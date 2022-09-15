Знаменитые "ихтамнеты"

Те, кого нет, вернулись туда, где их нет… туда, где всё и начиналось… Долгое время сам факт существования "Группы Вагнера" отрицали на всех уровнях: новости о деятельности формирования сопровождали фразой "их там нет", отказывая нестандартному воинскому соединению в заслуженной славе. Спустя 8 лет Будем помнить этот боевой путь всегда.

Всё изменилось со стартом специальной военной операции: объявления о наборе в ряды ЧВК висят на щитах во всех крупных городах, в сети легко найти вакансии, а в крупнейших СМИ страны — интервью с "музыкантами". Спустя 8 лет Спустя восемь лет и десяток локаций – те, кого нет, вернулись туда, где их нет… туда, где всё и начиналось.

Спустя 8 лет Попасная, Мироновский, Светлодарск, Клиновое, Углегорская ТЭС...

сотрудники Вагнера работают под Попасной, апрель 2022. Работа РСЗО на угледарском направлении под Великой Новоселовкой.

@rybar рассказывает, какое оружие и техника стоит на вооружении у "Вагнера", какая реальная численность, в каких странах сегодня ведёт деятельность "Оркестр", и отмечает боевой путь "вагнеров" в рамках специальной военной операции. https://t.me/c/1626866857/2029 Мы провели несколько дней на позициях "музыкантов" и постарались передать каждодневную атмосферу работы сотрудников компании - пот прилипших к телу боевых рубах и усеянные телами противника лесопосадки вдоль пыльных дорог Донбасса.

Когда мы стояли возле очередной из уничтоженных групп всушников, один из бойцов рассказал о нескольких правилах, заведенных в "конторе": "В отличие от них, мы всегда забираем своих, как бы то ни было. Всегда. Никогда не отступаем. И не сдаемся в плен. На этом месте погиб наш парень - он шел навстречу к своей группе, но на дороге увидел противника. В одиночку дал бой, положил нескольих из них. Ребята подоспели на звук перестрелки и уничтожили всушников со стрелкового. Кто-то другой мог бы, наверное, поднять руки, бросить оружие и сдаться в плен. Молить, чтобы ему сохранили жизнь. А он так не сделал, обозначил, что здесь противник, но принял смерть. «Музыкант» в районе Артемовска (Бахмут).

Многих из "них" просят сохранить жизнь. Если бросают оружие - берем в плен. "Падаль" мы не добиваем". С.Шилов https://t.me/boris_rozhin/60937

Группа бойцов ЧВК высадилась в тылу врага, оставшись без связи, но быстро сориентировалась на местности и укрепилась на новых позициях, заняв украинский блок-пост, рассказал ополченец Станислав Варг в своем телеграм-канале. ЧВК Вагнера - в лучших традициях спецназа!

Бойцы ЧВК пробрались к ближайшему к ним блокпосту противника, ликвидировали несколько боевиков ВСУ и взяли с собой пленного, "отжав "Урал" с украинской символикой". Так они практически беспрепятственно приблизились к еще нескольким блокпостам и уничтожили врага, засевшего в них, передал ополченец. Бойцы Вагнера и трофейный немецкий пулемет MG-42, найденный на бывших украинских позициях Бойцы из подразделений ВС РФ и их техника. Бойцы из подразделений ВС РФ и их техника. Бойцы из подразделений ВС РФ и их техника. Бойцы из подразделений ВС РФ и их техника Бойцы из подразделений ВС РФ и их техника Бойцы из подразделений ВС РФ и их техника

"Все живы. Задорность, опыт и нежелание прятаться всю войну в посадках, сыграли с врагом злую шутку. Теперь ребята пьют пивко в тылу и готовятся к следующему выезду", — прокомментировал подвиг российских солдат Варг. https://t.me/radioARBAT/16569

Боец-десантник и его бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" в зоне проведения спецоперации на Украине. К слову, "Тайфун" действительно обеспечивает высокую безопасность личного состава. В начале июня после попадания 155 мм натовского снаряда люди не пострадали, корпус машины был только поцарапан. Дело было в Запорожье. https://t.me/c/1626866857/1795

В зоне СВО оказалась возложена на подразделения СпН, это привело к тому, что спецназ не всегда может выполнять свои прямые задачи из-за работы в качестве «штурмов» неся при этом потери, что снижает штат РГСпН. Ну и конечно же главной скрипкой в качестве главных штурмовиков выступает «Оркестр». Архивное, из-под Северодонецка.

Бойцы «Оркестра» в населённом пункте Покровское, который был взят в конце июля.

Бойцы «Оркестра» в окрестностях села Покровское, Бахмутское направление. Бойцы «Оркестра» в окрестностях села Покровское, Бахмутское направление. Бойцы «Оркестра» в окрестностях села Покровское, Бахмутское направление.

Ниже текст от Александра (https://t.me/razvedosaa )

ЦЕНА ОШИБКИ

«Я присел рядом с убитым, огляделся, отложил автомат в сторону и приступил к досмотру – карты, планшет, телефон, документы…

Что заставило меня поднять голову – не знаю, но прямо напротив, в паре десятков метров, в кустах маячила темная фигура, которая просто не могла быть нашей.

Рука привычно потянулась к рукоятке автомата, но цапнула пустоту.

Картинка окружающего мира вдруг замерла, но мысли с щелканьем сменяли одна другую – Б...ть… Дебил… П...дец…

А потом он выстрелил.



ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО.

К середине апреля потихоньку пошла «зеленка» и «оппоненты» малость ох...ли, забыв, что молодая и бесконечно приятная глазу зелень способна укрыть их только до поры.

В общем, наш наблюдатель срисовал группу противника в соседней лесополосе, что шла параллельно нашей – несмотря на расстояние примерно в 500 метров штатный «теплак» 1ПН-140-2 уверено выдавал тепловые сигнатуры, которые позволяли безошибочно опознать людей.

На позиции мы стояли уже третью неделю к ряду, неплохо изучив местность и безделье нас порядком подза..ло, поэтому я с группой, быстро распределив роли, аккуратно выдвинулся по низинке к ним в тыл.

Клянусь - четным благородным словом – хотели как лучше, т.е. взять их живыми, но не задалось, ибо парни поверли в себя и стали хвататься за автоматы, а когда цели заранее разобраны это вредно для здоровья.

Быстро всех «задвухсотили», зашли в «их» лесопосадку и стали ждать подмогу – по всем расчетам она должна была подойти, так как ликвидированная группа более всего походила на корректировщиков.

Пролежали минут пятнадцать, и я подумал, что дальше судьбу дрочить не стоит – спецназ активно работал с обоих сторон, а наша численность не позволяла особенно геройствовать, поэтому раскидав тройку по секторам, я вместе с еще одним бойцом отправился на досмотр…



Кто-то снова включил воспроизведение, но оно шло рывками - как будто видео при х...вом интернете.

Резкий, сбивающий дыхание удар в грудь, что-то обожгло ногу и я валюсь на бок, пытаясь нащупать автомат…

Крик «триста!!!» откуда неподалёку – как раз там был мой напарник – сука, он достал нас обоих…

Я стреляю «туда» – на вспышки, на движение, пытаясь нащупать врага, а потом жму на спусковой крючок «подствольника»…

БУМ!!! – вспышка разрыва впереди…

Она стремительно удаляется, а потом небо, трава и снова небо – подошедшая на выручку пара, пригнувшись тащит меня за лямки бронежилета подальше от взорвавшейся огнем зеленки…

Б...ть, откуда их столько…

Какая-то ямка, кто-то давит врага огнем, кто-то крутит на моем бедре трофейный турникет, а я, пытаясь перекричать непрерывный грохот стрельбы, ору в «Азарт» ориентиры и поправки – благо все они заранее назначены и даже пристреляны…

Дымные султаны взрывов, отсекающих нас от врага, бьющая снизу земля и гул подходящей техники…

НАШИ!

А значит не в этот раз!

Не в этот…



И для меня, и для раненого напарника все закончилось благополучно.

Лечимся, восстанавливаемся и готовимся – ведь нас ждут великие дела»(с) Р.



Хоть история и фантастическая, но урок она нам преподносит вполне реальный.

Главному Герою желаю Здоровья и Удачи!

А Вам всем – хорошего дня и да пребудет с Вами Сила!

Саперы Вагнера Подрывники "Вагнера" производят инженерную разведку местности в окрестностях Бахмута, где всушники минируют все подходы, чтобы замедлить продвижение "Оркестра". Был обнаружен фугас головным сапёром. Разминируют опасный участок управляемым подрывом.

После подобных подрывов украинские артиллеристы начинают работать по месту, поскольку надеются попасть по саперам. https://t.me/c/1626866857/2043

ГОРОДА БЕРЕТ НЕ КТО-ТО, ГОРОДА БЕРЕТ ПЕХОТА.

Вроде бы данное заключение бесспорно, но на самом деле нет. Бойцы «Группы Вагнера» в серой зоне Бахмутского направления

Пехота ВС РФ с 08.08.08 до 24.02.22 не брала ничего и нигде – если я и утрирую, то не слишком сильно – этим занимались «их там неты». Бойцы «Группы Вагнера» в серой зоне Бахмутского направления

Но их опыт никем кроме них самих не систематизировался, не оценивался и никуда не внедрялся. Бойцы «Группы Вагнера» в серой зоне Бахмутского направления

К слову, их собственная эволюция прослеживается даже по фото – это касается и одежды, и амуниции, и тюнинга. Бойцы «Оркестра» на БМП-3 в районе Бахмута.

Скажу больше – даже опыт союзных сил в плане активных действий в условиях массового применения противником различных типов артиллерии никак не учитывался. В Бахмуте отряды Вагнера ведут позиционные бои. Параллельно с ними другой шо совместно с союзниками продолжает наступление в западной части Кодемы.

Чему ИХ учили НАШИ советники решительно непонятно. Артиллерия Оркестра за работой, окрестности Бахмута.

Но в итоге общевойсковые подразделения ВС РФ оказались не готовы к штурмовым действиям. Причем малая часть – концептуально, из-за недостатка тяжелой техники, а гораздо большая – технически, из-за банального неумения вести ближний бой со стрелковым оружием. БМП и танк Оркестра отрабатывает по позициям противника в лесопосадке под Бахмутом.

Но главный парадокс в другом. БМП-3 бойцов ЧВК Вагнер в окрестностях Бахмута.

Представители МО РФ, признавая, что наступило время «новых войн», по привычке готовилось к старым. БМП-3 бойцов ЧВК Вагнер в окрестностях Бахмута

https://t.me/ok_spn/20749

Что касается Донбасса – там ситуация меняется мало. Противник на ряде участков фронта пытается огрызаться. В районе села Кодема они пытаются контратаковать уже вторые сутки, применяя броню. Там ВСУ несут серьезные потери, попали под огонь артиллерии ВС РФ. На том участке, под Кодемой, работает "оркестр" – бойцы "Вагнера", которые действуют очень эффективно, и, по всей видимости, украинцам это как кость в горле.

Военкор Котенок https://t.me/c/1626866857/2071