Территория Героев...(153)

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Некрасов Павел Павлович награждён орденом Мужества, посмертно. В родной школе поставили памятный стенд, посвящённый Павлу, также проведены уроки Мужества. Идёт работа по установке Парты Героя и мемориальной доски. К 23 февраля 2024 была опубликована заметка в местной газете «Городские новости», выпуск № 21 о подвиге Павла Некрасова.

26 июня 2023 года похоронен с воинскими почестями на Шинном кладбище г.Красноярска в воинском секторе.

Погиб Павел Некрасов 16 июня 2023 года в с.Водяное, выводил штурмовой отряд с боевого задания. Со слов боевых товарищей, Павла выследили и враг начал обстреливать, во время обстрела Паша закрыл собой своего напарника, чем спас ему жизнь. Это был его последний день на задании, после он должен был идти в отпуск.

В апреле 2023 года командование, узнав, что Павел умеет управлять дроном (ещё в учебном центре на свою зарплату приобрёл квадрокоптер и самостоятельно его осваивал) назначило его оператором БПЛА. В обязанности «Гусара» входила разведка территории, сопровождение штурмового отряда, он был глазами и ушами штурмовиков во время боя. Не раз приходилось под обстрелами выходить на нулевой рубеж, чтобы обследовать больше территорий. В перерывах между боевыми заданиями Паша вытаскивал раненых с поля боя, а также своих погибших товарищей, часто это происходило под обстрелами противника.

30 декабря 2022 года полк был переброшен в зону СВО. 18 февраля 2023 года Павел (позывной «Гусар») написал семье сообщение: «Я вас очень люблю, теперь мы штурмовики». Был переброшен под Авдеевку и прикомандирован в 117 полк в 1-ю Славянскую бригаду. 23 февраля ушёл на первый штурм.

4 октября 2022 года Павел Некрасов отбыл в г.Юргу в учебный центр со словами: «Я должен, я нужен там». Был зачислен в полк 1439 в мотострелковый батальон стрелком. В ноябре полк переехал в Новосибирск на полигон в палаточный лагерь. Уже в учебном центре Паша себя проявил стойким бойцом, которого не пугают никакие трудности.

2 октября 2022 года принесли повестку, Пашу не застали дома и просто ушли. Через 3 часа после звонка мамы он был уже в аэропорту, уладив все свои дела на работе.

После 1 курса принял решение переехать жить в Санкт-Петербург, с детства был влюблён в этот город. Подрабатывал разнорабочим, прошёл курсы поваров и официально устроился в ресторан. Как оказалось, у него открылся талант и интерес в этом направлении. Когда объявили о частичной мобилизации, Паша позвонил маме и строго предупредил: если придёт повестка, чтобы сразу позвонили ему.

20 декабря 2018 года Паша поступил на срочную службу в РВСН г.Ужур разведчиком. После службы в армии поступил в ГУАП (университет авиационного приборостроения) г.Санкт-Петербурга на заочное отделение.

После 10 класса Павел решил быть военным. Окончив школу, принял решение поступать в Михайловскую артиллерийскую академию г.Санкт-Петербурга. К сожалению, не поступил по медицинским показаниям на тот момент. По настоянию родителей подал документы в СИБГАУ г.Красноярска, поступил на бюджет с лёгкостью, так как имел высокие баллы по ЕГЭ. Но, имея другие цели в жизни, после 1 семестра забрал документы с расчётом пойти в армию по призыву.

В 2005 году Паша пошёл в 1 класс МАОУ «Лицей №3».

Военнослужащий Некрасов Павел Некрасов Павел Павлович родился 28 июня1998 года в Назарово Красноярского края. Вскоре семья переехала в г.Красноярск.

Сейдула находясь приблизительно в 50 метрах от произошедшего и не зная о ранении командира, решил дойти до бойцов подразделения ВДВ, которые располагались в соседней перпендикулярной лесопосадке. Но когда уже на обратном пути Сейдула выходил из окопа десантников, то получил смертельное ранение в шею от снайпера противника.

Его последний бой. Тогда уже вовсю шло наступление ВС Украины на Николаево-Криворожском направлении. Противник прорвал первую линию обороны и продолжал развивать успех. И как раз в районе 9 утра 14 сентября он предпринял попытку прорыва северо-восточнее населённого пункта Белогорка, но предварительно противник осуществил прострел лесопосадки из стрелкового вооружения и гранатомётов, где располагалась наша разведовательная группа. В результате чего был ранен снайперским залпом командир группы, получив ранение в лёгкое и руку.

Военнослужащий Титов Роман В селе Телегино Становлянского округа Липецкой области простились с погибшим на СВО земляком

Указом Президента Российской Федерации за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Артему Сергеевичу Семенку посмертно присвоено звание Героя России.

6 августа он получил смертельное ранение в результате ракетного удара, не пропустив подразделения вооруженных сил Украины через вверенный ему рубеж обороны.

В составе объединенной группировки войск РФ Артем Сергеевич с первого дня принимал непосредственное участие в специальной военной операции. Неоднократно старший лейтенант Семенок, грамотно руководя подчиненными в ходе наступательных действий, обеспечивал контрнаступление основным силам полка, отражал контрнаступление превосходящего по численности противника, уничтожая бронетехнику и украинских националистов. За проявленный героизм награжден медалью Суворова и Орденом Мужества.

Его жизнь это яркий пример беззаветного служения Родине, целеустремленности, порядочности и профессионализма. Артем Сергеевич Семенок родился 17 июля 1994 года в Клинцах. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Был назначен на должность командира парашютно-десантного взвода, а в ноябре 2021 года — командиром роты 56-го гвардейского десантноштурмового полка 7-й гвардейской десантноштурмовой дивизии (горной).

Проходил службу на командных должностях в морской пехоте и мотострелковых войсках. Участвовал в дальних морских походах, выполнял задачи в составе группировки войск в САР, с первых дней участвовал СВО. Кавалер одена Мужества и медали "За отвагу".

Ярослав в 2008 году окончил военно-технический клуб имени А.В.Суворова в Комсомольске-на-Амуре, а в 2012 году стал выпускником ДВВКУ им. К.К. Рокоссовского.

Гвардии сержант Чахмасазян Игнат Робертович, командир отделения радиационной, химической и биологической разведки взвода артиллерийской разведки войсковой части 40515, погиб 7 ноября 2022 года в городе Олешки Херсонской области, выполняя боевую задачу, проявив стойкость и мужество, верный воинской присяге. В тот день он находился на командном пункте полка и корректировал огонь. Прилетевшая ракета противника попала именно туда. Игнат получил ранения, несовместимые с жизнью...

В начале 2022 года он находился на трёхмесячных учениях в Крыму. Почти сразу как началась специальная военная операция, Игната вместе с сослуживцами отправили на Украину.

После школы Игнат поступил в РГСУ на юридический факультет. Окончив бакалавриат, был призван в армию, в воздушно-десантные войска. Посла года службы вернулся домой, работал, но вскоре понял, что ВДВ - его призвание. Заключил контакт и вернулся на службу 28.11. 2015 года.

Игнат с малых лет помогал маме. Каждое лето после смерти отца вместе с мамой и братом подрабатывали, чтобы потом быть готовыми к школе.

С 1996 по 2000 годы Игнат посещал детский сад №14 «Тополёк», а затем с 1 по 11 класс учился в МБОУ «СОШ № 4 им. В.М. Евскина». В старших классах он выбрал химико-биологический профиль. Учился хорошо. В школе участвовал в конкурсах, олимпиадах, в спортивных соревнованиях, в театрализованных спектаклях.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, гвардии лейтенант Дмитрий Федулов удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

В декабре 2023 года группа разведчиков во главе с гвардии лейтенантом Федуловым вела разведку на Купянском направлении и наносила удары по врагу, готовившемуся к штурму российских позиций. В ходе выполнения задачи спецназовцы попали под шквальный артиллерийский обстрел украинских боевиков. Командир группы гвардии лейтенант Дмитрий Федулов и два разведчика получили смертельные ранения. Ценой своей жизни офицер предотвратил возможность внезапного наступления противника на позиции российских войск.

За умелое руководство подчиненным личным составом, грамотные действия и личную смелость, проявленные при выполнении боевых задач на различных направлениях СВО, офицер был награжден медалью Суворова и орденом Мужества.

Выпускник РВВДКУ, командир разведгруппы специального назначения Дмитрий Федулов пересек «ленточку» в сентябре 2022 года. Через месяц участия в боевых действиях молодой офицер получил тяжелое ранение, но после лечения и реабилитации снова вернулся в строй.

Бесстрашный. Дерзкий. Грамотный. Настоящий разведчик. Один из лучших боевых медиков.

В ночь с 12 на 13 ноября 2022 года в бою погиб Гога, один из основателей и активных движителей Центра тактической медицины «Сварог» в 2014 году. Человек максимально грамотный как в военном деле, так и конкретно в вопросах медицины и оказания помощи раненым на поле боя, что неоднократно демонстрировал личным примером в ходе выполнения боевых задач.

Профессиональный военный, боевой путь которого начинается еще с 2008 года.

Гога являлся бывшим военнослужащим 76-й гв. дивизии ВДВ, участник пятидневной войны в Южной Осетии, за что был награжден знаком отличия «Георгиевский крест» IV-й степени. Награду вручал лично президент Дмитрий Медведев. Уже потом Георгий бывал в Сирии, участвовал в разведывательно-поисковых мероприятиях в Чечне и Ингушетии, был в Африке в составе Вагнера. Принял участие конечно же и в СВО, уже будучи командиром.

Посмертно награжден орденом Мужества. Также был награжден медалью Жукова, знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени, медалями «За возвращение Крыма» и участнику операции в Сирии, медалями ЧВК «Вагнер» и наградами Африки.

https://t.me/okspn/33908

Военнослужащий Яковлев Семён Героически погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания

Семён посвятил свою жизнь службе Отечеству. В июле 2018 года поступил на срочную службу. В декабре 2020 года подписал контракт в Гаджиево, служил на подводной лодке.

С начала специальной военной операции в марте 2022 года был направлен в район боевых действий и служил до января 2024 года. За этот период был тяжело ранен. После восстановления вернулся на передовую.

За время службы в зоне СВО неоднократно награжден государственными наградами.

Семен героически погиб 2 января 2024 года на Артемовском направлении под населенным пунктом Богдановка.

Его позывной «Амбал» навсегда войдет в историю их легендарной 200-ой Гвардейской бригады.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, Яковлев Семен Юрьевич награждён орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/7638

Ефрейтор Пензяков Александр Погиб в зоне специальной военной операции от разорвавшейся мины

Пензякову Александру было 22 года, ефрейтор. В прошлом студент Красноярского техникума социальных технологий.

В 2020 году Александр получил диплом, и сразу после этого ушел в армию. Ещё во время службы он заключил контракт и продолжал служить.

В феврале 2022 года его команду направили на территорию Украины для участия в спецоперации: почти 8 месяцев красноярец воевал без ранений.

10 октября 2022 года группа солдат, среди которых был Александр, возвращалась на исходную позицию после выполнения боевого задания, но от врага прилетела «бесшумная мина». Александр получил тяжелые ранения и скончался по дороге в госпиталь.

Военнослужащего похоронили на аллее Воинов со всеми воинскими почестями.

Указом президента Российской Федерации ефрейтор Александр Пензяков за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции, награждён орденом Мужества посмертно.

https://t.me/geroirossii/7613

Капитан I рангаТранковский Валерий В результате взрыва в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ капитан I ранга Валерий Транковский

СВУ было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. В действие приведено дистанционно — сегодня в 9.53, когда офицер двигался в потоке на улице Тараса Шевченко.

По данным Mash, за офицером следили около семи дней. Значит, в городе орудует вражеская ДРГ.

МЧС и "Скорая помощь" прибыли на место в течение пяти минут, но спасти офицера не смогли — он скончался от сочетанных травм и обильной кровопотери. Взрывом ему оторвало обе ноги.

47-летний капитан 1-го Валерий Транковский — выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова, с декабря 2023 года находится в украинских списках.

Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство. Тем временем источники Украинской службы Би-би-си в СБУ рассказали о причастности ведомства к теракту: «Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны».

На своей странице в соцсети «Мой мир» Валерий Транковский выкладывал фотографии из семейного альбома. Судя по ним, он был женат и у него есть сын 2008 года рождения.

https://t.me/specnazAlpha/31401 Гайков Егор Геннадьевич родился 17 апреля 1989 года в рабочем посёлке Лесогорск Иркутской области.

В 1996 году Егор пошёл в первый класс МОБУ «СОШ №4 р.п.Лесогорск». У Егора очень хорошо развит музыкальный слух, он самостоятельно обучился игре на гитаре, баяне, пианино. Будучи подростком, Егор был участником местной музыкальной группы, играл на электрогитаре. В октябре 2007 года Егора призвали в армию. Нёс он свою службу в артиллерийских войсках достойно, обучился и получил специальность старшего наводчика гаубиц Д-30. После прохождения службы в 2009 году Егор переехал в Красноярск, так как в большом городе возможностей для обучения и развития больше. Окончил ФГОУ СПО «Красноярский технологический техникум пищевой промышленности», получил специальность повара, начал работать в престижном ресторане Красноярска и быстро вырос по карьерной лестнице до помощника шеф-повара. В Красноярске познакомился с будущей женой. В 2009 году переехал в Сосновоборск. Егор получил профессию электрогазосварщика 4 разряда в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» и работал по специальности в ООО «Стройком» на благо города. Конечно, и о творчестве не забывал, каждый вечер радовал жену игрой на гитаре, либо пианино. В 2013 году у пары родилась дочь, а в 2021 году - сын. В 2022 году началась мобилизация, Егора призвали 25 сентября, вручив повестку. Он был уверен в своих возможностях и всегда говорил жене: «Кто, если не мы?», «Мы нужны мужикам на фронте, нужно помочь», «Не волнуйся, я туда-обратно и назад». В части быстро обзавёлся боевыми товарищами. Сослуживцы знали его, как ответственного, доброго и надёжного военного товарища На фронте Егор прошёл немалый путь: сначала служил старшим наводчиком реактивного оружия «Град», после был переведён в 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Александра Невского, где продолжил службу старшим снайпером. В мае 2023года Егор получил ранение. Лечение и восстановление были длительными. После восстановления продолжился путь на фронт и обучение на санитарного инструктора, командира эвакуационной группы. После обучения у Егора уже были другие задачи, ведь специальность стала совсем другой. Теперь Егор спасал жизни сослуживцев и помогал семьям, которые ждали тела своих без вести пропавших родных. 9 февраля 2024 года Егор вместе со своей группой погиб в с.Работино Запорожской области. Артиллерия противника «накрыла» ребят, не оставив шансов на жизнь.

Незадолго до гибели Егор был представлен к медали «За отвагу». За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации гвардии рядовой Гайков Егор Геннадьевич награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_23427 Гвардии лейтенант Перелыгин Александр На линии фронта Кременная - Сватово 13 декабря 2023 года около пяти часов утра вблизи населённого пункта Терны ЛНР мотострелковая рота, которой временно командовал младший лейтенант Александр Перелыгин, скрытно перешла линию боевого соприкосновения. Наши бойцы, зайдя на опорный пункт противника, застали его врасплох. Опорный пункт перешёл под контроль ВС РФ. Потери ВСУ составили более 30 человек. Было успешно отбито несколько вражеских контратак. Несмотря на продолжающийся обстрел, младший лейтенант Перелыгин организовал эвакуацию шестерых наших раненых бойцов в безопасный район, что позволило спасти им жизнь. Дождавшись подкрепления, Перелыгин вместе с вверенным ему подразделением выдвинулся к следующему украинскому опорному пункту. Завязался стрелковый бой. Точным броском ручной гранаты он ликвидировал пять боевиков, после чего уничтожил автоматным огнём ещё семь укронацистов. Александр Перелыгин убедил десять бойцов ВСУ сдаться в плен, обеспечив их передачу сотрудникам органов безопасности РФ, что позволило добыть ценные сведения о численности и местоположении основных сил противника. Враг предпринял попытку контратаковать утраченные позиции. Вместе с личным составом первого стрелкового взвода младший лейтенант Перелыгин принял бой и в течение двух часов отражал атаки численно превосходивших сил противника, личным примером поддерживая морально-боевой дух наших воинов. В результате отважных действий Александра Перелыгина и его подчинённых глубина продвижения в оборону противника превысила полтора километра. Указом Президента России гвардии лейтенанту Александру Перелыгину за проявленный выдающийся героизм присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Ему было 47 лет У Героя России, с честью и огромным риском для жизни выполнявшим сложнейшие боевые задачи, дома остались родители, жена и два сына. https://t.me/music_day_new/4706 Военнослужащий Дроздов Владислав Погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.

Владиславу было 22 года. Учился в Райваттальской школе.

С 5 декабря 2023 года Владислав Дроздов служил по контракту в зоне СВО. Воевал в должности стрелка в составе 127-й мотострелковой бригады.

Погиб 31 октября 2024 года в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Посмертно награжден медалью «За отвагу».

https://t.me/geroirossii/7631

Гвардии старший лейтенант Сабаев Никита Сабаев Никита Петрович родился 03 июля 1996 года в посёлке имени М. Горького Краснодарского края.

С 2003 по 2014 годы обучался в МБОУ «СОШ №8 посёлка им. М. Горького муниципального образования Кавказского района Краснодарского края». По окончании школы Никита был принят в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое окончил в 2019 году в звании лейтенанта.

В 2020 году получил звание старшего лейтенанта, командовал снайперским взводом. Никита был требовательным, строгим, пунктуальным командиром, но при этом справедливым, требовал с подчинённых много, но и поощрял и заботился о них. К выполнению учебно-боевых и боевых задач относился со всей отдачей, продумывал всё наперёд.

Гвардии старший лейтенант, командир снайперского взвода Никита Сабаев принимал участие в спецоперации на территории Украины.

Погиб 23 марта 2022 года в городе Ирпень Киевской области. Погиб как герой, в неравном бою.

Никите было 25 лет. У него остались жена, маленький сын и мама.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Никита Петрович Сабаев награждён орденом Мужества, посмертно. 19 октября 2022 года в МБОУ «СОШ №8 посёлка им. М. Горького муниципального образования Кавказского района Краснодарского края» открыли мемориальную доску в память о выпускнике школы - Никите Сабаеве.

https://vk.com/wall-222921857_22709

Доброволец Федянин Никита В Липецке простились с бойцом ЧВК «Вагнер» погибшим в бою с террористами

В июле 2024 года Никита Федянин («Белый») героически пал в бою с террористами «Аль-Каиды» и «Азавада» у города Тин-Зиуатин в ходе экспедиции 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» и армии Мали. Спустя четыре месяца после боя в Липецке захоронили тело Воина. В храме Архангела Михаила прошел Чин отпевания, где собрались родные, близкие, сокурсники и сослуживцы Никиты. На кладбище его память почтили минутой молчания под гимн России и салют из трёх залпов… Никита родился и жил в Липецке, где закончил ВУЗ с красным дипломом, затем уехал в Москву, где получил второе высшее образование (юрист). Несколько лет учился в РАНХиГС, но перед самой защитой диплома бросил, подписал контракт и отправился в Африку в январе 2024 года. Он добровольцем участвовал в операциях спецназа на СВО и помогал снабжать подразделения. https://t.me/geroirossii/7604 Гвардии младший лейтенант Маурер Эдуард Гвардии младший лейтенант Эдуард Маурер, офицер отдельной роты спецназа Вооруженных сил России. Участник СВО, Эдуард за мужество и отвагу проявленные в ходе выполнения боевых задач был награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова. Выполнял задачи в том числе в составе 24-й гв.ОБрСпН. Погиб 5 мая 2024 года во время выполнения боевой задачи. Указом президента России за мужество, отвагу и героизм младший лейтенант Эдуард Маурер посмертно удостоен звания Героя России. С воинскими почестями похоронен в Бердске. 4 ноября губернатор Новосибирской области передал семье погибшего офицера звезду Героя. https://t.me/okspn/33968 Богомолов Павел Андреевич родился 12 июля 1988 года в г.Осташкове Тверской области. С 1996 года по 2004 год обучался в МБОУ «Гимназия №2» г.Осташкова. Паша был весёлым, добрым, любящим сыном. После школы поступил в Профессиональное училище №30 на сварщика. С 2004 года по октябрь 2006 года прошёл полный курс обучения, досрочно сдал итоговую аттестацию и получил профессию электросварщика 2 разряда. С ноября 2006 года по 2008 год служил по призыву в Военном университете МО РФ г.Москвы. После службы вернулся в родной город Осташков. Устроился работать водителем на дальние рейсы, осуществил свою мечту — с детства интересовался и увлекался техникой. 30 сентября 2022 года в рамках мобилизации пошёл защищать родину. Погиб в г.Кременная ЛНР 13 июля 2023 года. Младший сержант Богомолов Павел Андреевич за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён посмертно орденом Мужества. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/bogomolov-pavel-andreevich/ Лейтенант Норбу Айдын Норбу Айдын Демир-оолович родился 30 июля 1978 года в необычайно красивом селе Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района республики Тыва пятым ребёнком в любящей, сплочённой семье.

С детства родители наблюдали у него любовь ко всему военному. Успешно окончив школу, в 1996 году поступил в Тувинский государственный университет на аграрный факультет. С 1 по 5 курс был старостой группы, где уже показывал свои лидерские качества. Участвовал во всех мероприятиях школы, университета и занимал призовые места, умел работать как индивидуально, так и в коллективе. После получения первого высшего образования Айдын решил на этом не останавливаться и поступил на юридический факультет Тувинского государственного университета. Он учился и параллельно работал в Министерстве внутренних дел. На первом курсе в Новый год (1996/1997) познакомился с будущей супругой. Когда был на 5 курсе сам, без посторонней помощи приобрёл дом для своей семьи в Чадане. В 2004 году состоялась свадьба молодых. В 2005 году родился сын. А в 2015 году младшенькая. Он был любящим мужем, отцом. Окончив учёбу в Тувинском государственном университете, уехал служить в военно-морской флот Российской Федерации. Во время службы в армии Айдын решил связать свою жизнь с военной деятельностью. Работал с 2003 по 2013 годы в МВД России по Республике Тыва инспектором по делам несовершеннолетних, заместителем начальника МОБ в Дзун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском районах, начальником УУП в Кызылском районе. С 2013 по 2014 годы работал в администрации Кызылского района заместителем председателя по чрезвычайным ситуациям. С 2015 года служил в разведывательной роте 55-ой мотострелковой бригады, также занимал должность заместителя командира мотострелковой роты по военно-политической работе. Награды лейтенанта 55-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады Норбу Айдына Демир-ооловича: - «100 лет военной разведке» - «Участнику военной операции в Сирии»

- «За воинскую доблесть»

- «За службу в зоне Осетино-Ингушского конфликта»

- «За службу на Северном Кавказе»

- «За освобождение Луганской и Донецкой Народных Республик» (2022)

- «За боевые отличия»

- «За Отвагу» (2022)

- орден Мужества (посмертно). В августе 2024 года память мужественного лейтенанта с позывным «Сороковой» Айдына Демир-ооловича Норбу увековечили в родном селе Элдиг-Хем, посвятив ему памятник. https://vk.com/wall-222921857_23372 Во время выполнения боевой задачи погибли пять бойцов из роты СпН 106 батальона «Светлояр». 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

Группа спецназа 106 совместно со смежным подразделением захватила два важных отрезка на одном из направлений нашей работы.

По словам командира группы С., это был золотой состав группы СпН. В стрелковом бою погиб заместитель командира группы

младший лейтенант Оковита Иван Александрович «Гном» Иван Александрович Оковита

23.01.1999-20.09.2024

20 сентября 2024 года героически погиб при исполнении воинского долга Иван Александрович Оковита.

В феврале 2023 года Иван ушел добровольцем на СВО, пройдя путь от рядового оператора БПЛА до командира взвода глубинной разведки. По выбору совести и зову сердца он выполнял воинский долг по защите мирного населения Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей нашей страны.

Погиб в бою при выполнении задания, защитив грудью своего товарища. Указом Президента Российской Федерации за доблесть и героизм младший лейтенант Иван Александрович Оковита был награжден орденом Мужества посмертно.

Ему было 25 лет.

Иван Оковита родился 23 января 1999 года в г. Хабаровск. В августе 2020 года он был принят на работу в контрактную службу ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и ушел на фронт.

Под ударами дронов погиб разведчик-пулеметчик

младший сержант «Бьёрн» Кулик Дмитрий Львович Кулик Дмитрий Львович

16.07.1992 г.р.

г.Нижний Новгород

106-й разведывательный батальон "Светлояр"

В стрелковом бою погиб

младший сержант Краев Михаил Сергеевич «Зелёный» Краев Михаил Сергеевич

106-й разведывательный батальон "Светлояр"

От попадания и разрыва снаряда погиб разведчик-пулеметчик

ефрейтор Черкасов Вячеслав Геннадьевич «Чера» Черкасов Вячеслав Геннадьевич

106-й разведывательный батальон "Светлояр"

В стрелковом бою погиб

младший сержант Вишнев Сергей Олегович «Грешник» Вишнев Сергей Олегович

106-й разведывательный батальон "Светлояр"

Все погибшие были представлены командованием к Орденам Мужества.

https://t.me/VDV106Moskva/1304 Муравский Евгений Иванович родился 25 мая 1985 года в станице Анапской Краснодарского края.

В 2000 году окончил 9 классов МБОУ «ООШ №21 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Российской Федерации Виктора Емельяновича Омелькова». В 2002 году получил среднее общее образование в Кадетской школе имени Героя Советского Союза Старшинова Н. В. В 2003 году проходил воинскую службу в Петрозаводске (Республика Карелия).

После демобилизации в 2005 году начал педагогическую карьеру учителем ОБЖ в НОУ СОШ «Светоч».

Диплом о высшем образовании получил в 2010 году в ГОУ ВПУ «Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт» по квалификации «учитель истории».

В ряды анапского станичного казачьего общества Евгений Иванович вступил в 2011 году.

Второе высшее образование, дающее право на ведение профессиональной деятельности в сфере физической культуры (тренер -преподаватель), он получил в 2013 году. Окончив Российский государственный социальный университет, Евгений был принят на работу в МБОУ «ООШ №21 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Российской Федерации Виктора Емельяновича Омелькова» преподавателем - организатором ОБЖ.

В 2017 году Евгений Иванович женился, а в 2019 родилась дочь.

С 2018 по 2020 годы служил дружинником в Анапском районном казачьем обществе Таманского отдельного Казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества. С 2020 года являлся заместителем председателя анапского Союза казачьей молодёжи Кубани, начальником Почётного караула АРКО, наставником казачьих классов станицы Анапской. Неоднократно был отмечен почётными грамотами атамана Анапского РКО за активную работу по воспитанию молодого поколения казачьих классов и вклад в дело возрождения и становления Кубанского казачества.

В 2021 году Евгения Ивановича назначили заместителем атамана АРКО по спорту. Он принимал активное участие в спортивной жизни города-курорта, имел звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Награждён золотыми значками ГТО, грамотами и медалями за достижения в шахматах, гиревом спорте, дзюдо, кикбоксинге, русском бою, лёгкой атлетике, плавании, метании спортивного ножа. Был постоянным участником казачьих полевых сборов и соревнований по традиционным видам казачьих состязаний.

20 сентября 2022 года ушёл добровольцем для участия в СВО на Украине в отряде БАРС-16, войсковая часть 22179. Первый срок службы по контракту завершил в ноябре 2022 года. Вернувшись домой, не мог остаться в стороне и 19 декабря 2022 года отправился добровольцем в Донецкую народную милицию, где продолжил службу разведчиком-оператором в рядах 1-го отделения разведывательного взвода 3-го стрелкового батальона 110-й отдельной мотострелковой бригады войсковой части 42600.

Погиб 26 марта 2023 года в боях под Донецком в ходе выполнения боевой задачи по освобождению населённого пункта Невельское Ясиноватского района. Исполняя свой воинский долг на СВО, показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества. Евгений погиб, сражаясь за правду и мир на Донбассе, за чистое, голубое небо без грохота канонад, за будущее детей России.

Муравский Евгений Иванович награждён:

20 августа 2016 года наградным знаком «Казак России»;

20 января 2021 года наградным знаком «За возрождение казачества» II степени;

2 февраля 2021 года наградным крестом «За честь и верность»;

6 декабря 2021 года медалью «За безупречную службу казачеству»;

20 июля 2022 года медалью Российского казачества «За государственную службу»;

20 января 2023 года наградным крестом «За казачий поход».

6 июня 2023 года Указом Президента РФ награждён орденом Мужества, посмертно. В сентябре 2023 года члены Молодёжного парламента приняли участие в торжественной церемонии, посвящённой кавалеру ордена Мужества Евгению Муравскому. Сегодня отряду юнармии МБОУ ООШ №21 г. Анапа присвоено наименование в честь погибшего учителя. Память кавалера ордена Мужества Муравского Евгения Ивановича почтили минутой молчания. В знак уважения и благодарности к мемориалу Вечный огонь возложили цветы.

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