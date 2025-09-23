Еще два новых времени года

Сегодня в цикле тем о стихии хочу рассказать вот такую новость. Ученые обнаружили, что на Земле появилось как минимум два новых времени года

Наш мир всегда жил по четкому природному графику. Зима сменялась весной, лето — осенью, каждый сезон приносил свои узнаваемые черты: снегопады, листопады, муссоны или засухи.

Но сегодня древний ритм, как говорится, пошел вразнос.

Ученые с тревогой констатируют: привычные сезоны исчезают, растягиваются или мутируют. Их вытесняют новые, пугающие времена года, порожденные исключительно деятельностью человека.

И ничего, как говорится, не попишешь. Добро пожаловать в антропоцен! Так называется новая геологическая эпоха, которая длится вот уже сотню лет. Теперь планетой действительно правит человек, правда, ни к чему хорошему это не ведет...

Смог и пожары

Климатологи говорят, что наш календарь давно нуждается в модернизации. К привычным весне, лету, осени и зиме следует добавить сезон смога, сезон лесных пожаров, сезон мусора. Сезон смога в Нью-Йорке В индийском Нью-Дели В Бангкоке В Кракове Таиланд Пекин А в Москве в 2010 было и такое

Сезон смога уже давно практически официальное время года Юго-Восточной Азии, Северной Индии и США. Ежегодно, как по часам, густой, ядовитый дым окутывает обширные регионы по всей планете. В Юго-Восточной Азии он традиционно начинается в июне и длится аж до сентября. Причина — масштабные выжигания тропических торфяников для расчистки земель под сельхозугодья в Индонезии и Малайзии.

Явление, вызванное сжигание, стало ежегодным в экваториальной части Юго-Восточной Азии.

Естественно, что дым вообще не знает границ. Накрывая Сингапур или Таиланд, задымление на долгие недели превращает целые страны в зоны повышенной экологической опасности.

К примеру, в Северной Индии свой пик сезон дыма достигает зимой, после окончания муссонов, когда местные жители усиленно сжигают солому, оставшуюся на полях после уборки, и запускают в небо десятки тысяч тонн фейерверков в праздник Дивали.

Не лучше дела обстоят в США. Калифорния, где пожары когда-то бушевали лишь в самые жаркие месяцы, теперь горит с весны до декабря. А в 2023 году дым от чудовищных лесных пожаров в Канаде достиг восточного побережья, окрасив небо Нью-Йорка в сюрреалистический оранжевый цвет и резко ухудшив качество воздуха. Ученые предупреждают: сезоны пожаров в Северной Америке становятся только длиннее, жарче и разрушительнее. Очередной лесной пожар в Калифорнии А это в Голливуде. Лос-Анджелес А вот Калифорния в 2025 году

Впрочем и в Европе часто случаются пожары Европа переживает один из самых разрушительных сезонов лесных пожаров за последние десятилетия. К началу августа 2025 года огонь уничтожил более 353 тысяч гектаров растительности - это вдвое больше, чем в прошлом году, и значительно превышает средний показатель за последние 19 лет, свидетельствует отчет Всемирной метеорологической организации ООН.

В Турции этим летом огонь охватил провинции Измир, Эскишехир, Анталья и частично другие регионы страны: было эвакуировано около 50 тысяч человек, погибли не менее 10.

Ну про нашу Сибирь я уже не говорю. Там традиционно летние пожары.