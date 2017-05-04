Чудовищная ложь Сванидзе на «Эхо Москвы»

«Значит, я не хочу расстраивать наших радиослушателей, но следователи Гестапо – они ездили учиться у следователей НКВД, как известно, в 30-е годы. Там был очень широкий обмен опытом по данному вопросу. Поэтому это, в общем, один черт».

Из этой небольшой реплики человек неподготовленный, то есть не знающий истории, может узнать для себя «много нового». Ведь из фразы, произнесенной Николаем Карловичем Сванидзе логично вытекает:

— Следователи Гестапо ездили учиться у следователей НКВД.

— Был очень широкий обмен опытом «по данному вопросу». При этом следователи Гестапо, очевидно, были менее опытны, раз ездили в СССР учиться.

— Подобное сотрудничество практиковалось в 30-е годы часто. Это следует из обтекаемой формулировки «в 30-е годы». То есть следователи Гестапо долго и часто учились у следователей НКВД.

— Раз потом в Гестапо творился ужас, а в нацистской Германии массовое уничтожение людей началось позже – в 40-е, из этого вытекает, что часть опыта по Холокосту, газвагенам и лагерям смерти, гестаповцы-эсесовцы подчерпнули в Советском Союзе.

— Какой вывод из всего этого напрашивается, даже не надо думать – его уже озвучил сам Сванидзе: «Один черт».

Сталин равен Гитлеру – вот вывод, к которому ведет слушателя Николая Карлович. Более того – Сталин хуже Гитлера, ведь это у сталинских следователей якобы учились гитлеровские палачи.

Сталин=Гитлеру и даже хуже него – сегодня и есть столбовая дорога всех фальсификаторов и русофобов. Что на западе, что среди российской Пятой колонны.

Знаете, что самое сложное для обычного нормального человека? Понять, что все произносимое либералами в эфире передач ТВ и радио, все, что они пишут в книгах и статьях есть 100% ложь! Нормальный человек просто не может себе представить, чтобы солидный с виду, убеленный сединами «сванидзе» может беспардонно врать от начала до конца.

Сванидзе говорит нам, что «как известно, в 30-е годы» следователи Гестапо ездили к следователям НКВД учиться. И фраза его составлена так, чтобы создать иллюзию многолетнего сотрудничества. После чего уже Гозман не моргнув глазом, скажет, что СМЕРШ, это тоже самое, что СС. То есть приравняет военную контрразведку, чье название расшифровывается как «Смерть Шпионам», с палачами, которые уничтожали людей в концлагерях, сжигали села вместе с людьми. Думаю, разницу между СМЕРШ и СС поймет любой, кроме Сванидзе и Гозмана. Но вернемся к термину «в 30-е годы». А когда точно в 30-е годы? Сванидзе намеренно не говорит ни года, ни периода. Потому, что сказать ему нечего.

Поясняю. Гитлер был назначен канцлером 30 января 1933 года. Очевидно, что ДО его назначения следователи Гестапо точно не могли ездить к следователям НКВД. Почему? Да потому, что Гестапо (Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция») была создана в конце апреля 1933 года. Каковы были отношения СССР и Германии в период, когда Гитлер пришел к власти? Хуже некуда.

По инициативе нацистов началось резкое ухудшение на всех направлениях. Либералы часто любят говорить, что «СССР ковал меч Гитлера», имея ввиду, что Советский Союз якобы обучил уйму немецких летчиков и танкистов. А, правда такова: в 20-е годы СССР тайно сотрудничал с Германией в военной сфере. Создание совершенно секретных совместных военных проектов стало следствием Рапалльского договора заключенного между Германией и Россией в 1922 году. Гитлера и рядом не было в немецкой власти в тот период. Сотрудничество с немцами было очень выгодно СССР, который на тот момент не имел своего ни самолето, ни танкостроения и находился в изоляции. Германцы, по Версальскому миру, не имели права иметь ни авиацию, ни танки. Стороны договорились, что СССР дает место на своей территории, а немцы закупят туда через подставных лиц (якобы для Аргентины и т.п.) новейшие модели из англо-французского ряда танков и самолетов. Вместе изучаем, вместе развиваемся.

Объектов такого сотрудничества было два: танковая школа в Казани и летная школа в Липецке.

1. Договор об организации совместной танковой школы был заключен 2 октября 1926 года в Москве. Именно немецкая сторона несла расходы по текущему содержанию школы и приобретению всего необходимого имущества для её функционирования, включая сами танки. Советская сторона выделяла технический состав для мастерских, рабочих и охрану. Обещанные немцами десять боевых машин прибыли лишь к началу 1929 года, когда и началась работа школы. За все время своего существования танковая школа успела сделать три выпуска немецких слушателей: в 1929/30 гг. — 10, в 1931/32 гг. — 11 и в 1933 году — 9 человек. Итого: 30 курсантов. Думаю, не стоит пояснять, что танкистов у Гитлера была значительно больше, Занятия в школе продолжались до 1933 года, когда по приказу Гитлера школа была ликвидирована.

2. Первые шаги к появлению совместной летной школы в Липецке были сделаны в 1923 году, когда немецкое военное министерство через посредника купило у фирмы «Фоккер» в Голландии одноместные истребители. Полноценные занятия начались лишь во второй половине 1926 года. Фактически Советский Союз предоставлял немцам только свое небо, а все остальное они привозили с собой, попутно ещё и обучая наших пилотов и конструкторов. Начальником липецкой авиашколы был офицер рейхсвера, обучение вели немецкие инструкторы по немецким программам. Всего летной школе в Липецке было обучено или переподготовлено 120 немецких лётчиков-истребителей и 100 лётчиков-наблюдателей. В 1933 году по приказу Гитлера, немцы покинули территорию СССР, оставив все имущество школ Красной армии.

Итак мы видим, что даже то сотрудничество, что было до Гитлера, при нем было немедленно свернуто. Поэтому никакого даже общения между специальными службами в первые годы Гитлера у власти быть не могло. И не было. Таких фактов нет в книгах самых упертых фальсификаторов. Гитлера привели к власти, чтобы в перспективе он напал на СССР и развязал войну. В 1936 году фюрер помог начаться войне – правда, пока в Испании.

В этом конфликте Москва поддерживала законное правительство Испании, а Германия и Италия открыто помогали мятежникам Франко. Франция и Англия были нейтральны, что по сути означало помощь мятежникам, так как республиканское правительство нигде, кроме СССР не могло закупить вооружений, а Франко все, что нужно поставляли Берлин и Рим. В конце концов, немцы и итальянцы отправили в Испанию боевые части. Стараясь переломить ход борьбы. Надо ли сказать, что в момент, когда СССР и Германия опосредованно воевали в Испании, никаких контактов и «обучений» спецслужб не было и не могло быть.

А когда закончилась война в Испании? В апреле 1939 года. В «промежутке» между её началом и её окончанием Гитлер осуществил аншлюс (присоединение) Австрии, а затем Мюнхенский сговор. Где Англия, Франция и Италия заставили чехов отдать Гитлеру часть страны (Судеты). Та вот СССР имел с Чехословакией договор и Сталин подчеркнул, что он готов военным путем выполнить договорные обязательства, в случае немецкой агрессии. Повторю? Осенью 1938 года СССР предложил на территории Чехословакии воевать с Германией.

Итак мы уже добрались до конца 1938 года, а следователи Гестапо все никак не ездят учиться у следователей НКВД. Потому, что отношения их стран хуже некуда.

Дальше весной 1939 года начались робкие зондажи возможности улучшения отношений, шли они со стороны Берлина. 23 августа 1939 года стремительное заключение «Договора о ненападении», между СССР и Германией. Потом Гитлер решает отложить сроки удара по Польше с 26 августа на 1 сентября и совершает агрессию против поляков.

Тут рекомендую всем ещё раз прочитать стенограмму выступления Н.К. Сванидзе в программе «Эхо Москвы». У него там полно спекуляция на тему: Гитлер и Сталин вместе напали на Польшу:

«У нас нельзя говорить, что мы начали войну вместе с гитлеровской Германией, потому что гитлеровская Германия начала войну. А Советский Союз присоединился там через 2 с лишним недели, потому что согласно пакту Молотова-Риббентропа, как известно, мы поделили секретным протоколом к пакту, мы поделили Восточную Европу. «Мы» — это Сталин и Гитлер. Извините, что я употребляю местоимение «мы».

Так вот говорить, что «мы начали войну вместе с гитлеровской Германией» нельзя хотя бы потому, что это ложь. Убедиться в этом очень просто. Англия и Франция объявили по факту нападения Гитлера на Польшу войну Германии – были обязаны по договору. Англия дала гарантии Польше. Вопрос Николаю Карловичу Сванидзе: почему Англия и Франция не объявили войну СССР, когда 17 сентября 1939 года Красная армия вошла на территории Западной Белоруссии и Украины? Неужели испугались выполнить свои обязательства? Или просто для них было ясно, что агрессор Гитлер, а СССР ввел войска на территории, которые исконно принадлежали России и потому в Лондоне и Париже Сталина агрессором не считали. В отличие от Сванидзе.

Так кому видней: правительствам демократических Англии и Франции в 1939 году или С.К. Сванидзе через почти восемь десятилетий?

Не ездили следователи Гестапо в 30-е годы учиться у следователей НКВД. Сначала отношения между странами были враждебными, а улучшились они только к августу-сентябрю 1939 года.

В сентябре 1939 года было создано РСХА – Главное управление имперской безопасности. Куда вошло и Гестапо, а само РСХА в историю вошло с весьма дурной славой одной из самых жестких и успешных спецслужб в мире. В тоже время в конце сентября 1939 года между СССР и Германией был заключен Договор о дружбе и границе.

Выходит, что гипотетическое общение советских и германских спецслужб могло продолжаться в период с сентября 1939 года по май 1941 года. Согласитесь, что этот период честный историк и просто честный человек, не желающий подтасовывать факты и создавать ложное впечатление, никак не может назвать «ездили, как известно, в 30-е годы».

Но есть ли хоть какие-то свидетельства и доказательства, что в этот недолгий период «следователи Гестапо ездили учиться у следователей НКВД»? Нет. Никаких достоверных фактов на этот счет нет.

Однако вернемся к словам Сванидзе.

— Следователи Гестапо никогда не учились у следователей НКВД, ни в 30-е годы, ни позже.

— Следователи Гестапо не ездили в Советский Союз в принципе.

— Советский Союз никогда ничему не обучал гитлеровских палачей.

— Сталин антипод и уничтожитель Гитлера.

Ну, а как после всего этого называть Николая Карловича Сванидзе – это мы оставим каждому решить самостоятельно.