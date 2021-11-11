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Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский СоюзВторжение в Советский Союз

(Выставка в трёх местах)

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Планы для этого нападения были разработаны уже давно: целями его были завоевание земель, присвоение ресурсов и порабощение населения. Пропаганда говорила о решительной борьбе с «еврейским большевизмом». Тем самым она подготавливала почву для беспрецедентного по размаху человекоубийства.

На оккупированных территориях планировалось полностью истребить всех евреев и рома. Поэтому вместе с частями вермахта шли айнзацгруппы СС и полиции, расстреливавшие сотни тысяч евреев и рома.

Еще до нападения на СССР германское военное командование приказало сразу убивать всех комиссаров Красной Армии при захвате их в плен. В лагерях для военнопленных вермахт обрек бессчетное количество советских военнослужащих на голодную смерть. Сотни тысяч людей были отправлены в Германию на принудительные работы. В лагерях гестапо продолжало искать комиссаров, государственных функционеров и евреев, передавая их СС для уничтожения.

На второй год войны против Советского Союза началась депортация гражданского населения в Германию в качестве подневольных работников. Советский Союз вынес на себе основное бремя Второй мировой войны: 27 миллионов советских граждан погибли в ходе войны, несчетное количество городов и сел СССР были сожжены и разорены.

Советские заключенные в концлагере Бухенвальд

Значительно более 2 миллионов человек были депортированы с оккупированных территорий Советского Союза в Германию на принудительные работы. Здесь они были бесправны, они обязаны были жить в закрытых лагерях и носить на одежде знак ОЗТ. За побег или сопротивление их отправляли в концентрационные лагеря.

С середины 1942 года гестапо направило в Бухенвальд более 30 000 советских подневольных рабочих.
Почти 6 000 из них к апрелю 1945 года умерли здесь или в одном из внешних лагерей. Многие из них были молоды, некоторые были еще подростками или детьми.

8 блок

Сорокаметровый деревянный барак, стоявший на этом месте, долгое время использовался в качестве карантинного блока и поэтому был обнесен забором. В 1942 году эсэсовцы оборудовали в нем отделение для несовершеннолетних подневольных рабочих «Воспитательно-трудового лагеря Бухенвальд». По инициативе политических заключенных летом 1943 года этот барак стал «детским блоком» концентрационного лагеря. В западной его части были размещены украинские и русские мальчики, а в восточной, начиная с 1944 года, — еврейские дети из Польши и Венгрии. Маленьким узникам помогала подпольная организация заключенных.

Таким образом, этот барак стал важным этапом лагерной жизни для многих подростков и спасением для детей до 14 лет. 328 ребят дожили в 8 блоке до освобождения.

Выжить

Когда в октябре 1944 года эсэсовцы сняли Франца Ляйтнера с должности старосты блока и посадили его под арест, его работу в 8 блоке продолжил учитель Вильгельм Хамман. Русские и украинские заключенные Владимир Холопцев, Федор Михайличенко и Яков Гофтман поддерживали его в бараке. Подпольная организация обеспечивала дополнительное питание, одежду и медицинскую помощь. Втайне даже проводились уроки для детей. В начале 1945 года в Малом лагере было создано второе убежище для несовершеннолетних - 66 блок.
Всего в Бухенвальде выжили 904 несовершеннолетних узника.

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

«Это русский юноша, который был мне особенно дорог. У него был туберкулез».
Карл Шульц (1901-1972), художник-декоратор, в Бухенвальде с 1938 по 1945 год, акварельный рисунок 1942 года.
Мемориальный комплекс Бухенвальд

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Николай Тропец, 15 лет, Беларусь, принудительные работы в Циттау, Бухенвальд, 8 блок

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Иван Колесник, 16 лет, Россия, принудительные работы в Лейпциге, Бухенвальд, 8 блок, внешний лагерь Бёлен.

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Николай (Коля) Булавченко, 14 лет, Украина, принудительные работы в Лейпциге, Бухенвальд, 8 блок.

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Владимир Токарчук, 15 лет, Украина, принудительные работы в Лейпциге, Бухенвальд,

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Николай Теленик, 16 лет, Украина, принудительные работы в лагерях Зальцгиттер, Бухенвальд, Шверте и Вестерегельн

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Майкл Майборода, 14 лет, Украина, принудительные работы в Розенберге (Силезия), Освенцим, Бухенвальд, блок 36

Специальный лагерь для советских военнопленных

На этом месте в октябре 1941 года эсэсовцы создали отдельный лагерь для военнопленных, огороженный колючей проволокой. Однако запланированное использование советских военнопленных для принудительных работ поначалу не состоялось: эсэсовцы изолировали заключенных и сократили им паек. В течение нескольких месяцев каждый третий узник этого лагеря умер от болезней и голода. Начиная с 1942 года военнопленные должны были работать в каменоломне или на строительстве Бухенвальдской железной дороги. Эсэсовцы также сдавали их как работников в аренду фирмам, располагавшимся в округе. Гестапо направило в лагерь вторую группу советских военнопленных в качестве «политических заключенных». Это были люди, которые совершали побеги из лагерей для военнопленных или подозревались в саботаже. Их центром был каменный барак — 30 блок.

«На завтрак полагалось пол-литра супа-баланды, заправленной древесными опилками и щепоткой ржаной муки.
В обед получали триста граммов эрзац-хлеба, который состоял из древесных опилок, картофеля и тридцати процентов ржаной муки, плюс 20 гр. маргарина.
А вечером, после 14-ого рабочего дня, заключенные получали по 800 гр. супа из брюквы.
Суточный паёк по существу был рассчитан на то, чтобы человек погибал медленной смертью.»

Николай Симаков о голоде в лагере для военнопленных

Советские военнопленные в концлагере Бухенвальд

22 июня 1941 г. С первого дня вторжения Германии в Советский Союз вермахт сознательно нарушает Женевскую конвенцию при обращении с советскими военнопленными.

18 октября 1941 г. Вермахт переводит 2 000 военнопленных из шталага 310 в Витцендорфе под Гамбургом в концлагерь Бухенвальд.

Апрель 1942 г. За шесть месяцев в лагере для военнопленных Бухенвальд, умирают 600 военнопленных.

Май 1942 г. Тысяча военнопленных переведена в концлагерь Заксенхаузен.

Лето 1942-1945 гг. В лагере для военнопленных находятся до 1945 года около 800 узников. Гестапо помещает в лагерь около 3500 военнопленных как «политических заключенных».

10 апреля 1945 г. Заключенные лагеря для военнопленных покидают Бухенвальд: их отправляют «маршем смерти» в тыл.

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Сначала шесть бараков, позже три (1, 7, 13} были отгорожены как отдельный лагерь для советских военнопленных. В центре кадра — 7 барак, в котором находился лазарет лагеря для военнопленных.
Апрель 1945 года.
Мемориальный комплекс Бухенвальд

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Пуговица мундира Красной Армии.
Советские военнопленные отличались от других узников концлагеря формой. Они формировали небольшие группы по военной модели и составляли ядро подпольной организации.
Место нахождения: территория мемориального комплекса

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Кружка принадлежала советскому военнопленному Николаю Смотрелкину.
Он умер 1 ноября 1944 года в лагере для военнопленных в Лотарингии. Другой советский военнопленный, вероятно, взял чашу с собой в транспорт до Бухенвальда в конце ноября 1944 года.
Место нахождения: территория мемориального комплекса

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Хабиболла Сальнин, 21 год. Украина. Сельскохозяйственный рабочий. Пленен в июле 1941 года под Минском, помещен в шталаг VII А Моосбург, с марта 1942 года в концлагере Бухенвальд, с мая 1942 года - в концлагере Заксенхаузен. Умер 16 сентября 1942 года.

Учитель в сопротивлении Михаил Левшенков 1914-2004

Михаил Левшенков смог проучиться в школе всего один год. Он сам научился читать и писать. Учеба и преподавание стали главным содержанием его жизни: вскоре он уже работал директором сельской школы. Он женился, родилась дочь. В 1940 году Михаила призвали в армию, во время войны он под Минском попал в плен. 18 октября 1941 года вместе с двумя тысячами других военнопленных он был перевезен в Бухенвальд. Здесь он вступил в подпольную организацию сопротивления. 10 апреля 1945 года военнопленные были отправлены на марш смерти. Михаилу удалось сбежать, и он вернулся в свою разрушенную деревню. Оба его брата погибли на войне, жена умерла.

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Михаил Левшенков с женой Сельская школа, д. Крутцы, 1934 год
Государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник"

Десантница во внешнем лагере Бухенвальда Фарида Заликзянова 1920-2020

В Красной Армии служили около 800 000 женщин: они были военврачами, медсестрами, воевали на фронте. Фарида Заликзянова — студентка архитектурного института - добровольно пошла в армию в 1941 году. Будучи командиром разведывательного подразделения, она в 1943 году попала в плен. Пройдя через несколько лагерей, она попала во внешний лагерь Мойзельвиц. Здесь узницы работали на заводе, принадлежавшем военно-промышленному концерну НАSАG. Они должны были производить боеприпасы. Незадолго до окончания войны Фарида Заликзянова сбежала во время «марша смерти». Она вернулась в Советский Союз и затем работала архитектором на крупных строительных проектах.

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

«Конюшня»: место массового убийства узников

На этом месте в октябре 1941 года эсэсовцы устроили расстрельный пункт в бывшей конюшне. Его оборудование было специально разработано для массового убийства советских военнопленных. В течение нескольких недель гестапо проводило «селекцию» мужчин в лагерях для военнопленных по идеологическим и расовым критериям. Затем их доставляли в Бухенвальд и тут расстреливали без регистрации. Якобы для медицинского осмотра военнопленных заводили в здание конюшни, и там эсэсовцы убивали их выстрелом в затылок. В других концлагерях такие убийства были прекращены летом 1942 года, а Бухенвальд оставался местом массового умерщвления до 1944 года. В общей сложности здесь были планомерно лишены жизни около 8000 советских военнопленных.

«Команда 99»

Для умерщвления людей в конюшне администрация концлагеря создала специальную команду – так называемую «Команду 99», получившую своё название по номеру телефона, установленного в конюшне. Она состояла из эсэсовцев, служивших в комендатуре. Эти люди давно были членами СС, большинство из них уже прошли через различные концентрационные лагеря. На службе в концлагере они сделали карьеру. В Бухенвальде многие из них были известны как жестокие начальники блоков и команд. Эсесовцы занимались расстрелами, сменяя друг друга. Те, кто служил в «Команде 99», получали дополнительное питание, алкоголь и сигареты. За участие в массовых убийствах стрелявшие были награждены Крестом за военные заслуги, а некоторые из них были также повышены в звании.

Конюшня смерти – «хитрый домик»

Taк прозвали его русские заключенные, первые разгадавшие, что из себя представляет построенное, вблизи манежа внешне безобидное здание конюшни.

Рассказ Алексея Литовкина, выжившего в Бухенвальде. 1945 год

Убит в концлагере Бухенвальд Яков Малков (1908-1941)

До призыва в армию Яков Малков работал учителем физкультуры. Воевал он солдатом в пехотном полку, в начале июля 1941 года в Белоруссии попал в плен. Прошел через несколько лагерей, пока наконец в августе вермахт не поместил его в «русский лагерь» в Цайтхайне, в Саксонии.

Здесь Яков прошел обычную процедуру регистрации. На принудительные работы его отправили в лагерь военнопленных в Мюльберге. Там, вероятно, и вскрылось его еврейское происхождение. Его вернули в Цайтхайн.

На его личной карточке появилась наклейка «Еврей».

Это был смертный приговор. 31 октября 1941 года вермахт передал Якова Малкова в руки гестапо. Дрезденское гестапо перевело его в концлагерь Бухенвальд, где эсэсовцы по прибытии расстреляли его в конюшне.

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Личная карточка военнопленного Якова Малкова, 1941 год. Heмногочисленные сохранившиеся личные карточки – единственный след, ведущий к именам убитых.
Архив мемориального комплекса Эренхайн Цайтхайн

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Конюшня, построенная в 1940 г., снимок сделан в апреле 1945 г.
Сразу после прибытия в Бухенвальд военнопленных отводили в конюшню и там убивали.
Фото: Альфред Штюбер
Мемориальный комплекс Бухенвальд

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский СоюзРисунок устройства для расстрела, сделанный бывшим заключенным Карлом Фойерером, 21 апреля 1945 г. Процедура была всегда одна и та же: заключенные раздевались, после чего их вели в так называемую смотровую комнату якобы для медосмотра.
Мемориальный комплекс Бухенвальд

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

Представ перед американским военным трибуналом в Дахау, бывший эсэсовец Герман Хельбиг с помощью плана здания и макета объясняет, как производились расстрелы в конюшне.
1 декабря 1947 года.
Фото: Розет (Войска связи США)
Национальный архив в Колледж-Парке, Мэриленд, США

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Выставка под открытым небом, организованная Фондом Мемориальный комплекс Бухенвальд и Миттельбау-Дора, 22 июня 2021 г. - 18 октября 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" (Гринчук Петр Михайлович, Пахоменкова Мария Михайловна)

Финансируется уполномоченной Федерального правительства по культуре и СМИ на основании резолюции Бундестага ФРГ и Государственной канцелярии Тюрингии.

Аэрофотоснимок Бухенвальда, 17 сентября 1943 г.
Национальный архив в Колледж-Парке, Мэриленд

Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз
Новая выставка от Бухенвальда. Вторжение в Советский Союз

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