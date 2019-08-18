Гибель теплохода «Михаил Лермонтов». Случайность или умысел?

В феврале 1986 года в проливе, носящем имя Кука, у берегов Новой Зеландии, произошло кораблекрушение: затонул советский теплоход «Михаил Лермонтов», на котором было более семисот пятидесяти человек. Катастрофа теплохода «Михаил Лермонтов» унесла жизнь только одного члена экипажа - инженера рефрижераторных установок Павла Заглядимова. Он работал в том отсеке, который был затоплен практически сразу после аварии. Одиннадцать человек получили травмы разных степеней тяжести.

Следственные мероприятия по данной катастрофе длились не один месяц, они проводились не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако до сегодняшнего дня нет точной картины того, что случилось.

На этом лайнере в те годы путешествовали лишь единицы из тогдашней элиты. Фото теплохода «Михаил Лермонтов» часто печатались в западной прессе. Именно по нему за границей простые обыватели судили о том, как живет в Советском Союзе народ. Однако для большей части населения нашей страны попасть на его борт было невозможно.

Он должен был осваивать туры СССР - США. Его считали удачным пропагандистским проектом советского правительства. Фактически судно выполняло дипломатическую работу, успешно рекламируя на Западе нашу советскую жизнь.

Он отплывал из Лондона, посещал многие красивейшие уголки в мире и снова возвращался в английскую столицу, правда, уже с другой стороны. Рассказывают, что атмосфера на лайнере была удивительной. Теплоход словно был небольшим государством, где протекала обычная жизнь, на нем влюблялись, женились и даже умирали.

Десять дней - тур на «Михаиле Лермонтове» - обходились в семьсот американских долларов. Англичане шутили, что проживание на этом советском теплоходе им порой обходится дешевле, чем жизнь на суше. И нужно сказать, что данное обстоятельство очень не нравилось западным круизным компаниям, поэтому они не раз предпринимали разного рода провокации. Шестнадцатого февраля 1986 года в три часа дня советский восьмипалубный шикарный лайнер вышел из новозеландского Пиктона.

В половине шестого теплоход проложенным курсом вышел в открытый океан.

Неожиданно лоцманом был отдан приказ команде взять руль влево на десять градусов. В семнадцать часов тридцать восемь минут теплоход «Михаил Лермонтов» на скорости в пятнадцать узлов вплыл в пролив. Спустя два с половиной часа после выхода из порта Пиктон судно настолько сильно приблизилось к одному из утесов, что, по рассказам, можно было протянуть руку и достать до ветки дерева, растущего на скале мыса. Но в тот момент рулевой успел дать задний ход и развернуться. Но неожиданно судно на полном ходу врезалось в подводную скалу. Теплоход «Михаил Лермонтов», фото со дна которого свидетельствуют о многочисленных повреждениях, получил пробоину длиной в двенадцать метров. Кроме того, в результате аварии были испорчены водонепроницаемые переборки. Но по инерции теплоход продолжал идти вперед. Капитан Воробьев, сразу же появившийся на мостике, взял управление в свои руки и решил выбросить лайнер на песчаную отмель, находящуюся в заливе Порт Гор.

В шесть часов двадцать минут, когда аварийная группа попыталась закрыть шлюзы, крен теплохода составлял уже больше десяти градусов. Капитану ничего не оставалось как отдать приказ готовить спасательное снаряжение.

Экипаж незамедлительно приступил к эвакуации всех пассажиров. Удалось спасти практически всех. Многих участников круиза, большинство из которых были в преклонном возрасте, приходилось в прямом смысле слова выносить на руках. Позже выяснилось, что среди спасшихся нет Павла Заглядимова - рефрижераторного механика. По словам очевидцев, во время аварии он находился именно в носовой части тонущего корабля и был чем-то занят на своем рабочем месте. Была выдвинута версия, что его оглушило ударом, и он в результате погиб.

Версия, связанная с конкуренцией, тоже рассматривалась следствием, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Капитан «Михаила Лермонтова» на суде говорил, что не раз получал устные и письменные угрозы, кроме того, с судном не раз происходили непонятные инциденты, вплоть до обнаружения на днище магнитной мины без взрывателя.

Во время последнего рейса Оганов был в отпуске. Он считает, что гибель лайнера произошла по вине лоцмана.

Лоцман же рассказал, что в тот день был сильно уставшим, поскольку не отдыхал уже несколько дней. Кроме того, как выяснило следствие, лоцман всего за полтора часа до выхода в море «Михаила Лермонтова» пил водку и пиво. Доказать его непосредственную вину не удалось, и сегодня Джемисон является капитаном небольшого судна, перевозящего домашний скот из Веллингтона в Пиктон и обратно.

Место гибели теплохода «Михаил Лермонтов» много лет работающему специалисту должно было быть хорошо знакомо. Кроме того, по мнению капитана, корабль затонул на расстоянии восьми сотен метров от берега на глубине всего тридцати трех метров. И такая гибель, как считает Оганов, случайной быть не может.

После гибели теплохода «Михаила Лермонтова» россияне отказались от пассажирских перевозок в этом регионе навсегда. Более того, у берегов Новой Зеландии целых пять лет не появлялось ни одно круизное судно.

Моряков, сумевших спасти более четырех сотен тонущих пассажиров, на родине ждали далеко не с распростертыми объятиями. В Советский Союз измученные люди ехали чуть ли не под конвоем.

Теплоход «Михаил Лермонтов» до сих пор грабят. Хотя нужно сказать, что и на государственном уровне проводились работы: вначале из его баков скачали горючее, а затем, как и с «Титаника», с него был поднят корабельный сейф, в котором находились драгоценности богатых иностранных пассажиров. Золото и бриллианты возвратили хозяевам, а в Ленинград отправили судовой колокол, который срезали аквалангисты.

Роскошный лайнер, затонувший у берега на достаточно небольшой глубине, спустя год стали грабить местные жители. Что интересно, здесь ходят слухи, что судно жестоко наказывает незваных мародеров. За прошедшие несколько десятилетий около «Михаила Лермонтова» погибли трое аквалангистов, тела которых так и не нашли... https://teletype.in/@knopka_az5/ByL7453XS

https://t.me/knopka_az5/129

В 1973 году Дмитрий Шостакович предпринял поездку из Европы в Америку на лайнере «Михаил Лермонтов».