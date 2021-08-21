«Пора создать должность Уполномоченного при Президенте по правам русских»

Алексей Иванов

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами и руководитель контрольно-аналитической службы Московской Патриархии, настоятель храма Илии Пророка в Черкизове пишет в своём Telegram-канале:

"За последние месяцы набралось множество случаев притеснения русских людей — в России и вне её.

Перечислять не буду, всё на слуху.

А ещё многократно в тг-каналах обсуждалось, как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество.

Может быть пора создать должность — назовём её условно — Уполномоченного при Президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны.

Помогать русскому человеку".

Епископ Савва

Действительно, всё на слуху. В том числе события в Центральной Азии. Например, систематические избиения кыргызскими сверстниками (целой толпой) девятилетнего русского мальчика в Киргизии - его били именно из-за национальности и вероисповедания.

Наши чиновники обычно старались не обращать внимание на притеснения русских в южном подбрюшье. Дипломатия, понимаете ли. Геополитика. Но в этот раз история вызвала большой резонанс, особенно после письма мальчику Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: "Миллионы твоих братьев и сестер во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент — никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным". Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, 11 августа: "Семья русского мальчика, который пострадал из-за своей национальности и веры в результате конфликта со сверстниками во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль в Киргизии, откликнувшись на приглашения Святейшего Патриарха Кирилла и Россотрудничества, вчера прибыла в Москву. Напомню, на протяжении двух недель мальчика избивали и насмехались над ним за то, что он оказался единственным русским и христианином в группе. В то время как организаторы сборов с упорством, достойным лучшего применения, закрывали на это глаза". Военкор Дмитрий Стешин: "Только что поговорил с родителями русского мальчика из Киргизии. Они сейчас в МсК. Сам мальчишка — умница и такой юный русский богатырь, со стержнем. Понято, почему на него так крысились и травили... И вот говорю я с родителями, спрашиваю: Иван сможет сделать карьеру в Киргизии? И тут у людей просто лица опрокинуло, пятиминутная пауза! И я без слов понял, что в Киргизии с карьерами — полный национал-социализм. Поэтому и уезжают русские домой".

Теперь - Казахстан, где распоясались местные национал-русофобы. С марта 2021-го на YouTube-канале "Til Maydani онлайн партиясы" выкладываются записи рейдов активистов под руководством хозяина канала Куата Ахметова по магазинам, точкам общепита, банкам, аптекам в крупных городах. Начинали самопальные "языковые патрули" с проверок знания продавцами и госслужащими казахского языка, но вскоре перешли к настоящим сафари на русских, заставляя извиняться на камеру. Мишенью в подавляющем большинстве случаев оказываются немолодые женщины, ибо наезжать на здоровых мужиков пока боязно. В комментах к видео русских именуют "гастробайтерами" и рекомендуют убираться в Россию. "Там комментарии просто мрак. Я думал, только укропы могут быть такими упоротыми в языковом вопросе. Очень познавательно. Там тысячи подписчиков и сотни комментариев в стиле «Чемодан-Вокзал-Рашка». Упущенное поколение, с которым 30 лет никто не работал", - заметил военкор Александр Коц.

С более подробным и гораздо более жёстким "разбором полётов" можно ознакомиться тут:

Тема антирусских эксцессов в Казахстане всегда была табуированной для Москвы. Ведь РК - официальный союзник, друг, партнёр и т. д. Но со вчерашнего-сегодняшнего дня изменения налицо. Соответствующие сюжеты показаны на Первом канале (11 августа этому посвящён отдельный блок политического ток-шоу "Время покажет") и других федеральных телеканалах. "Россия-24": "В Казахстане набирают силу так называемые «языковые патрули». Молодые люди запугивают и заставляют говорить по-казахски тех, кто осмеливается общаться на русском. Ролики с подобными сценами наводнили сеть. У большинства из этих роликов больше тысячи просмотров, десятки комментариев. Например, про «нетитульных граждан». Речь идёт про русскоязычных жителей Казахстана, которым предлагают смириться или «валить на Родину»".

Перестают прятать голову в песок некоторые государственные структуры. Видимо, дана отмашка с самого верха.

Глава Россотрудничества (Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) Евгений Примаков:

"Если кто-то полагает, что вот де, в Киргизии есть кое-где порой кое-какие бытовые будто бы проблемы у русскоязычных, а вот в Казахстане-то дело обстоит совершенно иначе, тот «кто-то» просто повторит то, что официально утверждено в Казахстане: строят государственную казахстанскую нацию, никаких у русских проблем нет.

Так вот есть.

И в Казахстане, который многовекторно лавирует и очень болезненно относится к заявлениям некоторых российских политиков про общую нашу историю, в Казахстане, где с опаской государство относится к своим нацикам, которых много, и старается лишний раз нациков не раздражать, в Казахстане такого опасливого и бережливого отношения к русским нет. Всенациональный крик боли раздаётся, если вдруг кто-то в России, даже не официальный, посмеет напомнить про истоки современной казахстанской государственности, а не про легенду о «Золотой Орде», — и мы тут в России очно, гласно Казахстану сочувствуем. Но разве мы слышим хоть иногда явное, очное, прямое осуждение местных нациков со стороны Казахстанского государства? Нет, мы такого осуждения не слышим, напротив: Россию и российское общественное мнение раз за разом призывают «понять сложные обстоятельства», в которых находится правительство, которому ах как непросто и ох как нелегко в таких условиях да с такими вот провокаторами жить.

А легко ли приходится вот этой русской женщине? А многим другим?

С многовекторным Казахстаном у нас тоже очень непростые и бережные отношения, кто же захочет внезапно в такой вот стеклянной комнате бросаться камнями. Неужели это сами казахские нацики? А мы точно услышим официальную позицию казахстанских властей?

Слишком много вопросов — если вы внимательно прочитали, это всего лишь вопросы и предположения.

А что для меня вне вопросов: история с киргизскими квотами, поездками в Россию и прочим — всё, что находится в компетенции Агентства — вещь универсальная. И будет применено всюду, в том числе и в Казахстане, в том числе и при распределении квот на высшее образование среди некоторых талантливых детей из числа высокопоставленных сотрудников руководства республики. Просто чтобы простимулировать реакцию на подобные ни разу не бытовые нападения — а нападения на очевидной этнической, национальной и русофобской почве.

А если не будет реакции — то молчание будет оглушительным и очень понятным для российского общественного мнения. И, кстати, для русского казахстанского сообщества тоже.

Потому что дружить это хорошо, но это чувство взаимное, и для рукопожатия нужны две руки".

Депутат Мосгордумы, замдиректора дирекции информационных программ "Вести" Андрей Медведев:

"Идеологические конструкции весьма схожи с украинскими. Русские оккупировали. Русские устроили голод. Русские не давали развиваться. Великая отечественная — чужая нам война. Боевики исламисты — национальные герои. Это вместо боевиков УПА.

Просто процессы на Украине мы замечаем/замечали, а в Казахстане нет. Я не удивлюсь, если окажется, что идеологические конструкции и там и там лепили одни и те же советники.

И да, это была очень последовательная работа на всех уровнях. СМИ, школы, вузы. В моей юности, не так давно, ни один уважающий себя казах, не сделал бы подобную гнусность. Но вот за 30 лет это стало нормой.

Тут ведь ещё какой момент. Бывшие партийные лидеры, секретари ЦК и прочие весьма идейные коммунисты, оказавшись во главе вдруг независимых государств, были вынуждены сочинять историю оных.

И тут встал трудный выбор. Если признать, что всё вокруг — заводы, больницы, фабрики, школы — это результат так называемой «оккупации», то возникает вопрос: а чего за независимость-то боролись? И ответ простой: независимость дала возможность местным царькам реализовать их личные амбиции. Всё. Обычным людям от этого не горячо не жарко.

И значит, нужно было сочинять героический эпос о борьбе против угнетения и оккупации, о том, что все эти заводы и прочее, построены на крови и слезах, что злые коммунисты запрещали вышиванки носить и родные языки учить (на самом деле коммунисты, как известно, этим государствам отдавали русские земли вместе с русскими).

А на этой мифологии борьбы с «оккупацией», выросло поколение, которое нынче за чистоту крови борется. Только ведь вот это «моя честь зовётся верность» в локальном изводе, вещь обоюдоострая.

Эти националисты травят не только русских, но и казахов, которые по их мнению не достаточно национальны. А завтра их можно будет повернуть против власти, которая не слишком активно дерусифицирует Казахстан. Политики просто там не понимают этого.

А термин «Майдан» известен же. Слово, кстати, тюркское. Легко зайдёт".

Шеф-редактор проекта "Однако. Евразия", политолог Семён Уралов:

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа: "Такие действия уже опробованы. Они могут иметь самые серьёзные последствия и продолжение, если это не пресекать на месте. И здесь это касательно любой республики, где это происходит, не только в Казахстане и в Киргизии, но и в других республиках". Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров: "Это очень опасная ситуация, она меня очень тревожит. Ведь речь идёт о странах, в данном случае, Казахстан, Киргизия, которые не просто бывшие наши союзные республики, но это ещё и члены Евразийского экономического совета. То есть, они наиболее близки по процессам интеграции с нами. И граждане этих стран имеют очень много прав, наряду с российскими гражданами. И когда на почве незнания национального языка возникают подобные преследования, я думаю, они должны жёстко пресекаться властями этих стран". Он пообещал поднять вопрос о нарушении прав русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии на межпарламентском уровне.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв (в интервью РИА Новости): "Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку этим безобразным акциям доморощенных националистов, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между нашими странами и народами. Наша официальная реакция должна определяться с учётом и в зависимости от официальной реакции со стороны казахстанских властей, либо, не дай Бог, её отсутствия". Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой: "Никто не смеет поднимать руку на русского человека ни в Киргизии, ни в Казахстане, ни в Эстонии. Иначе — пожизненный запрет на въезд в РФ и неприятности гарантируем. Русских будем защищать везде и всегда".

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв: "Нападения националистов на русских в Киргизии и Казахстане вызвали справедливое возмущение в России, и не могут оставаться без ответа. Те, кто так поступает, должны понимать: Россия сделает всё необходимое, чтобы защитить своих соотечественников и обеспечить их безопасность, где бы они не находились. Удивляет и огорчает молчаливая позиция местных парламентариев и представителей элиты. Регулярно бывая в Москве, они делают громкие заявления о дружбе и сотрудничестве с Россией, но у себя дома даже не пытаются дать отпор и пресечь действия тех, кто эту дружбу подрывает. Не может и не должно такое происходить в государствах, тесно связанных совместной историей и общей Победой в Великой Отечественной войне. Мы вместе разгромили германский фашизм — крайнюю форму национализма. И не вправе оставлять безнаказанными действия экстремистов на национальной почве. Трагические события на Украине показали, к чему приводит снисходительное отношения к действиям фашиствующих молодчиков. У правоохранителей достаточно возможностей пресечь действия националистов и купировать эту деструктивную тенденцию в зачатке. Нужны только воля и оперативность решительных действий".

Тем временем деятельность организованных казахскими националистами "языковых патрулей" фактически оправдал депутат казахстанского парламента, председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол", экс-завсектором администрации президента РК, кавалер российского ордена "Содружество" Азат Перуашев. "Они имеют право ставить вопрос о том, чтоб их обслуживали на этом языке", - заявил он эфире радиостанции "Говорит Москва". Акции по запугиванию с извинениями на камеру депутат считает "бытовыми конфликтами", которые "и в советское время бывали". Перуашев добавил, что "семь лет в России жил" и "сталкивался с тем, что ко мне относились негативно, но я из этого не делаю трагедии".

Директор департамента по взаимодействию со СМИ министерства информации и общественного развития Казахстана Чингис Токеев: "У нас нет сведений, что существует такое зарегистрированное общественное объединение, возможно, это инициативная группа. Перед законом все равны, на языковой и национальной теме провоцировать неуместно никому. Если есть факты провокаций, ущемлений прав, то с этим должны разобраться и дать правовую оценку уполномоченные органы. Со своей стороны могу сказать, что, если люди хотят помогать развитию применения языков, в том числе казахского языка, это должно осуществляться правовыми методами, путем конструктивного диалога, где стороны слышат друг друга".

А что же Министерство иностранных дел Российской Федерации? "Комментировать эту ситуацию без тщательного изучения фактов было бы преждевременным. Посольство проверяет эту информацию, находимся в контакте с МИД Республики Казахстан", - сказали корреспонденту ТАСС в посольстве России в РК.

Посольство России в Казахстане

Возвращаясь к предложению епископа Саввы.

"Позицию владыки, высказанную частным образом в Telegram-канале, можно смело считать позицией священноначалия Русской Церкви... Ситуация с положением русских на постсоветском пространстве, а если точнее - на осколках исторической России, на сегодняшний день настолько обострилась, что позиция Церкви уже не может выражаться только в сочувствии и молитвах... Лично у меня нет сомнений, что Уполномоченным при Президенте по правам русских вполне может быть и священнослужитель, поскольку это не сугубо политическая, а общественная должность. И в этой сфере церковно-государственное взаимодействие очень важно и полезно", - отметил руководитель идеологического отдела "Царьграда", член Информационной комиссии Московской городской епархии РПЦ Михаил Тюренков. Он высказал надежду на то, что "глава Государства Российского прислушается к этому предложению владыки Саввы, и уже в скором времени Русский омбудсмен начнёт работу по защите прав наших соотечественников и единоверцев (вне зависимости от этнического происхождения и гражданства) во всём мире".

"Это надо обсуждать. Если имеются в виду не дела РПЦ, а дела гражданские, светские, это предложение надо серьёзно изучить", - сказал изданию "Подъём" советник Президента РФ и председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Автор ТГ-канала "Отец Тук" уверен, что "в идеале нужна не только должность Уполномоченного по делам русских, а полноценное министерство".

https://zavtra.ru/events/pora_sozdat_dolzhnost_upolnomochenn...