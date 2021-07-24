Время пришло. Россия реанимирует грандиозный проект СССР

Иногда гениальная идея рождается слишком рано и ждёт своего часа десятилетиями. Похоже, что это в полной мере относится к идее строительства самой мощной в мире электростанции, которую собирались построить в СССР на Камчатке. Уникальная она не только своей мощностью, но и тем, что является приливной, то есть использует естественную энергию приливов для выработки электроэнергии.

На этой неделе подписано соглашение о разработке проекта Пенжинской приливной электростанции в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря. Сама идея приливной электростанции проста и гениальна – гравитация небесных тел дважды в сутки создаёт приливы с потенциальной энергией без всякого участия человека. Человеку нужно лишь найти места, где из-за особого рельефа местности возникают наиболее высокие приливы, построить там специальный бассейн с плотиной и гидротурбогенераторами, которые и станут вращаться из-за колоссального напора воды и вырабатывать электричество.

Среди очевидных преимуществ такого подхода – минимальное воздействие на окружающую среду и низкая себестоимость произведённой электроэнергии. То есть если уж говорить о возобновляемых источниках энергии всерьёз, то, пожалуй, это единственный почти безупречный вариант.

Почти – потому что строительство подобных сооружений довольно дорогое и технически сложное мероприятие. А мест, где можно поставить такую станцию не так чтобы уж много. Самый высокий на планете прилив в 16,2 метра отмечен в заливе Фанди в Канаде.

Опыт есть

В мире уже действует несколько десятков приливных электростанций и довольно давно. Так ещё в 1966 году французы построили свою в устье реки Ранс, впадающей в Ла-Манш. Она давно себя окупила и вырабатывает самую дешёвую электроэнергию в стране. До 2011 года она была самой мощной в мире, но потом её подвинули корейцы, которые возвели недалеко от Сеула станцию мощностью 254 МВт. Свои станции есть в США, Канаде, Великобритании, Китае и других странах.

Мало кто знает, но есть такая и в нашей стране – это Кислогубская ПЭС в Кислой губе на побережье Баренцева моря. Она почти ровесница французской станции, но строили её исключительно в экспериментальных целях, поэтому мощность её невелика – всего 1,7 МВт. Этого было достаточно для проведения экспериментов и обкатки оборудования, которое должно было лечь в основу уже действительно колоссальных станций будущего. На Белом море хотели строить станцию мощностью 11 000 МВт, а в Охотском самую мощную в мире – на 100 ГВт.

Почему же эти амбициозные планы так и не были реализованы?

Сложности

Серьёзной преградой на пути проекта стала его высокая стоимость в 200 млрд долларов. Второй проблемой стала необходимость куда-то направлять произведённую электроэнергию. Её приток в единую энергосистему сделал бы ненужными многие уже действующие тепловые электростанции, лишил бы людей работы. Поэтому единственным вариантом стала продажа излишков на внешние рынки. Для этого планировали создать консорциум из СССР, Японии, Китая и Южной Кореи, но как-то не задалось, а потом и Союз прекратил своё существование.

А вот экспериментальная Кислогубская ПЭС пережила все катаклизмы. Несмотря на то, что в 90-ые она была законсервирована из-за недостатка финансирования, в начале 2000-ых её снова запустили и стали испытывать в её составе новые гидроагрегаты. Благодаря станции удалось проверить сотни параметров – от надёжности специальных марок бетона и металлов до влияния на экосистему. Выводы однозначные – мы можем строить и более мощные и эффективные станции.

Теперь вы понимаете, что идея возрождения проекта Пенжинской ПЭС возникла не на пустом месте, а на основе мирового и отечественного опыта. Впрочем, все проблемы на пути гиганта, которые стояли в СССР, не исчезли и теперь. Однако кое-что в мире поменялось.

Новый мир

В мире появился и продолжит свой рост запрос на «зелёную энергетику», в частности, на водородную. Уже сейчас начинается гонка за водородный рынок, причём, что характерно, разворачивается она среди нефтяных держав. Это логично, так как для производства водорода требуется много электроэнергии, а её пока продолжают вырабатывать в основном из ископаемых источников. Чтобы как-то ранжировать чистоту производимого водорода, его делят по цветам: так называемый «коричневый водород» создаётся с помощью «грязных» источников энергии, поэтому ценится ниже всего, «серый водород» - чуть чище, «голубой» намного чище, так как хоть и производится с помощью сжигания нефти или газа, но весь выделяемый при этом углекислый газ улавливается и не попадает в атмосферу. Это очень дорого, но клиент, в данном случае, европейский, готов платить, поэтому почему бы и нет. В данный момент Саудовская Аравия серьёзно вкладывается в производство «голубого» водорода и намерена доминировать на этом рынке также как доминирует на нефтяном.

Однако есть ещё и более дорогой водород - «зелёный».

Наши перспективы

«Зелёный» - значит, выработанный с использованием возобновляемых источников энергии. Дорогие источники, дорогая энергия и, как следствие, дорогой водород. Но именно за такой Евросоюз и другие потребители готовы платить сотни миллиардов.

Вернёмся к самому началу нашего выпуска и вспомним, что приливная энергетика считается одновременно и возобновляемой и самой чистой в мире. Именно поэтому проект Пенжинской ПЭС обретает второе дыхание. Рядом с ней должен быть построен завод по производству «зелёного» водорода. А огромная мощность ПЭС позволит выпускать его в гигантских количествах и занять четверть мирового водородного рынка.

В данный момент началась разработка технико-экономического обоснования проекта, в хорошем варианте приступить к строительству получится через 2-3 года. Учитывая то, что водородный рынок пока только зарождается, а помимо Пенжинской ПЭС у нас есть и другие проекты, вполне сносно. Будем следить за дальнейшим развитием этой истории.

В Приморском крае трёхлетний мальчик залез под стоящий на месте железнодорожный грузовой вагон. Это чудом заметила местная жительница Анастасия Вытнова, которая ждала открытия переезда в автомобиле. Она выскочила из машины, вытащила мальчика и в эту же секунду состав тронулся. Анастасия сообщила о происшествии в транспортную полицию. Как позже выяснилось, ребёнок отдыхал с родителями на пляже неподалёку, но пока взрослые отвлеклись, убежал. В отношении родителей составлен протокол об административном правонарушении.

Если бы не молниеносная реакция Анастасии, то ребёнка бы не стало. За свой подвиг женщина получила от руководства МВД грамоту и цветы. Мы же считаем, что поступок должен быть отмечен более серьёзным поощрением. Поэтому, по традиции, благодаря помощи наших зрителей и подписчиков проекта «Подарок Герою», отправляем в Приморский край планшет и именные часы завода «Ракета».

