Гигантские наскальные портреты советских лидеров - откуда они?

Как в Башкирии появился коммунистический «ответ» американской горе Рашмор и что случилось с барельефом Сталина на Транссибе. Скала трех вождей в Башкирии. (c) vita-1985

Точное количество наскальных барельефов и изображений, посвященных советским вождям, неизвестно, так как за многими не следили, а то и вовсе уничтожали. Но некоторые из огромных портретов можно увидеть и сегодня.

Ленин на горе Машук в Пятигорске

Портрет В. И. Ленина, нарисованный художником Н. Шуклиным в 1925 году на скале горы Машук у города Пятигорска. (c) Sputnik Портрет В. И. Ленина, нарисованный художником Н. Шуклиным в 1925 году на скале горы Машук у города Пятигорска. (c) Sputnik

На южном склоне горы Машук в курортном городе Пятигорске есть отвесная скала с огромным портретом вождя большевиков Владимира Ленина - на карте это место обозначается как Ленинские скалы. Нарисовал его в 1925 году художник Николай Шуклин вместе с двумя помощниками. С работой справились всего за 6 дней, а на открытии присутствовали не только местные партийные руководители, но и одна из самых известных немецких коммунистов Клара Цеткин.

Портрет написан маслом, и художник еще в 1960 году приезжал обновлять его. Портрет В. И. Ленина, нарисованный художником Н. Шуклиным в 1925 году на скале горы Машук у города Пятигорска (2007). Фото Fastboy

В 2009 году портрет закрасили вандалы, но в 2018 его восстановил ставропольский художник Игорь Збрицкий.

Восстановленный в 2018 году портрет. (c) Алексей Даничев /Sputnik

К портрету протоптана туристическая тропа, и хотя последние метры довольно тяжелы для подъема, людей на Ленинских скалах всегда довольно много.

Портрет Ленина в Кисловодске

Сотрудники ВЧК у одного из первых памятников Ленину в Кисловодске, 1924. (c) МАММ / МДФ / Russia in photo

Еще один наскальный портрет Ленина находится в соседнем городе Кисловодске, прямо в парке. Этот барельеф выполнен из бронзы в 1927 году и прикреплен к массиву скалы, которую местные жители называют Красными камнями, так как они из красного песчаника. Это вторая версия барельефа. Первый сделали в 1924 году после смерти вождя - его портрет просто вырубили в самой скале, но так как песчаник - камень довольно хрупкий, то работа начала быстро разрушаться. Барельеф Ленина на Красных камнях. (c) Алексей Даничев/Sputnik

Тогда решили выполнить портрет из бронзы, и он прекрасно сохранился и сегодня, почти век спустя. И замечательно, что его не уничтожили лимитрофы.

Скала трех вождей в Башкирии

Скала трех вождей в Башкирии. (c) vita-1985 / Wikimapia Фото из архива Мадриля Гафурова

На Южном Урале, примерно в 250 км от Уфы, находится одно из самых необычных художественных произведений в мире - скала с портретами Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. Сотворили этот советский вариант Рашмора башкирский художник Булат Рахимов с двумя помощниками в 1970-х.

В качестве краски они использовали красную охру, так как с ней можно было работать без предварительной подготовки скалы. Работали в висячих «люльках». Получилось очень монументально. Каждый портрет величиной с 18-этажный дом, только представьте! Всего же изображения занимают площадь 50 метров в ширину и 70 в высоту.

Эта гора встречается на одном из всесоюзных туристических маршрутов, и, конечно же, она быстро обрела народную известность, а гору Кызылташ («красный камень» по-башкирски) стали называть Скалой трех вождей, или Скалой классиков. За 35 лет изображения сильно выцвели, но на старых фото портреты отчетливо видны.

Скала Иконостас на Алтае

Скала Иконостас на правом берегу Бии близ села Удаловка с высеченным на ней барельефом Ленина. Вид с воды. (c) Eto shorcy (CC BY-SA 3.0)

Эта 80-метровая скала получила свое название благодаря барельефу Владимира Ленина. Находится она в 180 км от города Бийска (юг Сибири), на правом берегу реки Бия.

Профиль Ленина высек на отвесной скале учитель соседнего села Турочак Иван Сычев после Второй мировой войны. Сделал он это, чтобы оставить после себя память (по крайней мере, так его душевный порыв объясняют местные жители). Изначально там был и барельеф Сталина, однако он был сбит в 1957 году. Работал Сычев несколько недель, спускаясь по скале в «люльке».

С конца 1970-х скала Иконостас признана памятником природы, имеющим историческую ценность. Она и сегодня охраняется государством.

Сталин в Северной Осетии

Портрет Иосифа Сталина на скале, 1979. (c) МАММ / МДФ / Russia in photo

А вот на Кавказе сохранился портрет Иосифа Сталина в Цейском ущелье в Северной Осетии. Наскальный портрет встречает всех проезжающих по Транскавказской магистрали и изображает задумчивого советского лидера. С обратной стороны на этом же камне можно увидеть классика осетинской поэзии Косту Хетагурова. Высота этого камня-гиганта на склоне горы около 4 метров, и он считается одной из достопримечательностей республики. Памятник Сталину в Цейском ущелье. (c) Legion Media

После развенчания «культа личности» посвященные Сталину монументы были уничтожены, но этот сохранился. Одна из легенд рассказывает, что камень сбросили в ущелье, но джигиты его подняли и вернули на прежнее место. Многие местные жители считали, что у Сталина были осетинские корни. Портрет постоянно подновляют, разные художники, поэтому он выглядит по разному. Фото 1980 года. Тут даже видна фамилия художника. Тут тоже видна фамилия художника А вот фото, сделанное в апреле 2020 года. Непохожие лица, разное колличество наград и даже разный цвет мундира. Есть даже с одним знаком Героя Советского Союза Но портрет живет до сих пор.

Разрушенный барельеф Сталина в Забайкалье

Открытка с видом на барельеф Сталина у ст. Амазар, Забайкалье, 1935-1941.

Один из крупнейших наскальных портретов Сталина стоял на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. Он был виден издалека при подъезде к станции Амазар.

Барельеф появился в 1935 году, когда строили вторую ветку железной дороги Москва-Владивосток. По большей части, строителями были заключенные Бамлага, условия в котором были тяжелейшими. Этот бюст возвели на 6-метровой скале заключенные по своей инициативе, но по какой причине, история умалчивает. Одни источники указывают на одного автора, другие на нескольких (двух или трех), которые якобы написали письмо Сталину с предложением сделать наскальный портрет в надежде на облегчение существования в лагере, и тот неожиданно согласился и даже затем помиловал их. Так или иначе, бюст около 20 лет простоял на этой дороге, а когда поезд подъезжал к скале, машинист объявлял по громкой связи, что можно увидеть эту скалу из окна.

По всей видимости, профиль Сталина был сложен из арматуры, камня и бетона и установлен на вершину скалы. В высоту он достигал 3 метров и был виден даже при свете луны. В 1949 году, к 70-летию вождя, портрет уже подсвечивали прожекторами.

В 1956 году памятник взорвали. По официальной версии, это было сделано из-за угрозы обрушения монумента. О том, что этот барельф был, напоминают лишь сохранившиеся открытки, которые продавали в поездах, и редкие фотографии.

С использованием текста Анны Сорокиной

https://zen.yandex.ru/media/rusbeyond/gigantskie-naskalnye-p...