помогала подпольная организация заключенных.

Таким образом, этот барак стал важным этапом лагерной жизни для многих подростков и спасением для детей до 14 лет. 328 ребят дожили в 8 блоке до освобождения.

Выжить

Когда в октябре 1944 года эсэсовцы сняли Франца Ляйтнера с должности старосты блока и посадили его под арест, его работу в 8 блоке продолжил учитель Вильгельм Хамман. Русские и украинские заключенные Владимир Холопцев, Федор Михайличенко и Яков Гофтман поддерживали его в бараке. Подпольная организация обеспечивала дополнительное питание, одежду и медицинскую помощь. Втайне даже проводились уроки для детей. В начале 1945 года в Малом лагере было создано второе убежище для несовершеннолетних - 66 блок.

Всего в Бухенвальде выжили 904 несовершеннолетних узника.

«Это русский юноша, который был мне особенно дорог. У него был туберкулез».

Карл Шульц (1901-1972), художник-декоратор, в Бухенвальде с 1938 по 1945 год, акварельный рисунок 1942 года.

Мемориальный комплекс Бухенвальд

Николай Тропец, 15 лет, Беларусь, принудительные работы в Циттау, Бухенвальд, 8 блок

Иван Колесник, 16 лет, Россия, принудительные работы в Лейпциге, Бухенвальд, 8 блок, внешний лагерь Бёлен.

Николай (Коля) Булавченко, 14 лет, Украина, принудительные работы в Лейпциге, Бухенвальд, 8 блок.

Владимир Токарчук, 15 лет, Украина, принудительные работы в Лейпциге, Бухенвальд,

Николай Теленик, 16 лет, Украина, принудительные работы в лагерях Зальцгиттер, Бухенвальд, Шверте и Вестерегельн

Майкл Майборода, 14 лет, Украина, принудительные работы в Розенберге (Силезия), Освенцим, Бухенвальд, блок 36

Специальный лагерь для советских военнопленных

На этом месте в октябре 1941 года эсэсовцы создали отдельный лагерь для военнопленных, огороженный колючей проволокой. Однако запланированное использование советских военнопленных для принудительных работ поначалу не состоялось: эсэсовцы изолировали заключенных и сократили им паек. В течение нескольких месяцев каждый третий узник этого лагеря умер от болезней и голода. Начиная с 1942 года военнопленные должны были работать в каменоломне или на строительстве Бухенвальдской железной дороги. Эсэсовцы также сдавали их как работников в аренду фирмам, располагавшимся в округе. Гестапо направило в лагерь вторую группу советских военнопленных в качестве «политических заключенных». Это были люди, которые совершали побеги из лагерей для военнопленных или подозревались в саботаже. Их центром был каменный барак — 30 блок.

«На завтрак полагалось пол-литра супа-баланды, заправленной древесными опилками и щепоткой ржаной муки.

В обед получали триста граммов эрзац-хлеба, который состоял из древесных опилок, картофеля и тридцати процентов ржаной муки, плюс 20 гр. маргарина.

А вечером, после 14-ого рабочего дня, заключенные получали по 800 гр. супа из брюквы.

Суточный паёк по существу был рассчитан на то, чтобы человек погибал медленной смертью.»

Николай Симаков о голоде в лагере для военнопленных

Советские военнопленные в концлагере Бухенвальд

22 июня 1941 г. С первого дня вторжения Германии в Советский Союз вермахт сознательно нарушает Женевскую конвенцию при обращении с советскими военнопленными.

18 октября 1941 г. Вермахт переводит 2 000 военнопленных из шталага 310 в Витцендорфе под Гамбургом в концлагерь Бухенвальд.

Апрель 1942 г. За шесть месяцев в лагере для военнопленных Бухенвальд, умирают 600 военнопленных.

Май 1942 г. Тысяча военнопленных переведена в концлагерь Заксенхаузен.

Лето 1942-1945 гг. В лагере для военнопленных находятся до 1945 года около 800 узников. Гестапо помещает в лагерь около 3500 военнопленных как «политических заключенных».

10 апреля 1945 г. Заключенные лагеря для военнопленных покидают Бухенвальд: их отправляют «маршем смерти» в тыл.

Сначала шесть бараков, позже три (1, 7, 13} были отгорожены как отдельный лагерь для советских военнопленных. В центре кадра — 7 барак, в котором находился лазарет лагеря для военнопленных.

Апрель 1945 года.

Мемориальный комплекс Бухенвальд

Пуговица мундира Красной Армии.

Советские военнопленные отличались от других узников концлагеря формой. Они формировали небольшие группы по военной модели и составляли ядро подпольной организации.

Место нахождения: территория мемориального комплекса

Кружка принадлежала советскому военнопленному Николаю Смотрелкину.

Он умер 1 ноября 1944 года в лагере для военнопленных в Лотарингии. Другой советский военнопленный, вероятно, взял чашу с собой в транспорт до Бухенвальда в конце ноября 1944 года.

Место нахождения: территория мемориального комплекса

Хабиболла Сальнин, 21 год. Украина. Сельскохозяйственный рабочий. Пленен в июле 1941 года под Минском, помещен в шталаг VII А Моосбург, с марта 1942 года в концлагере Бухенвальд, с мая 1942 года - в концлагере Заксенхаузен. Умер 16 сентября 1942 года.

Учитель в сопротивлении Михаил Левшенков 1914-2004

Михаил Левшенков смог проучиться в школе всего один год. Он сам научился читать и писать. Учеба и преподавание стали главным содержанием его жизни: вскоре он уже работал директором сельской школы. Он женился, родилась дочь. В 1940 году Михаила призвали в армию, во время войны он под Минском попал в плен. 18 октября 1941 года вместе с двумя тысячами других военнопленных он был перевезен в Бухенвальд. Здесь он вступил в подпольную организацию сопротивления. 10 апреля 1945 года военнопленные были отправлены на марш смерти. Михаилу удалось сбежать, и он вернулся в свою разрушенную деревню. Оба его брата погибли на войне, жена умерла.

Михаил Левшенков с женой Сельская школа, д. Крутцы, 1934 год

Государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник"

Десантница во внешнем лагере Бухенвальда Фарида Заликзянова 1920-2020

В Красной Армии служили около 800 000 женщин: они были военврачами, медсестрами, воевали на фронте. Фарида Заликзянова — студентка архитектурного института - добровольно пошла в армию в 1941 году. Будучи командиром разведывательного подразделения, она в 1943 году попала в плен. Пройдя через несколько лагерей, она попала во внешний лагерь Мойзельвиц. Здесь узницы работали на заводе, принадлежавшем военно-промышленному концерну НАSАG. Они должны были производить боеприпасы. Незадолго до окончания войны Фарида Заликзянова сбежала во время «марша смерти». Она вернулась в Советский Союз и затем работала архитектором на крупных строительных проектах.

«Конюшня»: место массового убийства узников

На этом месте в октябре 1941 года эсэсовцы устроили расстрельный пункт в бывшей конюшне. Его оборудование было специально разработано для массового убийства советских военнопленных. В течение нескольких недель гестапо проводило «селекцию» мужчин в лагерях для военнопленных по идеологическим и расовым критериям. Затем их доставляли в Бухенвальд и тут расстреливали без регистрации. Якобы для медицинского осмотра военнопленных заводили в здание конюшни, и там эсэсовцы убивали их выстрелом в затылок. В других концлагерях такие убийства были прекращены летом 1942 года, а Бухенвальд оставался местом массового умерщвления до 1944 года. В общей сложности здесь были планомерно лишены жизни около 8000 советских военнопленных.

«Команда 99»

Для умерщвления людей в конюшне администрация концлагеря создала специальную команду – так называемую «Команду 99», получившую своё название по номеру телефона, установленного в конюшне. Она состояла из эсэсовцев, служивших в комендатуре. Эти люди давно были членами СС, большинство из них уже прошли через различные концентрационные лагеря. На службе в концлагере они сделали карьеру. В Бухенвальде многие из них были известны как жестокие начальники блоков и команд. Эсесовцы занимались расстрелами, сменяя друг друга. Те, кто служил в «Команде 99», получали дополнительное питание, алкоголь и сигареты. За участие в массовых убийствах стрелявшие были награждены Крестом за военные заслуги, а некоторые из них были также повышены в звании.

Конюшня смерти – «хитрый домик»

Taк прозвали его русские заключенные, первые разгадавшие, что из себя представляет построенное, вблизи манежа внешне безобидное здание конюшни.

Рассказ Алексея Литовкина, выжившего в Бухенвальде. 1945 год

Убит в концлагере Бу хенвальд Яков Малков (1908-1941)

До призыва в армию Яков Малков работал учителем физкультуры. Воевал он солдатом в пехотном полку, в начале июля 1941 года в Белоруссии попал в плен. Прошел через несколько лагерей, пока наконец в августе вермахт не поместил его в «русский лагерь» в Цайтхайне, в Саксонии.

Здесь Яков прошел обычную процедуру регистрации. На принудительные работы его отправили в лагерь военнопленных в Мюльберге. Там, вероятно, и вскрылось его еврейское происхождение. Его вернули в Цайтхайн.

На его личной карточке появилась наклейка «Еврей».

Это был смертный приговор. 31 октября 1941 года вермахт передал Якова Малкова в руки гестапо. Дрезденское гестапо перевело его в концлагерь Бухенвальд, где эсэсовцы по прибытии расстреляли его в конюшне.

Личная карточка военнопленного Якова Малкова, 1941 год. Heмногочисленные сохранившиеся личные карточки – единственный след, ведущий к именам убитых.

Архив мемориального комплекса Эренхайн Цайтхайн

Конюшня, построенная в 1940 г., снимок сделан в апреле 1945 г.

Сразу после прибытия в Бухенвальд военнопленных отводили в конюшню и там убивали.

Фото: Альфред Штюбер

Мемориальный комплекс Бухенвальд

Рисунок устройства для расстрела, сделанный бывшим заключенным Карлом Фойерером, 21 апреля 1945 г. Процедура была всегда одна и та же: заключенные раздевались, после чего их вели в так называемую смотровую комнату якобы для медосмотра.

Мемориальный комплекс Бухенвальд

Представ перед американским военным трибуналом в Дахау, бывший эсэсовец Герман Хельбиг с помощью плана здания и макета объясняет, как производились расстрелы в конюшне.

1 декабря 1947 года.

Фото: Розет (Войска связи США)

Национальный архив в Колледж-Парке, Мэриленд, США

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Выставка под открытым небом, организованная Фондом Мемориальный комплекс Бухенвальд и Миттельбау-Дора, 22 июня 2021 г. - 18 октября 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" (Гринчук Петр Михайлович, Пахоменкова Мария Михайловна)

Финансируется уполномоченной Федерального правительства по культуре и СМИ на основании резолюции Бундестага ФРГ и Государственной канцелярии Тюрингии.

Аэрофотоснимок Бухенвальда, 17 сентября 1943 г.

Национальный архив в Колледж-Парке, Мэриленд



