Территория Героев...(153)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Вячеслав Мозговенко, будучи заместителем командира боевой машины, принимает участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года. В составе десантно-штурмового взвода он неоднократно вступал в бой с превосходящими силами противника, уничтожил десятки неонацистов.
В одном из боев рота Вячеслава Мозговенко оказалась в полуокружении. Получив задачу на отход, он приступил к эвакуации вооружения и личного состава подразделения.
В ходе движения на запасные позиции военнослужащий заметил дрон противника, приближающийся на большой скорости к его боевой машине. Вооружение машины было повреждено, поэтому не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой. В результате получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей.
Благодаря смелым и решительным действиям были спасены жизни восьми военнослужащих, находящихся «на броне» боевой машины, и ее экипаж.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, младшему лейтенанту Вячеславу Мозговенко присвоено звание Героя Российской Федерации.
Ефрейтор Ильин ДенисВ ходе специальной военной операции ефрейтор Денис Ильин выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим. С целью оперативного и бесперебойного снабжения штурмовых подразделений Денис Ильин регулярно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
При подвозе боеприпасов на позиции своего подразделения, ведущего наступление на важном тактическом направлении, автомобильный транспорт, которым управлял Денис, подвергся минометному обстрелу и налету FPV-дронов со стороны украинских боевиков.
Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя на сложном участке местности, ефрейтор Ильин вывел автомобиль с боекомплектом из-под огня противника, не допустив его поражения.
Не прерывая движения, ефрейтор Денис Ильин обеспечил доставку боеприпасов на передовую позицию штурмового подразделения в установленные сроки.
Благодаря своевременно доставленному грузу российские штурмовики продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника и захватили важный опорный пункт врага, значительно улучшив положение по переднему краю.
https://t.me/rabotaembrat/9052
Лейтенант Садиков КамилКомандир взвода радиоэлектронной борьбы Камил Садиков получил задачу обеспечить прикрытие штурмовых подразделений на одном из важных тактических направлений.
Заняв позицию в районе предстоящих штурмовых действий, лейтенант Садиков провел разведку местности и наметил точки размещения оборудования.
Используя плохую видимость и сложные погодные условия, Камил выдвинулся для установки оборудования непосредственно перед началом атаки. Через некоторое время российские штурмовые группы перешли в наступление.
Садиков, несмотря на минометный обстрел со стороны врага, вел наблюдение за радиоэлектронной обстановкой. В момент штурма позиций украинских боевиков Камил средствами РЭБ подавил семь ударных FPV-дронов противника, которые не смогли атаковать российских бойцов. В результате штурма важный опорный пункт противника был взят.
Украинские боевики с целью отбить позиции начали вести массированный артиллерийский обстрел. Лейтенант Садиков получил ранение, но не покинул позицию. Противник несколько раз пытался отбить утраченный опорный пункт, но российские бойцы под прикрытием РЭБ отбили все атаки.
После того как подразделения закрепления сменили штурмовые группы, и противник перестал атаковать, Камил с подчиненными свернул оборудование и выдвинулся в тыловой район.
Благодаря смелым и решительным действиям лейтенанта Камила Садикова был взят важный опорный пункт противника и сохранены жизни российских бойцов.
https://t.me/rabotaembrat/9056
Младший сержант Попов НикитаВозглавляя штурмовую группу, младший сержант Никита Попов выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов на важном направлении наступления российских войск.
Противник оказывал ожесточенное сопротивление. В попытках сдержать продвижение российских войск, украинские боевики открыли артиллерийский огонь по району расположения российских штурмовиков.
Укрывшись от огня артиллерии и дождавшись благоприятных условий, Никита вместе с подчиненными зашли во фланг оборонительных позиций боевиков и, пользуясь внезапностью, атаковали их.
Действуя в ближнем бою, Попов из стрелкового оружия уничтожил до десяти вражеских пехотинцев. Противник начал отступать.
Преследуя отступающих боевиков, младший сержант Никита Попов вышел с группой на окраину поселка, где организовал его оборону.
Несмотря на постоянные обстрелы, сбросы взрывчатых устройств с беспилотных летательных аппаратов и попытки врага вернуть под свой контроль населенный пункт, штурмовики удержали позиции до подхода основных сил.
https://t.me/rabotaembrat/9053
Гвардии рядовой Филиппов СергейРасчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», в составе которого действовал гвардии рядовой Сергей Филиппов, получил задачу выдвинуться в район предполагаемого наступления противника.
Оперативно заняв позиции, расчет ожидал целеуказания от подразделений воздушной разведки.
Противник перешел в наступление при активной поддержке бронированной техники. Получив координаты гвардии рядовой Филиппов оперативно навел РСЗО и приступил к поражению противника огнем реактивной артиллерии.
В результате точных ударов расчета бронетехника противника и большая часть боевиков были уничтожены в начале боя. Выжившие боевики спешно отступили.
Благодаря грамотным и точным действиям гвардии рядового Сергея Филиппова украинские вооруженные формирования понесли значительные потери в технике и личном составе, что позволило российским военнослужащим отразить атаку.
https://t.me/rabotaembrat/9057
Ефрейтор Ходин ИгорьЕфрейтор Игорь Ходин, находясь на наблюдательном посту, вскрыл передвижение диверсионно-разведывательной группы противника в направлении опорного пункта российских войск.
Оценив ситуацию, Игорь доложил командиру об обнаруженных украинских боевиках, после чего прицельным огнем из гранатомета поразил пикап противника, а также пять вражеских пехотинцев.
Противник, определив, откуда Игорь вел огонь, предпринял попытку уничтожить российского гранатометчика при помощи дронов-камикадзе. Ходин, умело используя условия местности, неоднократно менял огневую позицию, оставаясь незаметным для коптеров противника. Укрывшись на возвышенности, ефрейтор продолжал сдерживать наступление превосходящих сил противника до прибытия подкрепления.
Благодаря мужеству и профессионализму ефрейтора Игоря Ходина попытка захвата опорного пункта противником была предотвращена.
https://t.me/rabotaembrat/9066
Рядовой Панов АнатолийВ ходе специальной военной операции гвардии рядовой Анатолий Панов выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.
В условиях применения противником FPV-дронов, а также регулярных артиллерийских обстрелов Анатолий осуществлял работы по развёртыванию и монтажу систем видеонаблюдения и направленных радиомостов, а также производил установку ретрансляторов и направленных антенн, что способствовало организации устойчивой связи между командованием, подчинёнными и приданными подразделениями.
В один из дней противник предпринял попытку прорыва обороны на участке линии боевого соприкосновения, удерживаемом БТГр, в составе которой действовал Панов.
В результате очередного артиллерийского залпа был поврежден кабель системы видеонаблюдения, развернутой на переднем крае обороны. Не взирая на угрозу собственной жизни, Анатолий выдвинулся в район поражения вражеской артиллерии, где обнаружил повреждение кабеля и оперативно восстановил его целостность.
Восстановленная система видеонаблюдения позволила командованию батальонной тактической группы вести контроль за передвижением противника вдоль линии боевого соприкосновения и грамотно применять по нему имеющиеся огневые средства, что привело к уничтожению большей части наступающих боевиков.
Смелые и самоотверженные действия гвардии рядового Анатолия Панова способствовали эффективному управлению подразделениями и отражению атаки противника.
https://t.me/rabotaembrat/9060
Гвардии полковник Бойко АнтонС первых дней специальной военной операции командир артиллерийской бригады гвардии полковник Антон Бойко силами бригады обеспечивает артиллерийскую поддержку российским подразделениям.
Бригада под командованием Антона участвовала в освобождении Мариуполя, Попасной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и других крупных населенных пунктов от вооруженных формирований противника. Также бригада сыграла ключевую роль в обороне Кременной. За массовый героизм и большой вклад в дело защиты Отечества артиллерийской бригаде присвоено почетное наименование «Гвардейская».
Высокий профессионализм гвардии полковника Антона Бойко, а также мужество и самоотверженность его подчиненных способствовали выполнению боевых задач на важных участках линии фронта. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии полковник Бойко Антон награждён Орденом Мужества.
https://t.me/rabotaembrat/9073
Гвардии сержант Шенгарей АлександрКомандир боевой машины реактивной системы залпового огня гвардии сержант Александр Шенгарей выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ.
В ходе ведения разведки российскими военнослужащими было обнаружено скрытное передвижение противника, местоположение которого было оперативно передано на позицию реактивной артиллерии.
Получив координаты украинских боевиков, Александр быстро и точно навел боевую машину на цель, что позволило своевременно открыть огонь, не дав противнику возможности укрыться.
Расчет произвел залп и накрыл огнем колонну. Враг в панике начал уводить уцелевшую технику.
Гвардии сержант Александр Шенгарей, оценив обстановку, принял решение уничтожить отступающего противника еще одним залпом, навел боевую машину и открыл огонь, в результате чего колонна противника была полностью уничтожена.
https://t.me/rabotaembrat/9061
Старшина 1-й статьи Шельтямов ЕвгенийМинометный расчет под командованием старшины 1-й статьи Евгения Шельтямова выполнял боевую задачу по поддержке российских штурмовых групп в районе одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.
Получив данные о скоплении сил противника, Евгений с расчетом скрытно выдвинулись на выполнение задачи. Умело выбрав огневую позицию и грамотно рассчитав координаты, Шельтямов отдал расчету команду на поражение боевиков.
Неожиданная и прицельная минометная атака застала противника врасплох. Благодаря профессиональным навыкам Евгения и слаженности работы расчета миномета было уничтожено большое скопление живой силы и техники противника.
Поразив противника, старшина 1-й статьи Евгений Шельтямов оперативно вывел расчет на запасную позицию, тем самым сохранил жизни личному составу своего расчета и технику для дальнейшего выполнения боевых задач.
Смелые и решительные действия российских минометчиков способствовали стремительному продвижению штурмовых групп на заданном участке и последующему освобождению населенного пункта.
https://t.me/rabotaembrat/9081
Гвардии рядовой Дмитриев ВладиславРасчет боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» под командованием гвардии рядового Владислава Дмитриева выполнял боевую задачу по поддержке российских подразделений на одном из важных тактических направлений.
В ходе боя Владислав получил координаты сосредоточения техники и резервов противника, готовящихся атаковать позиции российских войск с фланга.
Гвардии рядовой Дмитриев, оценив обстановку, быстро и скрытно переместил боевую машину на новую огневую позицию, произвел расчеты, навелся на цель и атаковал силы врага.
В результате прицельного залпа противник понес существенные потери и, не сумев ввести дополнительные резервы в бой, отступил.
Благодаря умелым и грамотным действиям командира боевой машины РСЗО гвардии рядового Владислава Дмитриева российским подразделениям удалось отразить атаку противника.
https://t.me/rabotaembrat/9067
Старшина 2-й статьи Фатейчев ДмитрийМинометный расчёт под командованием старшины 2-й статьи Дмитрия Фатейчева выполнял задачу по поддержке российских штурмовиков в районе одного из населенных пунктов, удерживаемых противником.
Враг, оказывая ожесточенное сопротивление вел плотный огонь из укрепленных позиций, не давая нашим подразделениям продвинуться вперед.
Грамотно оценив обстановку, Фатейчев вместе с подчиненными, скрытно передвигаясь, используя неровности местности, занял огневую позицию, оставшись незамеченным для врага. Точно рассчитав координаты, Дмитрий дал команду расчету на поражение боевиков.
Серия метких залпов из миномета уничтожила укрепленные огневые точки украинских боевиков, что дало возможность штурмовикам совершить стремительный бросок и, проникнув во вражеский опорник, зачистить его.
Смелые и профессиональные действия расчета старшины 2-й статьи Дмитрия Фатейчева позволили захватить вражеский опорный пункт на окраине поселка, создав условия для последующего освобождения населенного пункта.
https://t.me/rabotaembrat/9084
Главный старшина Садыков АнтонГлавный старшина Антон Садыков в составе группы российских военнослужащих вел оборону на одном из важных тактических направлений.
Противник, стремясь вернуть под контроль утраченные входе боев с российским военнослужащими позиции, предпринял попытку атаки в зоне ответственности Антона.
В ходе начавшегося наступления Садыков одним из первых встретил группу украинских пехотинцев, по которым открыл огонь из стрелкового оружия.
Находясь на передовой позиции российских войск, под сильным артиллерийским и миномётным обстрелом, Антон метким выстрелом из штатного оружия сбил FPV-дрон противника и уничтожил до пяти украинских боевиков. Враг, начав нести потери после непродолжительного боя, отступил на исходные рубежи.
Благодаря грамотно организованной обороне, а также смелым и решительным действиям главного старшины Антона Садыкова был удержан важный участок линии фронта.
https://t.me/rabotaembrat/9083
Гвардии сержант Ионов ВалерийКолонна, в составе которой находился командир боевой машины РСЗО «Град» гвардии сержант Валерий Ионов шла в назначенный район.
На маршруте российские военнослужащие подверглись огню из минометных орудий и стрелкового оружия со стороны украинских диверсантов.
Быстро сориентировавшись в обстановке, Валерий определил направление, откуда велся стрелковый огонь по колонне и, отдав приказ подчинённым на занятие выгодных огневых позиций с учётом условий местности, приступил к отражению атаки.
В ходе стрелкового боя Ионов совместно с подчинёнными отбил атаку врага, уничтожив пикап с боевиками.
В то же самое время расчёт БпЛА определил местоположение минометного расчёта противника. Получив координаты, гвардии сержант вместе с подчиненными в кратчайшие сроки перевёл боевую машину из походного положения в боевое и прицельным залпом уничтожил огневую точку украинских минометчиков.
Продолжая оперативно поражать объекты, вскрытые в ходе воздушной разведки, расчет уничтожил еще одну огневую точку, откуда враг вел минометный обстрел, а также склад боеприпасов.
Благодаря смелости, мужеству и профессионализму гвардии сержанта Валерия Ионова, а также уверенным действиям его подчиненных расчет боевой машины РСЗО успешно и без потерь отразил нападение противника на колонну, после чего она продолжила движение и прибыла в заданный район без потерь.
https://t.me/rabotaembrat/9072
Сержант Казымов СергейСержант Сергей Казымов выполнял задачи по прикрытию штурмовых групп на одном из направлений наступления российских войск.
Группа боевиков, стремясь вернуть утерянные позиции, предприняла попытку обойти подразделение российских военнослужащих с фланга.
Сержант Сергей Казымов, заметив маневр противника и грамотно оценив обстановку на поле боя, определил цели своему отделению. Заняв выгодную позицию, мотострелки атаковали группу боевиков.
Противник, стремясь подавить позицию отделения Сергея Казымова, атаковал их FPV-дронами. Сергей, заметив их, поразил на подлете к позициям, после чего продолжил оттеснять боевиков с фланга. Потеряв больше половины группы, враг отступил.
Благодаря храбрым и решительным действиям сержанта Сергея Казымова удалось отбить контратаку противника, нанеся ему значительный урон в живой силе, что позволило штурмовому подразделению успешно выполнить поставленную задачу.
https://t.me/rabotaembrat/9085
Старшина Дорджиев БадмаОтделение под командованием старшины Бадмы Дорджиева выполняло задачу по обороне позиций российских Вооруженных Сил в заданном районе.
Противник, стремясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимал попытки прорывать оборонительные рубежи российских войск.
Грамотно выстроив оборону, бойцы под командованием Дорджиева приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, под непрекращающимся огневым воздействием украинских боевиков Дорджиев руководил обороной опорного пункта, лично действуя на самых сложных участках местности.
Отделение, под командованием старшины в течение десяти суток, отражало атаки врага, не допустив прорыва рубежей и попадания в окружение, нанеся при этом значительный урон живой силе и вооружению националистов, что привело к их отступлению.
Благодаря смелым и грамотным действиям старшины Бадмы Дорджиева, а также мужеству и отваге его подчиненных был удержан важный участок линии фронта.
https://t.me/rabotaembrat/9082
Младший сержант Дыбов АлексейМладший сержант Алексей Дыбов в составе отдельного взвода ПТУР выполнял боевую задачу по уничтожению бронированной техники противника на одном из важных тактических направлений.
Украинские боевики неоднократно пытались выбить российские подразделения с занимаемых позиций, регулярно обстреливая артиллерийским и миномётным огнем.
После очередной артиллерийской подготовки противник перешел в атаку, используя бронетехнику.
Дыбов грамотно выбрал огневую позицию, и несмотря на постоянный артиллерийский и минометный обстрелы, умело вычислял и метко поражал бронированную технику врага. За время боя Алексею удалось уничтожить два БМП-2 и бронеавтомобиль украинских боевиков.
По итогам боя противник, понеся потери, отступил, бросив на поле боя тела погибших и раненых.
Смелые и решительные действия старшего оператора отдельного взвода ПТУР младшего сержанта Алексея Дыбова способствовали отражению атаки украинских боевиков и позволили нанести им серьёзное поражение в личном составе и бронетехнике, а также не допустили прорыва противника в зоне ответственности подразделения.
https://t.me/rabotaembrat/9086Закарья Алиев, 28 лет, из Дагестана, разведчик-сапёр штурмовой роты. Герой.
На одном из направлений Запорожского фронта штурмовой группе, в составе которой и был наш герой, была поставлена задача взять опорник противника. «До точки добрались быстро. Бой тоже был недолгим. Позиция перешла под наш контроль, но враг, не зная, в каком окопе мы сидим, начал перепахивать всё артиллерией. Пришлось откатиться».
Так уж получилось, что на позиции наш боец остался один. Совсем один. Сначала прятался в блиндаже, потом, когда его разрушили, по подземному ходу сообщения перебрался в соседнюю нору. Она и стала для него основным убежищем и огневой позицией.
Наши думали, что живых там нет: группа на связь не выходила, признаков жизни не подавала. Воздушные разведчики периодически облетали опорник, но там была тишина. Понятно, что летали не только наши, а попробуй определить - кто летит? Поэтому и сидел, не высовывался. На третьей неделе написал плакат: «Я, смайлик, найдите меня!» И каждый день выбирался наружу, в надежде, что наши найдут.
Вражеские наблюдатели «срисовали» цель и началось… Его начали убивать. Методично, каждый день, практически без перерыва. Из танка, ствольной артиллерии, минами с дронов. Закапывали в буквальном смысле этого слова.
«Они меня хоронили. Я каждое утро по пояс в земле был, откапывался. Откапывался, смотрел и дальше… Меня уже 4-5 раз похоронили. Думали, нету меня уже. Домой к маме приехали, соболезновали. Мама сказала: не верю, он живой! Позавчера с ней поговорили».
Без еды и без единой капли воды наш воин продолжал оборону отбитой позиции. Более того, он даже атаковал противника! Благо недостатка в боеприпасах не было.
«Голодный был. На третью неделю решил на них напасть. Вариантов не было», - смеется.
После одной из таких атак обнаружил мешок лука в отбитой траншее. Какая-никакая жидкость и еда. Когда наши обнаружили, что позиция, которую считали мёртвой, огрызается, всячески пытались помочь. Сбрасывали с дронов еду и воду. Отгоняли хохлятские «птички», не давая заживо похоронить нашего солдата. А он вычислял их систему полётов, чтобы в небольшой, относительно безопасный промежуток времени, вернуться к своим.
«Подлетел наш дрон, скинули бутылку с водой. Там в записке было написано: «Мы не можем к тебе подойти, приблизиться невозможно. Выбирайся как получится». Я ему показываю: «Подожди, не торопись»! Написал на листе: «Покажи мне дорогу, я за тобой пойду». Дождался, пока их наблюдатели уйдут, выпил последнюю воду и побежал. Шёл по минному полю, везде, как мог. Когда добрался до БАРСов, они сказали: "Ни один человек через ту тропу, которой я прошёл, не выжил".
Сейчас в госпитале. Идёт на поправку.. См. видео ЗДЕСЬ , ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬРядовой Руслан Евлоев — штурмовик. На гражданке он работал инженером по сварке металлоконструкций, но осенью 2022-го ушёл на СВО добровольцем. Дома остались жена и двое детей, 13 и 15 лет. По мнению Руслана, отцу важно быть для детей примером того, как нужно правильно поступать в важные для Родины моменты.
Это небольшая часть разговора с Русланом о буднях штурмовиков, о том, можно ли спастись на войне от атаки врага, и вообще о жизни. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Выпускник РВВДКУ, командир разведгруппы специального назначения Дмитрий Федулов пересек «ленточку» в сентябре 2022 года. Через месяц участия в боевых действиях молодой офицер получил тяжелое ранение, но после лечения и реабилитации снова вернулся в строй.
За умелое руководство подчиненным личным составом, грамотные действия и личную смелость, проявленные при выполнении боевых задач на различных направлениях СВО, офицер был награжден медалью Суворова и орденом Мужества.
В декабре 2023 года группа разведчиков во главе с гвардии лейтенантом Федуловым вела разведку на Купянском направлении и наносила удары по врагу, готовившемуся к штурму российских позиций. В ходе выполнения задачи спецназовцы попали под шквальный артиллерийский обстрел украинских боевиков. Командир группы гвардии лейтенант Дмитрий Федулов и два разведчика получили смертельные ранения. Ценой своей жизни офицер предотвратил возможность внезапного наступления противника на позиции российских войск.
Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, гвардии лейтенант Дмитрий Федулов удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).
https://t.me/mod_russia/45659Чахмасазян Игнат Робертович родился 19 января 1993 года в городе - курорте Анапе Краснодарского края.
С 1996 по 2000 годы Игнат посещал детский сад №14 «Тополёк», а затем с 1 по 11 класс учился в МБОУ «СОШ № 4 им. В.М. Евскина». В старших классах он выбрал химико-биологический профиль. Учился хорошо. В школе участвовал в конкурсах, олимпиадах, в спортивных соревнованиях, в театрализованных спектаклях.
Игнат с малых лет помогал маме. Каждое лето после смерти отца вместе с мамой и братом подрабатывали, чтобы потом быть готовыми к школе.
После школы Игнат поступил в РГСУ на юридический факультет. Окончив бакалавриат, был призван в армию, в воздушно-десантные войска. Посла года службы вернулся домой, работал, но вскоре понял, что ВДВ - его призвание. Заключил контакт и вернулся на службу 28.11. 2015 года.
В начале 2022 года он находился на трёхмесячных учениях в Крыму. Почти сразу как началась специальная военная операция, Игната вместе с сослуживцами отправили на Украину.
Гвардии сержант Чахмасазян Игнат Робертович, командир отделения радиационной, химической и биологической разведки взвода артиллерийской разведки войсковой части 40515, погиб 7 ноября 2022 года в городе Олешки Херсонской области, выполняя боевую задачу, проявив стойкость и мужество, верный воинской присяге. В тот день он находился на командном пункте полка и корректировал огонь. Прилетевшая ракета противника попала именно туда. Игнат получил ранения, несовместимые с жизнью...
Награждён орденом Мужества, посмертно.
https://vk.com/wall-222921857_23338
Военнослужащий Курчеев ЯрославВ ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО погиб командир батальона 200 отдельной гвардейской Печенгской ордена Кутузова мотострелковой бригады Ярослав Курчеев.
Ярослав в 2008 году окончил военно-технический клуб имени А.В.Суворова в Комсомольске-на-Амуре, а в 2012 году стал выпускником ДВВКУ им. К.К. Рокоссовского.
Проходил службу на командных должностях в морской пехоте и мотострелковых войсках. Участвовал в дальних морских походах, выполнял задачи в составе группировки войск в САР, с первых дней участвовал СВО.
Кавалер одена Мужества и медали "За отвагу".
https://t.me/rsotmdivision/22617
Гвардии старший лейтенант Семенок АртёмВ Центральном Доме Российской Армии состоялась церемония передачи медали «Золотая Звезда» родным нашего земляка, офицера-десантника, гвардии старшего лейтенанта ВДВ Артема Сергеевича Семенка.
Его жизнь это яркий пример беззаветного служения Родине, целеустремленности, порядочности и профессионализма. Артем Сергеевич Семенок родился 17 июля 1994 года в Клинцах. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Был назначен на должность командира парашютно-десантного взвода, а в ноябре 2021 года — командиром роты 56-го гвардейского десантноштурмового полка 7-й гвардейской десантноштурмовой дивизии (горной).
В составе объединенной группировки войск РФ Артем Сергеевич с первого дня принимал непосредственное участие в специальной военной операции. Неоднократно старший лейтенант Семенок, грамотно руководя подчиненными в ходе наступательных действий, обеспечивал контрнаступление основным силам полка, отражал контрнаступление превосходящего по численности противника, уничтожая бронетехнику и украинских националистов. За проявленный героизм награжден медалью Суворова и Орденом Мужества.
6 августа он получил смертельное ранение в результате ракетного удара, не пропустив подразделения вооруженных сил Украины через вверенный ему рубеж обороны.
Указом Президента Российской Федерации за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Артему Сергеевичу Семенку посмертно присвоено звание Героя России.
https://vk.com/wall-147867120_37480
Военнослужащий Титов РоманВ селе Телегино Становлянского округа Липецкой области простились с погибшим на СВО земляком
Романом Титовым.
Погиб 3 ноября 2024 года.
Роман Титов награждён Георгиевским крестом посмертно.
https://moe-lipetsk.ru/news/people/1205840
Сержант Сейдалиев Андрей14 сентября 2022 года, погиб командир отделения 10-й отдельной бригады специального назначения ВС России – сержант Сейдалиев Андрей Серверович, позывной Сейдула.
Его последний бой. Тогда уже вовсю шло наступление ВС Украины на Николаево-Криворожском направлении. Противник прорвал первую линию обороны и продолжал развивать успех. И как раз в районе 9 утра 14 сентября он предпринял попытку прорыва северо-восточнее населённого пункта Белогорка, но предварительно противник осуществил прострел лесопосадки из стрелкового вооружения и гранатомётов, где располагалась наша разведовательная группа. В результате чего был ранен снайперским залпом командир группы, получив ранение в лёгкое и руку.
Сейдула находясь приблизительно в 50 метрах от произошедшего и не зная о ранении командира, решил дойти до бойцов подразделения ВДВ, которые располагались в соседней перпендикулярной лесопосадке. Но когда уже на обратном пути Сейдула выходил из окопа десантников, то получил смертельное ранение в шею от снайпера противника.
Сержант Сейдалиев Андрей Серверович удостоен «Ордена Мужества» посмертно.
Военнослужащий Некрасов ПавелНекрасов Павел Павлович родился 28 июня1998 года в Назарово Красноярского края. Вскоре семья переехала в г.Красноярск.
В 2005 году Паша пошёл в 1 класс МАОУ «Лицей №3».
После 10 класса Павел решил быть военным. Окончив школу, принял решение поступать в Михайловскую артиллерийскую академию г.Санкт-Петербурга. К сожалению, не поступил по медицинским показаниям на тот момент. По настоянию родителей подал документы в СИБГАУ г.Красноярска, поступил на бюджет с лёгкостью, так как имел высокие баллы по ЕГЭ. Но, имея другие цели в жизни, после 1 семестра забрал документы с расчётом пойти в армию по призыву.
20 декабря 2018 года Паша поступил на срочную службу в РВСН г.Ужур разведчиком. После службы в армии поступил в ГУАП (университет авиационного приборостроения) г.Санкт-Петербурга на заочное отделение.
После 1 курса принял решение переехать жить в Санкт-Петербург, с детства был влюблён в этот город. Подрабатывал разнорабочим, прошёл курсы поваров и официально устроился в ресторан. Как оказалось, у него открылся талант и интерес в этом направлении. Когда объявили о частичной мобилизации, Паша позвонил маме и строго предупредил: если придёт повестка, чтобы сразу позвонили ему.
2 октября 2022 года принесли повестку, Пашу не застали дома и просто ушли. Через 3 часа после звонка мамы он был уже в аэропорту, уладив все свои дела на работе.
4 октября 2022 года Павел Некрасов отбыл в г.Юргу в учебный центр со словами: «Я должен, я нужен там». Был зачислен в полк 1439 в мотострелковый батальон стрелком. В ноябре полк переехал в Новосибирск на полигон в палаточный лагерь. Уже в учебном центре Паша себя проявил стойким бойцом, которого не пугают никакие трудности.
30 декабря 2022 года полк был переброшен в зону СВО. 18 февраля 2023 года Павел (позывной «Гусар») написал семье сообщение: «Я вас очень люблю, теперь мы штурмовики». Был переброшен под Авдеевку и прикомандирован в 117 полк в 1-ю Славянскую бригаду. 23 февраля ушёл на первый штурм.
В апреле 2023 года командование, узнав, что Павел умеет управлять дроном (ещё в учебном центре на свою зарплату приобрёл квадрокоптер и самостоятельно его осваивал) назначило его оператором БПЛА. В обязанности «Гусара» входила разведка территории, сопровождение штурмового отряда, он был глазами и ушами штурмовиков во время боя. Не раз приходилось под обстрелами выходить на нулевой рубеж, чтобы обследовать больше территорий. В перерывах между боевыми заданиями Паша вытаскивал раненых с поля боя, а также своих погибших товарищей, часто это происходило под обстрелами противника.
Погиб Павел Некрасов 16 июня 2023 года в с.Водяное, выводил штурмовой отряд с боевого задания. Со слов боевых товарищей, Павла выследили и враг начал обстреливать, во время обстрела Паша закрыл собой своего напарника, чем спас ему жизнь. Это был его последний день на задании, после он должен был идти в отпуск.
26 июня 2023 года похоронен с воинскими почестями на Шинном кладбище г.Красноярска в воинском секторе.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Некрасов Павел Павлович награждён орденом Мужества, посмертно.В родной школе поставили памятный стенд, посвящённый Павлу, также проведены уроки Мужества. Идёт работа по установке Парты Героя и мемориальной доски. К 23 февраля 2024 была опубликована заметка в местной газете «Городские новости», выпуск № 21 о подвиге Павла Некрасова.
https://vk.com/wall-222921857_23294
Доброволец Корватовский ГеоргийГеоргий Корватовский. Он же Гоха Парамедик. Позывной "Рико".
Бесстрашный. Дерзкий. Грамотный. Настоящий разведчик. Один из лучших боевых медиков.
В ночь с 12 на 13 ноября 2022 года в бою погиб Гога, один из основателей и активных движителей Центра тактической медицины «Сварог» в 2014 году. Человек максимально грамотный как в военном деле, так и конкретно в вопросах медицины и оказания помощи раненым на поле боя, что неоднократно демонстрировал личным примером в ходе выполнения боевых задач.
Профессиональный военный, боевой путь которого начинается еще с 2008 года.
Гога являлся бывшим военнослужащим 76-й гв. дивизии ВДВ, участник пятидневной войны в Южной Осетии, за что был награжден знаком отличия «Георгиевский крест» IV-й степени. Награду вручал лично президент Дмитрий Медведев. Уже потом Георгий бывал в Сирии, участвовал в разведывательно-поисковых мероприятиях в Чечне и Ингушетии, был в Африке в составе Вагнера. Принял участие конечно же и в СВО, уже будучи командиром.
Посмертно награжден орденом Мужества. Также был награжден медалью Жукова, знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени, медалями «За возвращение Крыма» и участнику операции в Сирии, медалями ЧВК «Вагнер» и наградами Африки.
Военнослужащий Яковлев СемёнГероически погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания
Семён посвятил свою жизнь службе Отечеству. В июле 2018 года поступил на срочную службу. В декабре 2020 года подписал контракт в Гаджиево, служил на подводной лодке.
С начала специальной военной операции в марте 2022 года был направлен в район боевых действий и служил до января 2024 года. За этот период был тяжело ранен. После восстановления вернулся на передовую.
За время службы в зоне СВО неоднократно награжден государственными наградами.
Семен героически погиб 2 января 2024 года на Артемовском направлении под населенным пунктом Богдановка.
Его позывной «Амбал» навсегда войдет в историю их легендарной 200-ой Гвардейской бригады.
Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, Яковлев Семен Юрьевич награждён орденом Мужества посмертно.
Ефрейтор Пензяков АлександрПогиб в зоне специальной военной операции от разорвавшейся мины
Пензякову Александру было 22 года, ефрейтор. В прошлом студент Красноярского техникума социальных технологий.
В 2020 году Александр получил диплом, и сразу после этого ушел в армию. Ещё во время службы он заключил контракт и продолжал служить.
В феврале 2022 года его команду направили на территорию Украины для участия в спецоперации: почти 8 месяцев красноярец воевал без ранений.
10 октября 2022 года группа солдат, среди которых был Александр, возвращалась на исходную позицию после выполнения боевого задания, но от врага прилетела «бесшумная мина». Александр получил тяжелые ранения и скончался по дороге в госпиталь.
Военнослужащего похоронили на аллее Воинов со всеми воинскими почестями.
Указом президента Российской Федерации ефрейтор Александр Пензяков за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции, награждён орденом Мужества посмертно.
Капитан I рангаТранковский ВалерийВ результате взрыва в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ капитан I ранга Валерий Транковский
СВУ было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. В действие приведено дистанционно — сегодня в 9.53, когда офицер двигался в потоке на улице Тараса Шевченко.
По данным Mash, за офицером следили около семи дней. Значит, в городе орудует вражеская ДРГ.
МЧС и "Скорая помощь" прибыли на место в течение пяти минут, но спасти офицера не смогли — он скончался от сочетанных травм и обильной кровопотери. Взрывом ему оторвало обе ноги.
47-летний капитан 1-го Валерий Транковский — выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова, с декабря 2023 года находится в украинских списках.
Основная версия следствия на данный момент — заказное убийство. Тем временем источники Украинской службы Би-би-си в СБУ рассказали о причастности ведомства к теракту: «Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны».
На своей странице в соцсети «Мой мир» Валерий Транковский выкладывал фотографии из семейного альбома. Судя по ним, он был женат и у него есть сын 2008 года рождения.
https://t.me/specnazAlpha/31401Гайков Егор Геннадьевич родился 17 апреля 1989 года в рабочем посёлке Лесогорск Иркутской области.
В 1996 году Егор пошёл в первый класс МОБУ «СОШ №4 р.п.Лесогорск».
У Егора очень хорошо развит музыкальный слух, он самостоятельно обучился игре на гитаре, баяне, пианино. Будучи подростком, Егор был участником местной музыкальной группы, играл на электрогитаре.
В октябре 2007 года Егора призвали в армию. Нёс он свою службу в артиллерийских войсках достойно, обучился и получил специальность старшего наводчика гаубиц Д-30.
После прохождения службы в 2009 году Егор переехал в Красноярск, так как в большом городе возможностей для обучения и развития больше. Окончил ФГОУ СПО «Красноярский технологический техникум пищевой промышленности», получил специальность повара, начал работать в престижном ресторане Красноярска и быстро вырос по карьерной лестнице до помощника шеф-повара.
В Красноярске познакомился с будущей женой. В 2009 году переехал в Сосновоборск. Егор получил профессию электрогазосварщика 4 разряда в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» и работал по специальности в ООО «Стройком» на благо города. Конечно, и о творчестве не забывал, каждый вечер радовал жену игрой на гитаре, либо пианино.
В 2013 году у пары родилась дочь, а в 2021 году - сын.
В 2022 году началась мобилизация, Егора призвали 25 сентября, вручив повестку. Он был уверен в своих возможностях и всегда говорил жене: «Кто, если не мы?», «Мы нужны мужикам на фронте, нужно помочь», «Не волнуйся, я туда-обратно и назад».
В части быстро обзавёлся боевыми товарищами. Сослуживцы знали его, как ответственного, доброго и надёжного военного товарища
На фронте Егор прошёл немалый путь: сначала служил старшим наводчиком реактивного оружия «Град», после был переведён в 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова 3-й степени полк имени Александра Невского, где продолжил службу старшим снайпером.
В мае 2023года Егор получил ранение. Лечение и восстановление были длительными.
После восстановления продолжился путь на фронт и обучение на санитарного инструктора, командира эвакуационной группы. После обучения у Егора уже были другие задачи, ведь специальность стала совсем другой. Теперь Егор спасал жизни сослуживцев и помогал семьям, которые ждали тела своих без вести пропавших родных.
9 февраля 2024 года Егор вместе со своей группой погиб в с.Работино Запорожской области. Артиллерия противника «накрыла» ребят, не оставив шансов на жизнь.
Незадолго до гибели Егор был представлен к медали «За отвагу».
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации гвардии рядовой Гайков Егор Геннадьевич награждён орденом Мужества, посмертно.
https://vk.com/wall-222921857_23427
Гвардии лейтенант Перелыгин АлександрНа линии фронта Кременная - Сватово 13 декабря 2023 года около пяти часов утра вблизи населённого пункта Терны ЛНР мотострелковая рота, которой временно командовал младший лейтенант Александр Перелыгин, скрытно перешла линию боевого соприкосновения. Наши бойцы, зайдя на опорный пункт противника, застали его врасплох. Опорный пункт перешёл под контроль ВС РФ. Потери ВСУ составили более 30 человек. Было успешно отбито несколько вражеских контратак. Несмотря на продолжающийся обстрел, младший лейтенант Перелыгин организовал эвакуацию шестерых наших раненых бойцов в безопасный район, что позволило спасти им жизнь.
Дождавшись подкрепления, Перелыгин вместе с вверенным ему подразделением выдвинулся к следующему украинскому опорному пункту. Завязался стрелковый бой. Точным броском ручной гранаты он ликвидировал пять боевиков, после чего уничтожил автоматным огнём ещё семь укронацистов. Александр Перелыгин убедил десять бойцов ВСУ сдаться в плен, обеспечив их передачу сотрудникам органов безопасности РФ, что позволило добыть ценные сведения о численности и местоположении основных сил противника. Враг предпринял попытку контратаковать утраченные позиции. Вместе с личным составом первого стрелкового взвода младший лейтенант Перелыгин принял бой и в течение двух часов отражал атаки численно превосходивших сил противника, личным примером поддерживая морально-боевой дух наших воинов. В результате отважных действий Александра Перелыгина и его подчинённых глубина продвижения в оборону противника превысила полтора километра.
Указом Президента России гвардии лейтенанту Александру Перелыгину за проявленный выдающийся героизм присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
Ему было 47 лет
У Героя России, с честью и огромным риском для жизни выполнявшим сложнейшие боевые задачи, дома остались родители, жена и два сына.
https://t.me/music_day_new/4706
Военнослужащий Дроздов ВладиславПогиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.
Владиславу было 22 года. Учился в Райваттальской школе.
С 5 декабря 2023 года Владислав Дроздов служил по контракту в зоне СВО. Воевал в должности стрелка в составе 127-й мотострелковой бригады.
Погиб 31 октября 2024 года в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.
Посмертно награжден медалью «За отвагу».
Гвардии старший лейтенант Сабаев НикитаСабаев Никита Петрович родился 03 июля 1996 года в посёлке имени М. Горького Краснодарского края.
С 2003 по 2014 годы обучался в МБОУ «СОШ №8 посёлка им. М. Горького муниципального образования Кавказского района Краснодарского края». По окончании школы Никита был принят в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое окончил в 2019 году в звании лейтенанта.
В 2020 году получил звание старшего лейтенанта, командовал снайперским взводом. Никита был требовательным, строгим, пунктуальным командиром, но при этом справедливым, требовал с подчинённых много, но и поощрял и заботился о них. К выполнению учебно-боевых и боевых задач относился со всей отдачей, продумывал всё наперёд.
Гвардии старший лейтенант, командир снайперского взвода Никита Сабаев принимал участие в спецоперации на территории Украины.
Погиб 23 марта 2022 года в городе Ирпень Киевской области. Погиб как герой, в неравном бою.
Никите было 25 лет. У него остались жена, маленький сын и мама.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Никита Петрович Сабаев награждён орденом Мужества, посмертно.19 октября 2022 года в МБОУ «СОШ №8 посёлка им. М. Горького муниципального образования Кавказского района Краснодарского края» открыли мемориальную доску в память о выпускнике школы - Никите Сабаеве.
https://vk.com/wall-222921857_22709
Доброволец Федянин НикитаВ Липецке простились с бойцом ЧВК «Вагнер» погибшим в бою с террористами
В июле 2024 года Никита Федянин («Белый») героически пал в бою с террористами «Аль-Каиды» и «Азавада» у города Тин-Зиуатин в ходе экспедиции 13-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» и армии Мали.
Спустя четыре месяца после боя в Липецке захоронили тело Воина.
В храме Архангела Михаила прошел Чин отпевания, где собрались родные, близкие, сокурсники и сослуживцы Никиты.
На кладбище его память почтили минутой молчания под гимн России и салют из трёх залпов…
Никита родился и жил в Липецке, где закончил ВУЗ с красным дипломом, затем уехал в Москву, где получил второе высшее образование (юрист). Несколько лет учился в РАНХиГС, но перед самой защитой диплома бросил, подписал контракт и отправился в Африку в январе 2024 года.
Он добровольцем участвовал в операциях спецназа на СВО и помогал снабжать подразделения.
Гвардии младший лейтенант Маурер ЭдуардГвардии младший лейтенант Эдуард Маурер, офицер отдельной роты спецназа Вооруженных сил России.
Участник СВО, Эдуард за мужество и отвагу проявленные в ходе выполнения боевых задач был награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова. Выполнял задачи в том числе в составе 24-й гв.ОБрСпН. Погиб 5 мая 2024 года во время выполнения боевой задачи.
Указом президента России за мужество, отвагу и героизм младший лейтенант Эдуард Маурер посмертно удостоен звания Героя России. С воинскими почестями похоронен в Бердске.
4 ноября губернатор Новосибирской области передал семье погибшего офицера звезду Героя.
https://t.me/okspn/33968Богомолов Павел Андреевич родился 12 июля 1988 года в г.Осташкове Тверской области.
С 1996 года по 2004 год обучался в МБОУ «Гимназия №2» г.Осташкова.
Паша был весёлым, добрым, любящим сыном.
После школы поступил в Профессиональное училище №30 на сварщика. С 2004 года по октябрь 2006 года прошёл полный курс обучения, досрочно сдал итоговую аттестацию и получил профессию электросварщика 2 разряда.
С ноября 2006 года по 2008 год служил по призыву в Военном университете МО РФ г.Москвы. После службы вернулся в родной город Осташков. Устроился работать водителем на дальние рейсы, осуществил свою мечту — с детства интересовался и увлекался техникой.
30 сентября 2022 года в рамках мобилизации пошёл защищать родину.
Погиб в г.Кременная ЛНР 13 июля 2023 года.
Младший сержант Богомолов Павел Андреевич за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён посмертно орденом Мужества.https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/bogomolov-pavel-andreevich/
Лейтенант Норбу АйдынНорбу Айдын Демир-оолович родился 30 июля 1978 года в необычайно красивом селе Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района республики Тыва пятым ребёнком в любящей, сплочённой семье.
С детства родители наблюдали у него любовь ко всему военному.
Успешно окончив школу, в 1996 году поступил в Тувинский государственный университет на аграрный факультет. С 1 по 5 курс был старостой группы, где уже показывал свои лидерские качества. Участвовал во всех мероприятиях школы, университета и занимал призовые места, умел работать как индивидуально, так и в коллективе.
После получения первого высшего образования Айдын решил на этом не останавливаться и поступил на юридический факультет Тувинского государственного университета. Он учился и параллельно работал в Министерстве внутренних дел.
На первом курсе в Новый год (1996/1997) познакомился с будущей супругой.
Когда был на 5 курсе сам, без посторонней помощи приобрёл дом для своей семьи в Чадане. В 2004 году состоялась свадьба молодых. В 2005 году родился сын. А в 2015 году младшенькая. Он был любящим мужем, отцом.
Окончив учёбу в Тувинском государственном университете, уехал служить в военно-морской флот Российской Федерации. Во время службы в армии Айдын решил связать свою жизнь с военной деятельностью. Работал с 2003 по 2013 годы в МВД России по Республике Тыва инспектором по делам несовершеннолетних, заместителем начальника МОБ в Дзун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском районах, начальником УУП в Кызылском районе.
С 2013 по 2014 годы работал в администрации Кызылского района заместителем председателя по чрезвычайным ситуациям. С 2015 года служил в разведывательной роте 55-ой мотострелковой бригады, также занимал должность заместителя командира мотострелковой роты по военно-политической работе.
Награды лейтенанта 55-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады Норбу Айдына Демир-ооловича:
- «100 лет военной разведке» - «Участнику военной операции в Сирии»
- «За воинскую доблесть»
- «За службу в зоне Осетино-Ингушского конфликта»
- «За службу на Северном Кавказе»
- «За освобождение Луганской и Донецкой Народных Республик» (2022)
- «За боевые отличия»
- «За Отвагу» (2022)
- орден Мужества (посмертно).
В августе 2024 года память мужественного лейтенанта с позывным «Сороковой» Айдына Демир-ооловича Норбу увековечили в родном селе Элдиг-Хем, посвятив ему памятник.
https://vk.com/wall-222921857_23372
Во время выполнения боевой задачи погибли пять бойцов из роты СпН 106 батальона «Светлояр». 7 человек получили ранения различной степени тяжести.
Группа спецназа 106 совместно со смежным подразделением захватила два важных отрезка на одном из направлений нашей работы.
По словам командира группы С., это был золотой состав группы СпН.
В стрелковом бою погиб заместитель командира группы
младший лейтенант Оковита Иван Александрович «Гном»Иван Александрович Оковита
23.01.1999-20.09.2024
20 сентября 2024 года героически погиб при исполнении воинского долга Иван Александрович Оковита.
В феврале 2023 года Иван ушел добровольцем на СВО, пройдя путь от рядового оператора БПЛА до командира взвода глубинной разведки. По выбору совести и зову сердца он выполнял воинский долг по защите мирного населения Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей нашей страны.
Погиб в бою при выполнении задания, защитив грудью своего товарища. Указом Президента Российской Федерации за доблесть и героизм младший лейтенант Иван Александрович Оковита был награжден орденом Мужества посмертно.
Ему было 25 лет.
Иван Оковита родился 23 января 1999 года в г. Хабаровск. В августе 2020 года он был принят на работу в контрактную службу ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и ушел на фронт.
Под ударами дронов погиб разведчик-пулеметчик
младший сержант «Бьёрн» Кулик Дмитрий ЛьвовичКулик Дмитрий Львович
16.07.1992 г.р.
г.Нижний Новгород
106-й разведывательный батальон "Светлояр"
В стрелковом бою погиб
младший сержант Краев Михаил Сергеевич «Зелёный»Краев Михаил Сергеевич
106-й разведывательный батальон "Светлояр"
От попадания и разрыва снаряда погиб разведчик-пулеметчик
ефрейтор Черкасов Вячеслав Геннадьевич «Чера»Черкасов Вячеслав Геннадьевич
106-й разведывательный батальон "Светлояр"
В стрелковом бою погиб
младший сержант Вишнев Сергей Олегович «Грешник»Вишнев Сергей Олегович
106-й разведывательный батальон "Светлояр"
Все погибшие были представлены командованием к Орденам Мужества.
https://t.me/VDV106Moskva/1304Муравский Евгений Иванович родился 25 мая 1985 года в станице Анапской Краснодарского края.
В 2000 году окончил 9 классов МБОУ «ООШ №21 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Российской Федерации Виктора Емельяновича Омелькова». В 2002 году получил среднее общее образование в Кадетской школе имени Героя Советского Союза Старшинова Н. В. В 2003 году проходил воинскую службу в Петрозаводске (Республика Карелия).
После демобилизации в 2005 году начал педагогическую карьеру учителем ОБЖ в НОУ СОШ «Светоч».
Диплом о высшем образовании получил в 2010 году в ГОУ ВПУ «Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт» по квалификации «учитель истории».
В ряды анапского станичного казачьего общества Евгений Иванович вступил в 2011 году.
Второе высшее образование, дающее право на ведение профессиональной деятельности в сфере физической культуры (тренер -преподаватель), он получил в 2013 году. Окончив Российский государственный социальный университет, Евгений был принят на работу в МБОУ «ООШ №21 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Российской Федерации Виктора Емельяновича Омелькова» преподавателем - организатором ОБЖ.
В 2017 году Евгений Иванович женился, а в 2019 родилась дочь.
С 2018 по 2020 годы служил дружинником в Анапском районном казачьем обществе Таманского отдельного Казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества. С 2020 года являлся заместителем председателя анапского Союза казачьей молодёжи Кубани, начальником Почётного караула АРКО, наставником казачьих классов станицы Анапской. Неоднократно был отмечен почётными грамотами атамана Анапского РКО за активную работу по воспитанию молодого поколения казачьих классов и вклад в дело возрождения и становления Кубанского казачества.
В 2021 году Евгения Ивановича назначили заместителем атамана АРКО по спорту. Он принимал активное участие в спортивной жизни города-курорта, имел звание кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Награждён золотыми значками ГТО, грамотами и медалями за достижения в шахматах, гиревом спорте, дзюдо, кикбоксинге, русском бою, лёгкой атлетике, плавании, метании спортивного ножа. Был постоянным участником казачьих полевых сборов и соревнований по традиционным видам казачьих состязаний.
20 сентября 2022 года ушёл добровольцем для участия в СВО на Украине в отряде БАРС-16, войсковая часть 22179. Первый срок службы по контракту завершил в ноябре 2022 года. Вернувшись домой, не мог остаться в стороне и 19 декабря 2022 года отправился добровольцем в Донецкую народную милицию, где продолжил службу разведчиком-оператором в рядах 1-го отделения разведывательного взвода 3-го стрелкового батальона 110-й отдельной мотострелковой бригады войсковой части 42600.
Погиб 26 марта 2023 года в боях под Донецком в ходе выполнения боевой задачи по освобождению населённого пункта Невельское Ясиноватского района. Исполняя свой воинский долг на СВО, показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя как настоящий защитник Отечества. Евгений погиб, сражаясь за правду и мир на Донбассе, за чистое, голубое небо без грохота канонад, за будущее детей России.
Муравский Евгений Иванович награждён:
20 августа 2016 года наградным знаком «Казак России»;
20 января 2021 года наградным знаком «За возрождение казачества» II степени;
2 февраля 2021 года наградным крестом «За честь и верность»;
6 декабря 2021 года медалью «За безупречную службу казачеству»;
20 июля 2022 года медалью Российского казачества «За государственную службу»;
20 января 2023 года наградным крестом «За казачий поход».
6 июня 2023 года Указом Президента РФ награждён орденом Мужества, посмертно.В сентябре 2023 года члены Молодёжного парламента приняли участие в торжественной церемонии, посвящённой кавалеру ордена Мужества Евгению Муравскому. Сегодня отряду юнармии МБОУ ООШ №21 г. Анапа присвоено наименование в честь погибшего учителя. Память кавалера ордена Мужества Муравского Евгения Ивановича почтили минутой молчания. В знак уважения и благодарности к мемориалу Вечный огонь возложили цветы.
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