Снесенное и утерянное, ч. 13

Старые торговые ряды, Тула Старые торговые ряды, или Гостиный двор, были построены в 1780 году. Тогда они состояли из 57 каменных и 600 деревянных лавок. После пожара 1834 года Гостиный двор был отстроен вновь в камне. Он представлял собой длинное здание, тянувшееся от Казанской церкви к церкви Крестовоздвиженской параллельно стене кремля и состоявшее из 6 галерей лавок, располагавшихся перпендикулярно кремлёвской стене.

По фасаду галереи были соединены проходами и с главного фасада представляли собой единое здание. Название Старых рядов или Старых Гостиных рядов оно получило в самом конце XIX века после строительства Новых торговых рядов на Посольской (Советской) улице. Старые ряды были своеобразной достопримечательностью города. Туляки в конце XVIII - начале XIX века ходили в ряды не только за покупками, но и просто гулять. О них вспоминал в одном из своих стихотворений В.А. Жуковский, в юности проживавший в Туле:

По Туле много ли гуляли?

Всё тоже ль там – завод, ряды?

И все ли там пересчитали

Вы наших прежних лет следы?

В 1929 году Старые торговые ряды были снесены, та же участь постигла и соседние Казанскую и Крестовоздвиженскую церкви. На месте рядов в 1929-1931 годах была сооружена фабрика-кухня, здание общественного питания в стиле конструктивизма. В 1990-е годы здание было реконструировано в современном стиле, и сегодня в нём размещается отделение Сбербанка.

Дома купца Калинина в Архангельске

До потери как в той песне: до тебя (восстановлению) мне дойти далеко, а до смерти (потери) четыре) шага. Глядя на фотографии Дома купца Калинина в Архангельске трудно поверить, что он и правда охраняется государством.

.. Ещё сложнее поверить в то, что дом построен из морёной лиственницы. Ведь это драгоценный материал, который, без преувеличения, может стоять сотни и даже тысячу лет. Естественно, при должном уходе. Особняк в стиле модерн 1906 года постройки стоит на пересечении проспекта Ломоносова и Поморской улицы, всего в 200 метрах от туристического проспекта Чумбарова-Лучинского. После революции особняк Калининых национализирован и передан в ведение Уездвоенкома. В 1932 году его поделили на коммуналки, к 1985 году помещения были признаны непригодными для проживания, но сам дом не посчитали аварийным. Аварийным особняк признали только в 2018 году. В марте 2025-го его состояние признали угрожающим для проживающих в нем людей. В апреле отключили от электричества, чтобы предотвратить риск пожара. Дом опечатали, вышло распоряжение о переселении в маневренный фонд. По сей день в доме зарегистрировано 20 человек.

Александро-Невский собор в Варшаве, 1912 год. Построен в 1894-1912 гг по проекту архитектора Леонтия Бенуа. По завершении строительства собор достигал в высоту 70 м и был на то время самым высоким зданием в Варшаве. Разрушен польскими властями в середине 1920-х годов, спустя менее чем 15 лет после открытия.

В подмосковном Красногорске 25 сентября 2025 обрушился северный фасад Большого дома усадьбы князей Голицыных Никольское-Урюпино, о чем сообщили в тг-канале «Ильинское. Новости». Момент обрушения части фасада с колоннами попал на видео. Отмечается, что точная причина обрушения неизвестна, однако на видео заметны следы земляных работ по периметру здания и опалубка. «Никольское-Урюпино» построили в 1810 году по проекту князя Николая Голицына. В 1918 году ее национализировали, на базе создали музей. Канал отмечает, что в августе этого года Главное управление культурного наследия Московской области обязало собственника усадьбы сохранить исторические фасады, в том числе и портики с колоннадами. Там также напомнили, что в 2004 году вся планировка, интерьеры, печи, перекрытия здания были уничтожены в результате поджога.

Об отношении к усадьбе её нового собственника А.А. Абрамяна жители села Николо-Урюпино сообщали в надзорные органы неоднократно. В частности, этой весной люди писали о том, что он крайне непоследовательно и безответственно относится к проведению реставрационных работ на памятнике, нарушая все возможные нормы законодательства и требования к проведению работ на объектах культурного наследия. В советское и постсоветское время судьба усадьбы была очень непростой, она переходила из рук в руки, долго стояла заброшенной и в итоге была продана частному лицу, который, по словам тех, кто общался с ним, абсолютно не заинтересован в её сохранении. Но если раньше на вопиющую ситуацию по уничтожению одного из важных подмосковных памятников могло повлиять Министерсто культуры РФ, то сейчас контроль за усадьбой находится в ведении подмосковного ГУКН, которое, как видно по видео, допускает прямое уничтожение культурного наследия России.

Вознесенский монастырь в Кремле, Москва. 1900-е годы Вознесенский монастырь — московский женский монастырь, основанный в 1386 году Евдокией Дмитриевной — женой Дмитрия Донского. Находился около Спасской башни и почти вплотную примыкал к Кремлёвской стене. В Средние века служил местом погребения представительниц московского великокняжеского рода.

Во время ноябрьских боев 1917 года Вознесенский монастырь был частично разрушен. После переезда в 1918 году в московский Кремль советского правительства, обитель практически сразу была закрыта. Это произошло в ноябре месяце.

Концом истории Вознесенского монастыря стал 1929 год, когда обитель взрывами была стерта с лица земли.

Никогда не задумались, что раньше было в декоративной рамке у эскалатора на станции Арбатской? Там был портрет И. Сталина, выполненный Г. Опрышко в технике флорентийской мозаики. Просуществовал он недолго: с 1953 по 1955 год. Ночью 55 года мозаика была демонтирована, на её месте так ничего не появилась

13-этажный деревянный небоскреб в Архангельске, построенный в 90-х годах российским бизнесменом Николаем Сутягиным. Дом был полностью разрушен пожаром в 2012 году

Дом Пачаджи, Бахчисарай Дмитрий Ильич Пачаджи – грек по происхождению, известный в Крыму предприниматель, меценат, попечитель Бахчисарайского Земского училища, которому оказывал всестороннюю благотворительную помощь, почётный житель города Бахчисарая. В 1910 году городской архитектор К.А.Табурин возвел это здание на территории тогда еще татарской деревни Эски-юрт, впоследствии вошедшей в состав города. И хотя на флюгере закреплена дата сооружения здания — 1908 год, это не совсем соответствует действительности, так как особняк был достроен в 1910 г. О чем свидетельствуют окладные листы на недвижимое имущество Пачаджи.

Здание двухэтажное с мезонином, ассиметричной композицией, подвальным помещением, с выступающим двухколонным порталом центрального входа и угловой главкой.

В левой части фасада, на втором этаже расположена застекленная мансарда(в данный момент большинство окон выбито), украшенная небольшим куполом в восточном стиле, со шпилем и флюгером. В 1924—1926 годах пришедшие к власти в Крыму советы национализировали здание и передали Бахчисарайскому отделу здравоохранения. Во время немецкой оккупации в здании располагался комендант города Некоторое время здесь располагался роддом, затем городская санэпидемстанция. С 1998 года несмотря на охранный статус в двух государствах ,дом разрушается и иногда наполняется асоциальными элементами.

«Дом под юбкой» и его исчезнувшая муза На перекрестке Тверской и Тверского бульвара, стоит монументальное творение архитектора Аркадия Мордвинова — тот самый дом с ротондой (Тверская 17), который знает каждый.

Построенный в 1940-44 гг., он стал не просто жилым зданием, а настоящим символом эпохи, во многом благодаря застывшей в полёте скульптуре на его вершине. Но это была не просто «девушка с серпом и молотом». Это была балерина — изящная и одухотворённая, и у нее был реальный прототип.

Скульптор Георгий Мотовилов, создавал фигуру не с абстрактной комсомолки. Москвичи были уверены: на доме парит прима Большого театра Ольга Лепешинская — любимица Сталина, обладательница четырёх Сталинских премий и женщина, чья жизнь окутана слухами о романе с вождем. Хотя сама балерина и отрицала, что позировала для скульптуры, она навсегда осталась связана с этим образом в народной памяти. Городская легенда оказалась настолько живучей, что даже квартиру в этом доме выделили именно ей (а по другим данным — её сестре). Только вдумайтесь: жить в доме, который венчает твоя гигантская скульптура!Самое удивительное, что хрупкая скульптура пережила войну без малейших повреждений, в то время как вокруг рушились здания. В своих мемуарах Ольга Лепешинская рассказывала трогательную историю. Во время воздушных тревог её партнёр по сцене, Михаил Габович, дежурил на крыше здания газеты «Известия» напротив. Как только атака заканчивалась, Ольга тут же звонила ему и с тревогой спрашивала: «Цела ли Лепешинская?» — имея в виду не себя, а статую на крыше. Этот диалог стал частью московского фольклора военных лет.

Почему исчезла балерина?

В 1958 году фигуру демонтировали. Официальная причина — аварийное состояние: конструкция начала разрушаться и могла рухнуть на головы прохожих. Однако ходили слухи и о других причинах. Говорили, что всесильный министр культуры Екатерина Фурцева была недовольна тем, что люди «ходят под юбкой». Было ли это проявлением новой морали или просто совпадением — неизвестно. Но факт остаётся фактом: после сноса скульптуры и сама Лепешинская вскоре переехала из этого дома. Совпадение? Или хитросплетение судеб?

Что стало со скульптурой? Данных о её судьбе нет. Скорее всего, её попросту уничтожили, как это часто бывало в те годы.

Постскриптум

История «Дома под юбкой» тесно переплелась с судьбой другого памятника — Александра Сергеевича Пушкина. Когда в 1950 году монумент перенесли на нынешнее место, он оказался прямо напротив ротонды. Остроумные москвичи сразу сочинили стишок:

«Над головою у поэта

Воздвигли даму из балета,

Чтоб Александр Сергеич мог

Увидеть пару стройных ног».

Так что, возможно, чуть потупленный взгляд поэта — это не глубокая задумчивость, а всего лишь смущённая учтивость джентльмена, оказавшегося в пикантной ситуации.

А вы знали, что в московском метро есть станция, где Сталина «превратили» в Гагарина, а вместо вождей появились символы новой эпохи?

Это не шутка, это станция Добрынинская! Когда-то её вестибюль украшали мозаики с Иосифом Сталиным, созданные в 1951 году художниками Г. Рублёвым и Б. Иорданским. Но после разоблачения культа личности в 1956 году, начались спешные переделки. Вот как это было:

На первом панно солдаты несли знамя с портретами Ленина и Сталина. Их заменили на знак «Гвардия», причем сделали это так топорно, что до сих пор видно несовпадение цветов смальты. На втором панно ликующие люди с портретом Сталина теперь «несут»... Юрия Гагарина. Вышло нелепо: станция открылась в 1950 году, а полет Гагарина состоялся только в 1961-м. Но это еще не всё! В вестибюле стояла скульптура «Сталин за трибуной» — её попросту убрали в начале 1960-х. А в торце центрального зала барельеф Сталина заменили на мозаику «Утро космической эры» с матерью и ребенком на фоне спутников.

Такие же правки были и на других станциях: где-то Сталина заменяли голубем мира («Новослободская»), орденами («Белорусская») или звездами («Павелецкая»). Но «Добрынинская» — самый яркий пример: здесь цензура создала причудливый микс из эпох.

Бассейн «Москва» Его открыли на месте снесённого Храма Христа Спасителя.

Изначально здесь планировалось строительство Дворца Советов по проекту Б. Иофана и даже были начаты подготовительные работы, но грунт оказался неподходящим для такого огромного сооружения, и проект закрыли.

Бассейн просуществовал до 1994 года. Был закрыт для воссоздания Храма Христа Спасителя. 1960 год. Это не к тому, что жаль, а к тому, что было.

В Ижевске при реконструкции ледового дворца «Ижсталь» уничтожили мозаичное панно. Оно отличало ижевское здание от других, построенных по тому же типовому проекту Союзспортпроекта. Авторы произведения неизвестны, но это качественная работа, выполненная художниками прямо на месте, а не смонтированная из заготовленных заранее фрагментов. Но, к сожалению, это значительно отягчает сохранение подобных произведений. Последние месяцы местные историки, искусствоведы и участники «Том Сойер Феста» пытались добиться сохранения мозаики. Министр спорта Удмуртии Денис Парахин обещал активистам, что панно не тронут — тем не менее, 23 июня его разрушили. Сейчас волонтерам предстоит как минимум собрать и сохранить 70 мешков смальты — и понять, что делать с ними дальше.

Церковь Толгской иконы Божией Матери в Новомосковске Церковь в русском стиле была построена в 1888 году, по тому же проекту строилась церковь Успения Пресвятой Богородицы в Мариуполе. К сожалению, оба храма взорвали в 1930-е годы.

Успенская церковь в Макеевке В небольшой слободе близ Донецка, Макеевке, в начале XX века возвышался величественный пятиглавый Успенский собор. Построенная на средства прихожан в русском стиле, церковь поражала своим величием и красотой: кирпичная, с шатровой колокольней, она имела 5 куполов, покрытых оцинкованным железом, по числу прихожан вместительная, огорожена кирпичною же оградою с тремя железными воротами. Главный престол в ней был освящен в честь Успения Божией Матери, нижний - в честь Святителя и Чудотворца Николая.

Увы, ни красота, ни духовная ценность не уберегли святыню: в 1930-х годах большевики стёрли её с лица земли.

Уничтоженные храмы Мариуполя

Мариуполь до революции не был очень уж большим городом. По переписи населения 1897 года в городе проживало около 30 тысяч человек, а из 3084 домов только 34 были двухэтажными и 3 - трёхэтажными, остальные же были одноэтажными.

Тем не менее, здесь находилось довольно большое количество церквей, большинство из которых после революции были нещадно уничтожены. Храм Марии Магдалины на Александровской площади

Часовня Марии Магдалины

Церковь Успения Богородицы в Мариинске

Храм Рождества Богородицы на Карасевке

Харлампиевский собор (новый) на Базарной площади

Екатерининский (Греческий) храм, бывший Харлампиевский собор

Церковь Константина и Елены в Слободке

Церковь Екатерины Александрийской

Сколько храмов было уничтожено до основания в советский период? Тг-канал "Набат утраченного" собрал исчерпывающую статистику по данному вопросу с указанием источников.

И на сегодня все.