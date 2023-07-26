В России начались облавы на бойцов СВО. Что происходит?

На несколько июльских дней 2023 года книжный магазин "Листва", расположенный на Литейном проспекте Санкт-Петербурга, стал точкой притяжения представителей правоохранительных и силовых структур. Что же привлекло их внимание? Ответ на этот вопрос хотели бы знать и сами сотрудники лавки. На самом деле, "Листва" – не просто книжный магазин. Это площадка для встречи единомышленников, место, где собирается патриотическая молодёжь (и не только) города.

Открытие разнообразных независимых книжных магазинов, объединяющих в себе лектории, пространства для общения – событие для больших городов не то чтобы уникальное. Однако есть здесь и большое "но": как правило, такие книжные магазины на своих полках аккумулируют литературу, посвящённую проблематике гендерного разнообразия, постгуманизма, экоактивизима, зоо-чего-нибудь и далее по вымученному списку.

С "Листвой" совсем другая история.

Особенный книжный магазин. Это как?

Стоит напомнить, что это был не первый визит полиции в "Листву". Впервые правоохранители "масштабно" навестили лавку в апреле прошлого года. Тогда причиной их появления стал очень странный ложный донос из ЖКС, рассказал в беседе с Царьградом организатор мероприятий в магазине и гуманитарщик Савва Федосеев. В участок забрали сотрудников лавки и её посетителей. После этого полиция приходила на лекцию Владимира Грубника, проведшего четыре года в украинской тюрьме за борьбу с киевским режимом.

Здесь-то мы и подходим к вопросу уникальности книжного на Литейном. В магазине посетитель найдёт "Кодекс чести русского офицера", "85 дней Славянска", двухтомник "Царствование Императора Николая II" и другие издания, посвящённые русской истории и культуре от самого основания Государства Российского до событий последних лет.

Издательство "Чёрная сотня", владеющее книжным магазином, было создано двумя студентами из Нижнего Новгорода в 2013 году. Отсюда и название – оно восходит к XVII веку, Чёрной сотне, появившейся на нижегородской земле в тяжёлое для страны Смутное время и сражавшейся за неё под предводительством Кузьмы Минина. Движение черносотенцев, монархистов, вновь появилось в России в период царствование Николая II. Вопреки расхожему мнению черносотенные организации были мало связаны с еврейскими погромами и, более того, даже осуждали их.

Русская весна стала частью "Листвы"

Сейчас основатели издания Дмитрий Бастраков и Тимур Венков находятся в зоне спецоперации. С самого начала СВО команда "Чёрной сотни" запустила работу гуманитарного проекта "Тыл-22", а в сентябре 2022 года молодые люди поступили на службу – присягнули тогда ещё Народной милиции ДНР.

"Русь, красота, рок-н-ролл" – один из наших ключевых лозунгов. Нам не хотелось превращаться в унылый магазин, хоть и с важными консервативными произведениями, хотелось уделить внимание современной России, её будущему, но при этом не забывая об историческом контексте, Российской Империи и преемственности,

– рассказал о концепции магазина Савва Федосеев.

Особое внимание командой книжной лавки уделено периоду Русской весны. В событиях 2014 года на востоке Украины принимали участие многие ребята из издательства, подчеркнул собеседник Царьграда. Здесь, по их задумке, должна была собираться и коваться новая русская элита.

До СВО магазин стал местом собрания людей, увлекающихся русской историей, культурой, политикой. "Листва" была на пике политической жизни русского движения, всегда была на пике литературных успехов именно русских писателей. Например, у нас выступал Константин Крылов (один из отцов-основателей русского национализма. – Ред.), публиковавшийся под псевдонимом Михаил Харитонов,

– добавил Савва Федосеев.

Даже во времена относительного затишья на фронтах Донбасса из поля зрения "Листвы" происходящее там не исчезало. Книги про Новороссию продолжали издаваться: это и уже упомянутая нами "85 дней Славянска" Александра Жучковского, и биография Алексея Мозгового, одного из лидеров ополчения, командира бригады "Призрак", а также несколько мемуаров. Но, по словам Федосеева, после начала спецоперации события, происходящие в лавке и вокруг неё, приняли совершенно иной масштаб.

Издательство и Новороссия всегда были неотделимы. Поэтому когда началась СВО, часть команды сразу же туда отправилась. Сначала – помогать мирным, позже ребята работали в Мариуполе, и сейчас главный редактор, технический редактор, дизайнер и ещё ряд участников команды – это добровольцы, которые присягнули в последний момент НМ ДНР. Буквально за несколько минут до того, как Владимир Владимирович объявил о принятии в состав России новых регионов,

– пояснил собеседник.

Команда издательства и магазина поддерживала контакты с ополченцами, ветеранами боевых действий Новороссии, идеологически близкими общественными деятелями с 2014 года. Они понимали, что конфликт будет находиться в замороженном состоянии, пока русские земли не освобождены. Поэтому когда в феврале 2022 года началась спецоперация, молодые люди быстро включились в помощь Донбассу и его жителям.

Например, в одном из закрытых чатов 22 февраля мы уже собирали деньги на помощь бойцам батальона "Восток", который стоял на передовой,

– вспоминает собеседник.

Фронт и тыл стали единым целым

На передовой проект "Тыл-22", помимо помощи мирным жителям, активно поддерживает русских бойцов. Подразделение, в котором служат молодые люди, состоит из мобилизованных донецких ребят и добровольцев. Первым делом книгоиздатели занялись организацией цифровой связи – чтобы противник не мог прослушивать переговоры наших бойцов.

Затем "Тыл-22" перешёл к "вербовке" кадров. Например, нередко на передовой не хватает поваров или медиков – вот их поиском и озаботились участники проекта. Ещё одно направление деятельности – борьба с вражескими БПЛА.

Всё начиналось с анти-БПЛА, антидроновых ружей, которые изначально делались для того, чтобы богатые люди сбивали подглядывающие за ними коптеры. Сначала озадачились этим вопросом – защитили небо. После этого начали заниматься FPV-дронами. Это дроны, которые нужны именно для уничтожения техники и пехоты противника. Сейчас это одно из самых важных направлений в работе фронта и помощи фронту.

– подчеркнул Савва Федосеев.

В настоящее время книгоиздатели набрали целую команду добровольцев, которую как раз и обучают работе с FPV-дронами. Вместе с этим не останавливается и непосредственно гуманитарная сторона проекта.

Пока часть команды находится на фронте, другая занимается организационными вопросами в тылу. Не останавливалась с начала спецоперации и культурно-просветительская деятельность. Лекции русских философов, историков, общественных и политических деятелей, добровольцев, военкоров – каждые выходные в "Листве" собирались и собираются те, кто поддерживают Россию и её Вооружённые силы.

На площадке книжной лавки на Литейном выступали и подло убитые украинскими террористами Дарья Дугина и Максим Фомин (Владлен Татарский). На мероприятиях собирают средства, которые идут на гумпроект издательства.

Что не нравится полиции в работе "Листвы"?

Как ни странно, камнем преткновения во взаимодействии с правоохранительными органами стали как раз патриотические мероприятия, проводимые лавкой. За день до лекции, 8 июля, в "Листву" пришли сотрудники полиции. Как рассказал организатор, полиция заявила о якобы неправильном проведении публичных встреч. В ответ правоохранителям были предоставлены разъяснения юриста, указывающие на то, что вся деятельность осуществляется в рамках закона.

Мы так четыре года мероприятия проводим – никаких проблем не возникало,

– сообщил Савва Федосеев. По его словам, от сотрудников полиции было получено предложение о неформальной встрече. На него ответили отказом:

Я сказал: присылайте повестку, приду в любое время и буду готов всё обсудить. Повестка не пришла, но 9 июля в итоге приехал наряд и попросил нас покинуть помещение – якобы мы заминированы. Потом приехали ещё несколько нарядов, потом приехал автозак, спецполк ОМОН, и в итоге прибыло порядка 40 представителей силовых структур.

Правоохранители передали сотрудникам лавки, что поступило сообщение о её минировании. Тем не менее кинологов, отмечает организатор мероприятия, почему-то пришлось ждать порядка двух часов:

Почему-то два часа ждали кинологов из Янина. Многие пишут в комментариях (к публикации в телеграм-канале "Листвы". – Ред.), что, вот, ОМОН приехал вас защищать. Ну, если это действительно так, то, наверное, кинолог нашёлся бы поближе, и мероприятие не происходило бы в грубой форме. А после прибытия кинолога не стали бы заниматься нелегитимным обыском,

– считает сотрудник "Листвы".

Савва Федосеев уточнил, что правоохранители и силовики забрали из лавки некоторые вещи, причём никакого протокола или внятного объяснения получено не было.

В качестве возможных причин произошедшего собеседник назвал тему мероприятия – в день обысков планировалась лекция о событиях 24 июня. Мятеж ЧВК "Вагнер", добавил организатор, издательство не поддержало и не поддерживает – тяжёлая внешняя ситуация не допускает внутренних конфликтов. Могла вызвать ажиотаж и личность лектора, считает Савва Федосеев, добавляя, что ранее он неоднократно выступал в лавке.

Либо это давление на "Листву", либо это просто какие-то случайности и ложные вызовы, либо нам действительно хотели добра. Уж не знаю. На данный момент тяжело сказать однозначно,

– заключил собеседник.

https://tsargrad.tv/articles/v-rossii-nachalis-oblavy-na-boj...