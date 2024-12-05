111-ая годовщина со дня рождения Николая Амосова

"Ни в коем случае не спешите скорее стать здоровым!" Николай Михайлович Амосов

Об этом враче я слышала еще с детства. О нем печатали в советских журналах, а мой отец, увлекавшийся оздоровлением, применял рекомендации Амосова на собственной практике.

Знакомьтесь: Амосов Николай Михайлович, торакальный хирург, ученый, кибернетик, писатель, доктор медицинских наук, академик, автор системы оздоровления

Уверена, что биография этого удивительного человека заслуживает отдельного параграфа и читательского внимания.

История жизни Амосова

Родившийся в простой крестьянской семье в 1913, Николай с детства видел перед собой достойный пример: мать его работала акушеркой, и несмотря на крайнюю нужду, никогда не принимала подарков от благодарных пациенток. Отец Николая был захвачен в плен еще в Первую мировую войну, откуда так и не вернулся. В юности Николай одновременно учился в 2 высших учебных заведениях: Заочном индустриальном институте и Архангельском медицинском. Оба вуза Амосов окончил с отличием (в 1940-м и 1939-м году соответственно)! И впоследствии инженерное образование не раз оказалось для будущего академика замечательным подспорьем: например, помогло разработать модель по имплантации полушаровых протезов клапанов сердца для пациентов с маленьким левым желудочком (шаровые протезы туда физически невозможно вшить).

Великую Отечественную войну Амосов провел в передвижном полевом госпитале. За этот период через руки Николая Михайловича прошло 40000 раненых, а также врачом было проведено примерно 4000 операций в достаточно сложных условиях.

Главной задачей во время войны Амосов ставил спасение каждого раненого. Тогда не было ни качественных обезболивающих препаратов (а чаще всего не было вообще ничего), ни какого-либо современного оборудования. Поэтому Николай, пользуясь своим двойным блестящим образованием, сам изобретал способы, которые значительно снизили смертность среди раненых. После войны Амосов работал главным хирургом в Брянске и области. Там он снова смог делать операции, в том числе - резекцию легких при раке и туберкулезе. Разработал собственную методику и написал на эту тему докторскую. После чего талантливого врача пригласили в Киев, где он возглавил Клинику торакальной хирургии.

В 1957 году Амосов ездил на международный хирургический конгресс в Мексике. И там Николай Михайлович был впечатлен аппаратом искусственного кровообращения. Будучи человеком, страстно увлеченным своим делом, Амосов сразу представил, какие широкие возможности такой аппарат дал бы для сердечно-сосудистой хирургии. И решил во что бы то ни стало разработать нечто подобное в своей стране.

Используя свой инженерный опыт, Николай Михайлович всего за неделю смог составить чертеж. Еще через 2 месяца аппарат был изготовлен. Он был опробован на собаке, а затем во время операций у практически безнадежно больных. К сожалению, первые две операции хоть и прошли успешно, но пациенты не выжили.

Однако в 1960-м году была проведена третья операция, и больной выздоровел. Это положило начало новой эпохе: отныне врожденный порок сердца и другие патологии сердечно-сосудистой системы перестали считаться смертельными диагнозами. И начались операции на сердце.

В 1963 году провел операцию по протезированию митрального клапана сердца - это был первый успешный опыт в СССР.

Популярность Амосова росла не только на территории Союза, но и в других странах. Одаренного хирурга приглашали на международные конгрессы, его книги переводили на разные языки. В частности, книга "Мысли и сердце" была очень горячо встречена в США в 1969 году. Амосов оперирует

В 1983 клинику, в которой работал Николай Михайлович, преобразовали в Институт сердечной и сосудистой хирургии. И начался сложный период для Амосова: помимо своих прямых обязанностей (практикующего хирурга и заведующего) ему пришлось заниматься хозяйственной директорской деятельностью. Напряженная жизнь серьезно отразилась на здоровье врача: в 1986-м ему вшили кардиостимулятор.

Чем дальше, тем сильнее Амосов чувствовал: здоровье "сдает". В 1988 он добровольно отказался от почетного поста директора института. Несмотря на то, что отдал этому заведению 36 лет своей жизни.

В 1992 Николай Михайлович принял решение о прекращении хирургической практики на операциях. Потому что в силу своего пошатнувшегося здоровья боялся совершить ошибку и навредить пациенту.

В 1998 году Амосов перенес сложную операцию в Германии, где профессор Кёрфер вшил Николаю Михайловичу биологический аортальный клапан и наложил 2 шунта на коронарные артерии.

Казалось бы, после таких вмешательств человек должен сдаться. На тот момент Амосову было 85 лет. Но именно сложившаяся жизненная ситуация и мотивировала Николая Михайловича вплотную заняться вопросами оздоровления и омоложения.

Так он разработал собственную систему и проводил эксперимент на себе. В первые же 6 месяцев академик по ощущениям помолодел на 10 лет, самочувствие значительно улучшилось, а давление вернулось к норме.

В течение 4 лет Николай Михайлович занимался укреплением здоровья, развивал мышцы. Однако больное сердце все равно дало о себе знать. И в возрасте 89 лет Амосов ушел из жизни, оставив после себя бесценный опыт торакальной хирургии и уникальную систему оздоровления. До последнего дня этот врач сохранял ясность ума, бодрость и жизнерадостность.

Система омоложения и оздоровления академика Амосова

Она основана на 3 китах:

✅ Пищевой рацион.

В первую очередь - минимальный объем жиров. И обязательно нужно есть 300 г овощей и фруктов каждый день. Здоровая масса тела, по мнению Амосова, это рост минус 100. То есть если ваш рост - 170 см, то вес не должен превышать 70 кг.

По поводу формулы здорового веса - это дискуссионный вопрос. В частности, многое зависит от типа конституции. Например, если бы я при весе 160 см весила 60 кг, то была бы похожа на тюленя. Я в роддом-то приезжала с весом 60 кг, в 9 полных месяцев беременности. Для моего типа конституции формула здорового веса - это рост минус 110. Т.е. должна весить не более 50 кг. И по примеру окружающих меня людей нахожу подтверждение этой цифре среди женщин.

К слову, сам Амосов при росте в 168 см удерживал вес на отметке 54 кг! Однако, глядя на его фотографии, сердце невольно сжимается: такой "сухонький". Мое мнение: мужчине все-таки лучше придерживаться формулы самого же Амосова, то есть рост минус 100. Как и Микулин, Амосов питался очень маленькими порциями. Он никогда не брал завтрак на работу. И даже после утомительной операции выпивал лишь чашку чая и съедал 2 яблока.

На завтрак Николай Михайлович съедал 300 г свежих овощей, 2 картофелины и чашку кофе с молоком. Вместо картофеля иногда ел хлеб.

Полноценный обед у Амосова бывал редко - особенности его работы хирургом. Но если удавалось, то это был овощной салат, суп, второе блюдо без жиров и хлеба, чай или сок/кефир. Объем мяса на обед - минимальный.

На ужин Николай Михайлович съедал порцию творога и пил чай вприкуску с сахаром, а также позволял себе хлеб с сыром.

Всегда ел фрукты по сезону, отказывался от жареной пищи, не ел жирные блюда, по минимуму использовал соль.

Амосов, как и Микулин, справедливо полагал:

Невозможно не располнеть, если питаться досыта вкусной пищей.

Переедание и здоровье, действительно, несовместимы. Академик говорил, что из-за стола нужно вставать полуголодным. А если вас потянуло после еды в сон, то вы серьезно переели - нужно значительно уменьшать порцию.

Как практикующий хирург, в том числе имевший опыт общей хирургии (особенно в военный период), Амосов не понаслышке знал о том, какой у человека "изрядный кишечник" (термин академика из книги). Врач приводит пример, как удалил одному парню 5,5 м кишечника. Остался только метр тонкой кишки и 1/5 часть толстой. Однако даже при таком раскладе парень выжил и научился питаться.

Амосов приводит и другие примеры. Он утверждает, что современное мнение о том, якобы наш пищеварительный канал - нежная конструкция, не более чем миф! Долгое время было принято считать, что человеческому организму нужна более рафинированная пища, нежели другим живым существам. И что при употреблении грубой пищи мы получим колит, гастрит, энтерит и прочие недуги ЖКТ. На самом же деле для постоянной тренировки кишечника (для перистальтики) жизненно необходимо ежедневно включать в рацион необработанную пищу: те же сырые овощи. Естественно, вымытые.

Интересными мне показались и рассуждения Амосова по поводу "лечебных голоданий", "сыроядения" и прочих веяний, которые становились модными еще при жизни академика. Везде он подошел с объективной точки зрения. Но это - обширная тема, и в рамках одной статьи я вряд ли смогу раскрыть все утверждения.

Глядя на рацион Николая Михайловича, сложно назвать такое питание рациональным. Особенно с учетом тех нагрузок, рабочих и физических с помощью гимнастики, которые Амосов брал на себя. Однако привычка есть меньше - полезнее, чем обжорство.

✅ Физкультура.

Или, как мы говорим сейчас, физическая активность.

Амосов справедливо полагал, что современному человеку "для приличного здоровья нужно заниматься по часу в день". По мнению академика мы практически не напрягаемся физически. Поэтому каждому из нас нужны 20-30 минут гимнастики (это около 1000 движений), а дополнительно - ходьба быстрым шагом по дороге на работу и обратно, по 1 километру минимум.

✅ Умение управлять психикой. Или, как говорил Амосов, "учитесь властвовать собой".

Николай Михайлович впервые поверил в силы своего организма после того, как с помощью гимнастики в 80-х годах избавился от болей в позвоночнике. И полагал, что всегда можно добиться желаемого, если сосредоточиться на цели и неуклонно двигаться в ее направлении.

Как кардиохирург Амосов очень хорошо знал, к каким последствиям для сердечно-сосудистой системы приводят всплески наших эмоций. Резкий выброс адреналина буквально сжигает организм изнутри. Академик рекомендовал справляться со стрессом с помощью физкультуры: физические нагрузки уничтожают остатки адреналина, расслабляют сосуды от спазмов.

Физическая активность по Амосову

Николай Михайлович не уставал повторять, что самое важное правило любой тренировки - это ПОСТЕПЕННОЕ наращивание объема и длительности нагрузок. При этом темп наращивания выбирается с "перестраховкой", ориентируясь на самые слабые свои органы.

Амосов, как кардиохирург, рекомендовал в первую очередь тренировать сердечно-сосудистую систему. При этом объяснял, что сердце получает нагрузки при ЛЮБЫХ занятиях физкультурой. Важно только планомерно добавлять время и длительность нагрузок.

Предварительно Амосов предлагает проверить степень своей тренированности, обратив внимание на работу сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Как это сделать:

Измерьте свой пульс в состоянии покоя.

Отличный результат, когда у мужчины эта цифра - ниже 50 ударов в минуту, а у женщины - ниже 55. Хороший результат: 65 для мужчин и 70 для женщин. 65-75 (м) и 70-80 (ж) - посредственно. Выше 75 (м) и 80 (м) - плохо.

Теперь поднимитесь спокойным шагом по лестнице вверх на 4 этаж и снова сосчитайте пульс. Ниже 100 ударов в минуту - замечательно, ниже 120 - хорошо, ниже 140 - посредственно, выше 140 - плохо. При пульсе выше 140 дальнейшую проверку уже проводить не нужно.

Теперь поднимитесь на шестой этаж за 2 минуты. Проверьте пульс. При цифре выше 140 дальнейшие испытания не проводите.

Другие способы проверки исходной тренированности:

Проба с приседаниями. Измерьте пульс в состоянии покоя. Теперь сделайте 20 медленных приседаний с прямым корпусом, руки поднимаются вперед. Проверьте пульс сразу после нагрузки. Если количество ударов выросло на 25% и меньше - отлично, если в пределах 25-50% - хорошо, 50-75% - удовлетворительно, более 75% - плохо.

Проба с подскоками. Руки на поясе. В течение 30 секунд выполните 60 маленьких подскоков. Достаточно подпрыгивать над полом на 5-6 см. Проверьте пульс в соответствии с теми же показателями, как в пробе с приседаниями.

❗️Проба с подскоками актуальна для проверки работы сердца у молодых людей и спортсменов. Поэтому рассчитывайте свои возможности!

Уверена, что многие из моих читателей уже провели проверку.) Я в том числе. Выбрала с подскоками. Пульс вырос на 25% - хороший результат.

Основные правила тренировки по Амосову:

❇️ Повышать резервы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Эта цель достигается с помощью аэробных тренировок.

❇️ Поддерживать функциональность мышц и суставов. Эта цель достигается с помощью силовых тренировок.

❇️ Бег на месте. Это - один из лучших способов общей тренировки. Кстати, с таким мнением согласен и доктор Попов.

❇️ Один из объективных показателей эффективности тренировки - это увеличение частоты пульса вдвое в сравнении с состоянием покоя. Но не выше 140 ударов в минуту! Важно найти свой собственный ритм и насыщенность аэробных нагрузок. Только при повышении пульса осуществляется тренировка сердечно-сосудистой системы.

Готовый комплекс гимнастики Амосова

❗️Внимание! Любая гимнастика и физические нагрузки могут иметь противопоказания. Консультируйтесь с врачом!

Этот комплекс академик рекомендовал делать так: повторять каждое упражнение в быстром темпе 100 раз. В итоге получатся необходимые для здоровья 1000 движений. Но начинать нужно только с 10 повторений и каждый день добавлять еще по 10.

Тут есть одна важная оговорка: впоследствии Амосов признавался, что переборщить с нагрузками - очень легко. В последние годы его сердце было увеличено в 3 раза - чрезвычайно опасное явление. Поэтому Николай Михайлович пересмотрел свой комплекс и уменьшил количество повторений. Однако гимнастику и другие физические нагрузки оставил, в результате добился уменьшения объемов сердца до нормы.

Общая рекомендация к комплексу гимнастики: выполнять такое количество повторов, которое не вызывает одышки и неприятных симптомов в организме.

1. Наклоны вперед. Встаньте прямо и наклонитесь вперед так, чтобы пальцы коснулись пола. Лучше всего, чтобы вся ладонь легла на пол. Ноги в коленях при этом не сгибать. 2. Наклоны туловища в стороны. При этом ладонь одной руки скользит по телу вниз до колена и ниже, а ладонь второй поднимается вверх до подмышки. Можно выполнять с гантелями. 3. Подъем рук с забрасыванием ладоней за спину. Старайтесь касаться ладонью противоположной лопатки. 4. Повороты. Встаньте прямо, пальцы рук сцепите на уровне груди. Выполняйте повороты туловища с максимальной амплитудой. 5. Подъем ног. Согните ногу в колене и притяните к груди. Затем - другую ногу. Упражнение выполняется стоя. 6. Подъем туловища. Лягте животом на табурет. Упритесь пятками в какой-нибудь устойчивый предмет и выполняйте прогибы туловища. 7. Приседания. Лучше выполнять без опоры. 8. Отжимания от дивана/кровати/иной приподнятой над полом поверхности. На иллюстрации - усложненный пример: отжимания от пола. 9. Подскоки на одной ноге. 10. Упражнение "Березка" с запрокидыванием ног за голову. Последнее упражнение может показаться сложным для нетренированных людей. Будьте с ним осторожнее.

* Маленькая ремарка от меня: сколько систем омоложения уже приводила на своем канале, и ВО ВСЕХ есть приседания. Их рекомендует и Елена Пятибрат, и Бубновский, и Микулин. Я для себя уже вывела девиз: "Ни дня без приседаний")) Это упражнение делаю в течение дня по возможности неоднократно.

Ценные советы от Амосова И напоследок хочу поделиться рекомендациями и цитатами Николая Михайловича, взятыми из его научных трудов и книг:

✅ Не питайте надежд, что врачи сделают вас здоровыми.

Николай Михайлович сам был доктором, однако никаких иллюзий по поводу классической медицины не имел. Он понимал, что врачи способны спасти жизнь, вылечить болезнь. Однако привести к здоровью такая медицина не может. Здоровье - исключительно в наших руках, поэтому надеяться нужно только на свои силы, цели, образ жизни.

Никакие лекарства не способы увеличить резервные мощности органов и систем - это справедливое мнение Амосова, которое он высказывал неоднократно. "Добыть здоровье" можно только тренировками, работой, терпением к голоду, холоду, жаре и утомлению.

Мало того, Николай Михайлович говорил, что официальное лечение осуществляется методом "Подбора-Перебора".

✅ Серьезные болезни - от неразумности образа жизни.

Этой фразой Амосов легко вызвал бы возмущение тех, кому довелось встретиться с тяжелыми диагнозами. Я не смею говорить, что всё так однозначно. Но на самом деле, глядя на образ жизни современников и на свой собственный, легко убедиться в глубине и справедливости утверждения Амосова. Мы едим и проводим время так, словно молодость - вечна, а организм способен всё переварить и не нуждается в постоянном движении.

Николай Михайлович уверял, что 90% людей были бы здоровыми, если бы вели правильный образ жизни. Но это требует напряжения воли. Как и доктор Бубновский, Амосов тоже замечает, насколько современные люди ленивы. ✅ В основе тренировок - РОН (режим ограничений и нагрузок).

Амосов называл это своим коньком. И постоянно напоминал о том, что тренировка резервов должна быть разумной: постепенной, но упорной.

✅ "Отдыхать и лечиться" - один из самых вредных советов от врачей.

Это - высказывание Николая Михайловича. Он был уверен, что до 60 лет человек молод. И если органы не дают о себе знать серьезными симптомами, то не следует бежать в поликлинику при первом же почудившемся сигнале. Амосов утверждал, что в поликлинике у человека старше 60 лет всегда найдут болезнь и станут настойчиво предлагать "больше отдыхать" и использовать такие-то лекарства по списку. В то время как организму, наоборот, нужна физическая активность, а мозгу - умственная активная деятельность. Плюс социальная активность.

Амосов рекомендовал "напрягать свой организм и ограничивать тягу к необязательному комфорту".

❗️ Внимание! Этот пункт - ни в коем случае не призыв к тому, чтобы игнорировать медицинскую помощь. А лишь напоминание о том, что во всем нужен взвешенный подход.

✅ Глубокое расслабление организм получает от 2 источников физиологических импульсов.

Один из этих импульсов - утомленные мышцы, другой - полный желудок. Какой же способ выбирает большинство современных людей? Думаю, вы уже догадались.

Человеческий организм способен выдерживать очень высокий уровень напряжения. Амосов объяснял, что это предусмотрено самой природой для нашего спасения в экстремальных ситуациях. Академик писал, что организм испытывает напряжение даже во сне и при глубоком наркозе. Чтобы уменьшить обороты этого напряжения, по физиологии доступны только 2 способа. Один приводит к здоровью и долголетию (тренировка мышц до усталости), другой - к болезням и укорачиванию жизни (чрезмерные аппетиты).

✅ Неврозы - расплата человека за способность помнить.

Человек, в отличие от других живых существ, обладает долгосрочной памятью. Помнит и хорошее, и плохое.

Если система напряжения слишком долгое время активизируется "сверху" (т.е. из нашей головы, от наших мыслей), то подвергается перетренировке. Расслабления "снизу" через утомление мышц не происходит, в итоге начинает страдать функция регулирования - управление различными процессами в организме. Нервная клетка подает импульсы на рабочий орган, даже если внешнее раздражение - минимально. Это вызывает неврозы, а за ними - "болезни регулирования" (термин академика Амосова). К этим болезням профессор относит спазмы (астма, стенокардия, колит), гипертонию, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, бессонницу.

✅ Сон - бесценный помощник.

Академик Амосов в книгах описывал собственную технику засыпания, которая помогала ему уснуть достаточно быстро, даже если навязчивые мысли не давали покоя. В первую очередь нужно расслабить все мышцы, начиная с мимических на лице. Мимические мышцы отражают наши эмоции, но профессор утверждал, что и обратная схема работает: при расслаблении напряженных мышц лица проходят и эмоции, которые вызвали эту гримасу.

Затем нужно расслабить конечности (руки и ноги), спину. Почувствовать, как все тело стало словно чужим.

А чтобы избавиться от неприятных мыслей, надо задуматься о своем дыхании. Начать с того, чтобы не управлять им, а позволить себе дышать автоматически. И когда дыхание станет размеренным, понаблюдать за ним будто со стороны.

Важная ремарка: Амосов никогда не утверждал, что всем нужны пресловутые 8 часов сна. Никакой общепринятой нормы сна для здоровья нет. Кому-то достаточно и 5 часов, а другому нужны все 10. Главное - это найти свою норму и не превышать ее. Потому что "пересып", вероятно, даже еще вреднее для организма, чем "недосып". Последнее предложение не принадлежит Амосову, мысль почерпнута из множества других источников.

✅ Интересная работа - важнее физкультуры! Амосов всю свою жизнь был уверен, что ни в каком возрасте не стоит оставлять интересную работу. Сам он до последних дней трудился над книгами и вел активную социальную жизнь. В этом его подход совпадает с позицией большинства долгожителей. А в Японии такая философия называется "икигай".

✅ Избавляйтесь от вредных привычек.

Это - аксиома. К общеизвестным вредным привычкам стоит добавить еще ту, которую обозначил Амосов отдельно - это наша чрезмерная лень. С которой можно и нужно бороться по мнению профессора.

✅ Ешьте натуральные витамины.

Амосов предлагал один из рецептов такой витаминной пасты: промыть и хорошо просушить темный изюм, инжир, курагу, чернослив, грецкие орехи. Все ингредиенты взять в равных пропорциях. Измельчить в блендере вместе с лимоном (с кожурой!) и медом. Размешать деревянной ложкой и переложить в стеклянную банку с крышкой, хранить в холодильнике. Рекомендовал есть такую пасту утром и вечером, запивая водой.

✅ Дыхательная гимнастика помогает общему оздоровлению.

Амосов придерживался теории доктора Бутейко (техника поверхностного дыхания).

Если описать эту дыхательную гимнастику кратко, то наша задача - научиться дышать поверхностно, неглубоко. И только через нос. Углекислота помогает регулировать функции внутренних органов. А при глубоком дыхании содержание углекислоты падает в организме критически. Амосов на своей практике доказывал эффективность неглубокого дыхания и достаточных пауз между вдохами.

***

Меня очень подкупает необычайная честность и открытость Николая Михайловича. Он не стеснялся отмечать ошибки и недочеты в своей системе оздоровления. Не застревал на каком-то одном утверждении, если со временем обнаруживалось, что оно не подтвердилось. Это говорит о большой гибкости ума, постоянном совершенствовании, вдумчивом и глубоком подходе, способности анализировать и делать выводы.

В 2002 году после перенесенного инфаркта Амосов заявил во всеуслышание, что ему не удалось преодолеть старение - старость победила. Но это говорит человек на 90-м году жизни! Человек, перенесший 2 серьезных операции на сердце. Человек, который по наследственным факторам не должен был дожить и до 60 лет. Доктор, который и в 89 лет не утратил ясность и критичность ума.

Собственными тренировками Амосов добился того, что все его внутренние органы, кроме изначально больного сердца, работали как часы: печень, легкие, почки, кишечник. Кроме того, Николаю Михайловичу удалось нормализовать давление, которое не повышалось до последних дней. У него была идеальная память и высокая работоспособность. В ходе своего эксперимента успел написать 6 полноценных книг.

Возвращаясь назад: накануне своего 80-летия, еще до практики собственной системы оздоровления, Амосов уже с трудом ходил. Его в прямом смысле слова шатало от слабости. Другой человек, возможно, и сдался бы: ушел на покой, смотрел телевизор, читал книги. Но только не Николай Михайлович. Он занялся физическими нагрузками и убежал от старости.

До последних дней Амосов на своем примере доказывал личное утверждение:

давление и в старости не должно подниматься выше 140/80, а пульс в покое должен составлять 60-70 ударов. Система оздоровления академика Амосова во многом перекликается с другими: разработками Микулина, Бубновского, а также - с рекомендациями из восточной медицины. Всё это лишний раз подтверждает: в основе здоровья - одни и те же принципы, приспособленные с учетом времени и индивидуальных особенностей.

Желаю вам здоровья и долголетия!

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