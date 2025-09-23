Еще два новых времени года

Сегодня в цикле тем о стихии хочу рассказать вот такую новость.Ученые обнаружили, что на Земле появилось как минимум два новых времени года
Наш мир всегда жил по четкому природному графику. Зима сменялась весной, лето — осенью, каждый сезон приносил свои узнаваемые черты: снегопады, листопады, муссоны или засухи.
Но сегодня древний ритм, как говорится, пошел вразнос.
Ученые с тревогой констатируют: привычные сезоны исчезают, растягиваются или мутируют. Их вытесняют новые, пугающие времена года, порожденные исключительно деятельностью человека.
И ничего, как говорится, не попишешь. Добро пожаловать в антропоцен! Так называется новая геологическая эпоха, которая длится вот уже сотню лет. Теперь планетой действительно правит человек, правда, ни к чему хорошему это не ведет...
Смог и пожары
Климатологи говорят, что наш календарь давно нуждается в модернизации. К привычным весне, лету, осени и зиме следует добавить сезон смога, сезон лесных пожаров, сезон мусора.Сезон смога в Нью-ЙоркеВ индийском Нью-ДелиВ БангкокеВ КраковеТаиландПекинА в Москве в 2010 было и такое
Сезон смога уже давно практически официальное время года Юго-Восточной Азии, Северной Индии и США. Ежегодно, как по часам, густой, ядовитый дым окутывает обширные регионы по всей планете. В Юго-Восточной Азии он традиционно начинается в июне и длится аж до сентября. Причина — масштабные выжигания тропических торфяников для расчистки земель под сельхозугодья в Индонезии и Малайзии.
Явление, вызванное сжигание, стало ежегодным в экваториальной части Юго-Восточной Азии. Разумеется, оно крайне отрицательно влияет здоровье и уровень жизни многих миллионов людей — подчеркивают исследователи из Лондонской школы экономики и политических наук.
Естественно, что дым вообще не знает границ. Накрывая Сингапур или Таиланд, задымление на долгие недели превращает целые страны в зоны повышенной экологической опасности.
К примеру, в Северной Индии свой пик сезон дыма достигает зимой, после окончания муссонов, когда местные жители усиленно сжигают солому, оставшуюся на полях после уборки, и запускают в небо десятки тысяч тонн фейерверков в праздник Дивали.
Не лучше дела обстоят в США. Калифорния, где пожары когда-то бушевали лишь в самые жаркие месяцы, теперь горит с весны до декабря. А в 2023 году дым от чудовищных лесных пожаров в Канаде достиг восточного побережья, окрасив небо Нью-Йорка в сюрреалистический оранжевый цвет и резко ухудшив качество воздуха. Ученые предупреждают: сезоны пожаров в Северной Америке становятся только длиннее, жарче и разрушительнее.Очередной лесной пожар в КалифорнииА это в Голливуде. Лос-АнджелесА вот Калифорния в 2025 году
Впрочем и в Европе часто случаются пожарыЕвропа переживает один из самых разрушительных сезонов лесных пожаров за последние десятилетия. К началу августа 2025 года огонь уничтожил более 353 тысяч гектаров растительности - это вдвое больше, чем в прошлом году, и значительно превышает средний показатель за последние 19 лет, свидетельствует отчет Всемирной метеорологической организации ООН.
В Турции этим летом огонь охватил провинции Измир, Эскишехир, Анталья и частично другие регионы страны: было эвакуировано около 50 тысяч человек, погибли не менее 10.
Ну про нашу Сибирь я уже не говорю. Там традиционно летние пожары.
Мусор как по расписанию
Также появился сезон мусора, и от него страдают огромные территории: Бали, Филиппины, Таиланд, Восточное побережье США. Как правило, новое время года длится с декабря по март. В этот период мощные муссонные ветры и океанские течения выносят на берег тысячи тонн пластиковых отходов.
К примеру, в марте 2023 года власти Бали сообщили, что только за последний сезон на берег острова выбросило более 3000 тонн океанического мусора! Этот пластиковый апокалипсис — прямо результат человеческой деятельности: отходы, смытые с суши ливнями или выброшенные прямо в океан, собираются течениями.
Мусорный апокалипсисНа БалиТаиландНа ФилиппинахНа восточном побережье США
Аналогичная картина наблюдается на Филиппинах, в Таиланде и даже на восточном побережье США. Здесь Гольфстрим и другие течения летом приносят целые острова плавучего мусора к берегам Флориды и Каролин (Северной и Южной).
В устьях рек Новой Англии (историческая область на северо-востоке США, включающая в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт) пик загрязнения также приходится на лето. Этому способствуют обильные дожди, усиливающие сток пластика с суши в море. Правительствам приходится ежегодно мобилизовывать сотни рабочих и волонтеров на бесконечную уборку. Это мало помогает, но если не убирать, будет совсем плохо.
Когда приметы вообще не работают
Но пока одни сезоны появляются на свет, другие кардинально меняют свой характер или вовсе исчезают. Ученые уже придумали мрачные термины для новых явлений в климате.
Аритмичные сезоны означают, что весна и лето больше не придерживаются старого расписания. У них теперь что-то вроде аритмии, то есть у всей планеты сбит «сердечный ритм».
Весна наступает на несколько недель раньше, чем всего несколько десятилетий назад. Лето затягивается, вторгаясь в осенние владения. Последствия этого сдвига глубоки и повсеместны.
В Европе циклы размножения животных и зимней спячки теперь запускаются значительно раньше, дезориентируя виды и нарушая пищевые цепочки. В Северной Америке и Тихоокеанском регионе «аритмия» проявляется в удлинении и усилении сезонов ураганов и лесных пожаров.
Таким образом, можно констатировать, что если раньше рискованные периоды года были совсем короткими и хорошо предсказуемыми, то сейчас такие сезоны растягиваются на долгие месяцы. К ним гораздо сложнее подготовиться, а масштаб разрушения от них на порядок больше. Метеорологи и климатологи скрепя сердце признаются: планировать что-то, опираясь на старые нормы, становится невозможно. Для нас, простых смертных, это означает, что приметы, веками проверенные предками, теперь вообще не работают.
Зимние виды спорта под угрозой
Кроме того, некоторые времена года «вымерли», фактически перестав существовать в своем привычном виде. Самый яркий пример таких изменений — предсказуемый сезон зимних видов спорта в высокогорьях. Он практически исчез, если еще лет 20 назад люди в разных странах могли спокойно запланировать отпуск, чтобы покататься на лыжах или сноуборде, то теперь это чистой воды лотерея. Зима, конечно, приходит, но без своего главного атрибута — снега.
Что такое синкопированные сезоны?
Некоторые сезоны не исчезают и не сдвигаются радикально, но их характер становится резче, интенсивнее, опаснее. Ученые называют их синкопированными. Это значит, что основной ритм сохранен, но внутри него появились жесткие, непредсказуемые акценты.
Классическая погодная синкопа последних десятилетий — европейское лето. Оно все еще приходит примерно в свое время, но его «звучание» изменилось до неузнаваемости. С 2003 года, когда аномальная жара во Франции унесла тысячи жизней, ученые фиксируют, что лето на континенте не просто стало жарче — оно стало опаснее. Волны палящего зноя, засухи, интенсивные грозы — все это теперь неотъемлемая часть летнего сезона.
Аномальная температура поверхности Средиземного моря. Снимок со спутника 22.06.2025
Он проходит в знакомом ритме (июнь-июль-август), но его «ритмический рисунок» стал жестким, с непредсказуемыми и разрушительными пиками. Сезон не исчез — он стал опасно заметнее, его удары ощущаются острее. Это синкопа: знакомый бит, но с внезапными, оглушительными акцентами, ломающими привычный ход вещей.
Спутниковые снимки, данные метеостанций, многовековые наблюдения местных жителей — все источники говорят об одном: человеческая деятельность переформатирует фундаментальные ритмы Земли. Мы больше не просто влияем на погоду, мы меняем саму структуру времен года. Сезон смога, сезон мусора, вымершие, аритмичные и синкопированные сезоны — это не временные аномалии, а это новая погода на долгие десятилетия, а может, и на века...
Дмитрий Алексеев
https://vsluh.net/5136-uchenye-obnaruzhili-chto-na-zemle-poj...
Свежие комментарии