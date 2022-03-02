Я — русская, и мне не стыдно!

Думала ли я, родившаяся в Харькове, и покинувшая Украину навсегда в 2012-м, что моя родина-мать будет воевать с той, что двадцать четыре года была мне мачехой? И пусть мачеха-Украина никогда не любила меня и всячески подчеркивала, что я со своей русской кровью, русской фамилией, русской литературой чужая на её земле — я как-то привыкла за эти двадцать четыре года к её степям и лесам. Привыкла трястись в стареньких фурах по раздолбанным дорогам, никогда не пристегиваясь — это правило дорожного движения почему-то считалось дурным тоном у украинских водителей. Привыкла пить пиво перед универом, демонстративно не пугаясь ментов — Харьковским национальным имени Каразина, я его с красным дипломом окончила. Привыкла разводить костер на Лысой горе в Киеве, где, знаете, справа язычники стоят, слева ролевики с деревянными мечами бегают, а ты посередине пьешь вино из тетрапака. Да. Больше это всё, конечно, про нищую бездомную юность мою, чем про Украину — не за что мне благодарить её, Украину, вопреки ей, а не благодаря я была счастлива в свои двадцать лет, да и кто из нас в двадцать-то не был счастлив?Но так уж вышло, что мои сумасшедшие двадцать лет — это Харьков и Киев, где сейчас идут уличные бои.
В 2015-м я попала на «Миротворец» и стала невъездной на Украину. Я поддержала несчастный Донбасс, по которому Украина била из всех калибров. Моя бывшая мачеха, пьяненькая тётка в грязном халате, пала оземь, ударилась, перевернулась три раза и превратилась в чудовище, питающееся кровью. Восемь лет я вела с этим чудовищем свою войну.
Но думала ли я, что когда русские танки пойдут на Киев, я буду видеть не тварь с хитиновыми клешнями и кровососущим хоботком, а все ту же привычную мачеху, упившуюся домашнего одесского вина, в дырявом халате на голое немытое тело, неприятную, шумную, сварливую, опустившуюся тётку — но человека? И у меня болит за неё сердце.
Болит сердце за ту, кто не сделала мне ничего хорошего. Болит сердце за неё, противную тетку, заслужившую пинок под задницу и пятнадцать суток за хулиганство. И разумом я понимаю, что никто не превращался, что эта тётка и есть то кровососущее хитиновое. Но так уж устроено сердце моё: я вижу чужую кровь и чувствую её как свою.
— Не плачьте, тётя. Скоро все закончится.
И я молюсь о том, чтобы все закончилось поскорее. О, если бы меня спросили, я бы сказала: нет, нет, нет, России не нужен Киев, не нужны танки в Одессе и Николаеве, пусть миротворцы зайдут в Луганскую и Донецкую Народные Республики — и хватит, хватит, пусть просто закончится война. Но меня не спросили.
И теперь я молюсь об одном: пусть скорее сдадутся украинские солдаты, пусть уже российские флаги будут над украинскими городами, потому что война, как беременность, сама не рассосётся, она может закончиться только победой.
И, конечно, я — русская. Я — «на второй мировой поэзии признан годным и рядовым». Я — не стыжусь того, что я русская, как не стыжусь того, что у меня вторая группа крови, например.
И мне дороги мои братья, русские солдаты, и я молюсь за их жизни. Это естественно, как дыхание — любить свою страну, любить своих русских, если это не так — то у вас проблемы. Точно так же я молюсь за жизни мирных украинцев. И именно поэтому я желаю максимально быстрого поражения украинской армии.
— Простите, тётя. Все будет хорошо.
Она не простит меня, как никогда не прощала за то, что я русская.
Не стыдно, что я русская
И я горжусь своей страной.
Умолкните все, кто без устали
Хулит Россию вразнобой.
Горжусь я тем, что не фашисты мы,
Что наша армия за мир,
И эта славная традиция
Растёт и ввысь, и вглубь, и вширь.
Что происходит в Украине?
Да русский мир туда идёт
Спасти людей от разной гнили.
Пусть нациков режим падёт.
Когда Донбасс, Луганск бомбили,
Мир закрывал на то глаза.
Детей погибших хоронили.
Простить нам их убийц нельзя.
Нас санкции не испугают.
У нас есть всё, мы будем жить.
А Запад пусть и не мечтает,
Мы - русские, нас не убить.
Нам пользы нет входить в союзы,
Где кланяются подлецам.
Без них Россия только в плюсе,
Она верна своим отцам,
Их памятью живёт, как завещали.
И я горжусь, что продолжаю путь
С моей страной, которую терзали,
Но не смогли убить.Россию не согнуть.
А те, кому быть стыдно русскими,
России не составят честь.
Где жизнь богаче, там им лучше,
Ни Родины, ни флага, только спесь.
Россия расцветет, я в это верю,
Лишь ей я посвящаю жизнь свою.
Пусть глубину любви моей измерят
В моих стихах и песнях, что пою...
Надежда Гол
https://stihi.ru/2022/03/01/2323
А это уже мужские стихи:
Разговор с дедом...
Так получилось... Он мне снился...
Спасибо говорил я деду
за ту Великую Победу!
Благодарил за Ленинград,
за Курск, за Киев, Сталинград,
за те деревни, города
где кровь он проливал тогда...
Но дед меня остановил
и вдруг... Прощенья попросил...
За Прибалтийцев извинялся,
за то что там нацизм остался.
За Польшу, их продажный дух,
за Собибор, забытый вдруг.
За Украинский Бабий Яр...
Меня чуть не хватил удар...
- За что прощенья просишь, дед?!
И он мне произнёс в ответ:
- За то что добренькими были,
простили гадов, не добили...
Олесь Шевчук
https://stihi.ru/2018/02/20/30
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