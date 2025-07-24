Ливадийский дворец в Крыму, ч.2

Во время Великой Отечественной войны в саду Ливадийского дворца состоялась церемония успешного завершения немецкой Крымской кампании (1941–1942) взятием Севастополя немецкой 11-й армией под командованием генерала Эриха фон Манштейна и присвоения Манштейну звания фельдмаршала. Церемония проводилась 6 июля 1942 года в саду Ливадийского дворца.

Среди участников были офицеры, унтер-офицеры и солдаты, награжденные Немецким рыцарским крестом и Немецким крестом в золоте. Это небольшая памятка и ремарка к той позорной акции вывешивания мемориальной доски Манштейну в Санкт-Петербурге.Фото Манштейна на фоне разбитого Севастополя.К счастью есть и другая история. С парадными залами дворца связана работа исторической Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании с 4 по 11 февраля 1945 года. В Белом парадном зале прошли 8 пленарных заседаний.Сталин, Рузвельт и Черчилль определили позиции СССР, США, и Великобритании в условиях окончания войны и основы мирового порядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века.В Коммюнике конференции державы антигитлеровской коалиции заявили, что их «непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира». Для поддержания мира и безопасности союзники решили создать международную организацию. Было принято решение о созыве 25 апреля 1945 года учредительной конференции Объединенных наций.Участники Крымской конференции приняли «Декларацию об освобожденной Европе».Союзники провозгласили «согласование политики трех держав и совместные действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами», а У. Черчилль, покидая Крым, заявил: «С тех пор, как 12 дней назад мы приземлились в разоренном войной Крыму, в мире произошли большие события. Постоянная дружба и сотрудничество трех великих держав были провозглашены более точно и авторитетно, чем когда-либо раньше».Решения, принятые в Ливадийском дворце за круглым столом переговоров, показали возможность плодотворного сотрудничества государств с различными общественными системами.

Если театр начинается с вешалки, то экспозиции Ливадийского дворца начинаются с вестибюля (оформлен в лучших традициях Итальянского Возрождения, впрочем, как и многие другие помещения дворца), в отделке которого принимали участие московские мастера фирмы "Братья Аксерио и Ко", специализирующейся на скульптурно-лепных работах.

В оформлении вестибюля использованы архитектурные формы стиля возрождения. Светлые стены, украшенные сложными рельефными орнаментами, красивое обрамление дверей, рельефная отделка камина, стройные колонны и канелюрованные пилястры, завершающиеся пышной капителью коринфского ордера, — все это создает ощущение торжественности и праздничности. Разнообразно варьирующиеся и вплетающиеся в орнамент гирлянды цветов и фруктов, розетты и картуши, раковины и фигурки дельфинов характерны для декора стиля возрождения.

В центре помещения - большой круглый стол, за которым в феврале 1945 г. лидеры стран антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритания) решали вопросы, о которых мы упоминали выше. Табличка с именем Сталина, указывающая, где он сидел.

В вестибюле представлен круглый стол (реконструкция 1974 года) из Белого зала. За таким столом в феврале 1945 года прошли 8 пленарных заседаний Крымской (Ялтинской) конференции глав трех союзных держав СССР, США, Великобритании. Экспонируется фотография 1945 года — один из рабочих моментов конференции. Место Черчилля

Белый зал проектировался как парадная столовая. Это самое большое помещение дворца, один из лучших интерьеров по своей художественной отделке. Здесь, как во многих постройках модерна, планировка, оснащение новейшими достижениями техники, декоративное оформление — все подчинено главной задаче: основополагающему эстетическому принципу модерна — созданию особой эстетической среды, особого мира, «возвышенного, далекого от обыденности, пребывание в котором превращается в праздник».

В восточной части столовой, примыкающей к вестибюлю, расположена скульптура немецкого мастера второй половины XIX века Брюгера «Пенелопа», которая была подарена в 1863 году гражданами Одессы императрице Марии Александровне на новоселье в Ливадии и перенесена архитектором из старого дворца. Она стала неотъемлемой частью оформления Белого зала. Чтобы сохранить интересное художественное произведение, находившееся когда-то в старом дворце, и вписать его в интерьер нового помещения, Краснов специально для этой скульптуры делает в стене небольшую полукруглую нишу. С большим мастерством лучшими лепщиками-скульпторами известной московской фирмы братьев Аксерио (так же, как и в вестибюле) выполнены рельефные украшения стен и потолка столовой: сложный кессонированный потолок, рельефный карниз, широкий орнаментальный пояс, завершающий стены, в который включены рельефные изображения гербов наиболее крупных губерний России. Огромные четыре колонны, высеченные из цельного белого статуарного каррарского мрамора с капителя ми коринфского ордера, и оригинальный по форме камин в итальянском стиле, украшенный изящной резьбой и гербом владельцев дворца, явились теми элементами оформления, которые придали интерьеру парадность и торжественность (колонны изготовлялись в Италии, камин — в мастерской Э. Менционе в Ростове-на-Дону). В дни работы Крымской конференции Ливадийский дворец был резиденцией делегации США.

Для резиденции главы американской делегации и приближенных к нему лиц в Ливадийском дворце было приготовлено 48 комнат. Американский контр-адмирал Олсен, осмотрев дворец, подготовленный для американской делегации, заявил, что «отведенные помещения обеспечивают размещение делегации».

Перед входом в Белый зал оформлена небольшая экспозиция, посвященная конференции. Парадные залы Дворца — бывшая Царская ожидательная и Парадный кабинет были предоставлены главе американской делегации Ф. Рузвельту. Для отдыха участников конференции служили бывшая английская бильярдная и диванная. Ожидательная комната: стены отделаны деревянными резными панелями из ореха, прекрасная люстра из муранского стекла (Романовы заказывали ее в Италии, доставили ее в Ялту на корабле) Парадный приемный кабинет императора: здесь необыкновенной красоты резная деревянная мебель. Данное помещение дворца (выглядит строго и изящно) оформлено в стиле позднего французского классицизма. Среди предметов интерьера следует отметить большое зеркало (в раме из красного дерева) над беломраморным камином и фарфоровые вазы, расположенные по его обеим сторонам - работа немецких мастеров из Мейсена. В 1945 г. (в период конференции) здесь располагалась спальня американского президента В период работы Крымской конференции в этом зале размещалась спальня президента США Ф. Д. Рузвельта. Следующее помещение - Биллиардная - оформлено уже в английском стиле XVI века. Стены комнаты обшиты каштановым деревом (работа ялтинского мастера А. Шиллинга). Об изначальном назначении помещения сегодня здесь уже мало что напоминает - комната в период Крымской конференции являлась столовой Рузвельта. В таком виде она сохранилась и до наших дней. Экспозиция повествует о политической карьере Ф. Д. Рузвельта и пребывании членов делегации США в Ливадии. В зале можно ознакомиться с документальной кинохроникой посвященной Крымской конференции 1945 года.

Из Биллиардной можно попасть в Итальянский дворик.

Внутренние дворики для прогулок и отдыха были характерны для итальянской архитектуры эпохи Возрождения.

Вход в Итальянский дворик со стороны церкви украшают кованые ажурные ворота работы итальянских мастеров XVIII века. Это место предназначалось для прогулок и отдыха на свежем воздухе царских особ и их гостей, которые проводили свой досуг в окружении галерей с тосканскими колоннами, удобно расположившись на мраморных скамейках, подлокотники которых украшали устрашающие грифы. В центре установлен мраморный фонтан. Именно тут и была сделана знаменитая фотография трех глав стран Ялтинской конференции.



В 2000-х годах активизировались оползневые процессы в районе дворцового комплекса, были повреждены ряд опорных стен, разрушены подземные коммуникации. В ряде комнат появились трещины. Это вызвало широкий резонанс в прессе. После проволочек было проведено финансирование ремонтных и противооползневых работ.По дворцу, пожалуй, все.

Пройдемся еще по двум стоящим внимание местам. 5 февраля 2015 года на территории дворцово-паркового ансамбля был открыт памятник И. В. Сталину, Ф. Д. Рузвельту и У. Черчиллю. Бронзовая композиция — Памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю, весом около 10 тонн была создана российским скульптором Зурабом Церетели в 2005 году в Москве. Её хотели установить в Ливадии к 60-летию Ялтинской конференции. Против этой идеи выступили представители ряда украинских политических партий, имевших свои отделения в Крыму, обвиняя Сталина в геноциде украинцев, а также крымские татары, которые обвинили Сталина в депортации крымскотатарского народа. В качестве компромиссного решения (с которым согласился ряд правозащитников включая Е. Боннэр и Л. Алексееву) предлагалось разместить изготовленный памятник не в Ялте, а в Тегеране. И в 2005 году памятник установлен не был.

Спустя почти десять лет, в ноябре 2014 года, монумент передали Крыму. С 4 по 5 февраля 2015 года в Крыму проходила международная научная конференция «Ялта 1945: прошлое, настоящее, будущее», посвященная 70-летию встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции; по окончании конференции, 5 февраля под звуки гимна России памятник был торжественно открыт. Второй интересный памятник - памятник императору Александру III представляет скульптурную композицию центром которой является бронзовая фигура императора Александра III в парке Ливадийского дворца. Инициатором установки памятника выступил Союз художников России. На месте памятника располагалось здание Малого дворца, в котором жил император вместе с семьёй во время отдыха. В период его правления проведены крупнейшие преобразования в жизни страны и Россия ни с кем не воевала, поэтому он упоминается в истории как Миротворец. Четырёхметровый монумент императору изготовлен из бронзы на уральском заводе. Автор работы: народный художник России Андрей Ковальчук. Александр III изображён сидящим на срубе дерева в военной форме, опираясь на меч. Позади него — горизонтальная стела с двуглавым орлом, на рельефе которой показаны различные достижения эпохи царя. 18 ноября 2017 года в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина на территории парка Ливадийского дворца был открыт памятник императору Александру III (примерно на месте где стоял Малый дворец).

Памятник окружен розарием. Пройти мимо не смогла, уж простите. Ну вот и все на сегодня. Есть еще фото по самой Алупке, но как-нибудь в другой раз.