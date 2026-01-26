День воинской славы России. Освобождение Ленинграда от фашистской блокады

82 года назад, 27 января 1944 года, Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады.

22 сентября 1941 г. в директиве Гитлера «Будущее города Петербурга» отмечалось: «Фюрер принял решение стереть город Ленинград с лица земли. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землёй… В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения».

Осенью 1941 года в городе начался голод. С 20 ноября 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим и инженерно-техническим работникам – 250 г, служащим, иждивенцам и детям – 125 г. Бойцам частей первой линии и морякам – 500 г.

Несмотря на голод и бомбежки, в городе продолжали работать свыше 200 предприятий, ставились спектакли, исполнялись музыкальные произведения. Огромное значение для ленинградцев имела Дорога жизни, по которой доставляли продовольствие, боеприпасы, эвакуировали гражданское население. Всего за время функционирования дороги, проложенной по льду Ладожского озера, из города было эвакуировано около 1 млн 376 тыс. человек.

14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. В честь этого в северной столице прогремел торжественный салют в 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.

В 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой наградили около 1,5 млн. защитников города. 8 мая 1965 года Ленинграду было присвоено звание «Город-герой». Салют в честь снятия блокады Ленинграда 27 января 1944 г.

https://t.me/sovrhistory/3074

Журнал "Ленинград" 1944-01-02 (26-27) Блокада Ленинграда — одно из самых трагических и героических событий Великой Отечественной войны. С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года город находился в окружении немецких войск.

Несмотря на невыносимые условия, ленинградцы проявили удивительное мужество и стойкость. Народ собирался в блокадные комитеты, организовывал помощь друг другу и продолжал работать на заводах. Даже искусство не покинуло город: писатели, художники и музыканты создавали свои произведения, вдохновляя жителей бороться дальше.

Подвиг ленинградцев навсегда останется в наших сердцах! Блокада. Окно Тани Савичевой. Художник Фёдор Мельников. 1995 год. В.Н. Прошкин. «Ладога - дорога жизни». СССР, Ленинград. 1943 г.

27 января - снятие блокады Ленинграда

Интервью с Эдуардом Владимировичем Смураго в РГАКФФД

Предыдущие материалы:

День снятия блокады Ленинграда !

К 80-летию снятия блокады Ленинграда

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января - День снятия блокады города Ленинграда

75 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда !

Операция «Январский гром»: 27 января 1944 года — день полного освобождения Ленинграда от блокады

Блокада Ленинграда, ч.1

Блокада Ленинграда, ч.2

Блокада Ленинграда, ч.3

Непокоренный город. 10 фактов о блокаде Ленинграда

Эрмитаж в дни блокады

«Матч жизни» в блокадном Ленинграде

Герои блокадного Ленинграда. Вечная память

Фотоколлажи "Блокадный альбом" от Сергея Ларенкова

Рисунки блокадного Ленинграда

Спецфронт. Фильм Алексея Багина

78 лет - полное снятие блокады Ленинграда!

Как мы смогли удержать блокадный Ленинград

Как была прорвана блокада Ленинграда

Прорыв блокады Ленинграда

.

.

.

.

.

.