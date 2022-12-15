Вагнера, они такие!

Арт Заставного в поддержку наступления нашего любимого оркестра к югу от Артёмовска (Бахмута)

"Бойцы ЧВК "Вагнер" нужны своей Родине, а Родина нужна им не ради денег, не ради славы, а ради её существования и процветания.

У этой Родины есть враги внешние и внутренние. Внешним врагам они противостоят с оружием в руках и не дадут эту Родину в обиду. А вот внутренние враги, сбежавшие за рубеж или спрятавшиеся внутри, они самые коварные. До поры до времени. До того времени, когда встанет вопрос, кто нужин, а кто не нужин. Прошу писать это слово через букву "и".

Евгений Пригожин о феномене ЧВК "Вагнер".

https://t.me/concordgroup_official/80

Касательно того, что мы не видели ни одного видео или не слышали ни одного скандала о качестве оснащения, подготовки и снабжения бойцов «Группы Вагнера», хотя проблемы в единичных случаях, конечно, могут встречаться и там, но в виду их несокрытия командным составом, они решаются на местном или вышекомандном уровне. К тому же, при отсутствии армейской иерархии по выслуге/званиям, присутствует отличная дисциплина, на места назначаются личности из лиц максимально соответствующих должности, потому, например, бывшим майором легко может командовать бывший лейтенант, только потому, что он проявил себя как достойный кандидат. Потому при появляющейся проблеме, она решается на месте и не доходит до ситуации, когда бойцы коллективно записывают видео о просьбе помочь, или сообщают иную информацию, взывая к обществу, потому что непосредственное командование не имеет желание заниматься своим личным составом. Музыканты в Кодеме показали трофейное западное вооружение

Собственно, журналисты намедни и спросили Евгения Пригожина, на предмет того, что многие неравнодушные россияне предлагают помощь «Группе Вагнера». Они предлагают помощь в передаче беспилотников, бронежилетов, экипировки и т.д.Ну, а Пригожин, собственно, ответил следующее, и оно ожидаемо:

«Спасибо огромное за заботу, но у «Группы Вагнера» на сегодняшний день есть всё, что необходимое. Обеспечение «Группа Вагнера» работает безукоризненно.

Что касается квадрокоптеров, шлемов, раций, разгрузок, другой воинской амуниции и технических прибамбасов, я вам порекомендую помочь ополченцам и добровольцам или тем подразделениям, которые в этом нуждаются».

https://t.me/grey_zone/15986

Небольшой репортаж с военной базы «Группы Вагнера» в России. Со всей нашей огромной страны съезжаются на её юг, чтобы пройти отбор и вступить в, без приукрас, одно из самых именитых военные подразделений в мире. В «Группе Вагнера» со дня его основания действует так называемый «фильтр» – уровень минимальных требований к кандидатам, который зависит от требуемого количества к ротации людей, требуемого в данный момент численности контингента (и/или) его увеличения. Простыми словами, если требуется срочное усиление на фронте или началась какая-то внезапная случайная военная операция, то фильтр может быть благосклонен к потенциальным «музыкантам». Именно поэтому, инструктора «Группы Вагнера», пройдя через десяток военных конфликтов, изучили и обобщили полученный свой боевой опыт, который могут передать новобранцам. Даже сейчас, в условиях низкого порога «фильтра», с новичками занимаются около 3-х недель. За это время боец проходит специально разработанный ускоренный курс молодого бойца. Тренировочная стрельба ведётся только боевыми патронами. «Обстрел» новичков происходит также и с использованием артиллерии – 82мм и 120мм миномётов. В этот курс также заложены и допустимые небоевые потери. Кандидаты должны сразу понимать, какой минимум их может ожидать на поле боя. Потому что новобранцы делятся как правило на два типа – один обсирается после первого «прилёта», а другой, после второго, так как после первого он просто застыл как вкопанный, и не понял, что это было и что ему делать.

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https://t.me/grey_zone/15996

Фото-приветы @yaremshooter от штурмовиков «Группы Вагнера» из занятых на днях населённых пунктах к юго-западу от Вердена Бахмута

https://t.me/grey_zone/15988

«Три пригожинских удара»: почему ЧВК продолжают двигаться вперёд? Вчера появились сведения о том, что ЧВК «Вагнер» заняла три села южнее Бахмута, а именно Зеленополье, Озаряновку и Андреевку. Некоторые СМИ начали утверждать, что этот успех вот-вот можно будет развить в окружение Бахмутской группировки противника, но это не так.

Занятие серьёзно укреплённых противником сёл, безусловно, является достижением, но до окружения Бахмута ещё очень далеко — на севере от города охват украинского фланга еще даже толком не начался. Важно отметить, что сейчас участок фронта под Артёмовском, удерживаемый «Вагнерами», чуть ли не единственный, где русская армия медленно, но успешно продвигается.

Всё дело в том, что «Вагнер» — это по сути специально заточенное под штурмы подразделение, аналог штурмовых групп времён Первой мировой войны. В районе донбасского филиала Вердена у ЧВК объективно мало противников. Ведь их штурмовики те ещё «сорвиголовы» — не считаются с потерями, и часто имеют хорошую военную подготовку или опыт работы с оружием, в том числе холодным.

Что, кстати, очень важно — в стеснённых условиях залитых грязью окопов как никогда актуальна формула «пуля — дура, штык — молодец».

https://t.me/rsotmdivision/2871

Обращение заключенных, которые уже 5 месяцев воюют на фронте в составе ЧВК "Вагнер". Для них фронт это возможность искупить вину и шанс начать новую жизнь, принося пользу Родине. Не струсили, не сбежали, идут вперед.

https://t.me/c/1801542020/1077

Еще немного приветов от ЧВК «Вагнер». На этот раз из Золотаревки и Верхнекаменки. Архивные кадры.

Наступление на поселок Белогоровка, в который "Вагнер" вошёл в начале ноября, велось, в том числе, и с юго-востока, со стороны Золотарёвки.

https://t.me/yaremshooter/455 И правильно делаешь!

БМП и танк "Оркестра" отрабатывает по позициям противника в лесопосадке под Бахмутом. https://t.me/orchestra_w/1854

Бойцы "Оркестра" и их БМП в юго-восточной части бахмутского направления. Фото: Сергей Среда

https://t.me/orchestra_w/1856

Окрестности села Покровское. "Вагнера" продолжают наступать на стратегически важный Бахмут, на окраинах которого идут бои с всушниками. Фото: Сергей Среда

https://t.me/orchestra_w/1859

Оставшийся без посёлка Курдюмовка противник попытался вернуть утраченные позиции.

Неудачно: потеряли не только американский БТР M113, но и личный состав. "Вот так работают "музыканты". Хохлы накат сделать хотели. Откусались".

https://t.me/orchestra_w/3635

"Бахмуская мясорубка" наглядно. Отправленные на бахмутское направление украинские силы из рядов 53 ОМБр и 71 ОЕБр попытались в контрнаступление на оставленные позиции, однако бойцы "Оркестра" смогли отбить атаку. Только боевики занимают позиции в разрушенном доме, как ствольная артиллерия его разбирает.

https://t.me/orchestra_w/3621

Добрый день, коллеги.

Редакция РИА Накануне. RU хотела бы задать вопрос Евгению Викторовичу Пригожину.

Уважаемый Евгений Викторович, в сети появилась информация, что российские войска освободили населенный пункт Спорное. Можете ли Вы поделиться информацией об этом?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я уже повторял много раз: «Не бегите впереди паровоза». К сожалению, в парамилитарных формированиях имеется большое количество болтунов, которые пытаются выдать желаемое за действительное. Населенный пункт Спорное находился и по сию минуту находится под контролем ВСУ. Когда он будет освобожден, вам сообщат. Все работают».

https://t.me/concordgroup_official/75



Пресс-служба Пригожина опубликовала 30 ноября заявление Евгения Викторовича:

«Сейчас многие добровольцы-ополченцы, особенно из Белгородской и Курской областей, проходят военную подготовку на базах ЧВК «Вагнер» и получают те навыки, которые будут им необходимы для защиты своего дома и своей семьи. К сожалению, есть предприятия, в которых работают эти добровольцы-ополченцы, и которые препятствуют им в получении краткосрочного отпуска на обучение. Как правило, это предприятия и компании не малого и среднего бизнеса, а государственные, принадлежащие крупным бизнес-игрокам, проживающим далеко от Курской и Белгородской областей (как правило, где-то в Москве, на Рублевке).

В связи с этим у меня большая просьба. Считайте это открытым обращением к владельцам крупного бизнеса, чьи сотрудники пытаются пройти обучение, которое позволит им защищать свою малую Родину. Будьте добры, для того чтобы не пришлось публичить названия ваших предприятий, имена и фамилии директоров и других руководящих сотрудников, препятствующих добровольцам-ополченцам получить отпуск на обучение, прекратите безобразничать и дайте возможность им подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России».

https://t.me/concordgroup_official/76



Знатно их припекло!

Памятная монета Оркестра за успешное выполнение боевых задач - одна из внутренних наград музыкантов.

Еще одна.

В Конгресс США внесен законопроект, который обязывает Госдеп признать ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией.

Всë это делается для получения возможностей ударить по "музыкантам" в Африке и на Ближнем Востоке.

Как известно, присвоение статуса террористической организации дает США право осуществлять уголовное преследование входящих в структуру лиц и следить за международными активами по всему миру.

https://t.me/orchestra_w/3589

Молодой бычок на позициях одного из штурмовых отрядов "Вагнера". Животное прибилось в октябре в начале боев за село Иванград, когда местные жители были эвакуированы, скот остался.

Как рассказывают, на прилеты и разрывы снарядов практически не реагирует - переносит все тяготы военной жизни.

Бойцы "Оркестра" подкармливают галетами.

животные чувствуют доброту и ласку, их невозможно обмануть…

Фото: Алексей Суконкин https://t.me/orchestra_w/3595

ЗАПРОС:

Добрый день!

Меня зовут Аня Вергазова, я корреспондент газеты "Ведомости". Вчера в СМИ появилась информацию о том, что власти США изучают возможность официально признать ЧВК "Вагнер" террористической структурой.

Какова реакция ЧВК "Вагнер" на это? Как это изменит положение организации?

Каков будет комментарий Евгения Викторовича Пригожина относительно планов США?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Отвечу вам как специалист в области борьбы с терроризмом. ЧВК «Вагнер» в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом, соблюдая все нормы морали. Чем известна ЧВК «Вагнер»?

• ЧВК «Вагнер» остановила геноцид русского населения на Донбассе в 2014 году.

• ЧВК «Вагнер» разгромила ИГИЛ в Сирии в 2015-2017 годах.

• ЧВК «Вагнер» не позволила террористам, финансируемым Францией и США, устроить переворот по образцу 2013 года в ЦАР, когда погибли десятки тысяч мирных граждан.

• ЧВК «Вагнер» уничтожила тысячи террористов ИГИЛ, Аль-Каиды, Катиба Масины в Сахеле.

Кроме этого, специалисты медиаимперии Пригожина оказали жёсткое противодействие США по вмешательству в выборы России и других стран. При этом, уложили США на лопатки их же инструментами, играя по их же правилам. Для того чтобы поставить точку в этом вопросе юристы Пригожина доказали, что 8 ноября 2016 года не было вмешательства в выборы США и блестяще выиграли суд по этому вопросу в американском округе Колумбия, на поле врага их же мечом. Решением суда было полное прекращение уголовного дела с запретом на любые попытки его возобновления.

Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит.

Выводы: ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнёров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах».

https://t.me/concordgroup_official/79

ЗАПРОС:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Некоторое время назад в СМИ распространилась информация о том, что правительство США намерено внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Тем не менее, этого так и не произошло.

Как Вы думаете, почему США все же не внесли ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Когда тебя вносят в список террористических организаций, то, как говорится, все способы для достижения целей хороши. Однажды они уже внесли одну организацию в список террористических и получили то, от чего содрогнулись сами. Мы никогда не переходили рамки дозволенного, никогда не притесняли мирное население, всегда спасали от насилия угнетенных, никогда не подпадали ни под одну из категорий террористических организаций, не переходили и не собираемся переходить законы нравственности. Но, как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Не будите, американцы, ЧВК «Вагнер», пока ЧВК «Вагнер» ещё спит».

https://t.me/concordgroup_official/83

Запрос от редакции американского телеканала CNN и ответ:

ЗАПРОС:

Уважаемый Евгений Викторович,

Американский телеканал CNN просит Вас дать комментарий.

В Пятницу, второго Декабря администрация Байдена добавила группу Вагнера в список организаций, вызывающих особую обеспокоенность в соответствии с Законом о международной религиозной свободе, «на основании ее действий в Центральноафриканской Республике». Как вы можете прокомментировать данное решение США?

Министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба заявил, что было 17 случаев получения писем-бомб или писем, содержащих части животных, например, глаза коров и свиней. Кулеба при этом утверждает, что письмо приходят от российской стороны. Вы можете дать комментарий касательно данных заявлений?



ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«1. В ЧВК «Вагнер» работают граждане различных стран, различных национальностей и различных вероисповеданий. У нас есть христиане, католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи и так далее.

2. Что касается ЦАР, вы можете ознакомиться с одним из наших многочисленных отчетов об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР. Все, что вам необходимо сделать, это просто открыть глаза и прочитать.

3. Задумайтесь над безумием, когда какие-то хулиганы посылают письма-бомбы или другие оскорбительные вещи, какое это отношение имеет к ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» действует честно, справедливо и открыто. И никогда не занимается хамскими глупыми выходками. Это не наш стиль. Вот если все европейские армии примут решение двигаться в каком-то направлении, а их встретят и сломают им хребет, тогда эти ортопедические претензии выставляйте ЧВК «Вагнер».

https://t.me/concordgroup_official/81

Добрый день, коллеги!

Уважаемый Евгений Викторович!

Широко распространяется информация о том, что Дмитрий Рогозин часто бывает на Донбассе, в том числе, по некоторым сведениям, он встречался там с бойцами ЧВК «Вагнер». Можете ли дать комментарий по этому поводу?



ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Мы уже видим, как замечательно летают наши спутники и как мы продвинулись в этом направлении. Считаю, что поездки такого рода абсолютно бесполезны и ни к чему позитивному не приводят.

Надо сказать, что позиции ЧВК «Вагнер» находятся на фронте, в непосредственной близости к противнику. Поэтому туда различного рода «проверяющие» не ездят, в том числе с целью пиара. Кроме того, я хорошо знаком с корпоративным духом ЧВК «Вагнер», собственно говоря, его сам и формирую. Думаю, что если бы он попытался с кем-то из вагнеровцев встретиться, то его вряд ли бы приняли.

В принципе, подразделения ЧВК «Вагнер» достаточно хорошо подготовлены и внимательно отслеживают в прицелы представителей НАТО. Поэтому если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК «Вагнер», то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания».

https://t.me/concordgroup_official/82



ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я к этому отношусь крайне отрицательно. При всем уважении к Виталию Валентиновичу Милонову, считаю это предложение неправильным. Если этот замок принадлежит Пугачевой, пускай она его продаст, заберет деньги, купит себе домик в Израиле и обрезание для Галкина на сдачу. Забирать под ЧВК «Вагнер» ничего не надо. Как я уже много раз говорил, у нас всё есть. Мы сами разберемся и ни у кого ничего не берём. А если кому-то что-то очень хочется национализировать, сделайте в нем детский сад».

https://t.me/concordgroup_official/84

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