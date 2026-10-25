26 октября 1880 года родился генерал Карбышев

УМЕРЕТЬ МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ТОЛЬКО КОММУНИСТОМ

Сегодня исполняется 146 года со дня рождения прославленного советского генерала Дмитрия Карбышева.

Возможно, какие-нибудь отечественные киноделы по благословению Мединского однажды снимут очередной "шедевр", в котором Герой Советского Союза Карбышев сражается "за булочку и трамвайчик" или за некую "Родину вообще", "неважно какую" Россию.

Поэтому напоминать при случае о том, что генерал был убеждённым большевиком, совсем не лишнее занятие.

Несмотря на то, что служить советской власти Дмитрий Михайлович начал без колебаний почти сразу после Октябрьской революции, путь его в коммунистическую партию был долог. Членом ВКП (б) он стал только в декабре 1940 года.

Несколько цитат из документальной повести Евгения Решина "Генерал Карбышев".

О выборе стороны в гражданской войне Дмитрий Михайлович рассказывал так:

«У меня и до революции порядки в России, неравенство, гнет, тупая муштра в армии, холопство перед старшим по чину вызывали отвращение, гнев. Какие-то предрассудки мешали перейти к борьбе за иную, человеческую жизнь. Ее добыли другие. Дорогой ценой, кровью своей. Добыли и для меня, потому что только теперь я могу с чистой совестью заявить: служу своей Советской Отчизне, своему народу, его армии».

Первое предложение вступить в партию Карбышев получил еще в 1919 году. Его сделал автор повести, Решин, будучи тогда военным комиссаром, на что получил такой ответ:

«Спасибо, товарищ комиссар, за доверие. Это для меня была бы высокая честь. Но вместе с тем я считаю, что еще не подготовлен политически, чтобы носить звание коммуниста.

Прошло более двадцати лет. Карбышев остался таким же бойцом на переднем крае. И когда он подал заявление в партию, радость и торжество Дмитрия Михайловича передались всем членам его семьи.

Рассказывает дочь Карбышева Елена Дмитриевна:

«Мы чувствовали, что это очень большое событие в жизни папы. Не знаю точно, когда впервые у него появилась эта мысль, но думаю, что очень давно. Я знаю, что его часто спрашивали, почему он не вступает в партию. Самому близкому человеку — маме — он объяснял так: „Знаешь ли, мать, вступление в партию — это очень серьезный шаг в жизни человека. Совершить его надо, всесторонне обдумав. Надо внутренне почувствовать, что ты готов к этому, а также всей своей жизнью доказать, что ты достоин быть коммунистом. Это очень большое доверие, и его надо оправдать“. Мне он писал: „Ну вот, дочка, свершилось очень важное событие в моей жизни. Я стал членом Всесоюзной Коммунистической партии большевиков“».

Карбышев очень волновался перед тем, как обратиться к своим товарищам с просьбой дать ему рекомендации в партию.

Однажды полковник Леошеня, встретив в академии Дмитрия Михайловича, обратил внимание на его рассеянность. Чувствовалось, что он думал не о предстоящем занятии со слушателями, а совсем о другом. На вопрос полковника, здоров ли он, не стряслось ли чего-нибудь с ним, Карбышев ответил:

— Не беспокойтесь, Евгений Варфоломеевич, все в порядке. Хотел вас попросить вот о чем, — и он взглянул полковнику в глаза. — Не могли бы вы поручиться за меня, дать мне рекомендацию?

— Да любую, Дмитрий Михайлович! — с готовностью поспешил ответить Леошеня. — Мы ваши ученики, знаем вас сто лет.

— Не любую, а самую серьезную, самую что ни на есть ответственную… в партию…

После занятий они встретились вновь.

«Он говорил о том, — вспоминал Е. В. Леошеня, — что время очень тревожное, что в Европе свирепствует война. В это трудное время ему бы хотелось быть вместе с партией. — Кто знает, может быть, придется умереть за Родину, — сказал Карбышев, — а умереть мне хотелось бы только коммунистом…»

Последние слова Карбышева особенно запали в память Леошени. Конечно, он дал рекомендацию своему учителю и другу, в которого верил, как в самого себя.

«И вот в канун жестокой войны с гитлеровской Германией общее собрание коммунистов Академии Генерального штаба единогласно принимает Карбышева 15 сентября 1939 года кандидатом, а в декабре сорокового года — в члены Коммунистической партии. Прием происходил на общеакадемическом партийном собрании. Предложение о принятии Дмитрия Михайловича в члены ВКП(б) было встречено бурными аплодисментами всех присутствовавших. Полное единодушие при голосовании явилось выражением заслуженной любви и уважения, которыми пользовался Дмитрий Михайлович в академии».

При своей огромной занятости в качестве военного специалиста, учёного и преподавателя, Карбышев берет на себя обязательство «продолжать глубоко изучать историю ВКП(б)… обязательно и аккуратно посещать все лекции, доклады, конференции по марксизму-ленинизму, вести записи лекций. Читать регулярно партийную периодику…».

«Мы пропускаем длинный перечень обязательств по специальным военным дисциплинам. Не упоминаем о серьезной научно-исследовательской работе, которую взял на себя Карбышев добровольно, в порядке соревнования со своими коллегами. Хочется лишь выделить из этого социалистического договора пункт об общественной деятельности: 1. Написать три статьи в свою академическую газету „За кадры“.

2. Две статьи в пресс-бюро газеты „Правда“.

3. Организовать ячейку МОПР, составить план ее работы и обеспечить его выполнение.

4. Выступить с докладами по заданиям комиссара академии в МК ВКП(б), ЦДКА и на Курсах погранвойск».

При огромной академической загрузке, на шестьдесят первом году жизни, Дмитрий Михайлович показывает пример неутомимости, желания быть впереди в социалистическом соревновании. Все свои обязательства он выполнил с честью.

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В прошлом году к 145-летию со дня рождения генерала Карбышева в Посольстве России в Австрии провели памятную акцию, которую осветили на своём ресурсе в ВК В этот день родился Дмитрий Михайлович Карбышев (26.10.1880 — 18.02.1945), генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза.

В начале июня 1941 года Карбышев был командирован в Западный Особый военный округ. При попытке выйти из окружения он был тяжело контужен в бою. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. Три с половиной года гитлеровцы пытались склонить Карбышева к сотрудничеству. Он прошел через несколько концлагерей. Последним был концлагерь Маутхаузен, где в ночь на 18 февраля 1945 года 64-летний генерал в числе других заключенных погиб мученической смертью.

Более тридцати памятников установлено в мире в память о великом советском ученом и несгибаемом офицере. Именем Дмитрия Михайловича Карбышева названы аэропорт, улицы, набережные, предприятия, теплоходы, лицеи, школы, в том числе общеобразовательная школа при Посольстве России в Австрии.

https://vk.com/rusbotwien?w=wall-97637136_6481

26 октября 2025 года сотрудники Посольства России в Австрии приняли участие в памятной акции по случаю 145-летия со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Д.М.Карбышева.

Мероприятие состоялось по приглашению Общества антифашистов, борцов движения сопротивления и жертв фашизма Верхней Австрии в бывшем концлагере Маутхаузен.

В возложении венков и цветов к памятнику и мемориальной доске Герою также приняли участие Генеральный консул России в Зальцбурге Д.Д.Черкашин, сотрудники Постпредства России при МО в Вене, РЦНК, учителя и учащиеся школы при Посольстве России в Австрии им. Д.М.Карбышева. https://vk.com/rusbotwien?w=wall-97637136_6482 Мурал на стене дома. Находится: Москва, бульвар Генерала Карбышева, 2. Вид с проспекта Маршала Жукова К/ж «Сибирь на экране» (№ 45, 1970 г.), фрагмент

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