Ну теперь и многоженство прокатит?

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что совет улемов (ученых-богословов) разрешил российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам.

Тот самый Аляутдинов, который гна днях заявил о том, что в нашей стране теперь разрешено многоженство, еще в прошлом году пообещал сделать Россию мусульманской страной, в том числе, за счет мигрантов:

«Мы внесем очень значимую лепту. В целом картина в мире и в нашей стране кардинально поменяется. Новости СМИ2

Юрий Подоляка отмечает:

Хочу отметить одну особенность провокационных заявлений Аляутдинова. Он всегда их делает сразу после того, как наши центральные власти делают заявления о межнациональном и межконфессиональном мире.

Вчера такое заявление во время прямой линии сделал, как мы помним, наш президент - Владимир Владимирович Путин.

Таким образом очевидно, что он всегда вбрасывает свои провокации не случайно. Это такая схема. Прикрывать свои провокационные действия чужими заявлениями. Если пойдет волна против, это всегда будет преподнесено, как посягательство на межконфессиональный мир в стране. А его заявления тогда что?

И пока ему все будет сходить с рук, он их будет продолжать вбрасывать. Раскалывая тем самым наше общество в то время, когда президент призывает объединять наши общие усилия.

https://t.me/yurasumy/19974

Кирилл Кабанов высказался:

Всё, как мы предупреждали. После того, как у нас узаконили исламский банкинг (банковские услуги по законам шариата) и ведение бизнеса по тем же религиозным законам, было понятно, что это только начало. Теперь мусульманам разрешили многоженство. Тем самым продемонстрировав всем нам свою исключительность и верховенство в светской стране (в соответствии с Конституцией РФ) религиозных законов над российским законодательством.

Фактически в результате такого решения религиозной организации в лице ДУМ искусственно ставится различие/проводится разграничение между мусульманами и всеми остальными (неверными), которым разрешается жить в России не по обязательным для всех законам РФ (по Гражданскому кодексу), а по законам шариата. Я так понимаю, что, согласно логике, следующий шаг - отказ/непризнание российской судебной системы и введение шариатских судов.

И до чего же интересный день был выбран для озвучивания такого решения. А ведь постоянно говорится о многонациональном мире. Извините, получается, что на деле это тот мир, где некоторые в силу веры имеют исключительные права над законами и Конституцией в светском государстве, а остальные что?Должны с недоумением, но молча на это смотреть? События развиваются всё быстрее и интереснее. Вот только чем всё это закончится?

https://t.me/kabanovkv/4514

Это всё является следствием халяльного образа жизни, беспрепятственно марширующего по нашей стране. Халялизации (https://t.me/authornotes_AD/654) России как таковой.

Все происходит поэтапно на наших глазах, на улицах, во дворах, в наших городах. Сначала надели на женщин хиджабы, заговорили о никабах, открыли соответствующие кафе для своих, потом торговые сети начали размещать их продукцию, а дальше уже и халяльные инвестиции с банкингом поперли, ну и приехали. Теперь они напрямую ведут к столкновению общероссийского гражданского права с их религиозными законами и представлениями о прекрасном.

У добрых русских людей в России, согласно Семейного кодекса, не допускается заключение брака между:

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке.

Но нет же, именно сейчас и именно сегодня радикалы из ДУМ заявили о том, что накануне разрешили мусульманам РФ заключать до четырех религиозных браков. И что дальше, девятилетних девочек начнут выдавать замуж? Это же тоже часть предания.

К чему это ведёт? Только к все большей сепарации в обществе и столкновению на почве религии и мировоззрения в будущем. Причем инициаторами выступают не мифические "русские фофысты", а самые настоящие улемы из ДУМ.

https://t.me/authornotes_AD/933

Вадим Трухачев:

Разрешение многожёнства от ДУМ - прямой вызов России как государству. Гайнутдин сотоварищи показывают, что на законы им плевать - делают, что хотят.

Следующий шаг в этой логике - видимо, введение шариатских судов на всей территории России. Потом - шариатские патрули и выведение "уммы" из правого поля государства.

После чего о "диктатуре закона" нельзя будет говорить даже в условном наклонении. И это уже прямой путь к уничтожению России как государства.

https://t.me/vadimvts1/8893

Новость о том, что ДУМ РФ официально легализовало многоженство для мусульман в России, разрешив заключать до четырех религиозных браков. Обращает на себя внимание не только дерзость этой организации, но и то, насколько их деятельность всё больше идет вразрез с законодательством РФ, не получая адекватной реакции сверху. И самое примечательное то, что ДУМ РФ продвигает те исламские нормы, от которых современные российские мусульмане (за исключением пары ваххабитизировавшися регионов) уже давно отказались по собственной воле, как от пережитка каменного века.

Тут поневоле задумаешься: кто же является главным бенефициаром такого ренессанса "пещерной" культуры, ведь во многих мусульманских странах наоборот идут по пути либерализации религиозных норм и отказа от радикальных проявлений? И, если честно, тут на ум приходят как раз наши "братушки" из Средней Азии. Заметьте, ДУМ РФ последовательно продвигает и на религиозном уровне узаконивает то, что страны постсоветского пространства жестко запрещают. Понятно, что эта мутная организация получает свое финансирование из-за рубежа, но кто является "заказчиком банкета"? Только лишь Турция и арабские страны?

Ни для кого не секрет, что Россия уже давно по собственной воле стала клоакой, куда наши бывшие "братские" республики методично сливают весь свой шлак, в том числе всё радикальное отребье. Многие годы наши продавшиеся с потрохами лоббисты миграции успешно обеспечивали работу этого "мусоропровода" без каких-либо проблем. В последнее время общественный резонанс всё-таки заставил правительство обратить внимание на "кишлачное" перерождение страны, что, хоть и с большим скрипом, но всё же заставило его начать двигаться по пути ужесточения миграционного законодательства.

Усилившиеся меры по отлову нелегалов, ряд новых законов, а также нестабильность рубля вызвали небольшой временный отток мигрантов из нашей страны, что, к примеру в Таджикистане, тут же вылилось в рост преступности. Понятное дело, что на такое власти среднеазиатских республик не рассчитывали. Они не готовы принимать обратно все те отходы, которые уже слили в Россию. Именно поэтому в этих странах так легко сделать новые документы, чтобы беспрепятственно вернуться обратно в нашу страну, а также именно поэтому правоохранительные органы данных стран наотрез отказываются предоставлять нам информационные базы данных собственных преступников, чтобы не дай Бог, мы не разворачивали их на границе.

Поэтому, есть очень большая вероятность, что эти самые "братские" страны очень активно спонсируют то самое ДУМ РФ под условия лоббирования последним самых отмороженных и радикальных исламских норм на территории РФ, параллельно запрещая их у себя, чтобы выдавить всех собственных радикалов на нашу территорию, которая становится для них невероятно привлекательной. Посудите сами:

1. Страны СА запрещают никабы и даже где-то хиджабы. ДУМ РФ грудью бросается на их защиту, не давая ввести соответствующий запрет.

2. Страны СА запрещают ваххабизм и наказывает даже за длинные бороды. ДУМ РФ под разными предлогами препятствует такому запрету в России.

3. Страны СА запрещают дискриминацию женщин, принятую в исламе. Представитель ДУМ РФ подробно рассказывает, как и за что можно бить свою жену.

4. Страны СА запрещают многоженство. ДУМ РФ на всю страну объявляет о разрешении иметь четырех жён.

Параллельно продвигается халяльная повестка и нормы шариата в том же банкинге. Если догадки верны, то ДУМ РФ не просто иностранный агент, получающий финансирование из-за рубежа. Это фактически иностранная ДРГ, ведущая в нашей стране активную подрывную работу в интересах своих спонсоров. Непонятно только одно, куда смотрят наши компетентные органы, которые должны заниматься подобными вопросами? Или им кто-то не дает этим заниматься?"

https://t.me/russkiegramoty/54001

Роман Алехин о многоженстве:

Я не понимаю разгона заявления какого-то непонятного "муфтия" из ДУМ по поводу разрешения многоженства.

По сути же, речь не о разрешении кем-то многоженства, так как его разрешить может только Закон Российской Федерации, а о том, что одна из мусульманских общественных организаций дала добро на 4 любовниц, которых мусульманин по их морально-этическим нормам должен содержать.

Да, его заявление звучало громко, но, знаете, у нас порой и не просто общественные деятели, но и депутаты с чиновниками заявляют такое, что волосы дыбом. А тут просто какой-то представитель общественной организации что-то ляпнул.

Он не может что-то разрешить и запретить в принципе, потому что он - не имеет статуса, позволяющего корректировать Семейный Кодекс РФ.

Но вот то, что заметил за Аляутдиновым Юрий Подоляка - это уже попахивает информационным экстремизмом. Хотя в России многоженство прямо и не запрещено, но Семейный Кодекс брак с двумя женщинами признает недействительным и соответственно женщина в таком браке не будет защищена, то есть ее статус и будет - любовница.

Однако, заявление главы Дум, которым он ставит себя выше Госдумы и других органов власти, которые имеют право запрещать или разрешать на основе норм права те или иные действия - это и есть информационный экстремизм.

Тем более, действительно, его хайповые заявления обычно появляются после выступлений Главы государства, создавая в инфополе эффект того, что в социальных технологиях управления называется - "перехват управления".

При этом, все его заявления создают рост напряженности между представителями разных религий, что является одним из главных инструментов гибридных войн.

В этой истории меня напрягло еще и то, что некоторые депутаты Госдумы не знают законов, заявляя об уголовном преследовании за "многоженство". При этом в нашей стране действует принцип: что не запрещено - разрешено. Жить с двумя женщинам или двумя мужчинами и даже жить женщине с женщиной или мужчине с мужчиной у нас не запрещено, и если пропаганда ЛГБТ (признана экстремисткой идеологией) у нас карается по закону, то за пропаганду многоженства у нас ответственности нет. И все это - вопрос морали религиозной или общечеловеческой, мера которой у каждого своя.

Но еще раз повторю: когда кто-то подменяет собой органы власти, а также создает, деформируя морально-этические нормы, напряжение в обществе - это может рассматриваться как проявление экстремизма.

Что касается законов, то надо понимать, что "Уголовный кодекс Российской Федерации" принят 13.06.1996, то есть тогда же, когда принимались все законы и Конституция. И это были законы, которые по мнению кураторов из США должны были нас превратить в "демократическое государство", а по сути развратить и уничтожить тогда еще советский народ изнутри. И у них это практически получилось, как их действие продолжается и по сей день.

Общество развивается в рамках тех законов, которые действуют в государстве. У нас пока действуют законы принятые в 90-х, когда в госорганах работали советники из ЦРУ.

https://t.me/Alekhin_Telega/12576

Тем временем в Таджикистане: Михаил Матвеев:

Неожиданно выяснилось, что традиционные ценности в нашей многонациональной и многоконфессиональных стране у всех не просто разные, но порой диаметрально противоположные.

То, что как следует из решения ДУМ, разрешившего многоженство, норма для мусульман - для православных - грех и блуд. Так что тогда "традиционные семейные ценности"? Похоже- ничто, ибо "договорится " тут конфессиям не получится, а выступит ли государство арбитром, большой вопрос. Не побоялись же лидеры ДУМ объявить о своем решении из Москвы(!) в день прямой линии гаранта Конституции. Будто знали, что этот вопрос никто ему не задаст или им ответ без разницы.

Бессмысленно говорить о том, что в XXI веке Средневековье вновь актуально как никогда и "нормы" про никабы, многоженство, а завтра, может, и про побивание камнями уже не кажутся далёким прошлым.

В Сирии победившие не-террористы как 500 или 1000 и 3000 лет назад здесь, продают в рабство прикованных цепями к столбу женщин, причем и христианок и мусульманок. Такая у них "норма".

Пытливые читатели уже подкинули, правда, задачку для Генпрокуратуры - будут ли "дополнительные" жены российских мусульман помимо официально зарегистрированной (а пока законодательство РФ не допускает брака с 2 и более лицами) считаться матерями-одиночками с правом получения соответствующих пособий и как в этом случае их получение будет квалифицироваться? (Предвижу, что может быть и никак. Брак не зарегистрирован? Значит формально не замужем).

Вообщем, готовимся к тому, что на плакатах "Нас много" с рекламой многодетных семей в России скоро появится дядя с 2-3 тётями и 10-12 детей? Светское государство отменяется? Нет, просто распадается на несколько параллельных государств со своими "нормами" , "судами" и правилами . Точнее, напрашивается вывод, что по законам РФ жить будет удел русских, остальные будут жить "по кайфу" и своим законам. Такие новости в день ФСБ.

https://t.me/matveevkomment/9072

Депутат Милонов:

Ничего не могу сказать про Совет Улемов, а любой гражданин, вступающий в брак в нашей стране, делает это в соответствии с российским законодательством. Хочу напомнить уважаемому московскому Муфтию, что нормами российского законодательства категорически запрещено любое многоженство. Это считается недостойным, непорядочным и порицаемым действием. Поэтому любой гражданин, находящийся на территории Российской Федерации, может быть одновременно женат или находиться замужем за одним человеком. Если у вас есть потребность в одномоментной полигамии, посмотрите на себя. Ведь, возможно, это проблема не в нас, а в вас, если у вас что-то происходит такое, что жена ваша вас не устраивает. И вы хотите еще одну жену.

Если мы понимаем, что примерно равное количество мужчин и женщин, то тогда сам Господь создал такой уклад, что есть мужчина и есть женщина, есть одна семья. Конечно, в древности были разные традиции, связанные с определенными причинами, в частности, высокой смертностью мужчин. Мы не будем это обсуждать. Но на сегодняшний день нет никаких, ни малейших оснований утверждать, что в России может быть для кого-то сделано исключение и введено многоженство. Этому не бывать. Это неподобающее, неуважительное отношение, прежде всего к российским женщинам. Потому что каждая российская женщина заслуживает достойного, хорошего мужчины. И только так. Все остальное — попытка призывов к отрицанию действующего законодательства. Это неправовые методы.

Если вы хотите поставить данный вопрос, пожалуйста, пусть ваши депутаты выйдут с такой инициативой и увидите, что получится отворот поворот. Не бывать этому, хватит! Мы только победили ЛГБТ, а вы хотите нам многоженство свое навязать. Тоже форма не совсем здоровая.

https://t.me/govoritmilonov/5684

Идеальная пара – 1 + 4

Заместитель председателя ДУМ РФ, и выпускник египетского исламского университета аль-Азхар, Ильдар Аляутдинов выступил с заявлением-призывом к мусульманам соблюдать многожёнство. Еще в 2019 году он настаивал на изменении российского законодательства в пользу шариата именно по этому вопросу на территории всей России в своей борьбе с "греховностью и блудом". Ему отказали, а сейчас ДУМ РФ разрешения уже не спрашивает.

Многожёнство в исламе

Следование исламскому образу жизни выражается во внешних аспектах. Крайне важно, чтобы это было заметно во всём – внешнем виде, пище, речи, семье, молитвах, политике и войне. В исламском сообществе просто веры в сердце недостаточно – человек должен всегда демонстрировать это через внешние атрибуты, одним из которых является многоженство.

В Коране 89 раз говорится о необходимости повиноваться Мухаммеду и подражать его примеру (Коран 33:21). Быть идеальным мусульманином означает как можно подражать Мухаммеду во всём, включая принципы обращения с женщинами.

Сборник Бухари, хадис 5068: Мухаммед имел обыкновение обходить (вступать в половую связь) со всеми своими женами за одну ночь, а у него было девять жен.

Коран 4:3 Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами [прим. рабынями], которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности).

Из цитат Корана выше мы видим, что согласно принципу послабления последователь может иметь и одну жену. Поэтому заявление ДУМ РФ в очередной раз демонстрирует политические намерения.

Где заканчивается семья и начинается политика?

Введение исламского многоженства приведет к реализации всего пакета семьи по шариату. А значит, стоит ожидать снижения возраста жены вплоть до 6 лет. Постепенно, незаметно, но всегда с лозунгами “за справедливость”. Дамир Мухаметшин тут настаивает на своём – справедливость приходит только с шариатом. Конституция РФ была создана людьми, не Аллахом и не Мухаммедом, а значит она не стоит ни гроша.

То есть, страна должна быть готова к тому, что в школах появятся детки с четырьмя мамами, но что страшнее всего – сами одноклассницы уже в 4 классе могут стать жёнами и родить нескольких детей до окончания школы.

Как это повлияет на нормы морали, семейные представления и сознание других детей? Какие вопросы они будут задавать своим родителям, приходя домой из школы, и с какими идеями вырастут?

Исламский парадокс

Авторами научной статьи “Конфликтологический анализ страхов у российских мусульман” выделены факторы возникновения страха у мусульман. Любопытно, в свете событий то, что согласно данной статье второй по частоте упоминаний страх у мусульманок – это страх, связанный с полигамными отношениями в семье: брак распадётся, после того как супруг возьмёт вторую жену, а также страх стать непривлекательной для мужа.

Судя по результатами исследования, такой семейный формат приведёт к многочисленным разбитым, разрушенным семьям. Но ДУМ РФ не волнует счастье в семье. Их цель полностью соответствует исламской политической мысли – заставить всех и каждого ходить по струнке согласно Корану и сунне Мухаммеда. Подчиняй и властвуй.

Почему именно сейчас?

Здесь мы можем лишь высказывать догадки. Однако, когда лидер одной из исламских республик в России представляет интересы кафирского государства, это как правило происходит в формате деловой сделки. Эта договорённость основана на взаимном предоставлении услуг, которые в итоге оказываются пагубными для неисламской стороны.

Также, неисключено, что мы готовим почву для приёма сирийских беженцев со всеми семьями и жёнами-подростками.

За военные базы в Сирии и дружбу с джихадистами мы платим шариатизацией России?https://t.me/russkiegramoty/54028

РФ готова рассмотреть упрощение въезда граждан Пакистана после подписания межправительственного соглашения, — заявила Мария Захарова на очередном брифинге.

Вот только еще и Пакистана нам не хватает...

Я что-то уже вообще ничего не понимаю…

Мы Россию зачищаем под кого-то что ли….

Папуасов не забудьте завезти пожалуйста

Однако сегодня порадовало сообщение от Рыбаря:

ДУМ отозвал фетву о многоженстве

А что случилось?

Оказывается перед отзывом Генпрокуратура РФ оперативно отреагировала на дозволение Духовным управлением мусульман религиозного многоженства

Председателю ДУМ Равилю Гайнутдину внесли представление о фетве, разъясняющей данный вопрос.

К слову — в 2010-ом году Гайнутдин получал представление от прокуратуры московской— за то, что пригласил на международную конференцию «Россия — исламский мир: партнерство во имя стабильности» гражданина Турции Мустафы Сунгура, который, по данным прокуратуры, является последователем запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар».

Судя по всему, господин Гайнутдин попробовал «повысить ставки», но не рассчитал силы и фетву пришлось отозвать.

В этой связи отмечаем молниеносную реакцию отечественных ведомств и надеемся, что этим дело не ограничится. Все еще хотим узнать, что думают в российском руководстве про сотрудничество этой конторы с британской разведкой.

Как показывает практика, с первого раза в ДУМ и связанным с ним Совете муфтиев мало что понимают и будут пробовать найти другие «болевые точки»

https://t.me/rybar/66582

ДУМ РФ отозвал фетву о многожёнстве после представления Генпрокуратуры, но принципиально это ничего не меняет.

Фетва не является законом и отозвали её с посылом, «не видим смысла спорить, мы остаёмся при своём мнении».

Смысл этой фетвы — указать путь радикалам, которые не хотят жить по законам РФ. Тропинка протоптана, дальше её превратят в шоссе. Очередной подкоп под стену российской государственности проведён, реального наказания не понёс никто, а значит процесс продолжится. ДУМ продолжит строить параллельное государство, продолжит призывать свою паству жить по понятиям, а не по законам РФ, продолжит призывать переписывать историю России и лоббировать замещающую миграцию.

В этой связи мы искренне надеемся, что Госдума примет законопроект о запрете богослужений в многоквартирных домах, который хоть как-то ослабит подрывную работу ДУМ. Кроме этого нужно укреплять и помогать альтернативные центры силы, которые опираются именно на коренных мусульман и не призывают нарушать законы РФ, а не на диких мигрантов и средневековые понятия. Надеемся, что работа в этом направлении начнется, пока ещё не стало поздно.

https://t.me/mnogonazi/21091