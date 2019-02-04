Эльдар Рязанов. "Почему в эпоху гласности я ушел с телевидения" (1988)

Эльдар Александрович Рязанов (1927-2015) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, поэт, драматург, педагог, профессор. Народный артист СССР (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979). Ниже размещена его статья, опубликованная в журнале "Огонек", 1988. №14.

Эльдар Рязанов: "Помню, как Гостелерадио закрывало нам, буквально за две недели до начала съемок, сценарий "О бедном гусаре замолвите слово". В нашем с Григорием Гориным сценарии отрицательный герой майор Мерзляев трудился в небезызвестном «третьем отделении». Руководители телевидения (после того, как сценарий был уже утвержден) вдруг потребовали сделать Мерзляева лицом штатским, чтобы «не чернить» (!) это заведение. Господи! Мог ли представить себе шеф корпуса жандармов граф Александр Христофорович Бенкендорф, что через сто пятьдесят лет честь его ведомства будут защищать люди с партийными билетами, возглавляющие советское телевидение. Конечно, забота тогдашних лидеров «Экрана» была не в том, чтобы обелить «тайную канцелярию» времен Николая I. Они до смерти боялись огорчить нечто им современное. В своих мыслях телевизионщики проводили очень странные параллели. Ход рассуждений - невероятный! Воистину услужливый дурак опаснее врага. Если вдуматься, растлению перестраховщиков не было предела..."





