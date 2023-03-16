Не только славен оружием Златоуст

Богата земля русская народными художественными промыслами.

Есть чем гордиться и небольшому уральскому городку Златоусту, который снискал всемирную славу своим самобытным искусством художественной гравировки по металлу.

И хотя изначально у истоков этого промысла стояли немецкие гравёры, основная заслуга в его становлении все же принадлежит талантливым уральским мастерам. Златоуст - небольшой город в Челябинской области с численностью населения менее двухсот тысяч человек. Он хорошо известен специалистам оружейного дела, искусствоведам и коллекционерам холодного оружия во многих странах мира. Славу городу принесла тонкая и изящная цветная гравюра на стали, покрывающая металлические изделия великолепного качества. Цари, Генеральные секретари ЦК КПСС и Президенты РФ как большую ценность преподносили своим зарубежным друзьям изделия уральских мастеров. Златоустовские гравюры украшают холодное оружие и предметы домашнего интерьера и обихода – шкатулки, портсигары, письменные приборы, очень часто гравировка применяется при изготовлении предметов культа – потиров, подсвечников, дароносиц и окладов для икон. Медали, ордена, спортивные кубки – тоже плоды труда гравёров. Музеи Великобритании и Германии гордятся коллекциями металлических изделий, которые создали златоустовские мастера. В чём же секрет такой популярности? Дело в том, что местные гравёры владеют всеми техниками работы с металлом, а это и чеканка, и насечка, и глазуровка, и чернение, и травление, и гальванопластика, и тауширование. С некоторых пор добавилась и резьба по камню, ведь из уральских самоцветов получаются очень красивые предметы интерьера. Миниатюрные гравюры с инкрустацией из камня, выполненные с хорошим вкусом и соблюдением традиций старины, всегда востребованы. К тому же история гравюры - это история постоянно развивающегося вида искусства. С самого зарождения и по настоящее время уральские мастера не перестают учиться. Копилка приёмов художественной обработки металлов и сегодня продолжает пополняться. Об оружии я как-то ставила тему. Сегодня посмотрим и другие предметы.

Самовар и подстаканники

Возникновение промысла

В 1754 году на Урале, в долине реки Ай, Высочайшим Указом Его Императорского Величества было велено простроить железоделательную фабрику. Городок, выросший рядом, назвали в честь святого Иоанна Златоуста.

Для организации производства в 1815 году из Германии, с завода Золингена, были приглашены хорошие гравёры - отец и сын Шафы, и уже через три года Государь Император смог увидеть плоды их деятельности - первая партия из девятнадцати клинков была доставлена в столицу. Работа понравилась и получила высочайшее одобрение. Вместе с Шафами и под их руководством осваивали новое производство талантливые уральские мастера. Их имена остались в истории как имена основоположников целого направления в искусстве, известного как цветная гравюра на стали. Это Ефим и Иван Бушуевы, Максим, Фёдор и Пётр Тележниковы, Архип Лепешков, Фёдор Стрижев, Иван Бояршинов и другие.

Шафы - приверженцы старых немецких традиций. Они твёрдо знали, как должна выглядеть идеальная гравюра. Описание требований к стандарту заняло бы не одну страницу. Как минимум, рисунок должен напоминать лучшие образцы золингенских мастеров - быть тонким, плоским и монохромным. Шафы долгое время не позволяли местным применять свои идеи на практике. Узоры на металлической пластине немцы процарапывали иглой. Травление кислотой применяли лишь как завершающий этап обработки. Немецкие инструменты отличались повышенной твёрдостью и тонкостью. Рисунки получались очень мелкими и детально проработанными. Сюжеты в той или иной степени повторялись. Немцы обособленно жили в слободе и не стремились к тесному общению с местными. Работали они исправно, были дружелюбны, но на работе держались отчуждённо и очень неохотно делились своими знаниями. Златоустовские гравюры того времени легко распознать на предмет авторства. Рисунок размещён на ножнах и рукояти. Линии тонки, изящны, рисунок мелкий, большой акцент на прорисовке деталей.

Особенности русского стиля

Ученики, кроме тех рисунков, которым научились у Шафов, стали изображать сцены из военного и мирного быта родного отечества, мифологические сюжеты - они не боялись проявлять фантазию и при выборе гравёрной техники. Родная природа и животный мир Урала также нашли воплощение в их рисунках. Русские мастера превзошли своих учителей по многим показателям. Они научились использовать травление для получения различных цветов и оттенков. Меняя состав кислоты и продолжительность химической реакции, они добивались удивительных результатов. В их руках златоустовские ножи превращались в уникальные произведения высокого искусства, которые не стыдно подносить в дар даже царям.

Подстаканники

Шкатулки

Кубки

Подсвечники

Винные наборы

https://kulturologia.ru/blogs/170918/40524/

https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post443250001/

https://obiskusstve.com/2582939039531534607/samovary-podstak...

https://fb.ru/article/258551/zlatoustovskie-gravyuryi-na-sta...