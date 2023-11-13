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Мы из Советского Союза

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А сохранять мы умеем

Дача А.А. ЛевенсонаА сохранять мы умеемУ здания есть несколько названий: «Дача Левенсона» или «Домик-теремок Шехтеля». Разберемся почему так. В конце XIX в. известный книгоиздатель А. А. Левенсон предложил Ф. Шехтелю сделать для него проект дачи. Полагаясь на неординарный вкус архитектора, Левенсон выбрал живописное место и попросил сделать что-то исключительное. А сохранять мы умеемАрхитектор не только выполнил проект, но и собственными руками сделал роспись орнаментальных вставок. Здание было построено в 1900 г. на возвышенности, в приятной близости от леса, над рекой, а за прибрежными зарослями ольхи ‒ купола Преображенской церкви. Что примечательно, это единственное деревянное сооружение Ф. О. Шехтеля: в основном он делал свои проекты из камня.А сохранять мы умеемА сохранять мы умеемПосле 90-х она пустовала и нуждалась в реставрации, о чем позаботились в Главном управлении охраны памятников.
Чоботовский пр., 4, Москва

А сохранять мы умеемА сохранять мы умеемОдин из самых интересных домов Тюмени — деревянный флигель, выстроенный в 1900-е годы и принадлежавший в начале 20 века «тюменскому купеческому сыну», кассиру Товарищества Западно-Сибирского пароходства Г. А. Андрееву. А сохранять мы умеемОбратите внимание на объемно-рельефную резьбу.А сохранять мы умеемА сохранять мы умеемФото Екатерина Михайлович

А сохранять мы умеемЗдание Бургшуле («Замковой школы») в Кёнигсберге построили в 1926-1927 годах. Интересная особенность учебного заведения — маскароны с изображениями астронома Николая Коперника, философа Иммануила Канта, слависта и историка культуры Иоганна Гердера и художника Ловиса Коринта.А сохранять мы умеемА сохранять мы умеемКогда была образована Калининградская область, в здании разместили первую советскую школу города. 
Один год здесь успел отучиться Роберт Рождественский.А сохранять мы умеемМаскароны сначала убрали, но в 2020 году они были восстановлены по сохранившимся фотографиям.

Пивоваренный завод «Понарт» в Калиниграде. Основанный в 1839 году, впоследствии он стал крупнейшей пивоваренной компанией в Восточной Пруссии.А сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемЗавод работал и в советское время, а в 1990-е пришел в запустение. С 2010 года местный предприниматель Ренат Путятинский взялся за восстановление производства. Помимо пивоварни, открылся торговый квартал, постепенно развивается общественное пространство.

Воскресенские ворота, хоть и не сохранены, но воссозданы.А сохранять мы умеемВ 1931 г. Воскресенские ворота были снесены по причине того, что мешали проезду техники на Красную площадь во время военных парадов и массовому проходу пеших колонн во время демонстраций. А сохранять мы умеемВ 1994-1995 гг. Воскресенские ворота и Иверская часовня были воссозданы.А сохранять мы умеем

Оценим здание продуктового магазина в посёлке Качуг (Иркутская область).А сохранять мы умеемПиксельная графика в Коломне.А сохранять мы умеемСкульптуры рабочего и колхозницы вернули на павильон ВДНХ «Центросоюз» после реставрацииА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемСкульптуры рабочего и колхозницы вернули на павильон ВДНХ «Центросоюз» после реставрации

Дача Александра Фронштейна (1895 г.)А сохранять мы умеемФронштейн был беспокойной душой — в юности участвовал в походах Джузеппе Гарибальди, позже был замечен на баррикадах Парижской коммуны. За народовольчество его сослали...в Сочи! Дело в том, что тогда мало кто воспринимал эти земли как субтропический рай, скорее как малярийное болото. 
И после строительства роскошной виллы Фронштейн назвал ее «Светлана» — в честь любимой героини баллады Жуковского. На своей даче Фронштейн давал приют политическим ссыльным и революционно настроенным людям. Приезжим, чьи взгляды отличались от взглядов хозяина дачи, вежливо отказывали в проживании. В "Светлане" останавливались в разные годы многие выдающиеся личности. Называют и такие имена, как Римский-Корсаков, Горький, Шаляпин. Есть сведения, что здесь гостил брат Антона Павловича Чехова Александр, тоже литератор, некоторое время работавший секретарем таможни в Новороссийске. 
В декабре 1905 года Фронштейн с оружием в руках принимал участие в вооруженном восстании в Сочи. В том же 1905 году он был избит жандармами, после чего потерял зрение и умер в 1909 году. Изначально, как политически ссыльного, власти запретили хоронить Александра Фронштейна на городском кладбище. Но его жене всё-таки удалось получить разрешение на похороны, без права установления памятника на могиле. Сын Александра Фронштейна, Виктор, тоже занимался революционным движением, но в студенческой среде. Виктора арестовали и отправили в ссылку, а в 1944 году расстреляли вместе с женой. Постепенно строение пришло в упадокА сохранять мы умеемНо дачу решили восстановить. еставрация дачи выполнена в 2003 году. На фасад вернули историческую вывеску.А сохранять мы умеемАдрес дачи Фронштейна: г. Сочи, ул. Черноморская, 4Б.А сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемВ селе Бариновка Самарской области привели в порядок единственную в регионе ветряную мельницу — голландку, возведённую в 1848 году.А сохранять мы умеемА сохранять мы умеемРядом появилась интерактивная зона с домом мельника и водяным механизмом.

Дом в деревне Соймицы Палехского района Ивановской области. А сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемМастер Константин Муратов построил эту избу для себя в 1960-м, еще два года ушло на украшение домика. 

В августе этого года в Тольятти состоялось открытие отреставрированной мозаики «Радость труда». А сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемА сохранять мы умеемРаботы на объекте продолжались около года, это самая масштабная на сегодняшний день работа по восстановлению мозаики 1970-х годов. Длина мозаичного полотна — 100 метров! Сюжеты настолько многочисленны, что претендуют на звание художественной летописи советской цивилизации.

Усадьба УзкоеА сохранять мы умеемУсадьба Узкое, была построена более двух веков назад. Учёные спорят о происхождении названия имения. Ранее существовала легенда о том, что оно произошло от слова «ужское». Считалось, что здесь разводили ужей для того, чтобы они уничтожали лягушек в прудах. Впрочем, это скорее выдумка, а истинная причина скорее всего, в фамилии основателя усадьбы или одного из владельцев. Здесь в разное время хозяйствовали Стрешневы, Голицыны, Толстые, Трубецкие. Тут же доживал свои последние годы известный религиозный мыслитель и философ В. Соловьёв.А сохранять мы умеемВ 1918 году на территории Узкого был организован совхоз Черёмушкинского группового управления совхозами при Московском комендантском управлении. В господском доме был устроен санаторий для ослабленных детей, просуществовавший всего два года (1919—1920).
В феврале 1922 года было принято решение об организации в основных усадебных постройках — главном доме и флигеле — санатория Центральной комиссии по улучшению быта учёных при Совнаркоме РСФСР (ЦЕКУБУ) (с 1931 г. Комиссия содействия учёным), а в 1937 году — академии наук СССР.
Усадьба до сих пор используется как санаторий для членов Академии наук. В разные годы здесь отдыхали и проходили лечение практически все крупнейшие учёные и деятели культуры.А сохранять мы умеемВнутри, имеется богатейшая экспозиция: картины XVII—XX веков, предметы мебели и интерьера соответствующей эпохи. К несчастью, от оригинальной коллекции Трубецких, осталось совсем мало. Но те экспонаты, которые собраны здесь и исчисляются более чем в сто единиц. А сохранять мы умеемА сохранять мы умеем10 февраля 2020 года в усадьбе «Узкое» открылся мемориальный номер, посвящённый пребыванию в нём поэта Бориса Пастернака. Хотя, конечно, чувствуется, что ремонт требуется. Особенно деревянные части здания вызывают дисонанс. Ну хоть используется, а не разрушается.

архитектураСветлана Митленко

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