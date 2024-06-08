И снова новости

Импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 наконец-то сменит название на русскоязычное Как сообщил глава «‎Ростеха»‎ Сергей Чемезов, самолет будет называться «Яковлев» — в честь знаменитого советского авиаконструктора Александра Яковлева.

Его имя носит одноименная компания, в состав которой входит разработчик лайнера «Региональные самолеты» (бывшие «Гражданские самолеты Сухого»).

Также ПАО «Яковлев» занимается созданием самолетов МС-21. Не исключено, что все гражданские лайнеры «Яковлева» получат единое название.

Европейцы снова покупают наш газ. Теперь через Турцию С начала года поставки в Европу через «Турецкий поток» выросли на четверть — до 4,2 млрд кубометров. При этом через украинский маршрут было отправлено меньше — около 3 млрд кубометров.

Видимо, европейцы готовятся к истечению соглашения Москвы и Киева о транзите газа в конце этого года и постепенно переключаются на другие пути доставки топлива. Увеличение закупок трубопроводного газа происходит на фоне снижения поставок СПГ — с начала года они снизились на 8%.

Банки планомерно уходят с зарубежного ПО Газпромбанк переведет собственную инфраструктуру на системное ПО российского ИТ-разработчика «Базис».

В дополнение к уже развернутым продуктам «Базис» по управлению виртуальными серверами и контейнерами и виртуализации рабочих мест, а также системе защиты облака и ассистенту миграции, банк проведет испытания DevOps-конвейера разработки и внедрит средства репликации данных и системы резервного копирования. Все это позволит увеличить количество виртуальных рабочих мест в банке до 30 тысяч единиц. И все это полностью на инфраструктурном ПО российского разработчика.

https://t.me/bolecon/4273

Пошло реальное импортозамещение? РЖД переведет всех проводников на российские смартфоны Переход на отечественные устройства будет проходить постепенно. Первую партию из 7 тыс. смартфонов компания закупила в конце 2023 года, а до конца 2024 года компания планирует приобрести еще 9 тыс. устройств.

Как пояснили в РЖД, 16 тыс. смартфонов должно хватить, так как устройства не привязаны к конкретным сотрудникам, а используются только теми проводниками, кто проверяет пассажиров при посадке или отслеживает их заказы во время поездки. Компания закупает отечественные устройства Fplus R570E с ОС «Аврора».

Ранее мы писали (https://t.me/bolecon/4172), что «Аэрофлот» начал переводить бортпроводников на отечественные планшеты вместо iPad. Пошла вода горячая?

https://t.me/bolecon/4275

В России запретят продажу энергетиков несовершеннолетним. Новый закон уже одобрил комитет Госдумы Ранее в его поддержку высказалось правительство. Также предполагается, что будет введен запрет на розничную продажу энергетиков в таре объемом более 500 мл.

Сами депутаты Думы выступают за запрет, они ссылаются на большое количество обращений от общественных организаций, которые жалуются на бесконтрольную покупку энергетиков детьми. Чрезмерное употребление таких напитков наносит безусловный вред организму, особенно сердечно-сосудистой системе.

Ранее мы писали (https://t.me/bolecon/4226) о сокращении производства сигарет в России в 1,5 раза. Доля употребляющих табак взрослых россиян за 5 лет снизилась с 24 до 19%.

https://t.me/bolecon/4276

Возвращение легенды! В Нижнем Новгороде представили новую «Волгу» Речь идет про седан Volga С40 и два кроссовера — Volga К30 и Volga К40. Автомобили показали в том числе председателю правительства Михаилу Мишустину. Машины начнут выпускать в Нижнем Новгороде уже в этом году, в режиме полного цикла производство начнется в следующем. О возрождении «Волги» было объявлено (https://t.me/bolecon/3372) прошлым летом. Для выпуска машин был привлечен технологический партнер, на базе которого впоследствии создадут собственную платформу и локализуют производство основных автокомпонентов.

https://t.me/bolecon/4278

Параллельный импорт автомобилей всё? Если в феврале доля параллельного импорта среди проданных автомобилей составляла 16%, то в апреле показатель опустился уже до 11%. Остальное занимают автомобили российского производства и официальные поставки.

Всего в апреле в России было зарегистрировано 147 тыс. новых машин. Больше всего по параллельному импорту ввозят машины китайских (36%), японских (22%) и немецких марок (21%).

Первая причина — рост производства автомобилей в России, те же китайцы скупили заводы западных компаний и перенесли сборку в нашу страну. Ещё один фактор: рост утилизационного сбора, из-за которого ввоз автомобилей через границу становится невыгодным.

https://t.me/bolecon/4282

Американцы дали заднюю — решили смягчить санкции против российских алмазов. Их ввели всего 4 месяца назад Мы писали, что западные алмазные компании переводят бизнес в Азию, чтобы избежать санкций против России? И вот первые результаты.

США решили частично пересмотреть запрет на ввоз российских алмазов после негативной реакции африканских производителей, индийских и нью-йоркских ювелиров, сообщает Reuters со ссылкой на семь источников.

Санкции против алмазов из России постепенно вводятся с начала этого года. Главная идея — компаниям из стран, которые поддерживают ограничения, нужно проводить специальную сертификацию, чтобы удостовериться, что алмазы не имеют отношения к России. Но ограничения легко обходятся через перекупов, страдают лишь западные заказчики.

https://t.me/bolecon/4283

Спасибо санкциям? Почти 75% российских геймеров оказались пиратами С начала текущего года геймеры халявно скачали видеоигр на сумму 118 млрд рублей. При этом зачастую российские геймеры идут на пиратскую добычу игр из-за сложностей с легальной оплатой.

То есть складывается парадоксальная ситуация — если хочешь легально оплатить видеоигру, то нужно приложить больше усилий, чем условно «украсть» игру.

Что тут можно сказать? Нужно поддерживать собственные игровые студии, чтобы не возникало проблем с оплатой и деньги бы оставались внутри страны.

https://t.me/bolecon/4284

Первый пошел? Финская Nokian Tyres остановит производство шин для грузовиков и автобусов, проблемы начались после ухода из России Часть работников предприятия в Финляндии будет уволена, у других будет сокращено рабочее время. В заявлении компании говорится, что все происходит по «производственно-финансовым причинам».

Проблемы у финнов начались после сворачивания бизнеса в России. В 2005 году они запустили завод в Ленинградской области, на котором выпускалось до 80% всех шин компании. В прошлом году предприятие продали, не отбив даже и половины всех затрат — в завод в Всеволожске было инвестировано около 1 млрд долларов.

https://t.me/bolecon/4285

Не «Ракета» и не «Метеор»: в Находке заложили пассажирский катамаран на подводных крыльях Новое судно будет быстро перевозить людей между населенными пунктами Приморья.

Катамаран проекта HSC200 строят на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Спуск судна на воду ожидается в 2025 году.

Детали:

▪️длина — 32,8 метров,

▪️ширина — 10,6 метров,

▪️осадка — 1,4 метров,

▪️водоизмещение — 145 тонн,

▪️максимальная скорость на тихой воде — 35 узлов,

▪️пассажировместимость — 200 человек + 4 члена экипажа.

https://paluba.media/news/77197

Собирайтесь в круиз по Арктике Средне-Невский СЗ спустит на воду первое арктическое пассажирское судно проекта А45-90.2 «Виктор Астафьев» через две недели. Завод строит сразу два подобных теплохода. Это однокорпусные суда с тремя пассажирскими палубами, прогулочной палубой, рестораном и трехвальной дизельной энергетической установкой. Суда этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте Красноярск — Дудинка — Красноярск протяженностью до 5000 км.

https://paluba.media/news/77330

Можно так же в микроэлектронике? Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы Наша страна поставила в текущем сезоне (закончится в конце июня) 53,1 млн тонн пшеницы — на 10% больше прошлогоднего показателя. Доля России составила 25,8%. Больше всего российского зерна покупают Египет, Турция и Иран.

Еще относительно недавно Россия (СССР) сама закупала зерно в других странах, в том числе США и Канаде. А теперь готова накормить весь мир. Ждем побед в других отраслях.

https://t.me/bolecon/4289

Российский ИТ-разработчик «Базис» стал поставщиком инфраструктурного ПО для Газпромбанка Отечественный ИТ-разработчик «Базис» объявил о предстоящих работах по переводу инфраструктуры Газпромбанка на собственные решения для организации виртуальных рабочих мест и управления динамической инфраструктурой.

Внутри инфраструктуры Газпромбанка уже развернуты два флагманских продукта ИТ-разработчика, на основе которых организовано более тысячи виртуальных машин, а также система защиты облака и ассистент миграции. В течение года будут проведены испытания DevOps-конвейера разработки и внедрены средства репликации данных и системы резервного копирования, что позволит увеличить количество виртуальных рабочих мест в Газпромбанке до 30 тысяч.

По словам генерального директора «Базис» Давида Мартиросова, проведение работ усложняла необходимость поддерживать непрерывность и стабильность бизнес-процессов организации. Тем не менее, продукты экосистемы уже прошли приемо-сдаточные испытания по методике банка и подтвердили соответствие всем требованиям к работе динамической инфраструктуры и обеспечению ее безопасности.

https://t.me/blackponed/896

В Астраханской области открыли крупнейший завод рыбных кормов Производство находится в селе Волжское Наримановского района. Продукцию планируют закупать рыборазводные хозяйства по всей стране. Они давно ждали поставщика, который заменит импортных производителей, поднявших цены из-за санкций и скачков курса.

Уже сейчас завод готов выпускать 25 тыс. тонн продукции в год, после ввода второй линии этот показатель увеличится вдвое. Инвестор вложил в проект 2,5 миллиарда рублей, удалось создать 200 новых рабочих мест.

https://t.me/blackponed/897

В России начнут печатать на 3D-принтерах крупногабаритные детали для авиадвигателей Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) открыла первый цех с отечественным оборудованием, которое может производить детали диаметром до 2 м, высотой до 1 м и весом до 400 кг. Детали будут производить из жаропрочных никелевых и титановых сплавов.

Оборудование разработано и запущено в производство Институтом лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Такой способ производства способен существенно повысить объемы производства деталей для гражданского двигателестроения.

https://t.me/blackponed/898

Самый мощный в мире атомный ледокол «Россия» построят в Приморском крае Работы уже идут на заводе «‎Звезда» в городе Большой Камень.‎ Кроме того, до конца десятилетия в строй должны быть введены еще четыре ледокола различной мощности, в этом году, в частности, будет достроена «Якутия».

Речь идет о колоссальном проекте: длина корабля составит 209 метров, ширина — 48, высота — 20. Судно получит два ядерных реактора РИТМ-400 мощностью 120 мегаватт на винтах — в 4 раза сильнее легендарного «‎Ленина». По сути, речь о строительстве плавучей атомной электростанции стоимостью в половину Крымского моста.

Всего планируется построить 3 судна этого проекта, вместе с ледоколами меньшего класса они обеспечат России круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

https://t.me/blackponed/899

В Астрахани начали выпускать отечественные кроссовки Производство наладил завод резиновой обуви «Дюна-АСТ», на начальном этапе мощность линии составит 30 000 пар в месяц. Уже выпущена тестовая партия кроссовок.

Предприятие прошло модернизацию, было закуплено оборудование для производства обуви и пресс-формы для подошвы. Помимо спортивной обуви, компания выпускает костюмы и обувь для охоты и рыбалки, спецобувь для предприятий. Во всех сегментах успешно соперничает с китайскими конкурентами.

https://bloknot-astrakhan.ru/news/astrakhanskiy-proizvoditel...