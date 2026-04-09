Москва. Было — стало - 64

После Смуты село отошло боярину Василию Ивановичу Стрешневу, затем Спасо-Андроникову монастырю. Тогда и сейчас здесь проходит Рязанский проспект. Храм Троицы Живоначальной был возведён в 1774 году, а освящён в 1776-м. Известно, что община собрала на строительство 600 рублей.

Храм сильно пострадал от французской армии в 1812 году, но был восстановлен в 1816-м. С тех пор он несколько раз пристраивался и достраивался. В первые годы советской власти храм не закрывался. В 1938 году Карачарово стало частью Перово, а в 1960-м вместе с ним вошло в состав Москвы. Храм был закрыт, колокольня разобрана.

Сначала в бывшем храме расположился цех локомотиворемонтного завода. В более позднее время — экспериментально-механический завод Московского главного управления швейной промышленности, а ещё позже — скульптурная мастерская. Перед храмом сваливались кучи глины для работы над скульптурами. Храм возвращён церкви в начале 1990-х. Колокольня была воссоздана.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Большая Молчановка после дождя. Фотограф снимал, вероятно, в конце 1950-х на стрелке с улицей Воровского. Всего через несколько лет, в декабре 1961 года, началось строительство проспекта Калинина (он же Новый Арбат). Сначала была снесена историческая застройка по чётной стороне Большой Молчановки. Нечётная сторона фрагментарно сохранилась, что можно увидеть при сравнении левой части двух фотографий.

На чёрно-белом кадре справа красивое здание с колоннами. С XIX века в нём размещалась 5-я мужская гимназия, где учились поэты Борис Леонидович Пастернак и Владимир Владимирович Маяковский, председатель третьей Думы Александр Иванович Гучков и философ Иван Александрович Ильин, художник Владимир Михайлович Голицын, философ Владимир Сергеевич Соловьёв, психиатр Сергей Сергеевич Корсаков.

В первый советский год гимназия была закрыта, на её месте появилась школа №23, затем средняя школа №91. Она размещалась в старинном доме до 1960-х.

Проспект Калинина был предусмотрен планом переустройства Москвы ещё в 1930-е годы. Но Великая Отечественная война сильно отодвинула планы строительства. К проекту вернулись при Никите Сергеевиче Хрущёве. Первый секретарь ЦК КПСС лично утверждал. Вместе со зданием старой гимназии планировался снос стоящего за ней храма Симеона Столпника (он хорошо виден на современном кадре). По счастью, этого не произошло. Остановил разрушение Леонид Иванович Антропов, русский архитектор, коллекционер клеймёных кирпичей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 70 лет. Исполнилось 60 лет со дня открытия станции метро «Преображенская площадь». На чёрно-белом снимке первый наземный вестибюль станции на Большой Черкизовской улице. Станция была открыта 31 декабря 1965 года; на протяжении четверти века была конечной Кировско-Фрунзенской линии (ныне Сокольническая). 1 августа 1990 года линия была продлена в Богородское, до «Улицы Подбельского» (ныне «Бульвар Рокоссовского»).

«Преображенская площадь» — одна из типовых станций, возведённых в 1960-е. По этому проекту также были построены «Первомайская», «Академическая», «Профсоюзная», «Новые Черёмушки», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Войковская», «Водный стадион» и «Речной вокзал». Друг от друга они отличаются лишь кладкой, цветом и типом керамической плитки, покрытием пола, цветом мраморной облицовки колонн и формой светильников.

В 1976 году началось строительство подземного перехода под Большой Черкизовской улицей, который стал продолжением вестибюля метро и получил четыре новых выхода: два к трамвайным остановкам посередине улицы. В 2015 году прошла реконструкция выходов. Над ними были сооружены новые наземные стеклянные павильоны.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Боровицкая площадь в 1959 году. Спустя 13 лет, весной 1972 года, Москва готовилась к визиту президента США Ричарда Никсона. Московские власти быстро сносили ветхие и, как тогда казалось, невзрачные, ненужные старинные постройки. Был снесён исторический квартал на Боровицкой площади. Часть этого квартала — на чёрно-белом кадре.

Сама Боровицкая площадь образовалась в 1935 году, когда при строительстве нового Большого Каменного моста была снесена нечётная сторона Знаменки, прилегающая к Боровицким воротам. Чётная сторона была снесена бульдозерами за один апрельский день 1972 года.

С правой стороны верхней фотографии виден двухэтажный дом (на высоком цоколе и с антресолями), бывший некогда частью имения князей Шаховских. Дом образовывал угол Знаменки и Моховой. В конце XIX века на первом этаже была открыта аптека провизора Франца Адамовича Кельчевского. Благодаря обращению в архивы, узнал, что в квартире при аптеке проживал соплеменник Кельчевского, отставной фармацевт Томского губернского управления, статский советник Константин-Карл Адамович Свидерский.

В советские годы дом был национализирован, бывшая аптека Кельчевского продолжала работать, уже как государственная. На верхних этажах было обычное коммунальное жильё: с общими туалетом, ванной (без горячего водоснабжения). Решение о сносе квартала принималось спешно. Власти хотели, чтобы на пути правительственного кортежа не было невзрачных построек. Кроме того, Никсону, который во время визита ночевал в Кремле, хотели открыть вид на дом Пашкова. Старые коммуналки были расселены за один день. Дома снесли за сутки. Свободное место остроумные москвичи прозвали лужайкой Никсона.

Также весной 1972 года были снесены бывший храм Казанской иконы Божией Матери на Калужской (тогда Октябрьская площадь), Кошельная слобода, бывший кинотеатр «Чары» на Пречистенке, старинные дома между улицами Герцена и Качалова (ныне Большая и Малая Никитские).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 66 лет. Большая Грузинская улица. Дом Пресненского попечительства о бедных 2-го и 3-го участков. Организатором попечительства был Николай Николаевич Шустов, сын Николая Леонтьевича Шустова, который в 1863 году основал ставшую известной по всей России фирму «Шустов и Сыновья».

Дом на Большой Грузинской был возведён в 1910 году. Архитектор Адольф Эрнестович Эрихсон мастерские и безплатная столовая для неимущих.

В 1911 году в столовой давали:

▫️на завтрак — молоко или чай; кашу овсяную, перловую или полбяную с конопляным маслом; белый или ржаной хлеб; тушёную рыбу;

▫️на обед — щи, борщ с пирожками на выбор, уху стерляжью; кашу перловую с говядиной или картофель отварной с осетриной; хлеб белый и ржаной, масло; чай, молоко, кофе на выбор; десерт;

▫️на ужин: говядину отварную с хреном или рыбу; мочëные яблоки; чай, молоко или ряженку; варенье брусничное или клюкву с мёдом.

В годы Первой мировой в доме был развёрнут госпиталь. Николай Николаевич Шустов скончался 19 января 1917 года. Пресненское попечительство о бедных недолго носило его имя. После революции здесь размещалась средняя школа. Ныне кожно-венерологический диспансер. Улица Большая Грузинская, №9.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Уникальная фотография Университетской площади в 1956 году. Фотограф Жак Дюпакье стоял на парадном крыльце главного здания Московского государственного университета.

На ближнем плане двух кадров справа виден пустующий квадрат — место, где должен был стоять памятник Сталину. В 1952 году успели поставить только гипсовую копию будущего монумента — шла примерка. После 1956 года планируемая установка была отменена. Пьедестал стоит пустой более 70 лет.

На площади видны представительские автомобили ЗИМ (ГАЗ-12) и пассажирские автобусы ЗИС-155. До главного здания МГУ ходили несколько маршрутов. Например, 111-й от площади Революции и 119-й от Киевского вокзала. В 1959 году до университета была протянута линия метро.

За минувшие семь десятилетий на Университетской площади почти ничего не изменилось. Разве что деревья выросли.

Обе фотографии сделаны с одной точки. 18 января 1926 года в Первом художественном государственном кинотеатре состоялась премьера легендарного фильма «Броненосец „Потёмкин“». Самый первый показ состоялся на торжественном заседании в Большом театре за 10 дней до Нового года — 21 декабря 1925-го. На том показе присутствовали почти все тогдашние руководители Советского Союза. Второй показ был массовым и для всех желающих. Накануне исполнилось ровно 100 лет.

Картина была заказана к 20-летнему юбилею революции 1905 года. Режиссёр Сергей Михайлович Эйзенштейн снимал в течение всего 1925-го. Монтировали на Первой государственной кинофабрике. Режиссёр Григорий Васильевич Александров, работавший у Эйзенштейна ассистентом во время съёмок, так вспоминал реакцию публики на фильм:

...Успех превратился в подлинный триумф, когда на экране появился поднимающийся на мачту «Потёмкина» красный революционный флаг. Да, это был действительно красный флаг в чёрно-белой картине — мы раскрасили его красными чернилами. Зал поднялся, и зрители устроили овацию нашему фильму. Оркестр прекратил играть — всё равно ничего не было слышно. Музыканты приветствовали картину вместе со всеми зрителями.

В 1930 году фильм был озвучен, а спустя ещё два десятилетия восстановлен. Так получилось, что работа Эйзенштейна спустя много лет была названа в числе лучших фильмов всех времён и народов.

Сегодня мы смотрим на бывший Первый художественный госкинотеатр (ныне просто «Художественный»). В январские дни 1926 года на стропилах у фасада появился огромный макет того самого броненосца — реклама фильма.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Гоголевский бульвар (бывший Пречистенский) в 1949 году. Перед вами дом, завершённый постройкой в 1826 году, то есть ровно два столетия назад. Точнее будет сказать, что он возведён на основе сгоревшего в 1812 году каменного здания. Владела домом Екатерина Ивановна Васильчикова (в девичестве Грекова), вдова Александра Ивановича Васильчикова, представителя известного русского дворянского рода.

Позднее Васильчикова продала дом графине Екатерине Александровне Зубовой. При Зубовых он был перестроен и приобрёл свой настоящий вид. В 1865-м году дом был продан купцу Александру Владимировичу Алексееву и его жене Елизавете Михайловне (в девичестве Бостанджогло). У них в гостях часто бывал их племянник Константин, прославившийся на весь мир как великий режиссёр Константин Сергеевич Станиславский.

После смерти Александра Владимировича дом был в очередной раз продан, семье фон Мекк. Сначала тут жил Владимир Карлович, а после его кончины матушка Надежда Филаретовна. После домом владела чета фон Фальц-Фейн: Александр Иванович и Софья Степановна. Последней частной владелицей была Любовь Ивановна Зимина (в замужестве Капитонова). Советская власть национализировала их дом. Бывшим хозяевам оставили несколько комнат.

Пропустим несколько десятилетий. В августе 1956 дома, то есть почти 70 лет назад, дом стал главным шахматным клубом Советского Союза. Это отдельная и очень большая история, которую не рассказать в коротком посте. Достаточно сказать, что здесь работал Михаил Моисеевич Ботвинник. Ныне здесь располагаются Российская шахматная федерация и Музей шахмат.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Никольская улица по направлению к Лубянской площади. Чёрно-белую фотографию в 1909 году сделал репортёр издания Harness Racing Hall of Fame мистер Эндрю Мюррей Хоув. На дальнем плане видны Проломные ворота Китайгородской стены. Ворота также назывались Владимирскими по храму во имя Владимирской Божией Матери, что стоит на старинной фотографии справа от арки.

Храм был возведён на месте старой деревянной часовни. Распоряжение о строительстве летом 1691 года исходило от царя Петра Алексеевича, поскольку его матушка Наталья Кирилловна дала обет построить эту церковь. Работы были закончены через три года. Осенью 1694 года храм был освящён.

За храмом видна Владимирская башня Китайгородской стены. Ворота построены в 1530-е; во время Великого пожара 1812 года сильно повреждены. После Владимирская башня и соседняя Ильинская были перестроены по образцу башен Кремля. Слева от ворот стояла часовня во имя Пантелеймона Целителя, возведённая в 1881−1883 годах по проекту Александра Степановича Каминского. Она в кадр не попала.

В 1934 году была снесена Китайгородская стена вместе с башнями. За год до этого снесена арка ворот, чтобы расширить пространство для движения автомобилей. Храм Владимирской иконы, часовня Пантелеймона Целителя и часть квартала сносились одновременно. На месте Пантелеймона в 1990-е был возведён ТЦ «Наутилус» в стиле капромантизма.

Единственное здание, сохранившееся частично по сей день, — это доходный дом графа Алексея Анатольевича Орлова-Давыдова с магазинами. В начале 1930-х здание было перестроено и надстроено по проекту Даниила Фёдоровича Фридмана и Иосифа Игнатьевича Ловейко, появился новый фасад с двумя большими арками и вестибюлем станции метро «Дзержинская площадь» (ныне «Лубянка»).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 116 лет. 18 января 1944 года открылась станция метро «Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина». С тех пор она ещё три раза меняла имя. С 1947 года была «Измайловской», с 1963-го — «Измайловским парком», с 2005-го — «Партизанская».

Архитектор Борис Соломонович Виленский. Он начал проектирование ещё до начала Великой Отечественной войны. Тогда здесь планировалось возвести гигантский стадион, самый большой в СССР — стадион народов. Станцию возводили в расчёте на огромные людские потоки. Проектное название — «Стадион народов имени Сталина». Хотя от строительства стадиона власти отказались сразу после войны, станцию успели построить с расчётом на большую пассажирскую нагрузку. Чтобы избежать давок после матчей, был предусмотрен третий путь.

Поскольку станция расположена почти у поверхности земли, было решено редко разместить стройные тонкие опоры, так что они практически не делят на части огромный зал с двумя широкими платформами и тремя путями. А также объединили с подземным сооружением пространство наземного вестибюля. Поэтому в дневное время солнце достигает платформ, образуя красивый световой столб между маршами широких лестниц.

Здесь стоят пронзительные фигуры Героев Советского Союза — 18-летней Зои Космодемьянской и 83-летнего Матвея Кузьмича Кузьмина.

Upd: Проект стадиона имени Сталина все-таки был реализован, но сильно в урезанном виде. Сейчас он называется стадион «Черкизово» (не путать со стадионом «Локомотив»).

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 75 лет. Улица Щепкина, бывшая 3-я Мещанская. Чёрно-белая фотография — 1913 год.

Перед вами родильный дом имени Саввы Тимофеевича Морозова. 25 января 1938 года здесь родился поэт Владимир Семёнович Высоцкий. Высоцкий с мамой был выписан спустя несколько дней домой, на 1-ю Мещанскую.

Старо-Екатерининская была крупнейшей больницей Москвы. Полтора десятка корпусов. Почти каждому присвоено имя мецената, на чьи деньги он был построен. Родильный дом был возведён на деньги, пожертвованные семьёй Морозовых. В 1924 году роддом был переименован в Пролетарский. Также была акушерская клиника Московского клинического института для усовершенствования врачей. Ныне здесь хирургическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института (сокращённо МОНИКИ).

Обе фотографии сделаны с одной точки. Трубниковский переулок в начале 1960-х годов. Слева в кадре красивый дом с мезонином. Он был возведён в 1819 году на сгоревшем участке. В то время Москва заново отстраивалась после разрушительного пожара 1812 года. Принадлежал дом отставному сенатору Павлу Степановичу Руничу и его жене Варваре Аркадьевне (в девичестве Бутурлиной). Рунич скончался в 1825 году, вдова и дети продолжали жить здесь какое-то время.

В 1845 году владельцем усадьбы становится действительный статский советник Пётр Александрович Новиков, занимавший очень влиятельный пост директора Московской ссудной казны Учреждений ведомства императрицы Марии Фёдоровны. Пётр Александрович был женат на княжне Варваре-Антонине Ивановне Долгоруковой. После Новиковых домом владел губернский секретарь Николай Владимирович Смольянинов. Он и его брат держали стекольную фабрику и завод в Рязанской губернии и деньги имели достаточные, чтобы содержать усадьбу в Москве.

В 1899 году в дом проводят водопровод и канализацию. В 1904 году часть здания занимала женская учительская семинария. Последней частной владелицей дома перед революцией была Надежда Андриановна Савёлова, жена Леонида Михайловича Савёлова, заведующего Московским архивом Министерства Императорского двора. Савёлов был известным историком, исследователем русской генеалогии.

После революции в доме размещалось общежитие для курсантов Высшей военной автомобильной и броневой школы. После на долгие годы дом был превращён в коммунальное жильё. Ныне здесь Институт изучения детства, семьи и воспитания (бывший НИИ дошкольного воспитания).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Панорама Москвы с Воробьёвых гор. Чёрно-белая фотография была сделана для издательства Павла Георгиевича фон Гиргенсона. В начале XX века он издавал бланки открытых писем (открытки) с московскими видами. Точную дату снимка можно установить лишь приблизительно. Например, у Новодевичьего монастыря отчётливо выделяется тонкая белая полоса — насыпь Московской окружной железной дороги (МОЖД).

МОЖД прокладывалась в начале 1900-х на некотором отдалении от города, чтобы сократить грузовой транзит. Движение по МОЖД было открыто летом 1908 года — 14 станций, один полустанок.

Справа на старинной фотографии хорошо виден небольшой белый храм. На его месте теперь стоит арена «Лужники». Это храм во имя Тихвинской Божьей Матери в селе Малые Лужники. Завершён строительством в 1762 году, тогда же освящён. 12 октября 1817 года, когда Москва праздновала пятилетие со дня изгнания Великой армии Наполеона, в Тихвинском храме состоялся торжественный молебен. На нём присутствовал царь Александр I с царицей Елизаветой Алексеевной и вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной.

В тот октябрьский день 1817 года на Воробьёвых горах произошла закладка храма Христа Спасителя по проекту Карла Витберга. Строительство продолжалось несколько лет, но Витенберг не смог завершить даже начальный этап. В итоге работы были остановлены. Много позже храм был перенесён на Волхонку, где в итоге и был возведён.

В 1954 году Правительство СССР приняло решение о строительстве Большой спортивной арены Центрального стадиона имени Владимира Ленина. 200-летний Тихвинский храм — памятник истории и архитектуры XVIII века — оказался в периметре строительной площадки и потому был снесён без жалости. Точное место храма находится вблизи входа в VIP-ложу «Лужников».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Этот красивый дом был возведён в 1900 году на Кузнецкой улице (ныне Новокузнецкой) по проекту двух архитекторов — Владимира Владимировича Шервуда и Густава Августовича Гельриха. Заказчиком строительства был московский купец, торговавший обоями, Сергей Гаврилович Протопопов. После его кончины дом в 1911 году приобрёл Владимир Сергеевич Татищев, председатель правления и директор-распорядитель Соединённого банка. Новый хозяин заказал перепланировку и несколько переделал дом.

Татищев был влиятельным человеком; на хорошем счету у императора Николая II. Перед революцией, в 1916 году, Татищев угодил в нехорошую историю. По согласованию с министром внутренних дел Хвостовым он передал взятку мечеными купюрами Манасевичу-Мануйлову, управляющему канцелярией премьер-министра Бориса Штюрмера. Он вымогал деньги у банкиров, и посадить его мечтали многие. Манасевич-Мануйлов был арестован (ненадолго, впрочем), но попытка посадить привела к отставке министра Хвостова. После 1917 года Татищев уехал в Крым, где исполнял обязанности министра финансов в Крымском краевом правительстве.

В первые годы Советской власти дом был национализирован, превращён в коммунальное жильё для сотрудников Мосздравотдела. С 1954 года здесь резиденция посла Индонезии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 44 года. Новорязанская улица. Доходный дом Льва Владимировича Готье-Дюфайе. Хозяин дома был братом Эмилия Владимировича Готье-Дюфайе, того самого фотографа и археолога, который составил подробное фотоописание старой Москвы в начале XX века. Его снимками мы пользуемся по сей день.

Лев Владимирович был записан в Москве купцом по 1-й гильдии, управлял торговым домом «Л.В. Готье», был совладельцем Тульской металлургической компании.

Проект пятиэтажного (не считая бельэтажа) доходного дома выполнил железнодорожный архитектор Николай Иванович Якунин (он давно работал с семьёй Готье-Дюфайе). Строительство началось в 1902 году; завершено в 1904-м.

Изначально дом был двухподъездным, чтобы отделить жилую часть от деловой. С момента открытия в здании разместился крупный арендатор — правление Московско-Рязанской железной дороги. Буквально напротив находился Рязанский (будущий Казанский) вокзал.

Здание хорошо сохранилось. Только кондиционеры портят фасад. Кстати, второй подъезд исчез за ненадобностью. Ныне здесь располагаются подразделения Российских железных дорог.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет. Образцово-перспективный жилой район Северное Чертаново. Панорама 1988 года. Строительство здесь началось в 1975 году, то есть чуть более полувека назад. Проектировала группа выдающихся советских архитекторов под руководством Михаила Васильевича Посохина (он был главархом столицы). В группу входили Абрам Генрихович Шапиро, Виктор Николаевич Логвинов, Лев Валентинович Мисожников, Альфред Рудольфович Кеглер и многие другие.

О Северном Чертаново не рассказать в одном коротком посте, но это был необычный и смелый для того времени эксперимент. Квартиры со свободной планировкой, подземные автостоянки, подземные переходы между корпусами, здания, соединённые между собой тёплыми холлами. Изначально архитекторы планировали застроить район индивидуальными проектами, но в итоге (из соображений экономии) было решено использовать чуть изменённые типовые проекты (вроде панельных домов П-22).

В центре кадров находится спортивный комплекс «Чертаново». Он был открыт 1 сентября 1984 года. В нижнем правом углу виден корпус средней школы №550 (директор Нина Васильевна Сарычева). Здание было новаторским, с большим внутренним двором и световыми колодцами. Строительство было завершено в 1985 году. Кстати, все школы Северного Чертаново соединялись со спорткомплексом подземными переходами, что также было необычно для городской типовой застройки.

Северное Чертаново часто становилось площадкой для киносъёмок. Например, Фëдор Бондарчук снимал здесь свой фильм «Притяжение» и спродюсировал «Сто лет тому вперëд», который тоже был тут снят.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть меньше 40 лет. Кадр из кинофильма режиссёра Эльдара Рязанова «Служебный роман». Главный герой фильма Новосельцев, которого играет Андрей Васильевич Мягков, выходит с сыновьями из дома. Это переулок Чернышевского (бывший 2-й Мариинский). Таким он был в 1976 году, то есть полвека назад.

Дом Новосельцева — это главная часть бывшей усадьбы торговца резиновыми изделиями Карла Августовича Мейера. Построен в 1894 году по проекту архитектора Максимилиана Карловича Геппенера (он, кстати, жил по соседству). Фасад по сей день украшает вензель СM (Carl Mayer). Во дворе дома Геппенер спустя несколько лет построил флигель, где в начале прошлого века собирались участники суриковского литературного кружка. Говорят, что Адель Мейер была организатором литературного кафе. В 1912 году усадьбу Мейеров посещал Сергей Есенин. Ныне дом занимает частная школа.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть меньше полувека. Это старинное здание — одно из старейших уцелевших памятников Москвы. Возведено ещё при императрице Екатерине Алексеевне. Архитектор Пётр Фёдорович Бортников строил по заказу Василия Борисовича Толстого в 1770-е годы. Дом был главным в загородной толстовской усадьбе. Земляной вал в то время был границей Москвы. Парадный фасад обращён в сторону Сусального переулка.

Полковник Толстой скончался в сентябре 1790 года, в возрасте 84 лет. Дом унаследовала его дочь Мария Васильевна. Она жила одна, замуж не вышла. В 1808-м, незадолго до своей кончины (она умерла в год начала Отечественной войны), Мария Васильевна продала фамильную усадьбу семье Борисовских, сахарозаводчиков из Серпухова.

Вместе с домом живёт устойчивая легенда, что с господского балкона, с которого открывался хороший вид на Лефортово и окрест, в 1812 году французы наблюдали за Московским пожаром. Якобы среди наблюдавших был император Наполеон.

Борисовские владели домом без малого целый век. В 1906 году он был продан правлению Московско-Курской железной дороги. Железнодорожная контора была здесь вплоть до революции, а в первые советские годы дом отдан под коммунальное жильё. Ныне тут ДК Гайдаровец. Точный адрес: Земляной Вал, 27, стр. 3.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Царицыно. Чёрно-белая фотография сделана в начале прошлого века. Дети играют на лужайке перед Хлебным домом, или Кухонным корпусом. Он был возведён с поспешанием — торопились к инспекционному визиту императрицы Екатерины Алексеевны. Работы начались весной 1784 года, а уже к следующей весне 1785-го здание было подведено под временную кровлю и частично отделано внутри.

Царицынский ансамбль возводился под надзором архитектора Василия Ивановича Баженова. Одновременно с Хлебным домом строились Большой мост через овраг, Первый и Второй кавалерийские корпуса. Кухонный был самой большой постройкой в ансамбле. Баженов предусмотрел вместительные подвалы и ледник. В здании могли разместиться собственная кухня Её Императорского Величества, а также кухни и столовые для камердинеров и камер-юнкеров, официантов и слуг.

После высочайшего визита в Царицыно летом 1785 года Баженов от работ был отстранён. Императрице не понравилось то, что она увидела. Наступила пауза в строительстве. После кончины государыни Царицыно было почти заброшено. В конце XIX века Удельное ведомство (оно ведало имуществом царской семьи) сдавало часть царицынских построек в аренду. Их использовали как дачи.

Кухонный корпус был закончен частично. Его недолгое время использовали как больницу для крестьян дворцового ведомства. Были планы водворить сюда богадельню, но не получилось. В 1870-х дом был занят ремесленным училищем. Но по большей части корпус использовался как жильё для садовников, сторожей, дачников; в советские годы — коммуналки.

В 2000-е годы корпус был реставрирован и реконструирован и стал частью музея. Здесь концертный и выставочный залы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Довольно любопытная довоенная фотография, сделанная на площадке у главного входа в ДК автозавода имени Сталина (ныне Культурный центр ЗИЛ).

Если вы посмотрите на левую часть ч/б снимка, то увидите группу людей и большие софиты. В здании зажжены лампочки во всех помещениях, хотя на улице ещё не темно. Видимо, снимали фильм (какой, о чём — непонятно). Строительство Дворца культуры было завершено в 1937 году. Возможно, съёмка была посвящена открытию ДК.

Справа припаркован автомобиль представительского класса — ЗИС-101. Он выпускался с 1936-го до рокового лета 1941-го. На втором плане чуть виден пассажирский автобус ЗИС-8. Возможно, что на нём прибыла съёмочная группа.

Дворец проектировали братья Леонид и Александр Веснины. Строительство началось после сноса Симонова монастыря в 1930 году. Первая очередь была сдана в 1933-м. Строительство второй очереди завершено в 1937-м. Спустя четыре года началась Великая Отечественная. Реализовать замысел полностью Весниным не удалось. Например, не был построен большой зрительный зал. Он должен был стоять отдельно от основного здания. Дворец сильно пострадал от немецких бомб, а послевоенная реконструкция несколько исказила конструктивистский облик.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Невероятные изменения в Филях. Дату старинной фотографии можно установить лишь приблизительно. Кадру около 140 лет.

Филёвская вотчина на протяжении веков принадлежала известным боярским фамилиям: сначала были Мстиславские, затем Милославские. В 1689 году молодой царь Пётр Алексеевич подарил Фили своеиу дяде — 24-летнему Льву Кирилловичу Нарышкину (родному брату царицы Натальи Кирилловны, матери Петра Первого).

В центре двух кадров один из красивейших храмов Москвы — Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Имя зодчего история не сохранила. Храм похож на церковь Знамения на Шереметевом дворе, она же Знамения при доме графа Шереметева, что на Воздвиженке. Они возведены чаяниями Льва Кирилловича и, скорее всего, зодчий у них был один. Храм в Филях построен в 1690-е годы, как домовая церковь нарышкинской усадьбы. По храму Фили были названы Покровским селом.

В Отечественную войну 1812 года усадьба и Покровский храм пострадали от французов. Солдаты Наполенона входили в Москву как раз через Фили. Нарышкины держали свою вотчину 180 лет. В 1868 году Эммануил Дмитриевич Нарышкин продал Фили Павлу Григорьевичу Шелапутину, крупному московскому фабриканту.

После революции 1917 году храм не закрывался. Службы продолжались вплоть до начала Великой Отечественной. Из-за немецких бомбёжек и обстрелов столицы храм был частично разобран в целях военной безопасности — он был хорошим ориентиром для артиллерии вермахта и бомбардировщиков люфтваффе. Были сняты купола, раскурочен верхний ярус. Но несколько зажигательных бомб всё же попали в него.

Более 15 лет храм стоял полуразрушенным. В 1950-х началась долгая, почти на 30 лет реставрация. Тогда же под полом нижнего яруса были найдены древние остатки первой, деревянной церкви, стоявшей на этом месте с начала XVII века (ещё при Мстиславских). С 1971 года здесь был филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Он проработал до 2015 года. Ныне в храме снова идут службы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Кинотеатр «Одесса» на Каховке был открыт в июне 1967 года. В то время несколько новых кинотеатров в Москве получили названия в честь городов-героев. Можно вспомнить «Керчь», «Новороссийск», «Волгоград» и т.д. В паре кварталов от «Одессы» в 1966 году появилась Одесская улица.

Кинотеатр был возведён по типовому проекту. По такому же в 1965 году был построен кинотеатр «Высота» в Новых Кузьминках (к сожалению, снесённый в 2018-м).

Говорят, что место для «Одессы» было выбрано неслучайно. Ранее здесь стоял клуб деревни Зюзино. В состав Москвы Зюзино было включено в 1960 году. По тогдашним нормативам району полагалось иметь свой кинотеатр. В наше время «Одесса» была закрыта и долгое время стояла без дела. В сети по сей день можно найти материалы к аукционам. Здание пытались продать за 150 миллионов. Теперь в бывшей «Одессе» размещается центр молодёжного парламентаризма (что бы это ни значило). В 2012 году остановка общественного транспорта «Кинотеатр „Одесса“», что на улице Каховке, была переименована в «Молодежный центр». Теперь она называется «Метро „Зюзино“».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше полувека. На чёрно-белом снимке здание Пятого городского четырёхклассного училища имени Николая Васильевича Гоголя. Оно стоит на перекрёстке Вятской и бывшей Рождественской (ныне 2-й Квесисской). Бывшая Бутырская слобода.

Здание было построено в 1911−1912 годах по проекту архитектора Ивана Павловича Машкова. Во время строительства произошло обрушение перекрытий, погибли строители. В Первую мировую в училище разместился 19-й военный госпиталь.

В советские годы здесь работала девятилетняя школа №25, затем средняя школа №15, потом №214. Последний выпуск школы состоялся в 1964-м. После тут открылась школа рабочей молодёжи №62. Сейчас — спортшкола. Зданию 114 лет. Оно хорошо сохранилось. Но в 2015 году фасады были изуродованы современным навесным вентилируемым фасадом.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Одна из красивейших русских усадеб — Горенки. В 1956 году фотограф ТАСС Василий Васильевич Егоров сфотографировал главный усадебный дом на противоположном берегу речки Горенки. Речка в этом месте была запружена, образовался Графский пруд.

Усадебный дом был возведён в 1780–1790-х годах, при графе Алексее Кирилловиче Разумовском. Архитектор (предполагаемый) Адам Адамович Менелас построил дом в классическом стиле с шестиколонным портиком ионического ордера и аркадой на парадном фасаде. Второй фасад украсили 14 колонн. Дом был соединён с флигелями изящными переходами с парными колоннами.

В течение столетия усадьба переходила из рук в руки. После кончины Разумовского Горенки купил граф Юсупов. Чуть позже продал Николаю Аполлоновичу Волкову. Тот в партнёрстве с семьёй Третьяковых не придумал ничего лучше, чем разместить в усадьбе производство — бумагопрядильную и бумаготкацкую фабрики, а в парке — чугунолитейный завод.

Горенская бумагопрядильная мануфактура Торгового дома вдовы Третьяковой с сыновьями была огромным предприятием своего времени. Здесь трудились под тысячу рабочих. Кроме того, при мануфактуре находились пожарное депо, газовый завод и вечно чадящая чёрным дымом труба. Надо ли говорить, что прекрасный дом Разумовского пришёл в упадок.

В 1910 году фабрикант Владимир Павлович Севрюгов выкупил Горенки и затеял реставрацию. Работами заправлял Сергей Егорович Чернышёв, будущий главный архитектор Москвы. Реставрация закончилась в 1916-м, а спустя год грянула революция, затем национализация.

В первые годы соввласти главный дом занимали исполком Разинской волости и детдом имени Степана Разина. В 1925 году усадьба была передана для организации туберкулёзного санатория «Красная роза». Он проработал много лет; в наше время стал Центром внелёгочного туберкулёза, но был закрыт весной 2020 года. После нескольких лет реставрации в главном доме открылся музей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Этот храм считается самым древним в Свято-Даниловом монастыре. Он трёхэтажный, потому внутри несколько церквей: на первом этаже — Покрова Пресвятой Богородицы; на втором — Святых Отцов Семи Вселенских Соборов, на третьем — Преподобного Даниила Столпника. Это не считая приделов на каждом этаже. Например, придел Святых Бориса и Глеба.