А сохранять мы умеем

Дача А.А. Левенсона У здания есть несколько названий: «Дача Левенсона» или «Домик-теремок Шехтеля». Разберемся почему так. В конце XIX в. известный книгоиздатель А. А. Левенсон предложил Ф. Шехтелю сделать для него проект дачи. Полагаясь на неординарный вкус архитектора, Левенсон выбрал живописное место и попросил сделать что-то исключительное. Архитектор не только выполнил проект, но и собственными руками сделал роспись орнаментальных вставок. Здание было построено в 1900 г. на возвышенности, в приятной близости от леса, над рекой, а за прибрежными зарослями ольхи ‒ купола Преображенской церкви. Что примечательно, это единственное деревянное сооружение Ф. О. Шехтеля: в основном он делал свои проекты из камня. После 90-х она пустовала и нуждалась в реставрации, о чем позаботились в Главном управлении охраны памятников.

Чоботовский пр., 4, Москва

Один из самых интересных домов Тюмени — деревянный флигель, выстроенный в 1900-е годы и принадлежавший в начале 20 века «тюменскому купеческому сыну», кассиру Товарищества Западно-Сибирского пароходства Г. А. Андрееву. Обратите внимание на объемно-рельефную резьбу. Фото Екатерина Михайлович

Здание Бургшуле («Замковой школы») в Кёнигсберге построили в 1926-1927 годах. Интересная особенность учебного заведения — маскароны с изображениями астронома Николая Коперника, философа Иммануила Канта, слависта и историка культуры Иоганна Гердера и художника Ловиса Коринта. Когда была образована Калининградская область, в здании разместили первую советскую школу города.

Один год здесь успел отучиться Роберт Рождественский. Маскароны сначала убрали, но в 2020 году они были восстановлены по сохранившимся фотографиям.

Пивоваренный завод «Понарт» в Калиниграде. Основанный в 1839 году, впоследствии он стал крупнейшей пивоваренной компанией в Восточной Пруссии. Завод работал и в советское время, а в 1990-е пришел в запустение. С 2010 года местный предприниматель Ренат Путятинский взялся за восстановление производства. Помимо пивоварни, открылся торговый квартал, постепенно развивается общественное пространство.

Воскресенские ворота, хоть и не сохранены, но воссозданы. В 1931 г. Воскресенские ворота были снесены по причине того, что мешали проезду техники на Красную площадь во время военных парадов и массовому проходу пеших колонн во время демонстраций. В 1994-1995 гг. Воскресенские ворота и Иверская часовня были воссозданы.

Оценим здание продуктового магазина в посёлке Качуг (Иркутская область). Пиксельная графика в Коломне. Скульптуры рабочего и колхозницы вернули на павильон ВДНХ «Центросоюз» после реставрации Скульптуры рабочего и колхозницы вернули на павильон ВДНХ «Центросоюз» после реставрации

Дача Александра Фронштейна (1895 г.) Фронштейн был беспокойной душой — в юности участвовал в походах Джузеппе Гарибальди, позже был замечен на баррикадах Парижской коммуны. За народовольчество его сослали...в Сочи! Дело в том, что тогда мало кто воспринимал эти земли как субтропический рай, скорее как малярийное болото.

И после строительства роскошной виллы Фронштейн назвал ее «Светлана» — в честь любимой героини баллады Жуковского. На своей даче Фронштейн давал приют политическим ссыльным и революционно настроенным людям. Приезжим, чьи взгляды отличались от взглядов хозяина дачи, вежливо отказывали в проживании. В "Светлане" останавливались в разные годы многие выдающиеся личности. Называют и такие имена, как Римский-Корсаков, Горький, Шаляпин. Есть сведения, что здесь гостил брат Антона Павловича Чехова Александр, тоже литератор, некоторое время работавший секретарем таможни в Новороссийске.

В декабре 1905 года Фронштейн с оружием в руках принимал участие в вооруженном восстании в Сочи. В том же 1905 году он был избит жандармами, после чего потерял зрение и умер в 1909 году. Изначально, как политически ссыльного, власти запретили хоронить Александра Фронштейна на городском кладбище. Но его жене всё-таки удалось получить разрешение на похороны, без права установления памятника на могиле. Сын Александра Фронштейна, Виктор, тоже занимался революционным движением, но в студенческой среде. Виктора арестовали и отправили в ссылку, а в 1944 году расстреляли вместе с женой. Постепенно строение пришло в упадок Но дачу решили восстановить. еставрация дачи выполнена в 2003 году. На фасад вернули историческую вывеску. Адрес дачи Фронштейна: г. Сочи, ул. Черноморская, 4Б. В селе Бариновка Самарской области привели в порядок единственную в регионе ветряную мельницу — голландку, возведённую в 1848 году. Рядом появилась интерактивная зона с домом мельника и водяным механизмом.

Дом в деревне Соймицы Палехского района Ивановской области. Мастер Константин Муратов построил эту избу для себя в 1960-м, еще два года ушло на украшение домика.

В августе этого года в Тольятти состоялось открытие отреставрированной мозаики «Радость труда». Работы на объекте продолжались около года, это самая масштабная на сегодняшний день работа по восстановлению мозаики 1970-х годов. Длина мозаичного полотна — 100 метров! Сюжеты настолько многочисленны, что претендуют на звание художественной летописи советской цивилизации.

Усадьба Узкое Усадьба Узкое, была построена более двух веков назад. Учёные спорят о происхождении названия имения. Ранее существовала легенда о том, что оно произошло от слова «ужское». Считалось, что здесь разводили ужей для того, чтобы они уничтожали лягушек в прудах. Впрочем, это скорее выдумка, а истинная причина скорее всего, в фамилии основателя усадьбы или одного из владельцев. Здесь в разное время хозяйствовали Стрешневы, Голицыны, Толстые, Трубецкие. Тут же доживал свои последние годы известный религиозный мыслитель и философ В. Соловьёв. В 1918 году на территории Узкого был организован совхоз Черёмушкинского группового управления совхозами при Московском комендантском управлении. В господском доме был устроен санаторий для ослабленных детей, просуществовавший всего два года (1919—1920).

В феврале 1922 года было принято решение об организации в основных усадебных постройках — главном доме и флигеле — санатория Центральной комиссии по улучшению быта учёных при Совнаркоме РСФСР (ЦЕКУБУ) (с 1931 г. Комиссия содействия учёным), а в 1937 году — академии наук СССР.

Усадьба до сих пор используется как санаторий для членов Академии наук. В разные годы здесь отдыхали и проходили лечение практически все крупнейшие учёные и деятели культуры. Внутри, имеется богатейшая экспозиция: картины XVII—XX веков, предметы мебели и интерьера соответствующей эпохи. К несчастью, от оригинальной коллекции Трубецких, осталось совсем мало. Но те экспонаты, которые собраны здесь и исчисляются более чем в сто единиц. 10 февраля 2020 года в усадьбе «Узкое» открылся мемориальный номер, посвящённый пребыванию в нём поэта Бориса Пастернака. Хотя, конечно, чувствуется, что ремонт требуется. Особенно деревянные части здания вызывают дисонанс. Ну хоть используется, а не разрушается.