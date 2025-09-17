«Братья» рвутся к власти Исламетдинов Магжар Габжарович, имелась судимость 12.05.1994, ч.2, ст.144 УК РСФСРДжиоева Алан Львович, судимость ч.3, ст. 327 УК РФ 21.10.2006.Кужабеков Серик Жумабекович, судимость ч.3, стб 196 УК РСФСР 01.02.1994 Мингажитдинов Жамиль Сафарович, судимость ч.2, ст 145 УК РСФСР от 16.
Ничего особенного, просто ранее судимые кандидаты в депутаты в дружной Челябинской области и их статьи. https://t.me/mnogonazi/26556?single
Ничего особенного, просто грабитель из Армении Сос Гратович Мартиросян планирует стать депутатом в Сочи.
Ценнейшие кадры, теперь не только заворачивают лаваш, но и становятся депутатами. Зачем грабителю быть депутатом? Чтобы грабить снова и снова. Депутат с «идеальной биографией».
Имеет судимость, имеет бизнес.
Родился в Ереване, возглавляет местную армянскую диаспору.
Сос Граатович Мартиросян идёт на выборы в Сочи - от Единой России.
https://t.me/the_yana_poplavskaya/11189
Кисловодск.
«Без лица!»
https://t.me/rsotmdivision/34871
А где СВОшники без рук и ног? Одни судимые. Второй день все телеграм каналы выкладывают.
https://t.me/rsotmdivision/34943
А вот и первые ценнейшие кадры.
Армянин Гранат Сосаныч что наверху. Тот, который с судимостью в Сочи от едра на выборы был выдвинут. Так вот у него всё отлично, пару дней назад выиграл выборы в городскую думу. В то же время русского националиста Савву Федосеева из Питера, ранее снятого с выборов через суд по заявлению главаря узбекской ОПГ-диаспоры (его прямого конкурента-едроса), притянули на 15 суток по статье.https://t.me/migranty_RUS/11550Азербайджанские СМИ поздравляют с победой на российских выборах своего кандидата Бахруза ГумбатоваГумбатов был депутатом городской Думы Ижевска шестого и седьмого созывов, председателем постоянной комиссии по социальной политике. В настоящее время он занимает должность директора ООО «Сибирь», у которой постоянно налоговые недоимки.
Является председателем Президиума Фонда развития местных сообществ Удмуртской Республики «Союзники», заместителем председателя Региональной общественной организации «Азербайджанский общественный центр Удмуртии «Достлуг».
И это явно та власть, которую заслужили мы? https://t.me/mnogonazi/26619
Свежие комментарии