Ну вот и "кЫргЫзы" проснулись

В Киргизии жестоко убили русского школьника Дмитрия Чернявского убили в городе Кант, школьники-киргизы из параллельного класса. Просто целенаправленно долго забивали толпой. Сломаны три позвонка, разорваны внутренние органы, включая желудок.

В полицию обратился его брат, дело возбудили по статье причинение тяжкого вреда здоровью.

Нет никаких сомнений, что убийц отмажут.Сообщают, что Дмитрий, очень любил Россию, несмотря на то, что родился в Киргизии, участвовал в различных программах, приезжал в Крым. Именно это стало причиной конфликта.

Давно пишем, что в постсоветских бантустанах, русские — это люди второго сорта, которые там находятся, фактически, в заложниках и Россия должна их всех репатриировать домой.

Естественно у русофобов другое мнение. Причём конкретно Мирзаян сам сбежал из Узбекистана в Москву, но против того, чтобы государство помогало возвращать русских на родину.

Подписчики "Русской грамоты" из Киргизии пишут:

"Русского парня Диму Чернявского убили в городе Кант. Там, где российская авиабаза. Убивали вдесятером. Долго били именно с целью убить. Сломаны три позвонка, разорваны внутренние органы, включая желудок. Избивший (именно инициатор, а так там толпа была) спортсмен (борец). Сами понимаете, что нерусские избивали именно русского и без нацизма не обошлось. Парень был активным. Ездил в Крым по какой-то там программе. Был патриотичным именно как русский".

Официальное сообщение звучит так:

"В Канте среди школьников произошла драка. Один из участников скончался.

25 января в ОВД Ысык-Атинского района обратился Ч. В., 1997 года рождения. По его словам, ученик 10-го класса школы №3 Канта Р. А. из-за словесного конфликта нанес телесные повреждения его брату - Ч. Д., 2008 года рождения. Пострадавшего доставили в территориальную больницу, но он, не приходя в сознание, скончался.

Милиционеры возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". "Установлено, что возле школы №3 Канта между школьниками Ч. Д. и Р. А. произошел словесный конфликт. После этого они вышли за территорию школы, и там произошла драка, в результате которой оба получили травмы. Ч. Д. доставили в реанимационное отделение, где его прооперировали и госпитализировали в Бишкекскую частную больницу. Там он, не приходя в сознание, скончался".

Напомним, в Киргизии местные "титульные" регулярно убивают, избивают и унижают русских школьников. Примеры можно посмотреть здесь, здесь и здесь. А здесь как местные полицаи безнаказанно убили русского парня на глазах у прохожих.

Киргизы просто не могут относиться к России и русским по-другому. Бесконечные прогибы, возложение цветов к памятникам местным русорезам, подгоны техники и строительство школ в ущерб своим городам без какого-либо жёсткого спроса за всё это - такое в Азии совершенно искренне презирают. И это презрение канализируется на всех русских. Что делать России с этим океаном ненависти и презрения, который оставит после себя стремительно дряхлеющий лавромид по всему периметру страны - тот ещё вопрос. Видимо, обтекать и наслаждаться газовыми и другими взаимовыгодными контрактами.

Ну и показательно, что ремонт в школе, где озверевшие киргизы забили до смерти Диму Чернявского, ремонт сделали за счёт российской авиабазы. Благодарность - стандартная от данного контингента.

Думаете в название темы вынесена насмешка. Да ладно. Вот вам доказательство:

«Казус кыргызус», или Кто оплачивает русофобию в экс-советских республиках?

Разгорается скандал вокруг монографии «Кыргызы» издательства (внимание!) «Наука». Вопросы возникают прямо сразу — с названия. Почему вдруг «кыргызы», если текст на русском языке? Ведь по-русски этот этнос называется «киргизы». Почему тогда не использовать японский вариант «киригису»? Или даже грузинский — «киргизули»? Нет, именно «кыргызы», так требуют от нас, от русских, писать сами киргизы. Из этой же оперы город Алматы вместо Алма-Ата, Ашгабад вместо Ашхабада, в Украине и пр.

А ведь это уже второе издание коллективной монографии, вышедшей из-под пера сотрудников Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН.

Если уже в названии намёк на требования жителей республик, отделившихся от СССР, то что же внутри? А внутри ожидаемое. Россия названа оккупантом и поработителем. Мятежи 1916 года, когда жителей национальных окраин Российской Империи стали привлекать к тыловым работам, ибо один русский народ уже не вывозил Первую мировую; прокатившийся по Туркестану, в который входили нынешние Киргизия, Южный Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, русорез... При этом ответные действия пограничных и казачьих отрядов названы «карательными мерами», а Российская Империя — «колониальной системой».

Ну и вишенка на торте: период распада Советского Союза описывается как «освобождение [Киргизии] от тоталитаризма».

И чем же тогда эта монография отличается от киргизских школьных учебников, на которых выросло уже три поколения школьников? Только тем, что вышел сей «труд» в уважаемом доселе государственном издательстве на бюджетные деньги.

Странные нарративы в Академии наук, или Кому выгодны русофобские издания?

Первыми на «казус кыргызус» обратили внимание сотрудники Института Царьграда. Да и как не заметить, если о «русском колониализме» сейчас не говорит только ленивый. А между тем подобный нарратив в корне противоречит как исторической правде в целом, так и вполне конкретным заявлениям Владимира Путина. Так, в сентябре 2023 года, выступая во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, глава государства особо подчеркнул, что русская политика освоения территорий исторически в корне отличалась от западной — колонизаторской и откровенно расистской:

«Мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. А те страны, которые с нами сейчас пытаются соперничать, они как раз проводили совершенно другую политику».

Расистская идеология — прямое порождение англосаксонской колониальной системы. Однако в советское время учёные-марксисты в полном созвучии со своими западными либеральными коллегами-русофобами сделали всё, чтобы внедрить миф именно о Российской Империи как о «тюрьме народов».

Удивительнее всего, что спустя более 30 лет после распада СССР нарративы о «порабощении» и «угнетении» усиленно распространяются не только в школьных учебниках бывших советских республик, но и в Академии наук России! Ну и что мы после этого хотим?

В свете происходящего надо бы забрать всех соотечественников домой с таким отношением в СрА

Только вот талантливая Захарова застенчиво "позабыла" добавить, что в последние годы значительная часть "соотечественников", получающих паспорта, это таджики из памирских кишлаков

А добрым русским людям, пытающимся получить одобрение заявки, иногда отказывают под идиотскими предлогами по три-четыре раза. Есть и удачные примеры участия в Программе, но форменного ада - бездонные глубины.

В многонациональной России мало того, что понятия "этнический русский" юридически вообще не существует, так ещё и Программа переселения имеет жёсткое ограничение по регионам, куда могут переселяться "соотечественники". За которых, как известно, выдают себя все, кому не лень, включая таджиков-русорезов. Плюс привязка к вакансиям. Не нужны, скажем, в Омской области учителя - всё, русский учитель из Казахстана или Узбекистана туда переехать не может. В ответ на заявку, поданную в Астане или Ташкенте, ему придёт тупой бюрократический отказ.

Потому что у российской Программы переселения соотечественников в отличие от аналогичных программ Израиля, Германии или Казахстана, нет цели вернуть в Россию как можно больше русских. Она не для этого придумана. Её цель - обеспечить регионы рабочей силой. А таджикской, узбекской или ещё какой - дело двадцать пятое. Азиатской даже лучше - просят меньше, права не качают (пока), ни на что не претендуют (пока).

Так что г-жа Захарова постыдилась бы вообще упоминать это мерзкое убожество, именуемое Программой кишлакизации переселения. Нашла чем гордиться.

Вот что пишут прошедшие этот ад переселенцы:

Мы, русские, с семьёй не смогли воспользоваться ею именно по причине привязки профессии к определенному региону. Поэтому, как граждане Казахстана, решили воспользоваться упрощённой процедурой получения ВНЖ, а потом гражданства России. Но подать на ВНЖ можно только находясь на территории РФ, поскольку консульства такие услуги не оказывают. По закону граждане Казахстана могут находиться на территории России в течение 90 дней (ранее суммарно 90 дней в течение полугода, теперь 90 дней в год), но в эти сроки просто физически невозможно уложиться и подать документы в миграционный центр по многим причинам:

1. Сначала нужно записаться на платную консультацию (сидели в очереди с 9.00 до 17.00);

2. После осмотра документов, выдали список необходимых документов для подачи и что необходимо пройти;

3. Взяли талон на сдачу медосмотра (запись на неделю вперёд, после сдачи ждать 10 дней готовность);

4. После получения медосмотра поехали в отдел МВД по месту регистрации получать "зелёную карту" (сдали отпечатки пальцев, копии медосмотра, получили карту);

5. Приехали в Миграционный центр, записались на сдачу экзамена по русскому языку (запись на 1,5-2 месяца вперёд!);

6. Приехали в назначенный день сдавать экзамен (оплатили, не сдали, т. к. вопросы на знание законодательства РФ были некорректно составлены и дублировали друг друга, не хватало баллов), записались заново (повезло, записали через месяц прийти). Касательно обжалования решения, сказали не по их зарплате вопрос и вообще идите лесом.

Ну в общем, к чему это я. Даже при самом красивом раскладе - не получится уложиться подать документы в 90-дневный срок и придется покинуть Россию. А въехать можно теперь только раз в год. А в стране исхода ВНЖ не оформить. Тупиковая ситуация получается. Про себя хочу сказать, что нам повезло - у меня уже было ВНЖ России, и я супруге и детям просто продлил регистрацию на один год и мы продолжили штурмовать все эти адские конторы. При этом написали жалобу в прокуратуру, в МВД, в Минпросвещение и одному депутату (через месяц, ну срок рассмотрения такой, получили ответ от всех со словами поддержки).

Позвонили с МВД и пригласили на следующий же день в Миграционный центр (хотя у нас и так сроки на прием подходили через пару дней). В общем, приняли у нас документы, теперь ждём получения ВНЖ. Кстати, пока стояли в очереди сдавать экзамен по русскому языку, толпами приводили азиатов всяких, начиная от кишлачных до китайцев и вьетнамцев. Заводили в кабинет только их и "переводчика". Я специально спросил у преподавателя, а каким таким чудесным образом они сдают экзамен, если по-русски ни слова не понимают.

На что мне ответили, что они идут по патенту и у них "лайт" версия. Но как?! Они вообще ни слова не могли сказать. Вот такие дела. Они по патенту легко и приезжают сюда толпами. А мы, русские, и малые народы России должны семь кругов ада пройти, пока оформишь документы. По деньгам уже вообще молчу, нотариус на нас озолотилась (только переводов паспорта штук 10 делали на каждого члена семьи, помимо других документов)".

Рассказ одного из брошенных русских: «Отбирали у всех русаков всё, что было. С кольями и ломами нападали...иногда один раз в день кушаешь. Пенсия у меня 2.5 тысяч рублей на ваши деньги».

Этот ролик о судьбе русских людей, брошенных и забытых РФ в Таджикистане (и не только там). Все они ехали туда по повелению партии, отрывавшей их от родной земли с запретом на возврат. Вернуться стало возможно только при Горбачёве, но такая возможность была не у всех. Кто боялся оказаться на улице, кто просто ухаживал за больными родителями, поэтому грянувший в 90-х русорез застал ещё довольно многочисленное русское население врасплох. Те, кому довелось выжить, теперь влачат жалкое существование на 2.5 тысячи рублей в месяц, иногда перебиваясь объедками один раз в день. Одних только расходов, потраченных дружбанародными шизофрениками на строительство театра в Душанбе, хватило бы, чтобы обеспечить этим людям достойную старость, но приоритеты в многонациональной державе таковы, что брошенные русские пенсионеры на фоне оных тьфу и растереть. Брошенные русские были, есть и будут вечным позором российского правительства, забывших про них ради мнимой дружбы со среднеазиатскими баями.

Зато в Екатеринбурге прoшла тoржественная церемoния награждения премией "Семья - oпoра Рoссии"! И по мнению местных чиновников опора России выглядит именно так. Вот как-то так...