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Депутат Госдумы, актер Бурялев - «Я буду настаивать на уголовной ответственности за нетрадиционные отношения»

Депутат Госдумы, актер Бурялев: «Я буду настаивать на уголовной ответственности за нетрадиционные отношения»Николай Бурляев также считает, что нужно заниматься лечением геев и лесбиянок. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

 - Поддерживаете ли вы закон о ЛГБТ?

 - Так как я был одним из первых инициаторов принятия закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, конечно, я поддерживаю этот закон полностью. Это первый шаг. Я еще буду добиваться поправок, чтобы это не было системой штрафов. Условно говоря, заплати штраф и продолжай дальше этим заниматься, - это противоречит нашим российским законам, традициям, заветам, оставленных нам всем Богом. Люди не должны принимать содомию. 

 - Вы хотите, чтобы за это было уголовное наказание?

 - Пока оно не подразумевается. Пока предусматривается система штрафов. Для людей состоятельных эти штрафы ничего не значат. То, что предлагается введение кодов на телепрограммы, которые это пропагандируют, это тоже полумера. Я буду настаивать на уголовной ответственности за нетрадиционные отношения, педофилию и прочие пороки содамии. То, что сейчас предлагается, это оставление лазеек для тех, кто идет против Бога.

 - А если человек с рождения гей или лесбиянка?

 - Человек от Бога рождается нормальным, т.е., человеком. А дальше уже работают иные патомеханизмы греха.

Содомия - это грех, это патология, это болезнь! Если ты болен, то пойди полечись. Если ты грешишь, то пойди в церковь, покайся и больше не греши, чтобы предстать перед Богом в достойном виде. 

 - А как от этого можно лечиться? 

 - Этим не занимались, а надо заниматься!

Ранее Госдума приняла в I чтении проект с поправками о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ.

https://argumenti.mirtesen.ru/blog/43992963375/Deputat-Gosdu...

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