СССР на стройке. No 9, 1931 г



Москва времен царизма была «большой деревней», одной из наиболее отсталых и наименее благоустроенных европейских столиц. На фоне этой отсталости особенно ярким социальным контрастом выглядели улицы капиталистического, делового центра Москвы — и утонувшие в грязи и пыли рабочие окраины, с их полуразвалившимися казармами и одноэтажными домишками.

В годы войны и интервенции городское хозяйство Москвы быстро разрушалось. Его восстановление, начавшееся лишь в 1921 г., теперь закончилось. Но это было не только восстановлением. Лицо Москвы за эти годы изменилось неузнаваемо.

МОСКВА СЕГОДНЯ — трехмиллионная столица социалистической страны, это крупнейший индустриальный центр, дающий 13% всей промышленной продукции страны. Промышленная Москва сегодняшнего и завтрашнего дня уже не „ситцевая Москва" прошлого, а Москва металлическая. Индустриальные крепости, созданные и создаваемые революцией, — „Электрозавод", „Динамо", автомобильные заводы АМО и Автосборочный, инструментальные и станко-строительные заводы „Шарикоподшипник", „Станкосгрой", „Фрезер" и „Калибр" — это они определяют лицо московской индустрии теперь.

ДО РЕВОЛЮЦИИ тяжелая промышленность составляла 24,4% в индустрии Москвы, сегодня она достигла 43,7%, а завтра, когда будут закончены строящиеся заводы перешагнет за 53%.

Так, словно в зеркале, отражается в московской индустрии характер развития промышленности СССР.

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ в Москве выстроено 50 новых фабрик и заводов, реконструировано 155 и строится 35. Московская промышленность выросла но сравнению с 1913 г. вдвое. 100 000 буржуа и 162 000 рабочих — таковы социальные полюсы населения дореволюционной Москвы.

500 000 рабочих и служащих (380 500 рабочих) — такова сегодняшняя Москва, пролетарская столица не только по характеру своему, но и по составу населения.

В советской Москве нет социальных контрастов капиталистических столиц, на улицах которых миллиардер сталкивается с безработным.

В Вене — 140000 безработных.

В Берлине — 450000 безработных.

В Чикаго — 500000 безработных.

В Москве безработицы нет.

Революция сломала капиталистическую жилищную политику и открыла перед московским рабочим двери бывших квартир буржуазии. Полмиллиона рабочих переселились из грязных избушек и казарм окраин в благоустроенные дома центра. А центр двинулся в окраины: в Дубровке, Дангауэровке, Усачевке возникли кварталы новых чистых и светлых домов для рабочих. Свыше 5 000 новых зданий — 2 миллиона квадратных метров жилой площади — выстроено в Москве за последние пять лет.

Сейчас Москва — город сплошной грамотности, а еще в 1917 г. четверть московского населения была неграмотной. До революции в школах Москвы обучалась 81 000 детей, сейчас обучается—166 000.

Городское хозяйство Москвы несет нагрузку в полтора раза больше довоенной. Но этого мало: теперь надо его реконструировать. Оно отстает от роста промышленности и населения. Гигантские успехи социалистического строительства в промышленности и земледелии позволяют нам теперь приступить к перестройке городского хозяйства.

Июньский пленум ЦК ВКП(б) указал пролетарской Москве путь ее превращения в образцовую столицу социалистического государства.

Вот цифры и проекты, которые уже начинают становиться действительностью.

В ближайшие три года будут построены новые дома для полумиллиона рабочих.

Уже развернуты широчайшие дорожные работы на московских улицах. В ближайшие годы будет сооружен метрополитен, чтобы разгрузить тесные кривые улицы Москвы.

Городская электрическая железная дорога будет вводить поезда с московских вокзалов прямо в центр города.

В реке Москве через два года уже не хватит воды для трехмиллионного населения города: в ближайшие годы река будет соединена с волжскими верховьями, и воды Волги ворвутся в обмелевшее русло Москвы-реки.

Топливное хозяйство Москвы будет перестроено и централизовано в теплофикационных станциях.

МОСКВА — СТОЛИЦА социалистического государства — будет строиться планово и организованно, без слепого подражания городам-спрутам Европы и Америки. Пролетариат СССР, строя новую индустрию и новое, социалистическое сельское хозяйство, берется теперь и за перестройку своих городов, за переделку своего быта.

Москва — центральная лаборатория, образцовый участок этого грандиозного строительства.

„Москва должна быть и будет лабораторией, куда люди со всего Союза приезжали бы получать опыт строительства “ — сказал на июньском пленуме ЦК ВКП(б) тов. Каганович.

Из бурлящих городов, где растут новые индустриальные стройки, из сел и деревень, где умер прежний уклад чересполосицы, от берегов Тихого океана и Средне-Азиатских пустынь, в которые вдохнули живую жизнь новые оросительные системы, от лесов Севера и западных рубежей едут в Москву...

...десятки тысяч рабочих, колхозников, инженеров, техников, служащих, агрономов, учащихся, туристов едут сюда за знаниями, за опытом, едут знакомиться с красной столицей первого в мире пролетарского государства. Москва охватывается новыми и новыми поясами кварталов, поселков и пригородов. В ранние утренние часы поезда и автобусы доставляют в Москву тысячи людей на работу.

Красная площадь. Мавзолей Ленина. Гнейс, диорит и мрамор, составляющие стены мавзолея, присланы в дар рабочими семи республик Союза. У стеклянного гроба всегда стоит почетный караул. Здесь лежит Ленин, вождь пролетариев всего мира, Ленин — знамя мировой революции, создавший и выпестовавший стальную партию большевиков.

Сюда, к мавзолею, стекаются сотни тысяч трудящихся. Сюда, к мавзолею, тянутся иностранные гости Советского Союза и туристы с разных концов света.

Справа от мавзолея, у кремлевской стены, погребены пятьсот революционеров, погибших в Октябре. Рядом в могилах и урнах — прах Свердлова, Дзержинского, Красина, Фрунзе, Ногина, Джона Рида...

Тяжеловесный императорский Кремль, веками торчавший над Москвой, как огромный паноптикум унылой русской истории, сейчас живет напряженной жизнью. Беспрерывно работает Совет Народных Комиссаров и президиум ЦИК СССР, руководящие огромной страной.

Из-за зубчатых кремлевских стен виден бывший царский дворец, в залах которого собираются партийные съезды и происходят сессии ЦИКа. На внутренних улицах Кремля всегда можно встретить делегатов отдаленных окраин и национальных республик. Они проходят по площадям, где до сих пор лежат пушки, отобранные у Наполеона в 1812 году.

Дворец труда — с аэроплана... здесь был в дореволюционное время воспитательный дом. В переделанных дортуарах и классных комнатах сегодня помещается ВЦСПС — штаб 12-миллионной армии, организованной в профсоюзы — центральные комитеты союзов, профинтерн, многочисленные редакции профсоюзных газет и журналов.

Рядом со старым зданием генералгубернаторского дворца выросла новая пристройка — в обоих зданиях помещается Московский областной исполнительный комитет советов и Московский совет.

Здесь, в этом здании, штаб московской партийной организации.

Московский областной совет профсоюзов и областные отделы крупнейших союзов помещаются в здании, которое раньше занимало „ Московское дворянское собрание “. В зале, где когда-то давало балы и устраивало рауты московское дворянство, сейчас происходят съезды, конференции, массовые собрания, слеты ударников, большие политические процессы.

В числе главных памятников красной Москвы на площади между зданиями Московского Совета и Институтом Ленина, где собраны архивы и литературные наследия Владимира Ильича, стоит обелиск свободы, на котором выбит текст советской конституции.

Генералам и полководцам, завоевателям новых земель и покорителям туземцев ставит памятники буржуазия.

Бюстами героев труда, лучших ударников, награжденных орденами Ленина и трудового красного знамени, украсил пролетариат Москвы аллею ударников в Парке культуры и отдыха.

Ежедневно десятки тысяч рабочих имеют возможность видеть скульптуры героев социалистической стройки: тов. Матыкина, Шуйского, Горелова, Никанорова, Васильева, Рябова, Жукова, Соболева, Булганина, Добровольского, Матросова, Монгерова, Гладышева, Салова, Усанова, Зуева и Бунтилова.

В чистоте должны содержаться мостовые и тротуары пролетарской столицы. Ранним утром, когда город спит, днем, в те часы, когда поднимается пыль, и вечером, когда солнце садится улицы Москвы моют... и чистят... шлангами...

подметальными...

и поливными машинами.

Только недавно уличное движение Москвы было беспорядочным. Между автобусами и трамваями, между мчащимися авто и одинокими извозчиками старались проскользнуть пешеходы. Суетливая толкотня людей на площадях тормозила движение, вызывала много несчастных случаев.

Но вот появился на улицах Москвы новый дирижер движения. Электрическая сигнализация, ключ которой в руках постового милиционера, регулирует бег автомашин, трамваев и пешее хождение по мостовым.

Улицы Москвы полны движения. Рядом с многоэтажными зданиями идет надстройка этажей.

Деловая толпа течет по обоим тротуарам, и плакаты через всю улицу напоминают о том, что „темпы решают", что время не ждет..

Кто из бывавших в Москве не знает Сухарева рынка? Рынок у Сухаревой башни — памятник старой, ушедшей Москвы. Сегодня сквер на месте старого рынка, сегодня запахом зеленых насаждений дышат дети там, где недавно были шумные и грязные торжища.

ВЧЕРА И... СЕГОДНЯ





На улицах Москвы начали курсировать трехвагонные трамваи-поезда и новые длинные четырехосные вагоны.

Идет коренная реконструкция трамвайного и увеличение автобусного парка.

Но это еще не разрешает вопроса об улучшении транспорта Москвы. Что же решает?

Электрический ввод примерно на 12 километров, на который будет затрачено около 30 миллионов рублей, будет иметь для Москвы такое же значение, как штадтбан для Берлина. Электрический ввод откроет пригородным поездам электрифицированных железных дорог выход в город на крупнейшие площади.

И, наконец, метрополитен, который будет соединен с электрическим вводом. Уже начинается разработка проекта, а в 1932 году начнется сооружение подземной железной дороги Москвы.

Речной трамвай — новинка этого лета. Такие „трамваи“ курсируют по Москве-реке между Парком культуры и отдыха и рабочими окраинами.

Ранним утром, когда пусты еще улицы Москвы, выезжают таксомоторы из парка.

575 тысяч квадратных метров — это план дорожного строительства Москвы в нынешнем году....

И вот этим летом асфальтировали и бетонировали мостовые Москвы.

"Нельзя на булыге дальше выезжать. Ясно совершенно, что Москву и ряд других городов мы можем и должны строить по культурному. Это вопрос не роскоши.

Асфальт, брусчатка, клинкер—это вопрос гигиены и сохранения автотранспорта" (тов. Каганович).

Тяжелая индустрия до войны составляла 24,4% всей московской промышленности. Сегодня ее доля — 43,7%.

А в ближайшее время этот процент дойдет до 53. За счет чего же вырастет тяжелая промышленность Москвы? Здесь на первом месте „Шарикоподшипник", величайший завод в мире, который будет выпускать в год 24 млн. шариковых и роликовых подшипников. Они сэкономят стране 120 млн. золотых рублей. Первая очередь завода — будет в строю 1 октября.

Здесь „Фрезер", в стройных корпусах которого родится наша независимость от привозных инструментов. Он даст продукцию на 20 млн. руб. в год.

Застилая привычную церковную панораму старой Москвы, — растет "Станкострой", который явится одним из крупнейших станкостроительных заводов мира и будет выпускать ежегодно продукцию на 31 миллион рублей.

30 тысяч автомобилей будет собирать ежегодно конвейер нового автосборочного завода им. КИМ.

Здесь новый АМО; гигантский кузнечный цех. 25 тысяч автобусов и грузовиков—ежегодная программа нового завода.

Измерительные приборы высшей точности выйдут из корпусов „ Калибра “, который воздвигают эти ударники. Ежегодная продукция завода оценивается в 53 млн. рублей.

Заканчивается реконструкция завода „ Динамо “, который производит тяговое оборудование трамваев, арматуру, контроллеры.

Гордостью героя пятилетки — Электрозавода является его новый трансформаторный отдел.

Два года тому назад начата стройка нового велосипедного завода. Она идет уже к концу. 300 тысяч велосипедов в год — программа нового завода.

Зеркалом свежевычищенных стекол блещет здание новых цехов „ Электропровода “.

В новых цехах устанавливается оборудование для изготовления медных и алюминиевых кабелей, установочных проводов обмоточной меди, шнуров сильного и слабого тока. 16 млн. рублей — стоимость реконструкции завода.

Монтируется оборудование в новом цехе „ Красного Пролетария “



СВАРЗ—завод, ремонтирующий трамвайные вагоны; в результате произведенной реконструкции сможет ремонтировать ежегодно около 850 вагонов

Кино-городок, наш „Московский Голливуд “, вырос за два года. Легкая промышленность Москвы получила большие возможности развития. Продукция текстильной промышленности увеличилась с 143 млн. до 250 млн. рублей. Одно из самых больших текстильных предприятий Москвы— шерстяная фабрика им. Калинина. До революции кустарь был единственным поставщиком часов на рынок.

Прежнего кустаря в этой роли заменил первый государственный часовой завод, стоимость которого— 5,5 млн. р.

Лозунг фабрики „ Парижская Коммуна “, висящий над вывеской: „ Наша задача дать стране обувь высокого качества “.

Маргариновый завод строится Центросоюзом.

Хаос постройки исчезнет,— и тогда...

...величаво выстроятся корпуса Московского мясного комбината, проект которого показывает грандиозные масштабы его работы.

Центральный институт труда ВЦСПС и НКТруда занят вопросами организации труда и рационального использования рабочей силы. В ЦИТе готовят десятки тысяч квалифицированных рабочих с новыми навыками, новыми приемами работы.

Промышленная Академия ВСНХ СССР готовит кадры высшего командного, состава советской промышленности.

Техника в период строительства решает все,—сказал тов. Сталин. В лабораториях научно-исследовательской мысли идет напряженная работа над разрешением важнейших технических проблем.

Достижения Торфяного института — работы над гидроторфом, фрезерным торфом и получением кокса из торфа.

Всесоюзный электро-институт — научно-техническая база советской электропромышленности. Лаборатория высоких напряжений этого института.



МЫ ПРОВЕЛИ ПОЛИТЕХНИЗАЦИЮ ШКОЛЫ, т.е.

развиваем учащегося всесторонне, соединяя теоретическое обучение с трудом,

связывая школу с заводом и фабрикой, мы готовим из ребят активных участников социалистического строительства.

В разрушенных хибарках, за печкой, которая служила и постелью, и столом, жил в старое время рабочий...

.... вот как живет он сегодня.

В дома, где жила раньше родовитая знать, переселены рабочие. Вот дом № 19 по Хлебному пер. в Москве. Здесь жил до революции английский консул Локкарт, генерал Васильев и другие тузы и рантье. Столяр, ударник завода „Геофизика" Бубенцов, который скитался в подвалах, — с 1920 года жилец этого дома.

... И вот ванная, о которой рабочий в царское время даже не мог мечтать.

Стандартные дома в живописных окрестностях Москвы вырастают в стройные улицы рабочих поселков...

Так выглядит первый в Москве дом-коммуна на Хавской улице в Замоскворецком районе. На заднем плане — мачта Шаболовской радиостанции.

Дом сотрудников правительственных учреждений вырос за короткое время на берегу Москвы-реки.

18 тысяч деревьев и 30 тысяч кустов посадили пионеры, школьники, рабочие всего за 10 дней мая.

„Мы должны и можем превратить Москву в город образцовой чистоты, в зеленый город" — сказал на Пленуме ЦК тов. Каганович. Вот часть зеленого города — Усачевка, когда-то заброшенная окраина.

На бывших пустырях вырастают за короткое время целые рабочие города.

Многоэтажные корпуса поднимаются на Усачевке.

Использование отработанного на предприятиях энергетических установок пара для нужд коммунального хозяйства —теплофикация — дело новое. Огромное количество тепловой энергии пропадало зря, — теперь направляется по трубам на отопление домов и общественных зданий.

В Москве имеется несколько теплоэлектроцентралей. Краснопресненская, опытно-показательная, Теплотехнического института — и строятся новые: Теплотехнического института на 60 тыс. квт, Фрунзенский ТЭЦ на 48 тыс. квт, котельная Дангауэровской ТЭЦ и т. д.

В насосной у турбины готовой теплоэлектроцентрали стоят иностранные монтеры гг. Гэри и Эванс, производившие монтаж котлов.

Рублевская станция, несмотря на свои машинные здания и лаборатории первоочередных устройств и аэрофильтрации... гигантские паронасосы — не может удовлетворить потребностей Москвы в воде.

В 1935 г. Москва должна получать минимум 60 млн. ведер. Как этого добиться? Соединение Москвы с Волгой увеличит водоснабжение Москвы и превратит Москву в порт, который после устройства Волго-Донского канала будет связан с Черным морем.

Вдвое увеличилась против дореволюционного времени мощность московских электростанций. Потребление электроэнергии увеличилось в 5 с лишним раз. Новое здание МОГЭС, в числе других станций, обеспечило этот рост.





Новое орудие пожарной обороны Москвы — пожарный автонасос на шасси „АМО“, выпущенный заводом № 6 ВАТО.

Здесь в новом здании телеграфа...

...полностью механизирована работа. По потолку тянутся рельсовые дорожки, где бегают механические „курьеры", разносящие телеграммы к соответствующим аппаратным столам.

Радио-станцию им. Коминтерна слушает весь мир.

Мощный каскад передатчиков из 18 двадцатикиловаттных ламп радиостанции ВЦСПС в Щёлкове.

В районах Москвы выросли новые здания автоматических станций. Такой вид имеет станция на Яузском бульваре.

Умирает отсталое кустарное производство хлеба. Четыре хлебозавода работают в Москве...

...Механизация процесса хлебопечения позволяет выпускать из каждого завода от 100 тыс. до 250 тыс. килограмм хлеба.

Котлы для варки пищи на фабрике - кухне № 1 (Ленинградское шоссе).

Гигантские фабрики-кухни раскрепощают женщину от примусов и печек и позволяют ей работать на предприятии в учреждении.

Колоссальные столовые вроде той, которая построена на „АМО“, по справедливости называются заводскими цехами.

Прежнюю бесшабашную толчею рынка заменяем стройными рядами палаток и ларьков.

В закрытых кооперативах, прикрепленных к предприятиям, получают продукты и предметы широкого потребления рабочие и служащие.

Социально - культурное обслуживание населения Москвы несказанно улучшилось. Число больничных коек увеличилось вдвое. Открыты новые санатории, дома отдыха.



Новое здание диспансера при заводе „Серп и Молот".

Новый корпус им. Ленина при глазной больнице им. Гельмгольца.

На средства, собранные от займа Московского совета, построены в числе прочих культурно - бытовых учреждений купальня-баня при заводе „АМО“.

Баня в Пролетарском районе.

Механическая прачечная раскрепощает женщину — домашнюю хозяйку.

Два театра Москвы — старейший — Большой и...

... только что перестроенный Камерный.

В здании Музея Революции собраны памятники героической борьбы пролетариев.

Центральный дом Красной армии и флота по богатству и разнообразию своих научных кабинетов, музеев, театральных зал и библиотек является своего рода сокровищницей опыта и знаний Красной армии.

На углу Воздвиженки и Моховой строят здание, величайшее книгохранилище СССР — новую Ленинскую библиотеку...

Первый и пока единственный в СССР планетарий воздвигнут в Москве. Планетарий — у нас одна из важных крепостей антирелигиозной пропаганды.

Новое здание клуба завода СВАРЗ.

В различных концах города, вблизи фабрик и заводов, растут новые рабочие клубы. Один из самых больших — клуб рабочих - коммунальников им. Русакова.

После работы — в клубе им. Зуева.

Отдых московского рабочего после четырех дней работы поставлен разумно. Рабочий проводит свой досуг в читальне Парка культуры и отдыха.

Или, располагаясь поудобнее на соломенных лонгшезах, дышит свежим воздухом.

Или занимается физкультурой в так называемом физкультурном городке парка.

Нигде так не поставлена забота о детях, как в СССР. Достаточно привести и две цифры, чтобы убедиться в этом. В царское время на 100 родившихся детей умирало 27, а сейчас—12.

В детском солярии Парка культуры и отдыха под июльским солнцем закаляются ребята.

В яслях бывшей „Цинделевки“ работницы в положенный для матерей перерыв кормят ребят.

В детских домах дети играют на воздухе.

50 тысяч человек вмещает недавно построенный стадион ДИНАМО.

Водная станция ДИНАМО— излюбленное место состязаний на плавание и катаний на лодках.

Ежегодно на Красной площади происходит демонстрация десятков тысяч московских физкультурников.

1 мая и 7 ноября — выходят на улицы и площади Москвы, подсчитывая свои силы и демонстрируя свою мощь.

Демонстрация детей рабочих в день открытия реконструированного завода АМО.



http://electro.nekrasovka.ru/books/3983