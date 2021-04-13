Изображение «вагнеровцев» украсило дом в Белграде

Помню, когда я впервые затронула тему вагнеровцев, а потом стала писать о погибших в Сирии не только наших военных, но и о них, то как же меня ругали. И выдумщицей называли и похлеще. А я еще тогда говорила, что придет время и все будет ясно. Ну чтож. Я рада, что оказалась права. И уже никто их существование не отрицал, особенно после событий в Белоруссии. И вот еще одна хорошая новость. Уличные художники разместили изображение бойцов «ЧВК Вагнера» на стене дома в столице Сербии.

В соцетях появились фото и видео необычного граффити, которое появилось на стене дома в Белграде. На нем изображены четыре человека в камуфляжной форме с оружием. Внизу сделана надпись: «Группа Вагнера — русские рыцари».

Эксперты объясняют растущую популярность «ЧВК Вагнера» за рубежом эффективностью россиян в борьбе с радикалами. Известно, что благодаря «вагнеровцам» удалось спасти жителей Донбасса от украинских карателей, пишет «Утро.ру».

Еще одной большой победой стал разгром боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ), которые контролировали почти всю территорию Сирии. Исламисты казнили мирных жителей, заставляли их воевать на своей стороне.

«Вагнеровцы» эффективно справились с освобождением древнего города Пальмира, принимали участие в боях за Алеппо и в окрестностях Дамаска.

Также они помогали эвакуировать детей из зоны проведения операций. Сирийцы высоко оценили заслуги россиян и оставляют им послания на своих домах.

Героизм и мужество «вагнеровцев» воспевают не только в стихах и песнях, но и в современном творчестве. В феврале 2021 года анонимный художник издал серию комиксов о русском супергерое Вагнере. По сюжету он спасает мирных жителей от чудовищ в разных уголках мира. И это правильно!

https://www.politnavigator.news/izobrazhenie-vagnerovcev-ukr...