«Стреляли вдогонку». Фотографии расстрелянного автомобиля наших миротворцев в Карабахе



Telegram-канал "Солдат удачи" опубликовал фотографии машины Российского миротворческого контингента (РМК), расстрелянной азербайджанскими военными: "Из соображений этики и конфиденциальности мы заблюрили тела. Но там видно, что после обстрела машину шмонали и также забрали личные вещи. Атака была внезапной. Парни даже не успели ничего понять. Покойтесь с миром мужики. Все мы ТАМ увидимся! <…> На машине ясно и чётко видно, что это МС. Ни в какие «случайно» мы не верим. И никогда не поверим!"



Да, можно отчётливо разглядеть опознавательные знаки. Причём - важный момент - несмотря на то, что снимки сделаны ночью, само нападение произошло в светлое время суток, до захода солнца.



Это не было ошибкой, случайностью. Исключено. Добивали наверняка. И извинений тут явно недостаточно.









"«Обознались», стало быть, азербайджанские партнёры. Может быть, 10-20 «Калибрам» нужно сбиться с курса и упасть на одну из военных баз Азербайджана? А потом тоже извиниться", - заметил журналист Сергей Мардан.



Приведём текст зампреда Мосгордумы, замгендиректора ВГТРК и члена Рабочей группы по вопросам СВО Андрея Медведева. "Пишет мой друг, офицер спецназа. «Помнишь, что важны детали? Вот смотри на фото. Все выстрелы были в корму. Машину добивали после проезда участка местности. Посмотри на отметины на дверях и крыльях — это касательные со стороны тыла. Это видно же, как отбита краска. Вся основная масса пуль в задней двери, а точнее в стекле задней двери. Что говорит о том, что машину убивали не на засаде, когда стреляют в боковой профиль машины, а стреляли вдогонку, когда увидели чья это машина и захотели наказать. Они стреляли ей вдогонку. Там даже боковые стёкла целые. А передние даже открытые. Они прекрасно видели кто едет»".



"Виновные знали кого убивают, потому что ошибка здесь исключена. Маркировка «МС», цвет машины. Всё очевидно. Это умышленное преступление. Россия должна исключать формулировки: «Ильхам Алиев принёс извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября…». «Трагическая гибель» бывает в ДТП, акула может съесть. В данном случае Алиеву следовало принести извинения за «вероломное и умышленное убийство российских миротворцев военнослужащими Азербайджана». И безусловно не произносить унизительное о «Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших». Россия не берёт кровавые деньги от убийц. И те, кто не способен отлипнуть от бакинского финансового подсоса, это ещё далеко не вся Россия. Скорее напротив, не Россия вовсе. <…> По результатам изучения литературы и анализа ситуации я стал последовательным и ярым сторонником реализации специальной компетенции государства в форме «физической ликвидации противника». Важный момент, кто должен вынести такое решение? Безусловно суд. И для этого орган дознания представляет массив данных о виновности лица (лиц), а также аналитическую записку о том, что иная форма наказания не достигает целей уголовной политики. Статья 43 УК РФ устанавливает, что «Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости». В ситуации с убийством наших миротворцев нет вариантов для достижения социальной справедливости, кроме ликвидации виновных. Если бы замышляя нападение на машину с миротворцами военнослужащие армии Азербайджана знали, что их всё равно найдут и ликвидируют, этого преступления бы не было. Не было бы и многих других деяний против России и наших граждан", - прокомментировал политолог и экс-сотрудник силовых структур Сергей Карнаухов.



В эфире Alpha News Карнаухов добавил: "Азербайджанцы, которые точно знали, что в этих автомобилях едут наши миротворцы, расстреляли их. Ими движет ненависть, лютая русофобия, которая является сегодня одним из основных мотивов происходящих внутриполитических процессов, которые очень тщательно скрываются. Нас убеждают, что нет никакой русофобии, всё хорошо, только мы в чатах различных каналов Азербайджана совершенно иное читаем. Никаких ответных мер со стороны России не будет. Это было циничное, детально просчитанное кровавое преступление против российских военнослужащих, было убийство, за которое прямую ответственность должны понести не только исполнители, но и весь круг людей, которые приняли это политическое решение".



"По повреждениям можно оценить, что их сначала пропустили, оценили цель, а потом уже атаковали", - констатировал ТГ-канал "Белорусский силовик". "Я всё жду, когда мы начнём отвечать на подобного рода действия так, как того эти действия заслуживают", - сказал член Общественной палаты РФ, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.

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ТГ-канал GREY ZONE:

"1) в машине присутствовал высокопоставленный офицер российской миротворческой миссии, что было известно нападающим

2) автомобиль имел чёткую маркировку принадлежности к российским вооружённым силам, и миротворцам в частности

3) был проведён досмотр автомобиля и пассажиров, также были забраны личные вещи и документы убитых

4) обстрел автомобиля вёлся минимум с двух точек

5) были произведены контрольные выстрелы (дострелы) находившихся ещё в машине лиц.

Всё это с учётом того, что, по моим данным, российская контрразведка обладает информацией о причастности нападавших лиц к турецкой (пантурецкой) организации «Серые волки»/«Bozkurtçular», которая курируется Национальной разведывательной организацией Турции (MİT/Milli İstihbarat Teşkilatı), и которая как минимум ещё с 1990-х годов отправляла своих эмиссаров в Азербайджан.

Такое дерзкое и наглое нападение на российских миротворцев явно было сделано демонстративно, что свойственно для президента Турции Реджепа Эрдогана, ведь после встречи в Сочи он улетел домой с отказом на предложение о немедленном возобновлении зерновой сделки".



Обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Светин: "По данным ГРУ, на азербайджанской стороне находятся не только регулярные армейские соединения, но и вооружённые «защитники экологии Лачинского коридора» из турецкой террористической организации «Серые волки» / Bozkurtlar (организация, запрещённая в РФ). Её кураторами была и остаётся британская разведка MI6. На счету «Серых волков» покушение на польского Папу Римского Иоанна Павла II, совершённое членом организации Мехметом Али Агджой 13 мая 1981 года. 1 марта 2016 года стало известно о задержании турецкими властями члена группировки Алпарслана Челика, который взял на себя ответственность за убийство нашего лётчика Олега Пешкова, катапультировавшегося после крушения бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими силами 24 ноября 2015 года. По непроверенным данным, после этого между руководством «Серых волков» и руководителем турецкой разведки MIT Хаканом Фиданом (ныне министр иностранных дел Турции - Прим.) было заключено соглашение. Активность организации была направлена вовне — в страны, которые потенциально могут войти в новую Османскую Порту. Это, прежде всего, бывшие республики СССР. Именно так «Серые волки» попали в Азребайджан и были отправлены для блокирования Лачинского коридора под «зелёными» предлогами. Сейчас они проявили свою истинную сущность. Ведь именно Лондону была необходима кровавая провокация, которая бы при ином раскладе втянула сначала миротворцев, а потом и российскую армию в вооружённый конфликт, открыв второй фронт в Закавказье".

https://general-ivanov1.livejournal.com/1398532.html?utm_ref...