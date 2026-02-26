Сталин монстр, портрет кровью. Документальный сериал со второй кнопки

Сколько стоили деятели советской культуры? Можно ли их купить или хотя бы взять в аренду? Оказалось, совсем недорого, за сущие зелёные копейки. А какой шикарный сериал они сделали в начале девяностых – Монстр. Портрет Сталина кровью! Песня!

Каюсь, прошло в своё время это гениальное творение мимо меня.

Благо, интернеты помнят всё. Кто-то не поленился, сохранил для потомков это бессмертное творение. Всего шесть серий, каждая размером почти в полноценный фильм.

Увы, осилил только первую, дальше смотреть не тянет. И так понятно что именно там будет. Но над первой веселился изрядно. Это не просто антисоветчина, это не просто геббельсовские сказки, это фантастическое унижение наших деятелей культуры. Дай денюжку, дядя Сэм, ну дай!

Знаете, кто выступил режиссёром этой антисоветчины? Режиссер Чухрай. Балладу о солдате помните? Не побоюсь этого слова, Чухрай – очень хороший советский режиссёр. Был, до фильмов про Монстра Сталина.

Сериал как бы документальный, много кинохроники. Причём, такое ощущение, что некоторая хроника вовсе не из советских архивов. Скорее, откуда-то из ведомства Геббельса. А может трофейная оттуда, кто ж знает, что там в бобинах хранится в Госфильмофонде.

С первых же кадров нам сообщают:

«Он превзошел Гитлера, Чингисхана, Ивана Грозного в беспредельной жестокости к своим подданным! Он вёл тридцатилетнюю изнурительную войну со своим народом и всегда одерживал победы!»

В общем, страшнее Сталина зверя нет.

Голос за кадром сообщает, что Тухаческий был гений! Разрабатывал и продвигал ракетную технику! Да-да, читали Грабина как почти уничтожили классическую артиллерию перед войной своими газодинамическими игрушками. А потом пришлось навёрстывать стахановскими темпами уже под бомбами врага.

А ещё, оказывается, именно Тухачевский создал ВДВ! И поражал весь мир могучими десантами. Но Сталин и это запретил, чтобы его не затмевали.

Сериал сообщает, что «Сталина раздражали эти новшества». А ещё, что маршалы не признают полководческий талант вождя. Что Буденный и Ворошилов откровенно смеются над ним! Странно, что создателей Первой конной не расстреляли в 1937!

Ах да, невиновный Тухачевский. Который даже не помышлял о заговоре с целью захвата власти. Пытали, беднягу, оказывается. Все протоколы допросов в кровавых пятнах. Где они это берут? Где эти протоколы они видели? Чистая же фантазия.

Кстати, на сериальчик там не 6+ и не 18+ надо ставить. Там такие подробности жгучие изобретены, что закачаешься. Но по федеральному телевизору показывали, потому умолчать не могу, кому противно, листайте через абзац.

Человеку с непереводимой фамилией, да-да, Блюхеру, оказывается на Лубянке вырвали глаз! И положили ему на ладонь! И угрожали вырвать второй!

Повторюсь, кино, как бы, документальное. В титрах консультантом заявлен целый академик от истории. Кстати, вполне настоящий советский академик, но о нём чуть позже. И вот такая лапша на уши и глаза в руки.

И да, всех членов семей репрессированных военных расстреляли. Знаете почему? Эта фраза будет повторяться в сериале раз за разом, как мантра:

«Сталин не любил оставлять свидетелей своих преступлений».

Каких преступлений? Каким трибуналом эти преступления Сталина установлены? О чём, вообще, речь? Но свидетелей не осталось, мда.

Дошли и до академика от историков. Академик Самсонов советской закваски, ещё и повоевать успел. Кажется, историк был вполне настоящий и крепкий.

Вот интересно, сколько же ему заплатили зелёных рубликов за такие утверждения. Прямо в камеру гражданин сообщает, что только командного состава Сталин перед войной наколбасил аж 43 тысячи. Ни за что, просто по дурному складу характера.

Но и это не всё! Всего с 1937 по 1939 годы репрессировано, наберите воздуха в грудь, от трёх с половиной до четырёх миллионов красноармейцев! А, уровень?

Так, для справки, вся численность РККА в 1937 году один миллион триста тысяч. Как из них можно репрессировать четыре миллиона? По три раза расстреливали каждого?

Но это неважно, сериал гонит слезу. Оцените пафос:

«Ни одна армия мира, ни в одной войне не несла таких потерь, как наша в мирное время. Гитлер в восторге от такого подарка Сталина. Сталин чертовский парень - восхищается Гитлер. Когда я завоюю Россию, то управлять ею поставлю Сталина. Никто лучше него не знает, как управляться с русскими. Сталин незаменим!»

Ааааа!!! Ааааа!!! Это же гениально! Дайте мне глаз Блюхера, я хочу видеть источник, с которого научный консультант, академик списал эти слова Гитлера! Сталин – наместник Гитлера над оккупированной Россией! Гениально!

А может… страшная пауза…так и вышло? В 1945 году Гитлер в своём бункере пишет письмо Сталину. Ты – чертовский парень, Иосиф! Оставляю тебе свой рейх! Теперь ты за меня, правь Россией от имени НСДАП! Что они там принимали?

Да ладно, я-то шучу, а в сериале «историки» зверско серьёзны. Вот послушайте, Сталин-то фашист:

«Муссолини вторит ему – Сталин тайный фашист, один из надежнейших наших союзников».

Простите, прослезился. Сталин, брось нас в огонь! Повторюсь – вторая кнопка, кажется, телевизора, канал РТР. И вот такое.

Вождь, по мнению документалистов, тоже не отстаёт:

«Сталин не колеблется, он выбирает союзника, делает ставку на Гитлера. Когда войска Гитлера вступают в поверженный Париж, Сталин поднимает в Кремле тост – я хочу выпить за Гитлера, авторитетного вождя немецкого народа!»

И опять, откуда они это берут? Кто слышал и записал этот тост? Мифические басни о приёме Риббентропа? Ну бред же, Сталин с двадцатых годов про фашизм говорит в речах вполне определённо, и позиция его не менялась никогда.

Ах да, разведке Сталин тоже не верит. Уже и Зорге предупредил и множество донесений, что Гитлер нападет 22 числа. Но Сталин не верит.

Больше того, Берия 21 июня за несколько часов до вероломного нападения пишет резолюцию:

«Секретных сотрудников: Ястреба, Кармен, Алмаза, Верного за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль!»

Так и написал, про пыль, серьёзно? Нарком НКВД на деле кого, военных разведчиков? Какое отношение он имел к военному ведомству? Где хранится эта резолюция? Что за бред?

На кадрах в это время кого-то расстреливают и волокут в кусты. Не захочешь, а поверишь – расстреляли секретных агентов Алмаза и Кармен!

Вот ещё смешное:

«По воспоминаниям очевидцев, Сталин первые дни войны сохранял видимое спокойствие, он не в состоянии был оценить масштабов катастрофы».

Аааа!!! Антисоветчики ещё не в курсе, что по мемуарам Микояна, Сталин неделю сидел под столом на даче. И трясся в ожидании ареста. А тут – видимое спокойствие!

Хотя нет, байку про поездку Политбюро на дачу к Сталину перескажут позднее. Лично генерал Волкогонов и перескажет. И как Сталин будет пятиться, решив, что его арестовывают. Сам бы он так и сделал. А как же видимое спокойствие первых дней войны?

Волкогонов тоже поражает. Кстати, генерал советский, хоть и ни одним солдатом не командовал. Вырос на ниве политической пропаганды, но всё же.

Даже глаз не дрогнул, когда он в кадр сообщает как Сталин приказал выжечь на 60 километров все деревни, чтобы врагу было тяжелее наступать. Оказывается, были целые батальоны факельщиков, которые жгли наши деревни и сёла.

Волкогонов говорит, что факельщикам за это давали ордена и медали. И премии! Видимо, Сталинские. Как они такое выдумывали?

Сериальщики вынуждены признать, что немцы над пленными издевались. Но только потому, что Сталин не подписал женевскую конвенцию. Так бы добрые немцы ни за что не стали, но против конвенции не попрёшь, надо, значит надо.

Сталин и менять пленных не хотел:

«У меня пленных нет, есть только изменники и предатели».

Ах да, и 270 приказ. Уничтожать пленных всеми средствами и силами. А семьи на Колыму. Всё так и было, верим. Мы же помним позицию авторов – Сталин воевал против русского народа, и вообще - наместник Гитлера.

Заодно нам сообщают, что в армии Власова миллион человек. И такими их сделал Сталин! Ничего, что вместе с пленными, коллаборационистами, казаками и бывшими белогвардейцами всех частей изменников и ста тысяч не набиралось? Пиши миллион, так страшнее!

И да, в 1941 году Сталин вызывает в Кремль болгарского посла Стаменова. И требует передать Гитлеру условия нового Брестского мира.

Отдаём немцам Прибалтику, отдаём Украину с Белоруссией. Только не бейте нас больше. И оставьте Сталина наместником над остатками СССР. Но посол испугался и мирная сделка развалилась. Уф… Советский академик в консультантах, мда.

И вот штрафбаты. Знаете, что за преступления искупают там солдаты и офицеры? Правильно:

«Своей кровью искупают они вину Верховного Главнокомандующего».

Про Великую Отечественную нам сообщают, что Сталин постоянно совершал ошибки. И в 1941, и в 1942 чудовищные просчеты. Почему война закончилась в Берлине – не понять никому.

Но и после Победы легче не стало. Сталин создаёт сто лагерей по десять тысяч пленных каждый. Там нужно сгноить советских людей, оказавшихся в плену. Вы же помните – Сталин воевал против русских.

Сам режиссёр Чухрай не побрезговал залезть в кадр. С байкой про какого-то дальнего то ли родственника, то ли знакомого. Которого на Лубянке избивали дверью! Да, прямо дверью!

Прямо медной ручкой по голове! А тот сказал, что вы чекисты – хуже фашистов. Ну и сгноили невиновного в лагерях, понятно. Вот это фантазия у режиссёра!

Чудесная картина и таких ещё пять серий. Первая вышла в 1992 году. В Швеции. Язык оригинала, барабанная дробь, английский.

Кстати, весь фильм не мог избавиться от ощущения. Поразительно знакомый голос за кадром, ну не может же быть! Может, в финальных титрах… заслуженный Юрий Деточкин и Гамлет всего Союза – Иннокентий Смоктуновский. Боже, на что готовы люди искусства за мелкий прайс.

У фильма и продюсеры указаны по западной моде. Один, понятное дело, не наш – Гарет Богард. А второй вполне от родных осин – Александр Иванкин.

Он тогда уже активно работал с каналом Дискавери и «Ван ворлд филмз» в США. И контракт с четвертым каналом Великобритании у него был.

А с 1996 по аж 2007 год работал на контракте в Канаде (History Channel, Barna Alper Productions), США (Discovery, Art & Entertainment, PBS, Documedia Group), Великобритании (RPTA Television, Roger Bolton Productions), Бельгии (Day & Night).

При этом, что потрясающе, у него охотно заказывали фильмы и федеральные наши каналы! Вплоть до 2008 года он делает документальные картины для Первого канала и для канала Россия! Вот это да!

Кстати, и про западные архивы в титрах подтвердилось. Потому что в разделе «работа с архивами» указан явно не наш гражданин Генри Бреннер.

Это агитка, снятая на западные деньги. Официально, по заказу американской компании, никто в чемодане доллары не возил подпольно. Контракт, пожалуйста.

И в 1993 году картина получила приз канала Дискавери в США. За лучшую документалку мира. Ну куда уж лучше, Монстр, портрет кровью. Какая эмоция, правда?

Удивительно другое. Ну хорошо, американцы заказали отвратительную агитку и оплатили. Но как подписались на это советские артисты, режиссёры, генералы, академики? А ведь подписались, ничего не дрогнуло.

Только деньги-то потратятся, а стыд останется навсегда. Так сколько стоили деятели советской культуры? Можно ли было их купить или хотя бы взять в аренду?

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/stalin-monstr-portret-krovyu-dokumentalnyy-serial-so-vtoroy-knopki.html

