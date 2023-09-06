Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.59

Сегодня начнем с серии плакатов. Этого человека не стоит и представлять. Приведу только несколько цитат.

Бывший заместитель начальника ГРУ и командующий Силами специальных операций России, а ныне генерал-полковник и губернатор Тульской области Алексей Дюмин высказался о гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которых хорошо знал лично:

— «Их гибель – большая трагедия и потеря для страны. На протяжении последних лет “Группа Вагнера” во взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных сил России и силовыми структурами выполняла самые сложные боевые задачи в интересах России в разных частях мира.

Евгения Пригожина же я знал как настоящего патриота, человека решительного и бесстрашного. Он много сделал для страны, и Родина его не забудет. Мы скорбим по погибшим в этой катастрофе, по всем бойцам “Группы Вагнера”, павшим в ходе войны на Украине.

Можно простить ошибки и даже трусость, предательство – никогда. Предателями они не были», — подытожил Алексей Дюмин.

Вот что сказал по этому поводу русский философ Александр Дугин:

"Евгений Пригожин совершил принципиальный жест, который выходит далеко за его личность, за его собственную судьбу. Пригожин начал в 90-е годы, когда цивилизация торговцев захватила Россию, будучи плоть от плоти этой цивилизации. Он преодолел сам себя, он преодолел свою среду, своих коллег по торгашеству и встал на путь героя, когда Родине это понадобилось".

Учредитель Царьграда Константин Малофеев о феномене Евгения Пригожина:

"Евгений Викторович - феномен, необычный для нашего времени человек. Дерзкий, решительный, самостоятельный и способный на поступок. На поступок в самом высоком смысле этого слова - на подвиг. Он мог совершенно спокойно, будучи питерским и приближенным к питерским, кормившим питерских, когда они еще были в Питере, мог жить, как все, - в закрытом режиме, в поселках, кормить, получать подряды и не лезть на рожон. Он выбрал совершенно другой путь, самостоятельно. Его ничто не подталкивало к этому, кроме любви к Родине и амбициях о Великой России. Он безусловно феномен. Таких людей очень мало".

Военкор Семён Пегов:

"Я бы акцентировался на одном качестве, характеризующем и Евгения Пригожина, и всё ядро командиров ЧВК "Вагнер": презрение к смерти, подчёркнутое к ней равнодушие и принятие той трагедии, которая происходит вместе со смертью.

Это бесстрашие, которое удивительным образом заражает окружающих. Как и презрение к смерти – это выход за те рамки, в которых человек привык жить в мирной реальности. Той реальности, которая для людей, привыкших жить на войне, осталась далеко в прошлом. Сегодня "Вагнер" – это примета в каком-то смысле массового русского пробуждения. Это то, что есть в сути этого коллектива, созданного Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным".

Цитаты можно приводить очень и очень много.

Это уже не первая работа. Есть вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Пост памяти!

"Тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой игре имеет уровень “Бог”!" — Евгений Пригожин о Вагнере

И действителено, никто в мире на настоящих момент не имеет такого боевого опыта, которым обладал русский подполковник запаса – Уткин Дмитрий Валерьевич или же известный в миру как тот самый Вагнер.

Его наградной иконостас действительно поражает.

Награды Дмитрия Уткина. государственные награды:

• Звание «Герой России»

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

• Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

• шесть(!) Орденов Мужества

*тем самым, являясь единственным в истории России шестикратным его обладателем, также для справки стоит отметить, что награждённым трижды данным Орденом, при совершении очередного поступка достойного Ордена Мужества, представляется к званию Героя России, Вагнер же наконец получил звание Героя России после четырёх Орденов Мужества, а так как выше Героя – награды нет и повторное награждение не предусматривается, то ещё дважды после неё получал Ордена Мужества

• Звание «Героя ЛНР»

награды «Группы Вагнера»:

• Золотой крест «За отвагу и мужество»

• Крест «За кровь и храбрость»

• три «Чёрных креста»

• два «Белых креста»

• медаль «За победу на ИГИЛ»

награды других стран:

• «Орден Мужества» – Ливия

• две золотые звезды «За военные заслуги» – Центральноафриканская Республика

• «Национальный орден Мали» – высшая военная награда в Мали

• а также ряд других ближневосточных и африканских наград

Говорят это первый и единственный случай когда человек награжден сразу шестью орденами Мужества.

Плакат, посвященный бойцам "ЧВК Вагнер"

С именем талантливого военачальника ассоциируются массированные ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины и печальное принятие "непростых решений" о выводе войск из Херсона. Эти явления носят противоположный характер: в первом случае мы активно громили противника, во втором – отступали. Будущий маршал Победы – "генерал-армагеддон" Сергей Суровикин – это страшный сон бандеровской хунты.

Во всех ситуациях командующий "Южной" группировкой войск проявлял одно из важнейших генеральских качеств: умение действовать жёстко и не бояться БРАТЬ на себя ответственность.

Свою первую медаль "За боевые заслуги" вчерашний выпускник Омского высшего общевойскового командного училища, 23-летний капитан Сергей Суровикин получил в 1989 году. За то, что отвел загоревшаяся на учениях под завязку набитая боекомплектом БМП. В случае если бы взорвался БК, то погиб бы не только экипаж, но и множество их товарищей.

- Суровикин проехал на горящей машине два километра до ближайшего водоема. Он направил БМП в воду с обрыва высотой 2,5 метра и вместе с ней влетел туда. Боезапас не взорвался, – рассказал начальник военного университета МО России Валерий Марченков.

Во время событий 1991 года, которые принято называть "августовским путчем", Суровикин командовал 1-м мотострелковым батальоном, состоявшим из пары десятков БМП и одного БРДМ.

В задачу Суровикина входила организация блок-постов на Садовом кольце. В районе тоннеля под Калининским проспектом несколько БМП оказались заблокированы баррикадами. На них бросилась пьяная толпа, которая подожгла одну бронемашину.

Водитель потерял ориентировку, машину остановил. Когда открыл, гражданские облили его бензином и подожгли. Загорелась и БМП. Экипаж начал высаживаться из машины. Толпа набросилась на них, – описывал эти события "Военно-исторический журнал" в 1991 году.

Солдаты начали стрелять в воздух. В хаосе двое из толпы были убиты, а один насмерть раздавлен БМП во время маневров вслепую. Суровкин не пытался выгородить себя, хотя непосредственного участия в драме на Калининском проспекте не принимал. Как командира его арестовали и продержали 7 месяцев под стражей.

Но даже при Ельцине было понятно, что он выполнял приказ и выполнил его достойно: оружие не было захвачено, многочисленных жертв при нападении на колонну БМП удалось избежать. В результате обвинения с Суровикина сняли и даже повысили его до майора.

После этого были горячие точки. Во время войны в Таджикистане, Суровикин командовал 201-м полком и нередко брал на себя функции МЧС.

В Чечне, уже будучи генералом, Суровикин пережил несколько покушений, получил контузию. Большую известность приобрела история, когда после атаки боевиков обрушилось здание, погребя под обломками девять солдат 42-й мотострелковой дивизии. Вскоре после этого генерал сказал в интервью:

- За каждого погибшего солдата мы уничтожим трёх боевиков минимум.

Надо сказать, что обещание генерал перевыполнил – через две недели ликвидировали 36 бандитов.

Особое место в военной карьере Суровикина занимает Сирия. Он командовал группировкой войск в Арабской республике в 2017 году. К тому времени нередки были случаи, когда исламисты занимали города, которые ранее мы освободили. Приход "генерала-армагеддона" изменил ситуацию.

Под его руководством Россия освободила большую часть страны и, по сути, поставила точку в истории грандиозного проекта западных спецслужб – ИГИЛ (организация запрещена в России).

Поскольку в Сирии Суровикину удалось распутать целый клубок проблем и выполнить поставленную задачу, то и его назначение командующим группировкой в рамках СВО многие восприняли именно так: в Новороссию едет пожарная бригада. Его способности подтверждали даже западные военные эксперты.

Суровикин начал с последовательного уничтожения критической инфраструктуры Украины, заслужив своё специфическое прозвище "генерал-армагеддон". Далее от него ожидали действий в этом же духе, но он вдруг анонсировал "непростые решения", и наши войска начали отступление.

Суровикин – опытный стратег, а не волшебник и не мошенник. Многие отмечают его кристальную честность в быту и на службе. Скорее всего, со своим сугубо математическим подходом генерал просчитал все риски и взял на себя непростую миссию выступить со знаменитым анонсом.

Вывод наших войск из Херсона – ювелирная операция. Солдаты сумели частично провести технику по Антоновскому мосту, изуродованному "хаймарсами", а после этого взорвали его, не дав ВСУ атаковать.

Но именно Суровикин по словам Пригожина Евгения Викторовича разработал с командным составом "Вагнеров" Бахмутскую мясорубку.

Надо отметить, что у "генерала-армагеддона" есть учёная степень. Научные статьи Суровикина, попавшие в открытый доступ, раскрывают проблематику межвидового взаимодействия войск.

То есть, генерал, успевший покомандовать и ВКС, теоретически и практически занимается одним из главных вопросов современной войны – как сложить разные виды войск в единый кулак и разбить им врага.

https://tsargrad.tv/articles/dva-kilometra-v-gorjashhej-bmp-...

К сожалению, именно за позицию поддержки "Вагнеров" (не в деле марша) и в итоге интриг паркетных шаркаунов был снят с должности.

Исчезновение генерала Суровикина вынудило заговорить даже его бывшего начальника. В интервью генерал-полковник Валерий Марченков выразил уверенность, что главком ВКС не имел отношения к мятежу Пригожина. «Даже в самом скандальном эпизоде его биографии — этой истории с августовским путчем 1991 года — следствие, Минобороны и президент Ельцин признали, что он действовал в соответствии с присягой», — рассказал Марченков.

Генерал отметил, что Суровикин никогда не нарушал правил службы Родине и действовал из лучших побуждений.

https://t.me/c/1801542020/6852

Буквально на днях появилась новая версия, что с Суровикиным. По сообщению Министерства обороны РФ, отстраненный от обязанностей главнокомандующего ВКС генерал Сергей Суровикин останется на должности главы координационного комитета по вопросам ПВО при совете в MО СНГ.

Судя по этому можно предположить, что никакого уголовного дела, о котором столь много говорили, не существует, в противном случае вряд ли бы за ним сохранилась названная должность. Но вопрос о местонахождении генерала так и остается открытым. Версию об отдыхе уже можно полностью исключить. Столь длительное нахождение в отпуске военнослужащего такого ранга, в период когда идет такое ожесточенное противостояние, как минимум нелогично.

И вот на передаче у Владимира Соловьева эксперты высказали довольно неожиданную версию. Что же в итоге случилось с генералом и куда на самом деле он пропал.

Итак, предположение такое. Вслед за трагедией, произошедшей 23 августа в небе над Тверью, под прицелом может оказаться и генерал Суровикин.

Дело в том, что именно после назначения Суровикина командующим специальной операцией, по нашему оппоненту стали наносится самые мощные удары и именно благодаря нему была выстроена настолько мощная оборона, что всё камуфлированное железо, поставляемое Западом, оказалось перед ней бессильно.

Да и Евгений Пригожин, как вы помните, отзывался о Суровикине, как о самом адекватном и грамотном человеке в руководстве ВС РФ.

По мнению экспертов в студии у Соловьева, ликвидация Суровикина, после того как был устранен глава ЧВК Вагнера, может стать основной задачей западных "специалистов".

Вполне вероятно, чтонаши спецслужбы обладают какой-то информацией по поводу "заказа" на генерала и подозревают, что в высших эшелонах власти окопался крот, который снабжает информацией наших геополитических противников.А раз так, то вполне возможно, что Суровикина просто спрятали подальше от посторонних глаз, что бы до него не смог дотянутся Запад.

Действительно, ликвидацией Суровикина Запад добился бы сразу двух целей. Во-первых, убрал бы лучшего нашего генерала, во-вторых, еще раз бросил бы тень на Путина - что тот якобы устраняет своих недругов, осмелившихся на этот поход 24 июня.

Раз в честном противостоянии Россию победить не получается, значит надо вести подпольную борьбу путем террора. Похоже, так думает Запад. Потому и поддерживает Украину в ударах беспилотниками по Москве, в вылазках в Брянской области и в обстрелах Белгорода с Курском. Он, этот Запад, способен на все. От подрыва трубопроводов до уничтожения самолетов.

Надеюсь, хотя бы "крота", если таковой все-таки есть, с современными спецсредствами в Минобороны уже нашли.

https://zakon-poryadok.mirtesen.ru/blog/43987354171/Novaya-v...

Еще портрет Ждана Ватутина:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)

Фрагмент со стихом

Плакат Досягаева Александра. Его портреты вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Фрагмент со стихами: Поскольку в ранних публикациях не было ничего об Александре Досягаеве, восполняю этот пробел.

10 сентября 2022 года указом Президента Владимира Путина гвардии подполковнику Александру Досягаеву присвоено звание Героя Российской Федерации. Александр погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине 25 мая 2022 года. 4 сентября ему исполнилось бы 33 года. Александр ДосягаевФото: архив семьи Досягаевых

Знаете, каким он парнем был… Саша Досягаев жил и учился в рабочем посёлке Дмитриевка, закончил Никифоровскую среднюю школу № 1 в 2006 году. Наверное, он мог бы стать физиком, инженером, программистом… Но в 2000 году во время боевых действий в Чеченской республике погибла легендарная 6-я рота десантников Псковской дивизии. На 11-летнего Сашу эта трагедия повлияла так, что предопределила его судьбу. Он решил стать десантником.

К своей цели шёл упорно: каждое утро пробежки по 6 километров невзирая на погоду, затем турник, занятия другими видами спорта. Помимо физической подготовки нужно было иметь хорошие оценки в аттестате. И это Александру удавалось. Александр любил заниматься спортом. Фото: архив семьи Досягаевых — Саша в годы учёбы в нашей школе был целеустремлённым, уверенным в своих знаниях. Никогда не говорил лишних слов. Твёрдая и чёткая позиция во всём. Он был очень правильным. Безусловно, это заслуга его родителей. Он рос в хорошей семье, - говорит учитель истории средней школы № 1 Раиса Пустовалова.

Добавим, что Александр был не только замечательным сыном, но и старшим братом, подававшим пример младшему — Алексею.

О своём непоколебимом решении стать десантником он рассказывал корреспонденту газеты «Красная звезда» ровно год назад. — На второй день после школьного выпускного я уже был в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, в Сельцах, на подготовительных курсах, - рассказывал Александр Досягаев.

А спустя 5 лет, получив вместе с дипломом лейтенантские погоны, был распределён в 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой дивизии.

Успел покомандовать той самой 6-й десантно-штурмовой ротой, мужество и героизм военнослужащих которой так отразились на его жизни и судьбе. Комбат Александр Досягаев дослужился до командира 2-го десантно-штурмового батальона. Добиться к тридцати годам таких успехов в карьере может только настоящий офицер, для которого в службе мелочей не бывает.

24 июня 2020 года его батальон представлял войска ВДВ на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве. Высокое доверие со стороны командования было оказано именно этому подразделению по итогам плановых и внезапных проверок боевой подготовки, состояния правопорядка и воинской дисциплины. Парад Победы в Москве. 24 июня 2020 год. Фото: архив семьи Досягаевых Гвардии майор Досягаев вместе со своим батальоном маршировал перед Мавзолеем с ослепительной улыбкой. Его бойцы вслед за командиром так же широко улыбались. Эта особенность запечатлена на фотографии, сделанной во время парада. Второй десантно-штурмовой батальон под командованием гвардии майора Досягаева чеканит шаг по брусчатке с каким-то особенным чувством, как бы выражая: это и есть то, ради чего стоит жить.

15 октября 2021 года газета «Красная звезда» писала о Досягаеве:

«В числе последних достижений гвардии майора — успешное выполнение поставленных задач в рамках СКШУ «Запад-2021», где его подразделение придавалось танкистам и поддерживало их действия, применяя при этом беспарашютное десантирование на верёвках.

— Готовились к этому планово в пункте постоянной дислокации. Были некоторые нюансы, связанные с погодными условиями. Но, несмотря на это, всё получилось организованно и слаженно. Для нас же нет задач невыполнимых! - рассказывает Александр Досягаев.

Эти слова, ставшие девизом для десантников, офицер Досягаев подтвердил осенью прошлого года, когда стал победителем всероссийского всеармейского фестиваля «Армия России-2021». Он стал лучшим в номинации «Крылатая пехота». Церемония награждения лучших защитников Отечества проходила в Москве.

В жизни Александра Досягаева происходило столько событий, иногда одновременно, что непонятно, каким образом она вмещала их. Только настоящему офицеру, преданному патриоту своей Родины и службе в воздушно-десантных войсках было под силу достигать всё новых и новых вершин. Армейские будни Фото: архив семьи Досягаевых Ещё до командировки на Украину Александр сдал нормативы физической подготовки для поступления в военную академию, и поступил туда, что называется, автоматом. Его ждала дальнейшая учёба, которая, безусловно, открывала для него новые перспективы.

24 февраля, в день объявления начала специальной военной операции, комбат со своими бойцами отправился отстаивать интересы своей страны и защищать свой народ. Последний бой В апреле этого года, когда десантно-штурмовой батальон под командованием Досягаева выполнял задачи специальной военной операции, ему было присуждено звание гвардии подполковника. К уже имеющимся наградам — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За воинскую доблесть» II степени — в мае добавился Орден Мужества. При жизни Александру не успели вручить этот знак величайшей доблести, мужества и отваги русского офицера. Уже после его гибели награду получила жена Мария Досягаева. Во время службы Фото: архив семьи Досягаевых Спустя ровно три месяца участия в СВО батальон гвардии подполковника Досягаева участвовал во взятии важного опорного пункта в районе Василёвки. «25 мая подполковник Александр Досягаев получил боевую задачу по прорыву оборонительного участка в районе населённого пункта Василёвка. В ходе атаки хорошо укреплённых оборонительных позиций противника, благодаря умелым и дерзким действиям, посеяв панику среди военнослужащих вооружённых формирований Украины, выбили противника с опорного пункта.

В отчаянной попытке вернуть позиции противник предпринял массовый обстрел утерянного опорного пункта. В ходе перегруппировки и занятия выгодного рубежа гвардии подполковник Александр Досягаев получил ранение, не совместимое с жизнью.

За заслуги перед государством и народом Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Церемония вручения награды Фото: архив семьи Досягаевых Эти строки, рассказывающие о последних моментах жизни Александра, размещены на стенде, который после гибели Героя вывесили в его родном полку Псковской дивизии. Жизнь продолжается — Саша был очень семейным, мы всегда везде с семьёй, на службу вместе… Сейчас хожу мимо его батальона, так тяжело, - эти слова из переписки с Марией Досягаевой в социальной сети.

Жена Мария и две дочки Александра — Виктория и Анастасия — живут во Пскове. Маша военнослужащая, фельдшер. Старшая дочь учится в третьем классе и уже мечтает пойти по стопам родителей, младшая в этом году стала первоклассницей.

Родители Александра, Ольга и Сергей Досягаевы, живут и работают в посёлке Дмитриевка. В последние дни сентября они ездили в Псков на церемонию вручения Золотой Звезды Героя их сыну. Вместе с Машей и внучками они приняли награду из рук заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Звезда Героя Фото: архив семьи Досягаевых Александр для них навсегда останется самым родным и любимым человеком. Для своих бойцов — легендарным комбатом, на которого всегда можно было положиться. Для всех нас — он защитник Отечества, оставшийся ему верным до самого конца. Мы будем помнить!

https://gazetanikiforovka.ru/articles/society/2022-10-07/zve...

В Никифоровском районе увековечили память Героя России Александра Досягаева На здании школы, где учился Александр, установили мемориальную доску.

На здании Никифоровской средней общеобразовательной школы № 1 открыта мемориальная доска памяти подвига Героя Российской Федерации Александра Досягаева, который здесь учился. Герой погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. В церемонии открытия мемориальной доски участвовали родители, жена и дети Александра Досягаева.

В Никифоровской школе провели Час памяти, в ходе занятия ребятам рассказали о том, как Александр учился, как исполнил свою мечту стать военным и как героически погиб в самом расцвете сил, ему было всего 32 года.

Уже в 11 лет он мечтал стать десантником. Прилежно учился, занимался физической подготовкой, пробовал себя в разных видах спорта.

- Он был очень правильным. Безусловно, это заслуга его родителей. Он рос в хорошей семье, - вспоминает учитель истории средней школы № 1 Раиса Пустовалова.

Закончив Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Александр Досягаев в 30 лет дослужился до командира 2-го десантно-штурмового батальона Краснознамённого полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой дивизии.

24 июня 2020 года его батальон представлял войска ВДВ на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве. Высокое доверие со стороны командования было оказано именно этому подразделению по итогам плановых и внезапных проверок боевой подготовки, состояния правопорядка и воинской дисциплины.

Год назад Досягаев стал победителем всероссийского всеармейского фестиваля «Армия России-2021». Он признан лучшим в номинации «Крылатая пехота».

24 февраля, в день объявления начала специальной военной операции, комбат со своими бойцами отправился отстаивать интересы своей страны и защищать свой народ.

За выполнение задач спецоперации Досягаеву было присуждено звание гвардии подполковника, а к уже имеющимся наградам добавились медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За воинскую доблесть» II степени и Орден Мужества.

Последний бой подполковника Александра Досягаева состоялся в мае. Тогда удалось выбить противника с опорного пункта, но наш земляк был смертельно ранен.

За заслуги перед государством и народом Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных Республик, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Александру Досягаеву присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

В день установки на здании Никифоровской школы мемориальной доски памяти подвига Героя России Александра Досягаева в посёлке Дмитриевка состоялся благотворительный концерт «Сильный народ — сильная Россия» - в поддержку участников СВО. Лучшие коллективы района, солисты, участники художественной самодеятельности в творчестве выразили свою поддержку защитникам Отечества.

Сумма пожертвований составила почти 108 тысяч рублей. Эти средства переданы на поддержку мобилизованных тамбовчан в благотворительный фонд «Развитие Тамбовщины».

Источник, фото: Правительство Тамбовской области

Корреспондент: Мария Кречетова

https://vestitambov.ru/new/v-nikiforovskom-rajone-uvekovechi...

И еще один плакат

Фрагмент стихотворения О гибели воина глава муниципального района Вячеслав Киреевчав 27 июля на странице администрации м.р. Богатовский Самарской области :

ГЕРОИ ОСТАЮТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ!

Сегодня мы простились с настоящим героем. В ходе специальной военной операции, выполняя боевые задачи, геройски погиб наш земляк - Зима Сергей Юрьевич.

Сергей мужественно сражался за свою Родину, он поступил как настоящий мужчина и счёл своим долгом встать на защиту своей Родины, своего народа, своей семьи. Сергей навечно будет в наших сердцах, и мы никогда не забудем его подвиг, совершенный во имя Родины. И во имя памяти о наших воинах, о мужестве таких героев, как Сергей Юрьевич, Победа будет за нами. Вечная память погибшему, вечная память герою!»

Сергея Зима проводили со всеми воинскими почестями.

Искренние соболезнования родным и близким...

https://ok.ru/profile/582076283983/statuses/157260982365007

Редакция газеты "Красное знамя перепечалала это сообщение

https://vk.com/wall-92964614_3884

Больше ничего не нашла.



Еще один портрет Сиесая Алексея можно посмотреть вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.5

Но там тоже нет данных о нем.

Поэтому приведу сейчас. Небольшой ролик, посвященный Алексею.

https://w ww.youtube.com/watch?v=Y0QWlhpGGeg

«Отбивались вдвоем»: мать погибшего бойца СВО рассказала о склонности сына к геройству

Российский разведчик погиб вместе с товарищами, попав в засаду ВСУ в лесополосеФото: [Галина Пручай]

Молодой разведчик Алексей Сиксай умел принимать взвешенные и непоколебимые решения. Даже будучи мальчиком, он всегда боролся за справедливость, и когда пришла пора идти побеждать нацизм, он вызвался на передовую.

Мама Алексея Галина вспоминает, как во втором классе ее сын посмотрел фильм про спецназ, и у него загорелось желание тоже стать таким.

«Я помню, он как-то возвращался с тренировки по футболу, и четверо парней били его друга. Леша не испугался, встал не его сторону, и они вдвоем отбивались. Это мой сыночек, он всегда такой есть», — улыбается мама в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Футбол Сиксай любил всей душой, выступал за школу и даже тренировал девочек.

«С отцом они вместе играли в футбол. Конечно, в разных командах. А потом дома еще весь вечер обсуждали игру», — говорит Галина Артуровна.

Алексей стал профессиональным разведчиком и спецназовцем в мае 2022 года. В конце месяца его бригаду уже отправили в командировку на Украину. Там бойцы ходили в разведку.

«Их задача была, как он мне говорил, отправить точные координаты о нахождении противника для его уничтожения. До спецоперации Леша звонил мне каждый день, бывало, по несколько раз, когда находился в части. Но на СВО было по-другому. Я просила туда не идти, но он хотел помочь пацанам», — объясняет Галина.

О подробностях гибели Алексея Сиксая его мать знает лишь в общих чертах. Известно, что разведчики поехали на задание. Они оставили свои машины и дальше пошли пешком. В лесополосе солдаты попали в засаду. Там у них начался бой, где Леша и погиб.

https://mosregtoday.ru/news/soc/otbivalis-vdvoem-mat-pogibsh...

«Принять выбор и молиться»: житель Красноярска решил пойти в разведчики в разгар СВО

Выбрал пацанов: мать и сестра не смогли уговорить парня отказаться от работы на передовойФото: [из личного архива Галины Пручай]

Алексей Сиксай со школьной скамьи был настоящим мужчиной. С виду маленький щуплый парнишка, он всегда приходил на помощь даже незнакомым людям. Отслужив в армии, он твердо решил стать разведчиком. Он исполнил мечту и отдал жизнь за страну.

Мать Алексея Галина Пручай скорбит по своему сыну, которому навсегда осталось 23 года.



Помогал соседской бабушке

«Леша родился в ПГТ Козулька Красноярского края, здесь же он пошел в детский сад и закончил школу. Сын был отзывчивым и добрым. С детства мечтал служить в спецназе, всегда заступался за слабых», — с гордостью отмечает Пручай в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда Лешина семья переехала на другую улицу, у новой соседки, пожилой женщины, в то время умер муж. И Леша постоянно бегал к ней, чтобы помочь вдове с дровами или почистить снег. Как вспоминает Галина, после отлучек из дома ее сын говорил:

«Мамулечка, я бабе Гале помогал, ей сейчас тяжело».

Кстати, Леша всегда называл Галину только мамулечкой. Наша собеседница признается, что любила своего сына больше жизни, у нее к нему была «дикая гиперопека», даже когда мальчик уже вырос.Сиксай любил спорт, но больше всего он уважал футбол, занимался им с раннего детства.

«У Леши куча медалей и грамот, они с ребятами ездили на соревнования в другие города. В восьмом классе он стал тренером женской футбольной команды при школе. У сына было много друзей, ведь он был веселым и жизнерадостным, всегда на позитиве. Таким он оставался и при страшных событиях на СВО», — подмечает Пручай.Фото: [из личного архива Галины Пручай]

Принять выбор и молиться

После окончания школы Алексей поступил в техникум на автомеханика — говорил, в жизни пригодится. В 2018 году его призвали в армию, и он попал в спецназ, в разведку, как и мечтал.

«Прошел год, и сыночка вернулся домой, с грамотой и похвальным письмом от командира. Леша полтора года был на гражданке, но никак не мог найти себя, и в феврале он поехал в военкомат для подписания контракта. У сына были очень хорошие характеристики, и ему стали звонить из разных частей, но он хотел в спецназ и прошел все, чтобы попасть туда», — говорит мать бойца.

В итоге мечта Алексея сбылась в 2022 году: 17 мая он уехал в Новосибирск, в 24-ю гвардейскую бригаду ГРУ, в спецназ, в разведку. Когда он сообщил о своем выборе, мать с сестрой пытались его отговорить. Отец тогда был на вахте, где практически нет связи, и звонил родным два раза в неделю. Повлиять на сына он не мог.

«Леша у нас мальчика характерный, он сказал: «Это мой выбор, мое решение, моя жизнь». Он мне позвонил уже из Новосибирска и признался: «Мамулечка, я нашел себя, я так счастлив! Все будет хорошо, не переживай». Нам оставалась только принять его выбор и молиться», — вздыхает Галина Артуровна. Фото: [из личного архива Галины Пручай] «Это мои пацаны»

Когда в конце мая Леша позвонил маме и сказал, что их бригаду отправляют в командировку на Украину и он едет тоже, Галина вновь пыталась его отговорить. А 23-летний мужчина уже твердо все решил.

«Он сказал: «Ты же знаешь, я не могу, это моя бригада, мои пацаны. Я буду с ними и обязательно вернусь», — вспоминает Пручай.

Как говорит наша собеседница, последний раз она общалась с сыном 12 июля 2022 года. Тот сказал, что они идут на задание. Алексей попросил, чтобы родные его не теряли, ведь связи с ним не будет несколько дней.

«Сказал, как обычно, что очень любит и скучает, и чтобы мы не переживали. Но он погиб под Лисичанском, попав в засаду. О трудностях на фронте сын не говорил. Парни из его бригады отмечали, что он перед выходом на задание поднимал всем настроение, и что теперь им его не хватает», — констатирует Галина.

Работа и гибель разведчика — дело совершенно секретное. Но в семье знают, что Леша шел до конца, а в бою с противником не опустил глаз.

Автор: Светлана Кузнецова

https://mosregtoday.ru/news/culture/rossijskij-hokkeist-tara...

Прошедший сирийскую спецоперацию десантник из Забайкалья погиб на Украине

Он сохранил жизни своим боевым товарищам.

Уроженец села Зуткулей Дульдургинского района Баир Баясхаланов, участвовавший ранее в спецоперации в Сирии, погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается в выпуске газеты «Ленинец» от 23 марта. Фото: газета Дульдургинского района «Ленинец»

— При взятии под контроль поселка Козаровичи под городом Гостомелем в ходе движения при подходе к поселку одним из первых вступил в бой с украинцами, открывшими огонь по подразделению. В результате минометного обстрела машина была подбита. Невзирая на шквальный огонь, обладая хладнокровием, Баир Баясхаланов продолжал вести огонь по нападавшим, сохранив при этом жизни своих товарищей. В ходе боя, находясь на наиболее тяжелом направлении, героически погиб от осколочного ранения. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания правительства России в боевых условиях, Баир награжден орденом Мужества посмертно, — говорится в сообщении.

Баир Баясхаланов родился 29 сентября 1994 года в селе Зуткулее, был четвертым ребенком из пяти в семье. В 2012 году окончил Зуткулейскую среднюю общеобразовательную школу, поступил в Бурятский государственный университет на физико-технический факультет по специальности «физика» и успешно окончил его в 2016 году. Был призван на срочную военную службу в воздушно-десантные войска, затем продолжил военную службу по контракту. Участвовал в специальной военной операции в Сирии, в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Был награжден медалью «Участнику маневров войск (сил) Восток — 2018», медалью «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой отечественной войне 1941 — 1945 г. г.», медалью «За службу на Северном Кавказе», медалью «Участнику военной операции в Сирии».

— В 2012 году был удостоен премии фонда школы имени заслуженного зоотехника РСФСР, почетного гражданина Агинского Бурятского автономного округа Норбо Доржиевича Доржиева за активное участие в трудовой деятельности. Баир хорошо танцевал, пел, читал наизусть стихотворения и монологи. Был бессменным участником районных и окружных фестивалей детского и юношеского творчества «Оюун бэлигээ — Ага нютагтаа».

Имел многочисленные грамоты за активное участие в спортивной, культурной и общественной жизни класса и школы. По характеру был доброжелательным, уравновешенным, целеустремленным человеком. Надежный друг и товарищ, никогда не оставит человека в беде. Был способен к совершению нравственных поступков, к подвигу. У него было много друзей, всегда был подтянут, вежлив, тактичен. Сверстники его уважали, считались с его мнением, — приводятся в сообщении слова односельчан Баира Баясхаланова.

Также в статье опубликованы соболезнования главы Дульдургинского района Базара Дунаржапова и председателя совета района Батора Доржиева семье, родным и близким погибшего:

— Светлая память о защитнике Родины, с честью и мужеством свой воинский и гражданский долг, навсегда останется в наших сердцах.

https://www.chita.ru/text/incidents/2022/06/12/71405690/

В Забайкальской краевой филармонии открылась фотовыставка «Жёны героев». На ней представлено 50 портретов женщин, чьи мужья посвятили свои жизни служению и защите Родины. Приняла участин и жена Димит Баясхаланова.

Димит Баясхаланова, вдова участника СВО Баира Баясхаланова из Зуткулея, узнав о проекте, решила сделать портрет для себя, в память о муже: «Когда в других городах начался проект, я захотела сделать такую фотографию для себя. Ведь это так важно показать силу хрупкой женщины, которая стоит за спиной своего мужчины и поддерживает в нелегком для него пути. Фотопроект дал мне двойную гордость за моего мужа: когда я накинула на плечи его китель с медалями, то снова прожила все моменты нашей жизни и вспоминала, с каким трудом они ему достались. Каждая медаль – это показатель его стойкости и боевого духа».

https://dzen.ru/a/ZAdJRlTNXlv2NT0A?utm_referer=www.google.ru

Об Олеге Бедошвили практически в интернет пространстве ничего нет, кроме короткой записи на страничке ВК сообщества из Костромы

https://vk.com/wall-176367729_34294

Известно, что Олег из Костромы, по слухам сгорел в танке. А через полгода в ноябре 2022 сгорела его жена во время пожара в костромском клубе "Полигон".

https://v-tatarstane.ru/news/20221106/59468/

В июле 2022 года на своей страничке в Одноклассниках Александр Сироткин написал:

Но по нашим данным, с момента начала «спецоперации» на территории Украины уже известно о 49 погибших военнослужащих костромского 331-го парашютно-десантного полка (двое из них ранее перевелись в другие части) и 6 погибших костромичах-контрактниках, служивших в других воинских частях. Подавляющее большинство из них погибли в марте, чаще других в качестве даты смерти указаны 11-ое, 12-ое и 13-ое марта. Таким образом, общий счет погибших с 24 февраля костромичей уже превысил 50 человек.

https://ok.ru/profile/544867254845/statuses/154622948254525

Единственно что в чате мам выложили награды героя. 331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк. Достойный был воин!



24 февраля 2022 года – в день, когда было объявлено о начале спецоперации, Денис был направлен командиром взвода управления 1-й самоходной артиллерийской батареи в зону СВО, где участвовал во всех боестолкновениях.

5 марта 2022 года десантно-штурмовые подразделения вели бой на подступах к Николаеву. Совместно с командиром роты находился на переднем крае под непрекращающимся огнем артиллерии и танков противника, умело и быстро корректировал огонь, нанося поражение противнику, в результате чего был разбит минометный взвод и уничтожены три огневые точки противника, что способствовало успешному выполнению задачи десантно-штурмовыми подразделениями.

В ходе боя командно-наблюдательный пункт батареи подвергся артиллерийскому обстрелу, от осколочных ранений погиб на месте. Указом Президента РФ гвардии старший лейтенант Близнюк Денис Николаевич награжден Орденом Мужества. Посмертно. https://xn----7sbabab2aq9cdfmrkdq2t.xn--p1ai/project/%D0%B1%...



В анапском университете открыли парту героя Дениса Близнюка Фото: Анапа Регион