ИстЛяп - сайт исторических ошибок и фальшивок



Открыла интересный для себя сайт, хочу поделиться, возможно, ещё кого заинтересует:

https://istlyap.ru/

Там разбираютсяразличные фейки от известных и публичных людей, потому, как пишут сами авторы сайта:

"Нет более занимательного чтения, чем альтернативная история человечества, составленная из цитат российских политиков, бизнесменов, служителей культов и мастеров культуры. Новости СМИ2

Пользоваться очень удобно, т.к. всё упорядоченно и по алфавиту, и по деятельности медийных персон.

Приведу здесь лишь несколько страничек.

В ПЕРВОМ СОВЕТСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГАЙДАРА ПОЧТИ ВСЕ ЕВРЕИ

Жириновский Владимир Вольфович:

Посмотри на состав первого Советского правительства — ни одного русского, все евреи. Посмотри на состав первого правительства при Ельцине, который возглавил Гайдар, — тоже почти все евреи.

Из книги «Иван, запахни душу», 2007 г.

Состав первого большевистского Совета народных комиссаров известен. Национальности товарищей наркомов тоже.

Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов (Ленин). Подлинный интернационалист в котором текла кровь русских, немцев, шведов, калмыков и возможно чувашей. На четверть еврей.

Наркомат по военным и морским делам, в составе Владимира Овсеенко (Антонова), Павла Дыбенко и Николая Крыленко. Два первых — украинцы, третий возможно, наполовину или четверть еврей, но с тем же успехом его дедушка, старшина волостного управления Абрам Корнеевич Крыленко, мог быть и русским, получившим имя при крещении от попа по святцам.

Нарком по внутренним делам Алексей Рыков, русский.

Нарком земледелия Владимир Милютин, русский.

Нарком труда Александр Шляпников, русский.

Нарком народного просвещения Анатолий Луначарский, русский.

Нарком финансов — Иван Скворцов (Степанов), русский.

Нарком по иностранным делам Лев Бронштейн (Троцкий), еврей.

Нарком юстиции Георгий Оппоков (Ломов), русский.

Нарком по делам продовольствия Иван Теодорович, поляк.

Нарком почт и телеграфов Николай Авилов (Глебов), русский.

Нарком по делам торговли и промышленности Виктор Ногин, русский.

Нарком по делам национальностей Иосиф Джугашвили (Сталин), грузин.

Итого, даже если считать евреями не только почтенного Абрама Корнеевича Крыленко, но и его супругу, на 16 человек приходится 1,75 еврея. Может в правительстве Гайдара их побольше?

Исполняющий обязанности премьер-министра, вице-премьер по экономической политике Егор Гайдар, еврей на четверть, по бабушке — жене писателя Аркадия Гайдара, Лие Соломянской. Остальные три четверти русские.

Первый вице-премьер Геннадий Бурбулис, русско-литовская смесь

Первый вице-премьер Владимир Шумейко, русский, из донских казаков

Вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу Виктор Черномырдин , то же самое.

Вице-премьер, председатель комитета по национальной политике Сергей Шахрай, русский из терских казаков

Вице-премьер Михаил Полторанин, русский

Вице-премьер Валерий Махарадзе, русско-грузинская смесь, возможно с северо-кавказскими добавками (родился в Махачкале)

Вице-премьер Григорий Хижа, русско-украинская смесь

Вице-премьер, председатель Комитета по управлению государственным имуществом Анатолий Чубайс, еврей

Вице-премьер, министр науки и технической политики, Борис Салтыков, русский

Министр экономики Андрей Нечаев, русский

Министр финансов Василий Барчук, украинец

Министр юстиции Николай Фёдоров, чуваш

Министр обороны Павел Грачёв, русский

Министр иностранных дел Андрей Козырев, еврей

Министр внутренних дел Виктор Ерин, русский

Министр безопасности Виктор Баранников, русский

Министр атомной энергетики Виктор Михайлов, русский

Министр культуры, Евгений Сидоров, русский

Министр образования Эдуард Днепров, русский

Министр транспорта Виктор Ефимов, русский

Министр внешнеэкономических связей Пётр Авен, латыш по отцу, еврей по матери.

Министр здравоохранения Андрей Воробьёв, русский по отцу, еврей по матери.

Министр архитектуры, строительства и ЖКХ Борис Фурманов, русский

Министр экологии и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян, русский (отец — урождённый Данилов, Данильян — псевдоним).

Не засели ли семиты в федеральных комитетах, приравненных к министерствам? Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, тувинец. И.о. председателя таможенного комитета Анатолий Круглов, русский. Владимир Машиц и Василий Возняк, соответственно отвечавшие за экономическое сотрудничество с членами Содружества независимых государств и ликвидацию последствий Чернобыльской аварии — тоже славяне…

Итого 3,25 еврея на 30 членов правительства. Если по израильским законам, где рождённый от еврейской матери, считается полным евреем, то 4,25. Возможно ещё пара человек скрывает происхождение бабушек-дедушек, но и с ними доля семитской крови в гайдаровском правительстве много меньше, чем у Жириновского. Который до сих пор страдает, вспоминая юриста из Алма-Аты Вольфа Исааковича Эдельштейна, бросившего маленького Вовку вместе с его матерью.

РОССИЯ РАЗГРОМИЛА ТУРЦИЮ В 30 ВОЙНАХ

Жириновский Владимир Вольфович:

Мы провели с Османской империей 30 войн и громили турок на всех фронтах. Мы дважды разгромили немцев в двух мировых войнах. Мы всех побили: и в Корее, и в Афганистане, и на Балканах, и в Африке, и на Кубе. Везде ты побеждал, Иван, русский парень.

Из книги «Иван, запахни душу», 2007 г.

Корейская война 1950–53 гг. завершилась вничью. Поддержанный СССР и Китаем коммунистический режим остался у власти на севере, а проамериканское правительство до сих пор владеет югом. На Кубе во время Карибского кризиса 1962 года до войны не дошло. Из Афганистана, победившей на поле боя советской армии пришлось уйти, как и столь же победоносным американцам из Вьетнама. На Чёрном континенте бои с Израилем и Южно-Африканской республикой шли с переменным успехом, а что имеет в виду Жириновский под победами на Балканах, знают только его мозговые тараканы. Явно не баталии с турками, которые он выделяет отдельно и традиционно привирает.

На самом деле, Россия воевала с Османской империей 12 раз и побеждала её 8 раз. В 1568–70, 1768–1774, 1806–1812, 1828–1829 и 1877–1878 гг. собственными силами или при незначительной помощи балканских народов. В 1735–1739 и 1787–1791 в союзе с Австрийской Империей и в 1686–1700 гг. вместе с Австрией, Польшей, Венецией и несколькими германскими государствами. Война 1672–1681 гг. завершилась вничью. Османская империя победила 3 раза (в 1711–1713, 1853–1856 и 1914–1918 гг.), но в двух последних конфликтах главную роль сыграли её союзники (соответственно Англия с Францией и Германия), а турецкую армию регулярно били. Даже вспомнив турок в походе крымских татар на Москву 1572 года, русскую эскадру в составе союзного флота топившего османские корабли при Наварине в 1826-ом и другие необъявленные войны, три десятка не набрать.

Первую мировую войну Россия проиграла ввиду революционного развала, но и до свержения Николая II по итогам сражений с германской армией нам хвастаться нечем. Опираясь на документы обеих сторон, начальник штаба 7-й русской армии, историк- белоэмигрант Николай Головин в книге «Военные усилия России в Мировой войне» показывает количество их пленных и соотношение сильно не в нашу пользу. Германцы к 10 января 1917 года взяли в плен 1 231 406 россиян (плюс ещё более 150 тысяч за последние месяцы войны), а те к 1 сентября того же года лишь 143 602 германцев — почти в 10 раз меньше. Ни одного куска германской территории Российская Империя не контролировала, зато потеряла Польшу, Литву и запад Латвии. Итог плачевный, если учесть, что главные силы германской армии воевали во Франции.



Утешает, что Жириновский до кучи не приписал Николаю II ещё и победу в русско-японской войне, но возможно скоро с него станется. Хотя за тысячу с лишним лет своих войн Россия одержала столько побед, что не нуждается в дешёвых подтасовках.

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО УЕХАВШИХ В ИЗРАИЛЬ ЕВРЕЕВ ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ

Лавров Сергей Викторович:

Наши западные партнёры очень горазды на всякую интересную интерпретацию договорённостей и своих собственных решений. Поправка Джексона-Вэника запрещала России предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле с США до тех пор, пока Россия не прекратит запрещать евреям эмигрировать из СССР. Последний запрет был снят ещё до того, как СССР прекратил существование. С тех пор уже все, кто хотел уехать — уехали, и подавляющее большинство опять вернулось по доброй воле в Российскую Федерацию. Но поправка Джексона-Вэника действовала до периода нашего вступления в ВТО. И если бы не вступление в Организацию, американцы бы её и не отменили.

Выступление на форуме «Территория смыслов на Клязьме», 24 августа 2015 г.

По данным переписи 1979 года на территории РСФСР проживало 1 761 724 еврея. Согласно переписи 1989 года их осталось 536 848, а согласно переписи 2010 года — 156 801. За 30 лет количество уменьшилось в 11 раз и никакого сколь либо существенного потока возвращающихся не видно. В Израиле, США и странах Западной Европы уровень жизни по прежнему значительно выше, чем в России.

ВЫШИНСКИЙ ГОВОРИЛ, ЧТО ПРИЗНАНИЕ — ЦАРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ



Лавров Сергей Викторович:

Знаете, у нас в Советском Союзе был такой генеральный прокурор Андрей Вышинский. Он говорил, когда проводил судебные процессы, а это занимало у него день-два, не больше, что «признание — царица доказательств».

ТАСС, 22 сентября 2017 г.

Лавров соврал дважды. Даже в разгар террора 1937–1938 гг. многие процессы с участием Вышинского продолжались гораздо дольше двух дней. Например, дело бывших большевистских лидеров во главе с Григорием Зиновьевым и Львом Каменевым длилось с 19 по 24 августа. Но главное, что Вышинский не только не утверждал, что «признание — царица доказательств», но и опровергал этот тезис. В его работе «Теория судебных доказательств в советском праве» на страницах 205–206 издания 1945 года сказано:

«В достаточно уже отдалённые времена, в эпоху господства в процессе теории так называемых законных (формальных) доказательств, переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что признание обвиняемым себя виновным считалось за непреложную, не подлежащую сомнению истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являвшейся в те времена чуть ли не единственным процессуальным доказательством, во всяком случае считавшейся наиболее серьёзным доказательством, «царицей доказательств» (regina probationum). К этому в корне ошибочному принципу средневекового процессуального права либеральные профессора буржуазного права ввели существенное ограничение: „царицей доказательств“ собственное признание обвиняемого становится в том случае, когда оно получено правильно, добровольно и является вполне согласным с другими установленными по делу обстоятельствами. Но если другие обстоятельства, установленные по делу, доказывают виновность привлечённого к ответственности лица, то сознание этого лица теряет значение доказательства и в этом отношении становится излишним».

Интересно, зачем Лавров обманывает публику? То ли по малограмотности, то ли завидует. Есть мнение, что Вышинский на посту представителя СССР в ООН и министра иностранных дел был куда эффективнее его.

МЫ НИКОГДА НЕ НАПАДАЛИ НА НЕМЦЕВ И ФРАНЦУЗОВ

Захарова Мария Владимировна:

Самые кровопролитные войны, которые были на территории моей страны, — это были войны, в ходе которых на нас нападали. И когда я сейчас каждый день читаю ваши газеты, в которых говорится, что Россия — это агрессор, мне смешно. Мы воевали много раз с немцами. Но каждый раз они на нас нападали. Мы воевали с французами, но это они на нас нападали. Когда мы были агрессором?

РИА «Новости», 14 июля 2017 г.

В 1812 году к нам во главе почти всей Западной Европы пришёл император Франции Наполеон Бонапарт, в 1914-м кайзер Германии Вильгельм II и монарх Австро-Венгрии Франц-Иосиф первыми объявили войну России, а в 1941-м без объявления войны на Советский Союз напал германский фюрер Адольф Гитлер. Однако известны и обратные примеры.

В 1757 году Российская Империя напала на исторического предшественника Германской Империи — королевство Пруссию. Русская армия захватила Мемель, Кёнигсберг, Франкфурт-на-Одере и Кольберг, ненадолго овладела Берлином. От существенных территориальных потерь короля Фридриха II спасла лишь смерть русской императрицы Елизаветы и воцарение его поклонника Петра III.

В 1799 году опять именно Российская империя начала войну с Францией, послав три армии в Италию, Швейцарию и Нидерланды, а флот в Средиземное море. И в 1805–1807 гг. война с Наполеоном началась тоже по инициативе Петербурга. Боевые действия шли с переменным успехом, но исключительно за пределами России. Это не значит, что именно «русские варвары» такие страшные и постоянно угрожают невинным европейским соседям. Просто политика есть джунгли, в которых хороши все.

БОЛЬШЕВИКИ ЗАМАЛЧИВАЛИ ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ, КОТОРАЯ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВТОРОЙ



Путин Владимир Владимирович:

Чем Вторая мировая война отличается от Первой, по сути, непонятно. Никакой разницы на самом деле нет. Но я думаю, что замалчивали её не потому, что обозвали империалистической, хотя речь шла прежде всего о геополитических интересах стран, вовлечённых в конфликт. Замалчивали её совсем по другим причинам. Мы почти не задумываемся над тем, что произошло. Наша страна проиграла эту войну проигравшей стороне. Уникальная ситуация в истории человечества! Мы проиграли проигравшей Германии. По сути, капитулировали перед ней, а она через некоторое время сама капитулировала перед Антантой. И это результат национального предательства тогдашнего руководства страны. Это очевидно, они боялись этого и не хотели об этом говорить, и замалчивали это, и несли на себе этот крест. Они искупили свою вину перед страной в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной — это правда. Сейчас не будем говорить о цене, это другой вопрос, но и замалчивали её именно по этим соображениям.

Ответы на вопросы членов Совета Федерации 27 июня 2012 г.

В одном абзаце президент солгал пять раз.

Во-первых, ничего уникального в капитуляции Советской России перед Германией и её союзниками в Первой мировой войне нет. Точно также 25 января 1916 года капитулировала Черногория, а 7 мая 1918 года — Румыния. Да и во Вторую мировую войну перед в итоге проигравшей Германией сложили оружие Франция, Бельгия, Нидерланды и другие европейские страны.

Во-вторых, задачи Германии на Востоке в Первую и Вторую мировые войны отличались принципиально. Кайзер Вильгельм II планировал лишь отрезать от России часть земель. Брестский мир 3 марта 1918 года, отторгая от неё Белоруссию, Украину, Польшу, Прибалтику, Финляндию и Закавказье, оставлял державу в границах, примерно соответствующим нынешним границам Российской Федерации, Казахстана и республик Средней Азии. Напротив, Гитлер предполагал навсегда покончить с российской государственностью. Уже 17 июля 1941 года издал указ «О гражданском управлении в оккупированных восточных областях». Согласно этому документу на европейской части СССР создавались пять рейхскомиссариатов: «Остланд», «Украина», «Московия», «Кавказ» и «Туркестан». Западная Белоруссия, Прибалтика, территория между Ленинградом и Тверью, Крым и бассейн Днепра от Херсона до Черкасс подлежали германской колонизации, а большинство населения выселялась на восток. Румыния получала Молдавию и юг Украины с Одессой, Финляндия — Карелию, а Япония планировала оккупировать территорию от Байкала до Владивостока.

В-третьих, события Первой мировой войны в СССР никто не замалчивал. Главы о ней имелись в учебниках истории, а книги издавались постоянно. Посвящённая боевым действиям 1914 года работа Барбары Такман «Августовские пушки» вышла в 1972 году тиражом в 100 тысяч экземпляров. Частично перекликающаяся с ней книга Николая Яковлева «1 августа 1914» появилась в продаже два года спустя таким же тиражом. Четырёхтомная «Мировая война 1914–1918 гг.» генерала русской армии Андрея Зайнчковского в 1923–39 гг. переиздана трижды. Мемуары её бывшего главнокомандующего Алексея Брусилова в 1929–1983 гг. выдержали шесть изданий, последнее — 100-тысячным тиражом. Ещё можно вспомнить вышедшие в 1938–46 гг. работы Николая Корсуна «Сарыкамышская операция», «Эрзерумская операция», «Балканский фронт мировой войны 1914–1918 гг.» и «Первая мировая война на Кавказском фронте». И опубликованное в 1974 году исследование Александра Строкова «Вооружённые силы и военное искусство в Первой мировой войне». И десятки других изданий тиражам которых современные авторы могут только позавидовать.

В-четвёртых, в развале армии решающую роль сыграли отнюдь не большевики. Это признавали даже лидеры белого движения.

«Я отнюдь не стану говорить, что партия большевиков не стремилась ликвидировать старую армию. Она безусловно это делала, потому что для классовой борьбы нужно было новое орудие — нельзя вливать новое вино в старые меха, и потому старая армия должна была погибнуть, но эта гибель была предрешена уже только потому, что старая армия сама умирала… Армии не существовало, а была толпа. То, что было дальше, когда она сдавала Двину, когда она валила большими и малыми группами с фронта,— это был лишь фактический распад, — смерть же наступила уже летом 1917 года». (Яков Слащёв, командующий 3-м армейским корпусом Вооружённых сил юга России. «Причины разложения старой русской армии во время европейской войны»).

«Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие, а большевики лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках армейского организма. Развалило армию военное законодательство последних четырёх месяцев. Развалили лица, по обидной иронии судьбы, быть может, честные и идейные, но совершенно не понимающие жизни, быта армии, не знающие исторических законов её существования. Вначале это делалось под гнётом Совета солдатских и рабочих депутатов — учреждения в первой стадии своего существования явно анархического. Потом обратилось в роковую ошибочную систему» (Антон Деникин, командующий Вооружёнными силами Юга России. «Очерки русской смуты»).

«По всей армии пехота отказывалась выполнять боевые приказы и идти на позиции на смену другим полкам: были случаи, когда своя пехота запрещала своей артиллерии стрелять по окопам противника под тем предлогом, что такая стрельба вызывает ответный огонь неприятеля. Война замирала по всему фронту, и Брестский мир явился неизбежным следствием «Приказа № 1» и разрушения армии. И если бы большевики не заключили его, его пришлось бы заключить Временному правительству». (Пётр Краснов, атаман Всевеликого войска Донского. «На внутреннем фронте»).

Разложивший армию «Приказ №1» от 1 марта 1917 года согласно которому «приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов», был принят Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, в исполком которого входили лишь 4 большевика. Кроме них, там заседали более двух десятков меньшевиков и эсеров, включая будущего премьер-министра Александра Керенского. Выступи они против, никакого «Приказа № 1» не появилось бы.

В-пятых, искупить свою вину в ходе Великой Отечественной войны капитулировавшие перед Германией большевистские вожди не имели ни малейшего шанса. Из всех членов Центрального Комитета партии, проголосовавших 23 февраля 1918 года за принятие германских условий (как впрочем и против), до начала Великой Отечественной дожили лишь двое — возглавивший страну Иосиф Сталин и давно отошедшая от дел Елена Стасова. Остальные умерли или были расстреляны. Один Сталин существовать в нескольких экземплярах никак не может. Остаётся предположить, что президент, как и подобает истинному коммунисту, считает Ленина вечно живым.

В РОССИИ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛИ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ВЕРТОЛЁТОВ И МОРСКИХ СУДОВ, ТЕПЕРЬ ДЕЛАЮТ



Путин Владимир Владимирович:

В России никогда не было вертолётного моторостроения. Теперь есть, мы построили заводы, в том числе в Петербурге, и, прежде всего, в Петербурге. У нас не было двигателей для морских судов, не было просто в России такой отрасли. Оказалось, что это отдельная отрасль целая. У нас теперь есть, причём нового поколения, эффективно работающая. Мы целую отрасль создали, науку, школу, производство развернули.

Пресс-конференция, 19 декабря 2019 г.

Судовые энергетические установки в России производились, когда не то что Путин, а его прадеды с прабабками на свет не появились. С 3 ноября 1815 года начались рейсы между Петербургом и Кронштадтом первого русского парохода, построенного на петербургском заводе Чарльза Бёрда.

Первый в мире теплоход «Вандал» отправился 21 мая 1903 года в плавание с дизельным двигателем, который годом ранее собрали на петербургском машиностроительном заводе «Людвиг Нобель» был создан дизельный двигатель.

Отечественную энергоустановку имело и сданное 3 декабря 1959 года первое в мире атомное надводное судно — ледокол «Ленин». На нём стояли 3 ядерных реактора Горьковского завода № 92, четыре турбогенератора ленинградского Кировского завода и три гребных электродвигателя ленинградского завода «Электросила».

Двигатели Д-25Т для вертолёта Ми-6 Пермский моторный завод начал выпускать ещё в 1959 году, когда маленький Вова только пошёл в школу. В Перми же с 1965 года выпускался мотор ТВ2-117 для самого массового в мире вертолёта Ми-8 и ТВ3-117 для ударного вертолёта Ми-24. Двигатели для корабельных вертолётов Ка-25 изготавливались на Омском моторостроительном заводе.

Да, конечно, в 1997 году Пермский моторный завод прекратил производство вертолётных двигателей, поставки продукции запорожского Мотор Січ прекратились после обострения отношений с Украиной и теперь моторы для винтокрылых машин собирают на петербургском АО «ОДК-Климов». Скажи президент, что в годы его правления выпуск вертолётных двигателей восстановили, он был бы прав. Однако стремление приписать себе чужие заслуги и лишний раз пнуть Советский Союз оказалось сильнее.

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