Скоморохи-миллионеры российской эстрады — бизнес Аллы Пугачёвой в России

О бизнесе Аллы Пугачёвой.

На что похожа российская эстрада, все эти селебрити, звёзды и звездульки, если отбросить иностранные слова? По мне так большинство — на ряженых скоморохов. И вот эти «скоморохи», заработавшие миллионы на развлечении публики, распахивая ногой дверцы Rolls-Royce, заявляют вдруг, что они вернулись из своих зарубежных вояжей порядок наводить в наших головах (!!!). А зачем вернулись-то? Поторговать лицом, пополнить кошелек. Это в России они какие-никакие, а «звёзды», а там — простые туристы или пенсионеры, имя которым легион. ИА REGNUM решило выяснить, на чём же зарабатывает одна из эстрадных певиц — 73-летняя Алла Пугачёва, которая, недавно вернувшись из Израиля, сделала ряд скандальных заявлений. Питер Брейгель Старший. Два шута, забавляющиеся шутовскими жезлами. 1562

После признания иноагентом её мужа — шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Пугачева устроила публичное шоу — обнародовала заявление, в котором попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов и раскритиковала специальную военную операцию РФ на территории б. УССР. В соцсетях разразились критикой в адрес бывшей примадонны, предложив знакомый и проторенный ею и многими участникам шоу-бизнеса путь: «чемодан, вокзал, заграница».

Покрикивая из зарубежья в адрес России, все эти «звёзды» и их прихвостни, впрочем, не забывают сохранять активы по «месту прописки».

Справка: муж Пугачёвой — Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) хоть и ликвидировал 6 сентября 2022 года свое убыточное ООО «МГ Лаб», но при этом статус индивидуального предпринимателя сохранил. Авось кто пригласит покривляться на публику за крупный гонорар? Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

(сс) Okras



Активы Пугачёвой

У 73-летней Аллы Пугачёвой в России также имеются как минимум два действующих актива.

С 6 мая 1998 года она является индивидуальным предпринимателем в области художественного творчества. Данное ИП (ранее — индивидуальное частное предприятие «Алла») упоминается в 22 товарных знаках, среди которых «Баронесса фон Орбах», «Алла», «Кристина», «Филипп», «Примадонна», «В гостях у Аллы», «Алла ищет таланты» и прочие.

У знака «Баронесса фон Орбах» есть занимательная предыстория.

Некоторое время назад в СМИ стали муссировать слух, что отец дочери Пугачёвой — Кристины Орбакайте якобы имеет право на титул литовского барона и якобы оный перешёл к Кристине по наследству. В ноябре 2001 года в «Комсомольской правде» вышел комментарий Орбакайте, из которого следовало, что в Литве у неё много родственников, от своих литовских корней она не отреклась. Она заявила, что её дед — «немецкий барон фон Орбах», который «был настолько патриотом Литвы, что даже изменил свою фамилию на Орбакас и принял литовское гражданство».

«Вот и я сейчас хочу получить литовское гражданство», — цитировала КП слова Орбакайте в 2001 году.

В том интервью Орбакайте называет Литву своей второй родиной.

Справка: в ЕГРЮЛ за Кристиной Орбакайте числится статус ИП (с 1998 года). Она была исполнителем семи госконтрактов на общую сумму 15 млн рублей. Например, в 2020 году с нею подписали контракт на «обеспечение участия заслуженной артистки России К. Орбакайте в проводимом на сцене «БКЗ «Октябрьский» мероприятии «Нашим любимым». Цена за выступление составила 3,3 млн рублей. Ранее Орбакайте также была совладельцем ООО «Театр песни». По данным базы «Контур. Фокус», совладельцами актива были Алла Пугачёва, Евгений Финкельштейн, а ранее владельцами были Михаил Кенин и Максим Юрьевич Воробьев (полный тёзка брата губернатора Подмосковья). Данные Кенина также совпадают с данными бизнес-партнёра брата губернатора. На сегодня театр принадлежит единолично миллиардеру Финкельштейну. Последний — директор и совладелец ООО «Кассир. ру — национальный билетный оператор», а также десятка компаний, включая ООО «Радио-шанс». В открытых источниках упоминалось, что Финкельштейн, помимо российского, имеет гражданство Нидерландов. Алла Пугачева

(сс) Администрация президента России



Возвращаясь к активам Пугачёвой.

Ей также принадлежит ООО «АБП», созданное в июне 2010 года. Директор — Елена Чупракова, которая была руководителем и совладельцем ещё и другого актива певицы (ликвидированного в 2011 году) — ООО «Алла Арт».

По данным базы «Контур. Фокус», за 2015, 2017 годы компанией «АБП» была предоставлена нулевая отчётность, а выручка за 2021 год снизилась на 68%, за 2020 год — на 86%. Выручка компании за 2021 год составила всего 3,2 млн рублей.

В той же базе Пугачева ранее фигурировала как учредитель туристического АО «Карай-Эко» в Астраханской области (рыболовно-охотничья база «Карай»). Соучредителем также был указан фонд госимущества Астраханской области. Актуальных данных по владельцам базы в открытых источниках нет.

Если судить по анализу вышеуказанных активов, то состояние кошелька примадонны печально. А ведь после её последних заявлений могут и на концерты в России больше не пригласить, а за границей она вряд ли будет представлять такой широкий интерес для публики. Там она просто ещё одна пенсионерка из России.